 Найманці РФ за добу 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 14 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл по наших позиціях поряд з Василівкою, де застосував стрілецьку зброю. П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поруч з Оріховим – зі 120-мм мінометів противник випустив 20 мін та мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм - по 3 міни; неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.
Учора, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.
Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат з нашого боку немає.
что только выберете меня и сразу война кончится!
на войне наживаются барыги!
бизнес на крови!
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накріваєм
І гостей усіх склікаєм.
Чи не втому віпіваті -
Будемо знову святкувати!
А мороз на вулиці - ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком !!