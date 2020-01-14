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 Політика України, Здоров'я
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Все про:охорона здоров'я (161) медицина (821) Радуцький Михайло (43)

 Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький

Українці зможуть отримати близько пів сотні медичних послуг безкоштовно у 2020 році.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"На цей рік закладено у бюджеті 72 мільярди на виконання програми медичних гарантій. Цю програму уряд затвердив ще в листопаді. Медгарантія – перед нами це називали "гроші йдуть за пацієнтом", – зазначив Радуцький.

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Голова комітету продовжив, що з 2 квітня 50 медичних і діагностичних процедур (зокрема, ультразвукове дослідження, рентген-дослідження, біопсія, оперативне лікування інсульту, пологи та ін.) у межах програм медгарантій будуть безкоштовними для українців. Водночас ідеться про заклади, які підписали угоду з НСЗУ.

Михайло Радуцький додав, що фінансування програми "Доступні ліки" цього року в Україні збільшилося на 3,2 млрд грн.

"Держава оплачує їхню (ліків. – Ред.) вартість, і людина за електронним рецептом безоплатно їх отримує", – зазначив Радуцький.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169719
 
 
 Топ коментарі
 
Значить дії Супрун були таки ПРАВИЛЬНІ! Со 2 апреля для украинцев будут бесплатно доступны 50 медицинских и диагностических процедур, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4950
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Ти в Польщі був? Моя двоюрідна сестра після півроку випробування працює лікарем. А рідна сестра збирається у Німеччину, мову вчить. Тому не коментуй те, чого не знаєш і тим паче не звинувпчуй у брехні, коли сам брешеш. 😁
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Медгарантия - перед нами это называли "деньги идут за пациентом", - отметил Радуцкий.

