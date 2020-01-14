 Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Liga.net, передає Цензор.НЕТ.
"За контрактом мають виплатити. На всю групу буде 1% від отриманих грошей", - розповів він.
Таким чином, топменеджери отримають близько 29 мільйонів доларів, або близько 700 млн грн. Про кількість премійованих Вітренко не повідомив.
В 2018 году Коболев получил 340 млн. гривен.
С такими премиями у вас и себестоимость, газа 200 долларов
Это плевок врачам, учителям, строителям. Потом вы пишите какая средняя зарплата в стране....... Коррекцию сделайте, те которые больше 10 минималок получает, уберите и посчитайте
Крутая фишка. Демонстративно начисляй себе большие зарплаты и премии на гос/службе. Не стесняйся этого… Не обращай внимания на вопиющий «кассовый разрыв» между средним уровнем зарплат в стране и вознаграждением министров и их замов… Не заморачивайся неадекватностью, когда официальная зарплата какого/нибудь хитросделанного Смелянского из крайне «комфортной» Укрпошти существенно выше среднемесячной зарплаты американских министров энергетики и даже президентов).
Такие советы огласил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Ну какой там уровень жизни в той Америке…
Не испытывай ни малейшей рефлексии, упорно демонстрируя свою наглость и не собираясь ее даже как/то внятно объяснять…
Чтобы сделать головокружительную карьеру нужно быть неэффективным, бесполезным, генерирующим убыток и при этом обязательно претендовать на невероятно высокие заработные платы.
Где это возможно? Правильно. Только в нищем государстве, разваливающимся прямо на глазах и с крайне неэффективной системой управления. Только в этом государстве заместитель министра культуры (очень яркая и полезная должность) может получать 430 тысяч ежемесячной зарплаты, а тот же глава Укрпошты чуть меньше… 80 тысяч сладких долларов и тоже в месяц). Яркий пацанчик…
Справедливости ради уточню одну существенную деталь. Высокие начисления - это НЕ для всей вертикали, не для всех чиновников. Те же начальники департаментов или главные специалисты - нищеброды с 5-6 тысячами зарплат, которые должны думать о том, как продать свои услуги налево).
А вот гигантские бонусы - привилегии небольших групп «своих» в министерствах и госкомпаниях…
Это оправдано должно раздражать общества. Общество должно быть возмущено. Лучше, конечно, если общество начнёт думать о том, как правильно выбивать зубы этим наглецам).
Потому что несоответствие между размером оплаты труда и КПД этих «замминистров» разрушают основы государства. Ты - не эффективен, но ты очень хитёр и циничен. Критериев успешности не существует - можно просто говорить «мы успешны», но при этом всё везде в дефиците. Везде умирает инфраструктура и даже пафосные ТЦ типа Оушен Плазы в считанные минуты тонут в горячем дерьме)…
Весь этот сюр мы уже не раз разбирали. Да, при эффективном администрировании топам необходимо платить солидные вознаграждения. Ключевое здесь - эффективные.
У нас же министерства крайне неэффективны, раздуты и бесполезны. Гос/компании и гос/предприятия сверх убыточные. А все сегодняшние инициативы «нового государства» направлены на усиление фискального давления на налогоплательщика, чтобы… получить возможность платить своим неэффективным менеджерам ещё больше).
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Явно парадоксальная ситуация, когда небольшая группа ребят открыто получает доходы больше, чем европейские чиновники на сопоставимых должностях.
Почему нищая страна должна платить неэффективным гос/менеджерам существенно больше, чем успешные страны?
Потому что прямо сегодня топам ещё увеличили зарплаты в 3 - 3,5 раза)…
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Об этой же возмутительной ситуации написал вчера еще один политолог:
Миха Чаплыга
11 ч. ·
ГОЛОСУЙ за Зеленского! И попробуйте с этим заснуть... голосуйте, господа, голосуйте! )
Топ-менеджеры "Нефтегаза" получат премию почти в 700 миллионов...
У главы "Укрпочты" зарплата оказалась более чем в 2 раза выше, чем у Трампа...
"Надбавка за рост ВВП". Зарплаты топ-чиновников в министерствах резко выросли до 200-400 тысяч гривен в месяц...
От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за декабрь 2019 года...
Идеолог скандального проекта закона о медиа получил в Минкультуры в декабре более 400 тысяч зарплаты...
Депутаты теперь от 100 штук...
********* Лещенки - крутого железнодорожника, Найема - мега специалиста по обороне и Айвараса вам и так известны... только валидол примите...
Еще есть вопросы про Сейшелы, ОАЭ, Оманы и прочие Крушевели и Швейцарии, где как простые Учителя отдохнули СЛУГИ НАРОДА...
... самого бедного народа... А завтра у вас отнимут землю, сделают РАБАМИ и продадут ваше приданное родом из УССР.
Это сделают ВАШИ дети и ВАШИ внуки. Те, кому ВЫ дали власть. Продадут вас своим новым транснациональным хозяевам...
Добранич Секта.
АМИНЬ.
Или вас, дебилов ЗЕбанутых даже грузчиками в гастроном не берут? Видать руки из жопы растут. Найдите себе работу,ЗЕбанутые, и вы тоже будете получать зарплату и премии. Которые оговорят в вашем контракте при приеме на работу.
Шо, не берут на такую работу? Значит умишком не вышли и аттестат с ПТУ, который у вас есть не позволяет устроиться на нормальную работу. Ну тогда жалуйтесь в спортлото или ООН, кто-же вам, убогим виноват, что школу закончили с одними трояками.
*Одна проблема - освiта та квалiфiкацiя у зеБiлiв нижче плiнтуса, навiть у таких Зпецiстiв, як у дебiла Милованова(що воно дебiл - це його слова). Прошу.
ЕЩЁ ВАПРОСЫ?
Стоимость доставки газа в квартире больше чем стоимость самого газа?-где в мире такое может быть кроме воровской Украины?
Богатейшая страна Европы является самой бедной страной Европы!