 Репатріація тіл загиблих в авіакатастрофі в Ірані може тривати місяці, - Трюдо

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю телеканалу Global News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це одне з найголовніших питань, яке мені ставили сім'ї загиблих. Для багатьох з них це питання релігії - якнайшвидше поховати своїх рідних. Проте в подібних випадках, на жаль, ми можемо говорити про тижні і навіть місяці", - сказав Трюдо.

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Водночас він наголосив, що робитиме все можливе, щоб повернути тіла загиблих до Канади якнайшвидше.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.