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 Київські новини, Фоторепортаж
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 Прорив труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники винесли з маршрутного таксі, а також з тролейбуса, що стояв поряд, 7 осіб. Також рятувальники на руках винесли з будівлі ТРЦ "Оушен Плаза" 6 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві, передає Цензор.НЕТ.

"13 січня о 20:25 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшла інформація, що в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, на проїжджій частині дороги, стався прорив магістральної лінії гарячого водопостачання. Внаслідок пориву тепломережі стався підмив асфальтового покриття проїжджої частини дороги. Це спричинило утворення ями, в яку задніми колесами провалилось маршрутне таксі. Рятувальники частини спеціальної пожежної техніки, які прибули на місце події, винесли з маршрутного таксі, а також з тролейбуса, що стояв поруч і опинився в паровій завісі, 7 осіб. А згодом вилучили мікроавтобус з утвореної пастки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через прорив теплотраси в Голосіївському районі Києва 9 осіб зазнали опіків, - КМДА

Крім того, гаряча вода з тепломережі потрапила на нульовий поверх магазину "Ашан" та перший поверх ТРЦ "Ocean Plaza".

Усіх працівників та відвідувачів магазину "Ашан" та ТРЦ "Оушен Плаза" виведено на безпечну відстань. Рятувальники на руках винесли з будівлі 6 осіб.

За інформацією служби 103 внаслідок події постраждало 10 осіб. Трьом з них допомогу надано на місці, семеро перебувають у лікарні.

Аварійними комунальними службами проводяться ремонтно-відновлювальні роботи.

Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 01
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 02
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 03
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 04
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 05
Прорив труби біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169709
 
 
 Топ коментарі
 
Зе предупреждал, что "мы стоим на порогре прорыва". Прорвало.
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Трубьі будут лопаться все чаще. Так как деньги вместо ремонта инфраструктурьі шли в карманьі разньіх Порошенок все 30 лет. И к сожалению продолжают идти.
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Придурок ти! ... Там труби лежать 50-60 річної давності... Ти ще на могилу Щербицького з Шелестом, насери...А для того, щоб "трасу замінить" - мільярди потрібні, дорожче набагато, ніж Шулявський міст відновить... Скільки асфальту, землі вибрать треба, труби прибрать, нові укласти, засипать, нове покриття укласти... Коли вже вам, "зелебобикам", Порошенко в штани срать перестане? ... (На те, що вам "Блазень" з "блазенятами, на голову сере і у вуха сцить, ви уваги не звертаєте...).
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чудово одне: у Києві досі плюс три...
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Зе предупреждал, что "мы стоим на порогре прорыва". Прорвало.
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Мало того, что президента нет, так ещё и труба показала новое лицо🤔🤔🤔
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Це сталося через те, що цю трасу за період казнокрадства, тьху, оговірка, за час каденцї, святий соєвий Миздобул не вікривав урочисто для ТВ-картинки. Червона стрічечка, золоті ножниці в холених розжирілих клешнях, які за життя нічого важчого за пачку $10000 не піднімали
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Придурок ти! ... Там труби лежать 50-60 річної давності... Ти ще на могилу Щербицького з Шелестом, насери...А для того, щоб "трасу замінить" - мільярди потрібні, дорожче набагато, ніж Шулявський міст відновить... Скільки асфальту, землі вибрать треба, труби прибрать, нові укласти, засипать, нове покриття укласти... Коли вже вам, "зелебобикам", Порошенко в штани срать перестане? ... (На те, що вам "Блазень" з "блазенятами, на голову сере і у вуха сцить, ви уваги не звертаєте...).
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Насчет миллиардов-то это только у нас любая мелочь стоит миллиарды ,и все не хватает.Проедьте по Варшаве-город меньше чем Киев намного,но там-невероятное кол-во современных мостов,эстакад,развязок. Отличное дорожное покрытие,шумоизолирующие панели везде,освещение.Дороги идеально чистые,общественный транспорт-чистейший,на все денег хватает.У нас-Шулявский мост:сперва 600млн,потом вдруг еще столько же добавить.Рабочая сила не подорожала,металл-подешевел.Обоснований никаких,Но добавили.В итоге-мост без сьездов,дорожное покрытие ужасное,в конце моста-участок,где можно убить ходовку.Все сделано плохо,хотя моста там того....Но цена-втридорога .Как у нас крадут-нигде так не грабят народ,если только в росии...
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Для Польщі Захід застосував программу допомоги.
Для нас Будапештський мемомандум.

