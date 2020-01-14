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Все про:Положинський (4) Шеремет (336)

 Музикант Положинський дав свідчення у справі про вбивство Шеремета

Музикант, фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський 13 січня дав свідчення як свідок у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеоролику, який опублікував у фейсбуці.

"Розповів усю правду, все, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися, спілкування відбувалося у присутності одного з адвокатів Андрія (підозрюваного у справі, музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка). Слідчий поводився цілком коректно, ставлення дружнє. Не знаю, можливо, це хитрощі і просто "поганий коп" до мене не прийшов, і мені дістався той, який у парі "поганий-хороший" мав бути "хорошим" ... Якихось питань, негативу до слідчого у мене немає", - сказав він.

Положинський висловив сподівання, що Антоненка, а також інших підозрюваних - дитячого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь виправдають, оскільки вони, на його думку, не мають стосунку до вбивства Шеремета.

Також читайте: Нардеп Зінкевич і музикант Положинський готові взяти Антоненка на поруки

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169707
 
 
 Топ коментарі
 
Да ужен все поняли ЗЕгенрат что у вас волонтёры и кардиохирурги и АТОшники виноваты. ЗЕгенерат почему сепаров виновными не назначили? А ты смотрю уже точно знаешь кто виноват. ВОт если бы там сепары были вместо волонтёров и АТОшинков, то ты б сепарок тут бы усерался визжал что они не виноваты и злочинная влада Парашенка начала вайну на Дамбаце..верно ЗЕбил?
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Країна "лохов" і "разводил", нікому не можна довіряти, навіть державним органам.
Оце і є головна проблема.
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Отже досі не а доказів щодо арештованих у справі Шеремета.
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так ведь никто ж не спорит, что мусора падлюки
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Країна "лохов" і "разводил", нікому не можна довіряти, навіть державним органам.
Оце і є головна проблема.
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А зачем для Положинского нужен бы "плохой коп"? Он что,не хочет "колоться"?
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А звідки ти взяв, що Положинському був "нужен плохой коп"? Сашко Положинський про це жодного разу не казав. То й не вкладай свої слова йому в рота.
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Отже досі не а доказів щодо арештованих у справі Шеремета.
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По моему мнению, у следствия доказательств больше, чем предостаточно, но они не спешат выкладывать сразу все козыря. Закрыть исполнителей им, судя по всему, не столь важно. Там преследуются совсем другие интересы. Идёт постепенное, но планомерное давление, чтобы заказчики этого убийства хорошенько прочувствовали неизбежность их разоблачения и вступили в предметные переговоры с инициаторами следствия.
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Да ужен все поняли ЗЕгенрат что у вас волонтёры и кардиохирурги и АТОшники виноваты. ЗЕгенерат почему сепаров виновными не назначили? А ты смотрю уже точно знаешь кто виноват. ВОт если бы там сепары были вместо волонтёров и АТОшинков, то ты б сепарок тут бы усерался визжал что они не виноваты и злочинная влада Парашенка начала вайну на Дамбаце..верно ЗЕбил?
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У тебя в голове, кроме вездесущих сепаров и бесконечных "ЗЕ", есть ещё какие-нибудь мысли ? Что-то мне подсказывает, что если тебя внезапно разбудить ночью, то пару минут ты будешь бессмысленно "Зе-зекать" и, тупо озираясь по сторонам, искать сепаров. Мне этот Зе и в хер не упирался : такое же ничтожество, как и его предшественники. Я за него не голосовал и мне он совершенно неинтересен. А ты выздоравливай... Насколько это возможно...
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НЕ стучи себя копытом в грудь,шавка порохастая
не прикрывайтесь АТО ,ворюги и убийцы.
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Ты что не доверяешь поцЗеденту и сАбакову??
они четко назначили виновных
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Идиотизм или идиократия. Не уж то зелени нужно с понтом выслужиться, мол вот мы делаем.. через ж.пу но делаем... ай ладно, "говори до гори, а гора горою"
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когда всех непричастных отпустят просто уволят следователя возможно со строгачём...... пос-
ледствий для главных организаторов судилища не будет к бабке не ходи будут искать дальше
на кого бы повесить очередное "дело чести".........
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На лвдаи для головних організаторів вже є, і то такі, на які вони і розраховували: Аваков показав Зєлєнскому, що зробить все, що захоче/потрібно, щоб досягти мети. Навіть піде проти закону. А Зєлєнскій зрозумів, що такий Аваков йому потрібний. І Аваков залишився все сильним міністром. Це була проста демонстрація величезних можливостей. І навіть якщо вину підозрюваних не до ведуть, демонстрація була успішною і своєї мети досягла.
