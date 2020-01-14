EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Суспільство
  1487  10
Все про:маршрутки (178) обстріл (5877) теракт (700) Донбас (12933) найманці РФ (953) Офіс генерального прокурора (15)

 П'ята річниця теракту під Волновахою: до суду направлено обвинувальний акт, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора повідомив про хід розслідування загибелі пасажирів рейсового автобуса сполученням "Златоустівка - Донецьк" унаслідок ракетного обстрілу, здійсненого найманцями поблизу Волновахи 13 січня 2015 року.

Як зазначено в повідомленні Офісу Генерального прокурора, 13 січня - п'ята річниця трагедії під Волновахою, коли внаслідок обстрілу блокпоста Збройних сил України учасниками терористичної організації "ДНР" загинули 12 і зазнали поранень 18 мирних громадян - пасажирів автобуса, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, терористичний акт вчинили бойовики так званого "реактивного дивізіону "Ангели аду" 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНР" під керівництвом "командира-куратора" 5-ї окремої мотострілецької бригади 1 АК "ДНР" полковника збройних сил РФ громадянина цієї держави. За процесуального керівництва прокуратури у зазначеному кримінальному провадженні направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина для розгляду за процедурою спеціального судового розгляду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обвинувачених у теракті біля Палацу спорту в Харкові засуджено до довічного ув'язнення й відпущено під особисте зобов'язання. ФОТО

Водночас досудове розслідування стосовно громадянина РФ зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Ухвалою суду надано дозвіл на його затримання та доставку до суду для вирішення питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх співучасників злочинів та притягнення їх до відповідальності.

Кримінальне провадження за фактом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України, розслідує СБУ за процесуального керівництва прокурорів Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.

Дивіться також: "Вбивць дітей не міняємо": активісти вимагають не обмінювати фігурантів справи про теракт біля Палацу спорту в Харкові. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169710
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Есть много резанансных дел, которые должны быть доведены до логического конца.
Прошло пять лет, а нет практически ничего. Дела направляются в суд относительно каких-то годовщин и дат. Эта свовдеповская практика действует на нервы.
 показати весь коментар
 
 
"резанансных"
Хто з вас двоєшник? Тетяна, чи Лайф?
 показати весь коментар
 
 
Как всегда))
Утилизированные качают свои права П'ята річниця теракту під Волновахою: до суду направлено обвинувальний акт, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7677
 показати весь коментар
 
 
А ты всё самообслуживанием занимаешься?(с)
 показати весь коментар
 
Возьмем к примеру, убийство Качиньского...
 показати весь коментар
 
Запис в відеореєстратора. Багато водіів лінуються виставляти реальну дату та час при його увімкненні і він показує ці дані за заводською прошивкою.
 показати весь коментар
 
 
Без срока давности, найти и повесить за военные преступления.
 показати весь коментар
 
приходится признать, что нашим общим мразям все сходит с рук..., даже за массовые демонстративные убийства их невозможно привлечь к ответственности (борт MH17), а уж за бесчисленные теракты на земле с нашим недолугим КПК и подавно...., даже если представить, что кого-то осудили, их тут же радостно обменяют и они снова избегут ответственности..., такие преступления не должны оставаться безнаказанными, это укрепляет всех в мысли, что зло неизбежно и оно всегда побеждает, выход-через повешенье...и тихо закопать поглубже...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору