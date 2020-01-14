 Прорив труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві, передає Цензор.НЕТ.
"13 січня о 20:25 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшла інформація, що в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, на проїжджій частині дороги, стався прорив магістральної лінії гарячого водопостачання. Внаслідок пориву тепломережі стався підмив асфальтового покриття проїжджої частини дороги. Це спричинило утворення ями, в яку задніми колесами провалилось маршрутне таксі. Рятувальники частини спеціальної пожежної техніки, які прибули на місце події, винесли з маршрутного таксі, а також з тролейбуса, що стояв поруч і опинився в паровій завісі, 7 осіб. А згодом вилучили мікроавтобус з утвореної пастки", - йдеться в повідомленні.
Крім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" та перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza".
Усіх працівників та відвідувачів магазину "Ашан" та ТРЦ "Оушен Плаза" виведено на безпечну відстань. Рятувальники на руках винесли з будівлі 6 осіб.
За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.
Аварійними комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.
Для нас Будапештський мемомандум.
Скільки сидить в Сеймі комуняк, скільки в Раді?
А насчёт чистоты - так я вам быль расскажу, которую мне поведал мой знакомый. Вышел, как-то, в Киеве, из подъезда. На двери - записка. На записке - обращение: "Господа, будьте культурными! Не мусорьте в подъезде!". А рядом - приписка, от руки: "Господ" постреляли в 17-м... Остались "товарищи". А им культуре учиться не у кого...".
Гляньте вокруг себя, а потом "гнусите"... Если совести хватит...
Сама не ворую,работаю,плачу налоги.Ворам не завидую.Во первых ,мы обеспеченные люди,все для жизни имеем,хотя после 2014г остались без жилья,бизнеса,все потеряли.Ничего,снова поднялись.А во вторых-я знаю принцип "сеяния и жатвы"-потому понимаю,что там нечему завидовать.За вме придеться платить.И в этой жизни и в будущей.
Насчет чистоты-я имела ввиду дорожную пыль,а не брошенный мусор.Насчет мусора-мой муж недавно заехал с ребятами с его фирмы поообедать в придорожном кафе.А рядом,на природе-кучи мусора после отдыхающих.Пообедав,они вчетвером,собрали весь мусор вокруг.Несмотря на то,что он директор фирмы,засучил рукава и убирал за другими.
Как то так...Много у нас в стране нормальных,кто живет правильно и хочет изменить страну.И они стараються.Но большинство-махнув рукой,уезжают из страны навсегда
Почему-подумайте.
В моїй переважна більшість СКС.
Хочешь им позвонить, спросить куда они за все те годы деньги от ремонта инфраструктуры упёрли?