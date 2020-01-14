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Все про:арешт (1056) Росія (14744) Фукс (14)

 Українського олігарха Фукса заочно заарештували в Москві

Таганський суд Москви заочно вдруге заарештував українського олігарха Павла Фукса за обвинуваченням у шахрайстві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський "Интерфакс".

Цю інформацію підтвердив російському "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаєв. Таке рішення ухвалено вже вдруге після скасування арешту в Мосміськсуді в листопаді минулого року через порушення Кримінально-процесуального кодексу РФ.

Справу щодо Фукса було відкрито наприкінці грудня 2018 року. Пізніше його оголосили в міжнародний розшук.

За даними слідства, олігарх залишив Росію в березні 2019 року, вилетівши в Лондон. Тоді йому було визначено запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Олігарха Павла Фукса оголосили в розшук у Росії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169706
 
 
 Топ коментарі
 
Он такой же украинский как и русский. Место грабежа не делает его украинским.
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"украинский олигарх Фукс)))" - мне уже смешно стало))))
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Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения.

Нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.

Смотрите, что происходит. Прошлой осенью Госгеонедра отдали скандальном олигарху Фуксу 16 газовых месторождений. Без аукционов.

Об этом написали только несколько медиа. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Об этом сегодня сообщил известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Этим летом Полтавский облсовет отдал Фуксу еще 10 газовых месторождений. Без аукционов и общественных слушаний.

Мы немного навозмущались в Фейсбуке. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Позавчера Харьковский областной совет отдала Фукса еще 2 газовых месторождения без аукционов и общественных слушаний. Он готов идти дальше.

При этом, нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Воровать так же, как это делало окружение Януковича. Как будто ничего и не произошло за последние годы в Украине.

Я не хочу больше возмущаться в Фейсбуке. Во вторник 4 сентября мы приедем в Полтаву к председателю областного совета Беленькому (БПП). И взяв его за шкирку, будем требовать готовить проекты решений по отмене ранее выданных разрешений Фуксу. Требовать вернуть украденное.

Присоединяйтесь, если вы в Полтаве. Или распространите этот пост, чтобы больше людей узнало.

Спасибо за ваше участие!

***

Больше информации об этом порошенковском ставленнике, жулике Фуксе читайте в публикациях:

- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, который в свое время финансировал «Оплот» Жилина

- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко

- Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему претензии у ГПУ - расследование
https://www.economics-prorok.com/2018/09/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B7.html#more-53475, Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения.

Нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.

Смотрите, что происходит. Прошлой осенью Госгеонедра отдали скандальном олигарху Фуксу 16 газовых месторождений. Без аукционов.

Об этом написали только несколько медиа. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Об этом сегодня сообщил известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Этим летом Полтавский облсовет отдал Фуксу еще 10 газовых месторождений. Без аукционов и общественных слушаний.

Мы немного навозмущались в Фейсбуке. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Позавчера Харьковский областной совет отдала Фукса еще 2 газовых месторождения без аукционов и общественных слушаний. Он готов идти дальше.

При этом, нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Воровать так же, как это делало окружение Януковича. Как будто ничего и не произошло за последние годы в Украине.

Я не хочу больше возмущаться в Фейсбуке. Во вторник 4 сентября мы приедем в Полтаву к председателю областного совета Беленькому (БПП). И взяв его за шкирку, будем требовать готовить проекты решений по отмене ранее выданных разрешений Фуксу. Требовать вернуть украденное.

Присоединяйтесь, если вы в Полтаве. Или распространите этот пост, чтобы больше людей узнало.

Спасибо за ваше участие!

***

Больше информации об этом порошенковском ставленнике, жулике Фуксе читайте в публикациях:

- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, который в свое время финансировал «Оплот» Жилина

- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко

- Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему претензии у ГПУ - расследование

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Он такой же украинский как и русский. Место грабежа не делает его украинским.
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Так то оно так. Главное только у кого он деньги украл и где их будет тратить или какое государство их конфискует
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"украинский олигарх Фукс)))" - мне уже смешно стало))))
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Прям как украинский президент зеленский, скажи?
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Не смішніше, ніж Моніка Зєлєнскі-Оманска Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве - Цензор.НЕТ 889
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дада..тот ещё фрукт. какие-то афёры с киевским метрополитеном.
кругом успел нагадить.
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11.11.19 21:39 Российский суд отменил заочный арест Фукса, - адвокатОлигарха Павла Фукса объявили в розыск в России Российский суд отменил заочный арест Фукса, - адвокат( напечатано ниже темы )
Вам форумчанам случайно не вот так Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве - Цензор.НЕТ 9959 Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве - Цензор.НЕТ 9959 Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве - Цензор.НЕТ 9959 от того ,что на самом деле происходит
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Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения.

Нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.

Смотрите, что происходит. Прошлой осенью Госгеонедра отдали скандальном олигарху Фуксу 16 газовых месторождений. Без аукционов.

Об этом написали только несколько медиа. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Об этом сегодня сообщил известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Этим летом Полтавский облсовет отдал Фуксу еще 10 газовых месторождений. Без аукционов и общественных слушаний.

Мы немного навозмущались в Фейсбуке. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Позавчера Харьковский областной совет отдала Фукса еще 2 газовых месторождения без аукционов и общественных слушаний. Он готов идти дальше.

При этом, нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Воровать так же, как это делало окружение Януковича. Как будто ничего и не произошло за последние годы в Украине.

Я не хочу больше возмущаться в Фейсбуке. Во вторник 4 сентября мы приедем в Полтаву к председателю областного совета Беленькому (БПП). И взяв его за шкирку, будем требовать готовить проекты решений по отмене ранее выданных разрешений Фуксу. Требовать вернуть украденное.

Присоединяйтесь, если вы в Полтаве. Или распространите этот пост, чтобы больше людей узнало.

Спасибо за ваше участие!

***

Больше информации об этом порошенковском ставленнике, жулике Фуксе читайте в публикациях:

- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, который в свое время финансировал «Оплот» Жилина

- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко

- Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему претензии у ГПУ - расследование
https://www.economics-prorok.com/2018/09/%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D0%B7.html#more-53475, Порошенковская мурзилка Фукс нагло захватывает все новые газовые месторождения.

Нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.

Смотрите, что происходит. Прошлой осенью Госгеонедра отдали скандальном олигарху Фуксу 16 газовых месторождений. Без аукционов.

Об этом написали только несколько медиа. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Об этом сегодня сообщил известный журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Этим летом Полтавский облсовет отдал Фуксу еще 10 газовых месторождений. Без аукционов и общественных слушаний.

Мы немного навозмущались в Фейсбуке. И затихли. И Фукс пошел дальше.

Позавчера Харьковский областной совет отдала Фукса еще 2 газовых месторождения без аукционов и общественных слушаний. Он готов идти дальше.

При этом, нет сомнений, что Фукс - только мурзилка, которым прикрывается окружение президента Порошенко. Чтобы воровать наши недра.
Воровать так же, как это делало окружение Януковича. Как будто ничего и не произошло за последние годы в Украине.

Я не хочу больше возмущаться в Фейсбуке. Во вторник 4 сентября мы приедем в Полтаву к председателю областного совета Беленькому (БПП). И взяв его за шкирку, будем требовать готовить проекты решений по отмене ранее выданных разрешений Фуксу. Требовать вернуть украденное.

Присоединяйтесь, если вы в Полтаве. Или распространите этот пост, чтобы больше людей узнало.

Спасибо за ваше участие!

***

Больше информации об этом порошенковском ставленнике, жулике Фуксе читайте в публикациях:

- «Кошельком» президента Порошенко стал представитель Кремля, который в свое время финансировал «Оплот» Жилина

- Проезд в киевском метро подорожал благодаря российскому «кошельку» Порошенко

- Новый Фирташ. Кто такой Павел Фукс и какие к нему претензии у ГПУ - расследование

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нельзя такое писать. это не мыролюбно, не по реформаторски.
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Та ти шо..Буду в Херсоні - роз'ясню,
з пивасиком..)))
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Гідрант переговорить з Фуксом, і той перестане красти!
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Взагалі то це мурзилка Коломойши, а Гнап відомий брехун-полукровка, та ще й злодій, що вкрав у власних колег 9тис. євро. Він оббреше кого завгодно аби відмазати свого патрона Іцика.
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Чергові шаломовсько-фуксівські розбірки. Мабуть, зкрисив у Вована бабло, тому й заарештували.
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ну раз твои кацапы недовольны - значит нормальный чел
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Операция "Прыкрытие" Гнид паРашистских, нююю, и Хряка2.0..))
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Мне вот чисто с юридической стороны интересно, а можно заочно вы...ть безумного расисянского карлика каким-нибудь не очень приятным животным (ну ослом там или гиеной какой)? Там, за нарушение УК или УГиКС или ещё чего-то Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве - Цензор.НЕТ 284
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Странно раньше он был кацапский... Особенно когда вагоны в метро Киева продал..🤔🤔🤔
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Важливіше те що, Україна до нього не має притензій.
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