 Музикант Положинський дав свідчення у справі про вбивство Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеоролику, який опублікував у фейсбуці.
"Розповів усю правду, все, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися, спілкування відбувалося у присутності одного з адвокатів Андрія (підозрюваного у справі, музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка). Слідчий поводився цілком коректно, ставлення дружнє. Не знаю, можливо, це хитрощі і просто "поганий коп" до мене не прийшов, і мені дістався той, який у парі "поганий-хороший" мав бути "хорошим" ... Якихось питань, негативу до слідчого у мене немає", - сказав він.
Положинський висловив сподівання, що Антоненка, а також інших підозрюваних - дитячого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь виправдають, оскільки вони, на його думку, не мають стосунку до вбивства Шеремета.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.
Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.
Оце і є головна проблема.
не прикрывайтесь АТО ,ворюги и убийцы.
они четко назначили виновных
ледствий для главных организаторов судилища не будет к бабке не ходи будут искать дальше
на кого бы повесить очередное "дело чести".........
Що стосується поки що вільної України так з приходом нової прокремлівської влади ЗЕбілів -капітулянтів, у всій величезній ораві копів переважне їх число відразу стали україно -фобами, полусепаратистами, капітулянтами ... Вони юди стали злочинно жорстоко переслідувати проукраїнських громадян і підтримувати ворогів України: - сепаратистів, проросійських бандитів, колаборантів .. Так що менти у нас будуть завжди вірно- віддано служити будь-який антиукраїнській владі, будь-яким окупантам, але тільки не Україні і не Українському народові. І назвати їх Українською чи хоча б проукраїнською поліцією, навіть не повертається язик.
Дати свідчення по цій справі можуть усі бажаючі, чи тільки ті, хто має до цієї справи хоч якесь відношення?
Захист діє дуже дивно. І подекуди не на користь підозрюваним.
межведева с заглавной буквы указываешь, значит, уважаешь своих хозяев.
Давно уже понятно, на кого вы работаете, раскачивая Украину и унижая нашего президента.
Только обломится вам в очередной раз
Разуй глаза и рахуй статьи , по которым порошенко будет судим в Украине и в Штатах.
Поэтому весь этот визг и идёт , исключительно для спасения толстого зада порошенко от тюрьмы