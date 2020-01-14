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 Події, За кордоном
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Все про:Іран (389) Канада (750) літак (773) Трюдо Джастін (107)

 Репатріація тіл загиблих в авіакатастрофі в Ірані може тривати місяці, - Трюдо

Репатріація тіл загиблих у катастрофі літака МАУ може потребувати багато часу.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю телеканалу Global News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це одне з найголовніших питань, яке мені ставили сім'ї загиблих. Для багатьох з них це питання релігії - якнайшвидше поховати своїх рідних. Проте в подібних випадках, на жаль, ми можемо говорити про тижні і навіть місяці", - сказав Трюдо.

Також читайте: Якби не було напруженості в регіоні, люди, що перебували на борту українського літака, були б зараз вдома зі своїми родинами, - Трюдо

Водночас він наголосив, що робитиме все можливе, щоб повернути тіла загиблих до Канади якнайшвидше.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169717
 
 
 Топ коментарі
 
Янелох Оманский приказал вернуть погибших людей родственникам до 19-го января и громко топнул лабутеном.
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Шо скажет по поводу Гнусавый? А теперь Гнусавый... Молчит, проклятый.
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По моему списку - это уже 82-я "погремуха" "Блазня"... Вчера с утра их было 80...
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Янелох Оманский приказал вернуть погибших людей родственникам до 19-го января и громко топнул лабутеном.
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А если по делу, зеленый дебил? Там ниже Владислав Носковский для тебя ссылочку кинул:
https://content.kaotic.com/video/user/video/73543/1tqcs7fV_2020211161949_t/1tqcs7fV_2020211161949_t.mp4?t=1578915762&h=03bbc3673eb0710acbf09a04b84f1a84
Ты представляешь, сколько времени уйдет на то, чтобы на площади десятки квадратных километров пособирать фрагменты тел и сопоставить их с ДНК их родственников? Твоего дебила никто за язык не тянул, когда он делал это заявление. Теперь будут давить на наших экспертов, чтобы они хоть что-то насобирали для похорон, чтобы вернуться в срок. У Трюдо голова на плечах есть, в отличие от нашего клоуна.
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Шо скажет по поводу Гнусавый? А теперь Гнусавый... Молчит, проклятый.
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По моему списку - это уже 82-я "погремуха" "Блазня"... Вчера с утра их было 80...
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А про кого ж? Я тільки вчора скинув сюди список з 80 "кликух"... За добу з"явилися ще дві... "Пацан НеЛох" на рекорд іде... Так, до весни, і до сотні добереться...
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А мені учора "литвин" розказував, що "українські експерти молодці" - за добу встановили причини і висновки зробили... Йому льотчик-міжнародник пише що він дурень, я пояснюю, що експертизи займуть кілька місяців, а він "уперся рогом" і гне своє... Я йому пишу, що пошкодження обшивки може буть і не осколочне, а при падінні на ліс, на будівництво з арматурою, що стирчить догори... Навіть на борону в полі!... А він своє... А зараз подивився шматок відео і бачу - там арматури - "вище голови"...
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эээ, альооо! там уже и главный иранский ракетчик вину на себя взял, а у тебя всё арматура...
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Ты понятие имеешь о расследовании дел о катастрофе с массовой гибелью людей? Как же вы, дилетанты, "достали"!!!... И, смотрю - чем человек меньше соображает, тем беспардоннее настаивает на своём... "Вину" можно как взять, так и отказаться, потом, от своих слов... Вина доказывается в ходе досудебного и судебного следствия... Данилов, вон, заявил, фактически, что они с "Блазнем" соврали, о причинах катастрофы, чтобы "наладить сотрудничество с Ираном...". А чем "главный иранский ракетчик" от них отличается? Он врать не способен?... Прежде, чем писать подобное, думай хоть немного...
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Це називається "Ефект Даннінга-Крюгера". Проте я також з самого початку був впевнений, що літак збили. Є вже кілька відео де видно зліт ракети, її влучання у літак.

А судячи з цього відео, літак впав на військовий об'єкт... Чекаємо результатів. Хоча по трекінгу цей літак злітав тим же шляхом, що і решта.
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То ти не розібрався... Судячи з усього, він гепнувся просто на огорожу аеропорту... Там, на першій хвилині, за вертольотом, проглядаються аеродромні споруди... Злітна смуга не починається відразу після огорожі... І перед нею не закінчується... У створі її, з обох боків - не менше 2-3 км пустої території, на якій і будівель, з деревами, буть не повинно - просто земельна ділянка з трав"яним покривом... Я уже забувся, які саме відстані - давно вчив... Здається, це залежить від класу аеродрому... Так що "завалили" його прямо над територією аеропорту...
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Ну ты и "тормоз". Я тебе про причины гибели самолета, а здесь про индификацию останков, которые сильно повреждены. Причины смерти у тебя ведь не вызывают сомнений. Я думаю, они погибли не от арматуры и борон.
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"Тормоза" ищи в зеркале... Ты его там найдёшь быстрее... И, вообще, ты уже всех своей тупостью "задрал"! "Иди в начало своего "жизненного пути"!... "Воп..." или "нах..." - мне без разницы...
"С некоторыми спорить - что говно пинать... Удовольствия никакого, а ботинки мыть придётся...". А я свою обувь берегу...
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Да ,а имбицил по кличке данилов,который зеленое рнбо возглавляет,самолет ВВС Украины ил-76 ,оставил и сказал ,что он без тел обратно не вернется!
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