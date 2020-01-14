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Все про:Газпром (512) Нафтогаз (682) премія (154) Вітренко Юрій (101)

 Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко

Топменеджмент "Нафтогазу" отримає премію в розмірі 1% від 2,9 мільярда доларів, які виплатить Україні російський "Газпром".

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

"За контрактом мають виплатити. На всю групу буде 1% від отриманих грошей", - розповів він.

Також читайте: "Нафтогаз" не веде переговори про прямі поставки газу з Росії, - Вітренко

Таким чином, топменеджери отримають близько 29 мільйонів доларів, або близько 700 млн грн. Про кількість премійованих Вітренко не повідомив.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169713
 
 
 Топ коментарі
 
Так они же уже вроде один раз получали, или будут получать регулярно пока не выберут все деньги?
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Це він відбивав чи нанята за державні кошти юридична компанія? Що він зробив такого що, не зазначено в його посадових обов'язках і за що він і так отримує колосальні гроші?
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Зебобики, а как вам новые зарплаты депутатиков? Хватит Яременке на проституточный анал который жена ему не дает? Вы ж понимете что где то прибавилось, а где то по закону убавилось)) убавилось из вашего кармана( бюджета) если вы тупые не поняли))
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Рахиты. Это что, частная лавочка? Которая имеет право распоряжаться своими личными деньгами, как ей заблагорассудится? Государственные деньги, не их, а они свои лапы на них хотят наложить.
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2,16 долларов цена за природный газ в Америке, посмотрите котировки Насдак, за 1000 кубов 85 долларов. Неужели производство нашего газа дороже чем в Америке.
В 2018 году Коболев получил 340 млн. гривен.
С такими премиями у вас и себестоимость, газа 200 долларов
Это плевок врачам, учителям, строителям. Потом вы пишите какая средняя зарплата в стране....... Коррекцию сделайте, те которые больше 10 минималок получает, уберите и посчитайте
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А за что они зарплату тогда получают? Причем в таких размерах, которая большинству граждан и не снилась?
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Я куєю, дорога редакція. За що це муйло отримає такі гроші??? Воно що особисто в суді представляло інтереси України??? Ні, ці інтереси представляла компанія, яка вже отримала гроші за це. Тоді за що ця 3,14...та отримує такі гроші в державній, а не приватній компанії? До речі, це опудало - син регресивної істерички прогресивної соціалістки Наталі Вітренко, яка в свій час так ненавиділа США, МВФ та долар США як світову валюту. А синуля з коболєвим скирдують бакси з державної компанії в режимі 24/7. Повний 3,14.....ць.
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Это было бы справедливо, если бы они и за убытки и недополученную прибыль также несли материальную ответственность. А так получается что они получают премию за компенсацию убытков, т.е. по факту никакой прибыли от возмещения нет. Это всего лишь ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ, т.е нафтогаз сначала потерял 2.9 млрд.грн, а затем вернул их. Не хилый бизнес получается - из одного кармана в другой переложил, и при этом часть суммы кому то на премии пошло.
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Обществу пора начать думать о том, как правильно выбивать зубы этим наглецам - политолог Январь 14, 2020Без рубрикиКомментарии