Скільки сидить в Сеймі комуняк, скільки в Раді?
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Знаете, чем нормальный человек отличается от ненормального, в подобных случаях? Нормальный протестует, на пикеты выходит, пишет жалобы в различные инстанции, подаёт в суды... А ненормальный - "скулит" на форуме, что "фсьоплохо и прапала", а потом на кухне возмущается, "как, сволочи, воровать умеют!", втайне им завидуя...
А насчёт чистоты - так я вам быль расскажу, которую мне поведал мой знакомый. Вышел, как-то, в Киеве, из подъезда. На двери - записка. На записке - обращение: "Господа, будьте культурными! Не мусорьте в подъезде!". А рядом - приписка, от руки: "Господ" постреляли в 17-м... Остались "товарищи". А им культуре учиться не у кого...".
Гляньте вокруг себя, а потом "гнусите"... Если совести хватит...
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Вы меня не знаете,но обвиняете лично.На пикеты выходили,на митинги тоже.Бесполезно.
Сама не ворую,работаю,плачу налоги.Ворам не завидую.Во первых ,мы обеспеченные люди,все для жизни имеем,хотя после 2014г остались без жилья,бизнеса,все потеряли.Ничего,снова поднялись.А во вторых-я знаю принцип "сеяния и жатвы"-потому понимаю,что там нечему завидовать.За вме придеться платить.И в этой жизни и в будущей.
Насчет чистоты-я имела ввиду дорожную пыль,а не брошенный мусор.Насчет мусора-мой муж недавно заехал с ребятами с его фирмы поообедать в придорожном кафе.А рядом,на природе-кучи мусора после отдыхающих.Пообедав,они вчетвером,собрали весь мусор вокруг.Несмотря на то,что он директор фирмы,засучил рукава и убирал за другими.
Как то так...Много у нас в стране нормальных,кто живет правильно и хочет изменить страну.И они стараються.Но большинство-махнув рукой,уезжают из страны навсегда
Почему-подумайте.
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КАКАЯ НИЗКАЯ КУЛЬТУРА ---Яр Холодницкий !!!! СТЫДНО ЗА вас !!!
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він в армії совка служив, так що автомат як мінімум піднімав
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Не у всіх частинах були АК.
В моїй переважна більшість СКС.
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Трубьі будут лопаться все чаще. Так как деньги вместо ремонта инфраструктурьі шли в карманьі разньіх Порошенок все 30 лет. И к сожалению продолжают идти.
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А може Яныков с Азировами? Янык в совокупности то премьером то презиком был около 9 лет. Азиров еще 4 года премьером, а до того 6 лет главой налоговой и 3 года министром финансов. Автор самой херовой в мире налоговой системы (даже в рашке система проще).
Хочешь им позвонить, спросить куда они за все те годы деньги от ремонта инфраструктуры упёрли? Прорив труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 3549
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Событие ярко передает суть суть выражения - "зачем делать косметический ремонт если канализация все равно старая?" Это относится и к "ТЦ".
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Сраный совок, настроил гамна понимаешь ли
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Централізоване теплопостачання це совок, минулий вік.
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К чему доводят коррупция и безмозглое управление.Стороишь ТРЦ за 1млр.,так в округе нужно менять все центральные коммуникации,вода,канализация,свет.Следующее гавнецо потечёт и зальёт все бутики вот ржач будет.
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Там второй Океан заканчивают, между домом с блином и железной дорогой...
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Коммунистическое наследие!Просто надо было Вятровичу всю теплосеть в Киеве декоммунизировать,и тогда бы этого не произошло.Даешь денег на декоммунизацию!
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Коммунистическое наследие это Голодомор, Гулаг и такие болбо.бы как ты Прорив труби біля ТРЦ "Ocean Plaza" у Києві: постраждали 10 осіб, 7 з них госпіталізовані, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9904
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Речник Держслужби (полковнік?) ніяк не може державну мову вивчити, офіційно повідомляє, що "...з поруч стоячого тролейбуса". Оце рівень держслужбовця!
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Это надо быть дебилом-забирать необновленные теплотрассы у Ахметкиного Киевэнерго,когда Ахметов их уже в жопу убил и тупо не ремонтировал а деньги за это собирал, а потом сплавил на бюджет Киева т.е. жителей Киева, когда понял что аварии с жертвами на теплотрассах уже суровая реальность.
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