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Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5877) Донбас (12933) найманці РФ (953) операція Об'єднаних сил (1958)

 Найманці РФ за добу 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

13 січня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні штабу ООС станом на 07:00 14 січня 2020 р., передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив один обстріл по наших позиціях поряд з Василівкою, де застосував стрілецьку зброю. П'ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік населених пунктів Зайцеве та Луганське – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поруч з Оріховим – зі 120-мм мінометів противник випустив 20 мін та мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також автоматичних станкових гранатометів; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм - по 3 міни; неподалік Новолуганського – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у звіті.

Також читайте: Від початку доби 13 січня ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Учора, 13 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат з нашого боку немає.

Найманці РФ за добу 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 01
Найманці РФ за добу 6 разів обстрілювали позиції українських воїнів, застосовували 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169708
 
 
 Топ коментарі
 
Интересная тенденция. По официальному каналу национального радио практически перестали или совсем перестали передавать сводки с линии разграничения... Виртуально война закончилась. Скоро наш космонавт полетит на солнце 🤔🤔🤔
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а кто там обещал что с Нового года прекратятся обстрелы?
что только выберете меня и сразу война кончится!
на войне наживаются барыги!
бизнес на крови!
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Интересная тенденция. По официальному каналу национального радио практически перестали или совсем перестали передавать сводки с линии разграничения... Виртуально война закончилась. Скоро наш космонавт полетит на солнце 🤔🤔🤔
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Раньше каждый час или при обострении обстановки, сейчас ,- тишина . Совсем .
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а кто там обещал что с Нового года прекратятся обстрелы?
что только выберете меня и сразу война кончится!
на войне наживаются барыги!
бизнес на крови!
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Так то ж обещал, надо ему 100 дней или грамм белого порошка дать, уже никто и не помнит..🤔🤔🤔
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Закончил бы за неделю если б рашка тайно не ввела регулярные войска. До сих пор не знаешь это??
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Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія!!!!
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А у відповідь що??? Мовчання,як в ОМАНІ.
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Пора позвонить пуйлу и поздравить со старым Новым Годом.
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А мо це володарі аусвайсів з куркою від імені ***** салютують петадрами і так вітають з Новим роком.
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Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накріваєм
І гостей усіх склікаєм.
Чи не втому віпіваті -
Будемо знову святкувати!
А мороз на вулиці - ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком !!

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