Крутая фишка. Демонстративно начисляй себе большие зарплаты и премии на гос/службе. Не стесняйся этого… Не обращай внимания на вопиющий «кассовый разрыв» между средним уровнем зарплат в стране и вознаграждением министров и их замов… Не заморачивайся неадекватностью, когда официальная зарплата какого/нибудь хитросделанного Смелянского из крайне «комфортной» Укрпошти существенно выше среднемесячной зарплаты американских министров энергетики и даже президентов).
Такие советы огласил сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
Ну какой там уровень жизни в той Америке…
Не испытывай ни малейшей рефлексии, упорно демонстрируя свою наглость и не собираясь ее даже как/то внятно объяснять…
Чтобы сделать головокружительную карьеру нужно быть неэффективным, бесполезным, генерирующим убыток и при этом обязательно претендовать на невероятно высокие заработные платы.
Где это возможно? Правильно. Только в нищем государстве, разваливающимся прямо на глазах и с крайне неэффективной системой управления. Только в этом государстве заместитель министра культуры (очень яркая и полезная должность) может получать 430 тысяч ежемесячной зарплаты, а тот же глава Укрпошты чуть меньше… 80 тысяч сладких долларов и тоже в месяц). Яркий пацанчик…
Справедливости ради уточню одну существенную деталь. Высокие начисления - это НЕ для всей вертикали, не для всех чиновников. Те же начальники департаментов или главные специалисты - нищеброды с 5-6 тысячами зарплат, которые должны думать о том, как продать свои услуги налево).
А вот гигантские бонусы - привилегии небольших групп «своих» в министерствах и госкомпаниях…
Это оправдано должно раздражать общества. Общество должно быть возмущено. Лучше, конечно, если общество начнёт думать о том, как правильно выбивать зубы этим наглецам).
Потому что несоответствие между размером оплаты труда и КПД этих «замминистров» разрушают основы государства. Ты - не эффективен, но ты очень хитёр и циничен. Критериев успешности не существует - можно просто говорить «мы успешны», но при этом всё везде в дефиците. Везде умирает инфраструктура и даже пафосные ТЦ типа Оушен Плазы в считанные минуты тонут в горячем дерьме)…
Весь этот сюр мы уже не раз разбирали. Да, при эффективном администрировании топам необходимо платить солидные вознаграждения. Ключевое здесь - эффективные.
У нас же министерства крайне неэффективны, раздуты и бесполезны. Гос/компании и гос/предприятия сверх убыточные. А все сегодняшние инициативы «нового государства» направлены на усиление фискального давления на налогоплательщика, чтобы… получить возможность платить своим неэффективным менеджерам ещё больше).
В тему - «Слуги народа» усилят поборы с самозанятых, айтишников и евробляхеров, а олигархам оставят сверхприбыли - нардеп
Явно парадоксальная ситуация, когда небольшая группа ребят открыто получает доходы больше, чем европейские чиновники на сопоставимых должностях.
Почему нищая страна должна платить неэффективным гос/менеджерам существенно больше, чем успешные страны?
Потому что прямо сегодня топам ещё увеличили зарплаты в 3 - 3,5 раза)…
***
Об этой же возмутительной ситуации написал вчера еще один политолог:
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Ну где такое ще возможно,как не в Украине?!
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Краще б вони ніхріна не робили б. Не нагинали б рашку, перед усім світом, і не повертали б Україні ті сра.і 2, 9 млрд доларів. Бо тепер "жаба Гертруда" подавить любителів шари. За кого ж ці любителі у нас голосували?
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Ну и где вы видели хозяина, который бы держал сотрудников, которые бы ничого не робылы бы? Ничого не робылы бы так пошли через два дня на х. И пусть попробовали бы найти подобную работу с сотнями тысяч, если не миллионами зарплаты в месяц, где то на стороне.
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Та вони й працюють Та ще й ефективно. Але виходячи зі смороду на сайті, то це добре, що Україна не доотримала ще й ті довбані 12 з чвертю млрд доларів, та млрд кубометрів газу. Хоча дірявому бюджету вони дуже б знадобились. Але хай залишаються рашці. Вона на них ще зброї наробить. Зате любителів шари кондратій не вхопить
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Ну то може премію по 5 тисяч кожному і норм було би? Ну які можуть бути премії в мільйони?! Це ж просто ні як не зрозуміти людям,бо по 50 років люди пахали,щоб 100 баксів пенсії отримувати.
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А ничего, что они уже выписали себе премию и освоили ее, еще до того как Газпром отдал теньги? И что теперь опять премия?
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І де ж там написано, що вони отримали більше заробленої суми? Та й головне! Хто їм дасть отримати більше, ніж належить? Ви притензії з боку держави чуєте? Ні
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Юристы готовили документы- зарплату получали, адвокаты получили деньги за защиту интересов в суде. А за что менеджерам и руководству??? Они ведь тоже получали зарплату. Тогда нужно платить и простому оператору, механику и т.д.
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Миха Чаплыга
11 ч. ·

ГОЛОСУЙ за Зеленского! И попробуйте с этим заснуть... голосуйте, господа, голосуйте! )
Топ-менеджеры "Нефтегаза" получат премию почти в 700 миллионов...
У главы "Укрпочты" зарплата оказалась более чем в 2 раза выше, чем у Трампа...

