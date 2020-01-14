 Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.
"На цей рік закладено у бюджеті 72 мільярди на виконання програми медичних гарантій. Цю програму уряд затвердив ще в листопаді. Медгарантія – перед нами це називали "гроші йдуть за пацієнтом", – зазначив Радуцький.
Голова комітету продовжив, що з 2 квітня 50 медичних і діагностичних процедур (зокрема, ультразвукове дослідження, рентген-дослідження, біопсія, оперативне лікування інсульту, пологи та ін.) у межах програм медгарантій будуть безкоштовними для українців. Водночас ідеться про заклади, які підписали угоду з НСЗУ.
Михайло Радуцький додав, що фінансування програми "Доступні ліки" цього року в Україні збільшилося на 3,2 млрд грн.
"Держава оплачує їхню (ліків. – Ред.) вартість, і людина за електронним рецептом безоплатно їх отримує", – зазначив Радуцький.
НІЧОГО В СВІТІ БЕЗКОШТОВНОГО НЕ ІСНУЄ!!
а ті процедури ОПЛАЧУЮТЬСЯ податками тудящих!!!!
Фактично в Україні сформоване ДЕРЖАВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ і окреслен перелік послуг які надаються за гроші бюджета.
Це для пересічних навіть ясно і просто... а боруху збагнути важко.. воно і досі-по-совковому марить
перед тим як стати лікарем вона МУСИЛА Б вивчити мову та скласти ІСПИТ!! потім СКЛАСТИ ІСПИТ на фаховому рівні!! (як сан-гіг чи фармацеви то не складно а як нейрохірург ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИВО!!!)
АЛЕ!! як вона має карту польки та володіє мовою то процедура скорочується на РІК!!
І в УСІХ країнах ЄС те Ж саме!!
1)лікарь що не розумієДОСКОНАЛЬНО колег-та-пацієнтів НІКОМУ НЕ ПОТРІБЕН
2) Той хто не має ПІДТВЕРДЖЕНОГО іспитами рівня кваліфікації ПРАЦЮВАТИ ЛІКАРЕМ НЕ МОЖЕ!!
1) Мову вона ВЧИЛА?( Як з НУЛЯ -2роки а при елементарних знання-після школи-6місяців..) бо ж на балаканина на їдіш не пройде
2) Діплом стратифікувала? екзамени на те що недовчила складала? (а це ще рік...)?
3)ліцензію отримала (ще пів-року..)?
4) І скільки грошей треба щоб прожити цей час в ФРН(мінімально 2роки) бо ж як працювати хоча б на те щоб прожити то це вже розтягнеться на 4-5років...?
в Україні ЗАРАЗ до 15% лікарів ЗАЙВІ!!! і не вистачає до 10% фельдшарів та медсестер!!!
І це лікарів забагато... а ті адміністратори в білх халатах ВЗАГАЛІ ДАРМОЇДИ!!! бо вивчити адміністратора медичного закладу можно за 3-4роки а СЕРЕДНЬОГО ЛІКАРЯ вчити 8років.. і то може не вдасця..
так ти поцоватий шлємазл з лахти.. чи "корисний(для пукіна) ідійот"
ДАЮТЬ хабаря =ФІКСУЮТЬ ДОКАЗИ-і пишуть одночасно заяву в поліцію
І ВОНО НУ ДУЖЕ ШВИДКО ПОПУСКАЄ,,,
А у меня дочь и невестка рожали. И не надо мне этих сказок рассказывать
Почему-то оне себе РЕАЛЬНЫЕ зряплаты назначили, а людЯм виртуальные возможности бесплатной медицины.
а столько гонива было на Супрун.
прям "доктор-смерть", истерики.
теперь сами делают тоже самое и норм.
"Х#й им в жопу!!!" - нардеп от "Слуги народа" Радуцкий
https://censor.net.ua/photo_news/3145320****************************************************************************************************
І ВЖЕ ВСІ БАЧУТЬ що "ваші" в НОРМАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ВИЗДИХАЮТЬ!!
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
Але як ти хочеш лікуватися у приватного..(що отримує 4-мінімальних зряплат..) і може мати ще й НИЖЧУ кваліфікацію то це Ж теЖ можливо...
Кто-то когда то поверит в бесплатные роды? И сколько к той бесплатности надо добавить?
Для своих жен они такой "бесплатности" не пожелают
А бесплатные УЗИ и пр.? Вас поставят в очередь на бесплатное и будете ждать месяцами, если не припекает. Если же нужно побыстрее, побежите сделать платную процедуру, чтоб не окочурится.
Так и раньше было типа бесплатное для военных. Но вы попробуйте бесплатно там обслужитесь.
Себе реальные деньги, а людЯм виртуальное бесплатное обслуживание.
Все кричали про барыг, а теперь имеем ХАПУГ. Причем, чтоб не напрягаться хапают прямо с бюджета. "Барыгам" напрягаться надо, рисковать чем-то, что-то производить, платить налоги.
А тут - тепло, светло, не напряжно, и можно в комфортной обстановке почесаться или проституток поискать
За счёт бюджета.
Вон как новоявленные небарыги себе зряплаты повысили без всякого зазрения совести.
Но они не барыги, нет. Они ХАПУГИ, они не напрягаются, а берут из бюджете, то есть обворовывают нас "красиво". Хуцпа не знает меж
Их дело нахапать пока им позволили это сделать 73%. А потом можно спокойно пожить за нахапанное