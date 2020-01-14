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Все про:Іран (389) ООН (1322) літак (773) розбиття (246) Дюжаррік (3)

 Важливо, щоб влада забезпечила ретельне і прозоре розслідування катастрофи українського літака, - ООН

Падіння українського лайнера має бути розслідувано до останньої крапки, і цьому має бути надана повна політична, юридична та фінансова оцінка.

Розслідування катастрофи літака компанії "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном має бути прозорим і проходити за участю країн, яких торкнулася трагедія. Про це заявив 13 січня на брифінгу офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

"Звернули увагу на оголошення Ісламської Республіки Іран про те, що український літак ненавмисно був збитий іранськими ВВС", - сказав він.

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"Вкрай важливо, щоб влада забезпечила ретельне і прозоре розслідування події трагічного інциденту", - зазначив Стефан Дюжаррік.

Він також нагадав, що згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію, розслідування має проходити за участю країн, чиї громадяни загинули в катастрофі.

Таку участь уже забезпечено для групи українських експертів. А також усі канадські фахівці та дипломати, які мають взяти участь у розслідуванні катастрофи та надавати допомогу родичам загиблих, отримали іранські візи.

Глава МЗС Канади Жан-Філіп Шампань на своїй сторінці у Twitter 13 січня написав: "Всі візи отримані. Команда [фахівців і дипломатів. - Ред.] у повному складі прибуде в Тегеран пізніше сьогодні".

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До канадської оперативної групи, яка прибула в Анкару для отримання іранських віз, увійшли 10 дипломатів і два представники канадської Ради з безпеки на транспорті.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.

Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".

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За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169716
 
 
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У свіжому випуску "Голосу Америки" - держсекретар США заявил, что Америка допомагає Україні в межах Великої стратегії Відновлення політики стримування. За словами Майка Помпео, анексія Криму трап там, де така американська політика булу Слабкий и не працювала належно чином.
https://24tv.ua/golos_ameriki_pompeo_zrobiv_guchnu_zayavu_shhodo_prichini_aneksiyi_krimu_n1262977
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Иран сам себя хорошо не расследует, нашим слугам расея не даст, надежда только на Канаду и Британию.... на западный мир....
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Звісно. Там йому ще будуть допомагати брати-росіяни. А вони знають що робити, щоб там не вилізли їх екіпажі на їхнії ракетниї установках.
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Буде розслідовано, бо крім Ірана і України, там мають бути Канада, та інші представники, пассажири яких країн загинули. А в складі комісії по самій трагкдії і її причинах (не кримінальна) там є і представники компаній виробників літака, моторів і компанії перевізника. Головне, щоб наші не домовлялись пока межами розслідованій.
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Зеленский находился в Омане во время катастрофы самолета вместе с россиянами .100 % это был план ФСБ, предполагалось что США ответят на иранский ракетный удар , поэтому и сбили Боинг , а обвинить хотели США .Зеленский должен был прилететь в Тегеран и на фоне обломков самолета сделать антиамериканские заявления и разорвать отношения .Но план провалился , американцы не ответили и ЗЕ 10 часов вел с россиянами консультации как себя вести после этого .ЗЕвласть предателей делает все что бы замять эту историю.
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Теоретично можливо. Але що точно " Через поле, через гай, ходить хлопчик "Помагай"! Де цей хлопчик, так якісь непогятки.
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Це вже інший хлопчик " Підшипни". Десь в Китаї відпочиває. Воно йому оце потрібно. Яка різниця.
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