"Надбавка за рост ВВП". Зарплаты топ-чиновников в министерствах резко выросли до 200-400 тысяч гривен в месяц...
От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за декабрь 2019 года...
Идеолог скандального проекта закона о медиа получил в Минкультуры в декабре более 400 тысяч зарплаты...
Депутаты теперь от 100 штук...
********* Лещенки - крутого железнодорожника, Найема - мега специалиста по обороне и Айвараса вам и так известны... только валидол примите...
Еще есть вопросы про Сейшелы, ОАЭ, Оманы и прочие Крушевели и Швейцарии, где как простые Учителя отдохнули СЛУГИ НАРОДА...
... самого бедного народа... А завтра у вас отнимут землю, сделают РАБАМИ и продадут ваше приданное родом из УССР.
Это сделают ВАШИ дети и ВАШИ внуки. Те, кому ВЫ дали власть. Продадут вас своим новым транснациональным хозяевам...
Добранич Секта.
АМИНЬ.
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Не пойму вашу истерику, ЗЕбилы обосранные. Что, ЗЕленый вислючок вытер свою жопу вашими тупыми рылами? Привыкайте, это будет еще не раз. А по поводу Нафтогаза я скажу такое. Ваша ЗЕбильная истерика от чужих заработков понятна. Кто-же вам мешает устроиться в Нафтогаз и получать премии, оговоренные в контракте при приеме на работу?
Или вас, дебилов ЗЕбанутых даже грузчиками в гастроном не берут? Видать руки из жопы растут. Найдите себе работу,ЗЕбанутые, и вы тоже будете получать зарплату и премии. Которые оговорят в вашем контракте при приеме на работу.
Шо, не берут на такую работу? Значит умишком не вышли и аттестат с ПТУ, который у вас есть не позволяет устроиться на нормальную работу. Ну тогда жалуйтесь в спортлото или ООН, кто-же вам, убогим виноват, что школу закончили с одними трояками. Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 534 Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 534 Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко - Цензор.НЕТ 534
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Да ладно, порохосрань. Не истери так победно. Тебе то не с чего радоваться. Твоему порошонке уже ничего не светит. А в Украине без правления диабетического мародера все будет хорошо. Ты себя то в умники не сильно записывай. Никто и не думал, порохосрань, что дорожка будет гладкой. Что уже конец света и пора подводить итоги? Дебил.
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А что предыдущая премия за этот же выигрыш в суде уже закончилась? Или он реально считает у народа память как у рыбы?
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ЗеБiли, закiнчуйте скиглити. Всi влаштовуйтесь на роботу в Нафтогаз i буде вам щастя.

*Одна проблема - освiта та квалiфiкацiя у зеБiлiв нижче плiнтуса, навiть у таких Зпецiстiв, як у дебiла Милованова(що воно дебiл - це його слова). Прошу.
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""По контракту должны выплатить."
ЕЩЁ ВАПРОСЫ?
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Теперь вы понимаете почему газ на бирже в Голландии стоит 120 долларов а каждый украинец покупает его оплачивая счета по 270 долларов! вот эта разница аж в 150 долларов это не только техзатраты на транспортировку и обслуживание сетей но и огромное воровство через прокладки,завышенные стоимости работ с откатами и премии Коболеву.
Стоимость доставки газа в квартире больше чем стоимость самого газа?-где в мире такое может быть кроме воровской Украины?
Богатейшая страна Европы является самой бедной страной Европы!
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