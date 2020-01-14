 П'ята річниця теракту під Волновахою: до суду направлено обвинувальний акт, - Офіс Генпрокурора

Як зазначено в повідомленні Офісу Генерального прокурора, 13 січня - п'ята річниця трагедії під Волновахою, коли внаслідок обстрілу блокпоста Збройних сил України учасниками терористичної організації "ДНР" загинули 12 і зазнали поранень 18 мирних громадян - пасажирів автобуса, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, терористичний акт вчинили бойовики так званого "реактивного дивізіону "Ангели аду" 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу "ДНР" під керівництвом "командира-куратора" 5-ї окремої мотострілецької бригади 1 АК "ДНР" полковника збройних сил РФ громадянина цієї держави. За процесуального керівництва прокуратури у зазначеному кримінальному провадженні направлено до суду обвинувальний акт стосовно громадянина для розгляду за процедурою спеціального судового розгляду.

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Водночас досудове розслідування стосовно громадянина РФ зупинено у зв’язку з розшуком підозрюваного. Ухвалою суду надано дозвіл на його затримання та доставку до суду для вирішення питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Також вживаються заходи, спрямовані на встановлення всіх співучасників злочинів та притягнення їх до відповідальності.



Кримінальне провадження за фактом злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27. ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) та ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України, розслідує СБУ за процесуального керівництва прокурорів Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора.

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