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И что бы там не было, есть назначенные виноватыми и всё тут.
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Саня, молодца. Луцк рулит. А Андрюху вытащим!
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Мусора вони вмить перебудовуються до будь-якої нової навіть і антиукраїнської влади, але завжди були продажними юдами до України і до Українського народу. При кремлівському холуї що втік в паРашу продажному ЗЕКУ криваві менти кати навіть масово вбивали: націоналістів, патріотів, майданівців, активістів, усіх проукраїнських громадян ... допомагаючи прокремлівської зграї ЗЕКА януковича знищити державність України. І під час окупації кремлівськими фашистами )(уйла Криму все місцеві менти моментально стали продажними колаборантами на службі у проклятих російських загарбників. На Донбасі відбувалися такі ж самі події всі продажні мусора в мить стали сепаратистами - терористами, колаборантами .... ланцюговими псами російських окупантів .. .
Що стосується поки що вільної України так з приходом нової прокремлівської влади ЗЕбілів -капітулянтів, у всій величезній ораві копів переважне їх число відразу стали україно -фобами, полусепаратистами, капітулянтами ... Вони юди стали злочинно жорстоко переслідувати проукраїнських громадян і підтримувати ворогів України: - сепаратистів, проросійських бандитів, колаборантів .. Так що менти у нас будуть завжди вірно- віддано служити будь-який антиукраїнській владі, будь-яким окупантам, але тільки не Україні і не Українському народові. І назвати їх Українською чи хоча б проукраїнською поліцією, навіть не повертається язик.
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эта зеленка реально разжигает гражданскую войну
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Сєпарйо латєнте - воно є скрізь. Воно своїми нутрощами відчуває сєпарські феромони Зєлупи. Але оффлайн те сєпарйо жре "тортік рошеновскій", що аж за вухами тріскотить.
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Я щось не зрозумів... Музыкант Положинский дал показания по делу об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 7627
Дати свідчення по цій справі можуть усі бажаючі, чи тільки ті, хто має до цієї справи хоч якесь відношення?
Захист діє дуже дивно. І подекуди не на користь підозрюваним.
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До цієї справи притягають людей за вуха, які не мають до неї відношення, аби був з добровольців, учасників АТО, або волонтерів.
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Тим часом Слугі народа внесли на розгляд скасування закону про державну мову.
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Так. І дуже скоро. Кацапи кажуть що у новоствореному ссср 2.0 Зеленському запропонували місце Мєдвєдєва.
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В такому разі сесесеру звиздець. Нелох Оманійський і його доконає.
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'Кацапы кажуть',- кто бы сомневался, что ты держишь прямую связь с мордором, вказивки получаешь, нагнетаешь и запугиваешь.
межведева с заглавной буквы указываешь, значит, уважаешь своих хозяев.
Давно уже понятно, на кого вы работаете, раскачивая Украину и унижая нашего президента.
Только обломится вам в очередной раз
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З якого переляку ЗЕшмаркля - мій президент? Там тавра небя де ставити відповідно до КК України. Я нарахував 8 статей. Пркдекантні також.
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У тебя другой президент? Ты в коме был что ли? У нас президент зеленский, избранный тремя четвертями избирателей Украины .
Разуй глаза и рахуй статьи , по которым порошенко будет судим в Украине и в Штатах.
Поэтому весь этот визг и идёт , исключительно для спасения толстого зада порошенко от тюрьмы
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А ви не припускаєте, що цого просто оббрехали євреї? Ну, чисто теоретично, вони могли таке зробити, оббрехати і на брехні заїхати у владу?
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Ти, краще прокоментуй намагання главзебіла скасувати ЗУ Про мову
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Есть президент Украины, и ты знаешь что это - Порошенко. Твой зеленский это всего лишь жалкое и. о. президента выбранное благодаря массированой пропаганде. А уж то что он натворил за недолгое перебывание на посту, уже тянет на пару десятков лет.
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Це ви брехуни. Закон вніс паскуда Дубінський.
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А что ценного для следствия мог рассказать этот лабух?
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Слідчий - няша, хороший простий хлопець. Що всього-навсього виконує накази поганих дядь, слуги Урода Рябошапки, царька печерського розливу Авакяна. Зліпили кримінальну справу з гімна, палиць та зелених виділень із зефілітичного еурейського шнобеля. Нічого особистого, просто папік каломой так наказав
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У Слєдствія єсть подозренія, шо Антоненко зашифровал в нотной грамотє ікстремісскіє прізиви, но следствіє не волокьот в нотах...
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