а столько гонива было на Супрун.
прям "доктор-смерть", истерики.
теперь сами делают тоже самое и норм.
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Бесплатной станет диагностическая процедура: "Я только спросить"
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мойша борухович ТУПО не розуміє що воно ляпає....бо воно тупориле як і більшість їхньої мішпухі з рудіментами совковості
НІЧОГО В СВІТІ БЕЗКОШТОВНОГО НЕ ІСНУЄ!! Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6946
а ті процедури ОПЛАЧУЮТЬСЯ податками тудящих!!!! Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1879
Фактично в Україні сформоване ДЕРЖАВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ і окреслен перелік послуг які надаються за гроші бюджета.
Це для пересічних навіть ясно і просто... а боруху збагнути важко.. воно і досі-по-совковому марить Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5097
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Значить дії Супрун були таки ПРАВИЛЬНІ! Со 2 апреля для украинцев будут бесплатно доступны 50 медицинских и диагностических процедур, - Радуцкий - Цензор.НЕТ 4950
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Безперечно. Але щоб ніхто не здогадався, змінили термінологію. Наприклад, скрруріямьке "гроші ходять за пацієнтом" перейменували на "медгарантія". А програму "доступні ліки" ще не перейменували навіть. Хоча свій "внесок" в укрпїнську медицину зелені теж зробили. Наприклад, перенесли у галузь правило шоу-бізнесу "ситий митець погано працює і не розвивається", тому затримали до трьох місяців зарплатню, вюа ше для підвищення конкуренції серед лікарів взялися оптиміщовувати кількість лікувальних закладів (закривати "зайві"). Тільки лікарі цей "мудрий" крок не зрозуміли і хто вже рвонув у Польщу, а хто готується до ривка у Німеччину.
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меньше ври! доктором в ЕС устроиться очень сложно! там лицензию чтобы получить и практиковать - много чего требуют! а сиделками доктора не пойдут наши... да и строителями тоже! так що не треба брехать, як собака!!!
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Ти в Польщі був? Моя двоюрідна сестра після півроку випробування працює лікарем. А рідна сестра збирається у Німеччину, мову вчить. Тому не коментуй те, чого не знаєш і тим паче не звинувпчуй у брехні, коли сам брешеш. 😁
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Можно в Израиль. Сейчас там большая напряженка с врачами. И ждать очереди на прием надо неделями, а то и месяцами
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комарницький ТА НЕ БРЕШИ ТУПОРИЛО!! Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 3269
перед тим як стати лікарем вона МУСИЛА Б вивчити мову та скласти ІСПИТ!! потім СКЛАСТИ ІСПИТ на фаховому рівні!! (як сан-гіг чи фармацеви то не складно а як нейрохірург ПРАКТИЧНО НЕМОЖЛИВО!!!)
АЛЕ!! як вона має карту польки та володіє мовою то процедура скорочується на РІК!!
І в УСІХ країнах ЄС те Ж саме!!
1)лікарь що не розумієДОСКОНАЛЬНО колег-та-пацієнтів НІКОМУ НЕ ПОТРІБЕН
2) Той хто не має ПІДТВЕРДЖЕНОГО іспитами рівня кваліфікації ПРАЦЮВАТИ ЛІКАРЕМ НЕ МОЖЕ!!
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Тил, ну не надо. Сложно, но можно, у меня кузина лет 15 назад уехала в Германию, врачом была в облкожвендиспанчере. И устроилась именно врачем, хотя и не сразу. Замуж вышла, сюда ездит раз на несколько лет, к маме и сыну. Сын к ней - часто. Живет, работает, не жалуется.
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сьома і шо ж"нінада"?
1) Мову вона ВЧИЛА?( Як з НУЛЯ -2роки а при елементарних знання-після школи-6місяців..) бо ж на балаканина на їдіш не пройде Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5442
2) Діплом стратифікувала? екзамени на те що недовчила складала? (а це ще рік...)?
3)ліцензію отримала (ще пів-року..)?
4) І скільки грошей треба щоб прожити цей час в ФРН(мінімально 2роки) бо ж як працювати хоча б на те щоб прожити то це вже розтягнеться на 4-5років...? Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5844
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Учат язык, сдают экзамены . А что им ждать здесь?
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отакої... ти ж комарницький плив-плив-а-на-березі-всрався!!! Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4152
в Україні ЗАРАЗ до 15% лікарів ЗАЙВІ!!! і не вистачає до 10% фельдшарів та медсестер!!!
І це лікарів забагато... а ті адміністратори в білх халатах ВЗАГАЛІ ДАРМОЇДИ!!! бо вивчити адміністратора медичного закладу можно за 3-4роки а СЕРЕДНЬОГО ЛІКАРЯ вчити 8років.. і то може не вдасця..
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Зебіл, я тобі говорю про сестру, яка в Польщі працює. І так, мову знає, бо зі Львова. І карта поляка теж є. І так, підтверджували кваліфікацію. А Рідна сестра збирається у Німеччину. Вчить мову і проходить деякі процедури. Що тебе пучить, малорос ?
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ти хлопчик типово тупорилий... ТОБІ КАЖУТЬ - дурко а ти підтведжуєш="так дурко.." Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 6930
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Ти, не дарко, щвинуват в мене у брехні. Потім написав, що я- дурко. І сам собі лайк поставив. 😁 Тоді хто ти? 😁
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пс. останнім часом лахтинські ґебельси УСІХ хто не по-пукінській методичці тут висловлюється "зебілами" називають...
так ти поцоватий шлємазл з лахти.. чи "корисний(для пукіна) ідійот"
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По собі судиш? 😁 Чому дурню пишеш? Я тобі ще про племінника не сказав. Він у "Львівській політехніці" вчиться. То вже го ується до виїзду у Канаду. Півроку тому пішов на курси з англійської і досить старанно вчить її. Освіту хоче закінчити за кордоном. А мій двоюрідний брат живе у американському Конкорді і працює в університеті, щавідує лабораторією, яка розробляє ліки від діабету. Він кандидатську спочатку захистив у США, а потім підтвердив у ґКижві, де вчився в КНУ. Напиши мені, що і це- брехня. 😁 Вам, малоросвюам здається, що українці можуть працювати висококваліфікованих спеціалістами лише у кацапії, а в розвинутих країнах можуть лише унітаз драїти. А тобі відомо, що наприклад у Дрогобицькій ЦРЛ зараз є дефіцит середнього медперсоналу, бо молоді і не лише медсестри вмюиїжджабть у Польщу, де працюють медсестра и, але зарплатня від 20000 гривень? І не треба тут пуцина з великої букви згадувати. Він тут точно ні до чого.
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Так в Украине и так вроде процедура "роды" числилась в бесплатных... Официально. Но не по факту.
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Безплатні роди цілком можливі, тільки без обезболюючих і з відповідним ставленням медперсоналу...
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Отож. "З відповідним ставленням медперсоналу"...
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Ми з дружиною узнавали про роди, так парадокс у тому, що роди за хабарі в державному роддомі і роди в приватній лікарні з оплатою в касу коштують плюс-мінус однаково. Тільки у приватній лікарні умови кращі в рази. То який сенс хабаря давати? Краще ці гроші офіційно заплатити і отримати кразі умови..
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да у нас и за деньги могут угробить или ребенка, или роженицу, или обоих! бесплатно шансы выше (
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не плутай"вашу "фєдєрастію з УКРАЇНОЮ Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 4972
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і цце НЕ СКЛАДНО!! і таке вже Є!!
ДАЮТЬ хабаря =ФІКСУЮТЬ ДОКАЗИ-і пишуть одночасно заяву в поліцію Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 1607
І ВОНО НУ ДУЖЕ ШВИДКО ПОПУСКАЄ,,, Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 716
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Ага, когда " подперло" рожать будешь фиксировать и писать заявы. И, главное, еще ж не только родить, а родить здорового ребенка, не искалеченного бесплатным равнодушием.
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так це робиться ОДНОЧАСНО і хабар після суда ПОВЕРТАЮТЬ + моральне задоволення що падлюку посадив...
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Ага, одночасно с родами. Вы в какой реальности находитесь?
А у меня дочь и невестка рожали. И не надо мне этих сказок рассказывать
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А теперь благодаря величайшему лидеру вмех времен и народов...станет еще бесплатнее...😀 официльно...но не по факту...
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Т.е. еще хреновее, чем было.
Почему-то оне себе РЕАЛЬНЫЕ зряплаты назначили, а людЯм виртуальные возможности бесплатной медицины.
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а вот того кто эти процедуры будет делать вы их научили, ведь техника это хорошо но кто ей управляет и ставить диагнозы!
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Медгарантия - перед нами это называли "деньги идут за пациентом", - отметил Радуцкий.

