 Топменеджмент "Нафтогазу" має отримати $29 млн преміальних від виплачених "Газпромом" $2,9 млрд, - Вітренко

Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

"За контрактом мають виплатити. На всю групу буде 1% від отриманих грошей", - розповів він.

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Таким чином, топменеджери отримають близько 29 мільйонів доларів, або близько 700 млн грн. Про кількість премійованих Вітренко не повідомив.