 Українського олігарха Фукса заочно заарештували в Москві

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".
Цю інформацію підтвердив російському "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаєв. Таке рішення ухвалено вже вдруге після скасування арешту в Мосміськсуді в листопаді минулого року через порушення Кримінально-процесуального кодексу РФ.
Справу щодо Фукса було відкрито наприкінці грудня 2018 року. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук.
За даними слідства, олігарх залишив Росію в березні 2019 року, вилетівши в Лондон. Тоді йому було визначено запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
кругом успел нагадить.
Вам форумчанам случайно не вот так от того ,что на самом деле происходит
Нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Смотрите, что происходит. Прошлой осенью Госгеонедра отдали скандальном олигарху Фуксу 16 газовых месторождений. Без аукционов.
Об этом написали только несколько медиа. И затихли. И Фукс пошел дальше.
Об этом сегодня сообщил известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.
Этим летом Полтавский облсовет отдал Фуксу еще 10 газовых месторождений. Без аукционов и общественных слушаний.
Мы немного навозмущались в Фейсбуке. И затихли. И Фукс пошел дальше.
Позавчера Харьковский областной совет отдала Фукса еще 2 газовых месторождения без аукционов и общественных слушаний. Он готов идти дальше.
При этом, нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Воровать так же, как это делало окружение Януковича. Как будто ничего и не произошло за последние годы в Украине.
Я не хочу больше возмущаться в Фейсбуке. Во вторник 4 сентября мы приедем в Полтаву к председателю областного совета Беленькому (БПП). И взяв его за шкирку, будем требовать готовить проекты решений по отмене ранее выданных разрешений Фуксу. Требовать вернуть украденное.
Присоединяйтесь, если вы в Полтаве. Или распространите этот пост, чтобы больше людей узнало.
Спасибо за ваше участие!
***
Больше информации об этом порошенковском ставленнике, жулике Фуксе читайте в публикациях:
- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, который в свое время финансировал «Оплот» Жилина
- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко
- Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему претензии у ГПУ - расследование
https://www.economics-prorok.com/2018/09/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B7.html#more-53475, Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения.
Нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Смотрите, что происходит. Прошлой осенью Госгеонедра отдали скандальном олигарху Фуксу 16 газовых месторождений. Без аукционов.
Об этом написали только несколько медиа. И затихли. И Фукс пошел дальше.
Об этом сегодня сообщил известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.
Этим летом Полтавский облсовет отдал Фуксу еще 10 газовых месторождений. Без аукционов и общественных слушаний.
Мы немного навозмущались в Фейсбуке. И затихли. И Фукс пошел дальше.
Позавчера Харьковский областной совет отдала Фукса еще 2 газовых месторождения без аукционов и общественных слушаний. Он готов идти дальше.
При этом, нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Воровать так же, как это делало окружение Януковича. Как будто ничего и не произошло за последние годы в Украине.
Я не хочу больше возмущаться в Фейсбуке. Во вторник 4 сентября мы приедем в Полтаву к председателю областного совета Беленькому (БПП). И взяв его за шкирку, будем требовать готовить проекты решений по отмене ранее выданных разрешений Фуксу. Требовать вернуть украденное.
Присоединяйтесь, если вы в Полтаве. Или распространите этот пост, чтобы больше людей узнало.
Спасибо за ваше участие!
***
Больше информации об этом порошенковском ставленнике, жулике Фуксе читайте в публикациях:
- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, который в свое время финансировал «Оплот» Жилина
- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко
- Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему претензии у ГПУ - расследование
з пивасиком..)))