а столько гонива было на Супрун.
прям "доктор-смерть", истерики.
теперь сами делают тоже самое и норм.
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При условии, што все 49 видов клизьм - без использования воды... А так да, так бесплатно...
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ударьте его киянкой по башке, может брум и мысли появятся адекватные, какие диагностические процедуры? анализ кала на яйца глиста или мрт и то и то диагностика я вам гарантирую поспорить готов что мрт современное не появится в больницах а коробочки для говна закупят не сомневайтесь
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Вчера так настойчиво по телевизору заставляли украинцев идти с заразной пневмонией к семейному врачу в очередь со здоровыми, что сложилось впечатление что наш Минздрав это зондер команда уничтожения населения, причем за деньги.
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ти та такі як ти і Є "заразна пнєвмонія" ..
І ВЖЕ ВСІ БАЧУТЬ що "ваші" в НОРМАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ВИЗДИХАЮТЬ!!
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Иди посиди в очереди с инфекционными и будет тебе заряд патриотизма на все оставшиеся часы жизни. Да, и не забудь заплатить.
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та ти зовсім ідійот... яка - така "очіріть" записався на точний час по і-нет чи в регістратурі..... і ВПЕРЕД!! Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 5064
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Точно, я забыл, инфекционному нужно еще в переполненной маршрутке поехать, а смертельный исход может быть через пять дней болезни после заражения. Транспорт освободится.
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Измаильчане в соцсетях негодуют: в поликлинике на Клушина, несмотря на электронную заблаговременную запись к семейному врачу, яблоку негде упасть - к врачам выстраиваются очереди, и попасть по своему времени невозможно.
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Главное чтобы доктора знали, что эти процедуры бесплатны. Они смогут как и раньше и с пациэнтов тянуть и с бюджета в карман ложить.
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ДОРОГО це ЗАРАЗ коштує"тянуть з пацієнта".. тому хабарі стали ПООДИНОКИМИ а не як в часи совка -МАСОВИМИ та ОБОВ'ЯЗКОВИМИ..
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- Добрый день, бесплатный доктор !
- Здравствуйте, безнадежно больной пациент.
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"бісплатним" державного лікаря що ЗАРАЗ отримує як-мінімум дві мінімальних зарплати ( з ТВОЇХ же Ж податків.. доречі..) .. назвати важко.. Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 2509
Але як ти хочеш лікуватися у приватного..(що отримує 4-мінімальних зряплат..) і може мати ще й НИЖЧУ кваліфікацію то це Ж теЖ можливо... Із 2 квітня для українців будуть безкоштовно доступні 50 медичних і діагностичних процедур, - Радуцький - Цензор.НЕТ 8261
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це дуже добре, що ви маєте свою особисту точку зору
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"Председатель комитета отметил, что со 2 апреля 50 медицинских и диагностических процедур (в частности, ультразвуковое исследование, рентген-исследование, биопсия, оперативное лечение инсульта, роды и др.)"

Кто-то когда то поверит в бесплатные роды? И сколько к той бесплатности надо добавить?
Для своих жен они такой "бесплатности" не пожелают
А бесплатные УЗИ и пр.? Вас поставят в очередь на бесплатное и будете ждать месяцами, если не припекает. Если же нужно побыстрее, побежите сделать платную процедуру, чтоб не окочурится.
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Также и атошникам объявили бесплатное обслуживание в соответствующих закладах медицины.
Так и раньше было типа бесплатное для военных. Но вы попробуйте бесплатно там обслужитесь.
Себе реальные деньги, а людЯм виртуальное бесплатное обслуживание.
Все кричали про барыг, а теперь имеем ХАПУГ. Причем, чтоб не напрягаться хапают прямо с бюджета. "Барыгам" напрягаться надо, рисковать чем-то, что-то производить, платить налоги.
А тут - тепло, светло, не напряжно, и можно в комфортной обстановке почесаться или проституток поискать
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И все эти працыдуры вам выполнит клиника "БАРИС"!
За счёт бюджета.
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Та Барис гребет так, что мало не покажется.
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Почему же, бесплатная не для всех.
Вон как новоявленные небарыги себе зряплаты повысили без всякого зазрения совести.
Но они не барыги, нет. Они ХАПУГИ, они не напрягаются, а берут из бюджете, то есть обворовывают нас "красиво". Хуцпа не знает меж
Их дело нахапать пока им позволили это сделать 73%. А потом можно спокойно пожить за нахапанное
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