 Музикант Положинський дав свідчення у справі про вбивство Шеремета

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеоролику, який опублікував у фейсбуці.

"Розповів усю правду, все, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися, спілкування відбувалося у присутності одного з адвокатів Андрія (підозрюваного у справі, музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка). Слідчий поводився цілком коректно, ставлення дружнє. Не знаю, можливо, це хитрощі і просто "поганий коп" до мене не прийшов, і мені дістався той, який у парі "поганий-хороший" мав бути "хорошим" ... Якихось питань, негативу до слідчого у мене немає", - сказав він.

Положинський висловив сподівання, що Антоненка, а також інших підозрюваних - дитячого кардіохірурга і волонтерку Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугарь виправдають, оскільки вони, на його думку, не мають стосунку до вбивства Шеремета.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

13 грудня суд відправив під цілодобовий домашній арешт Дугарь, підозрювану у справі про вбивство Шеремета.

Нагадаємо, Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.