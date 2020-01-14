 Комітет проти тортур Ради Європи проаналізував стан психоневрологічних інтернатів в Україні та дав рекомендації владі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний пресреліз поширено у вівторок пресслужбою Ради Європи. Зазначається, що звіт опубліковано за результатами спеціального візиту, який відбувся у квітні минулого року в психоневрологічні інтернати у Вікторівці Черкаської області, а також у Великорибальському і Барабої Одеської області.

У пресрелізі констатується, що в ході візиту делегація не отримала жодних прямих і достовірних тверджень про навмисне жорстоке поводження з пацієнтами з боку персоналу. "Тим не менш, насильство між пацієнтами було явною проблемою у всіх відвіданих "інтернатах" через дуже низьку присутність персоналу в палатах і - в Великорибальському - через відсутність належного психіатричного лікування, що призвело до погіршення психічного стану пацієнтів. Крім того, у Вікторівці персонал використовував деяких пацієнтів для підтримки порядку, що було визнано Комітетом неприйнятним і було рекомендовано негайно припинити", - пишуть в РЄ.

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Також загалом в усіх трьох установах спостерігалася груба недоукомплектованість медичним персоналом і персоналом, кваліфікованим для надання психосоціальної терапії. "Комітет рекомендує терміново вирішити ситуацію. Як перший крок необхідно забезпечити регулярну, переважно щоденну присутність психіатра. Крім того, необхідно вжити термінових заходів для отримання ліцензій Міністерства охорони здоров'я на соматичне і особливо психіатричне лікування у всіх трьох "інтернатах", і в цих та інших аналогічних установах в Україні мають проводитися безкоштовні соматичні обстеження і лікування, включно зі стоматологічним, а також медикаментозним", - рекомендують у РЄ.

Крім того, в доповіді проаналізовані умови утримання пацієнтів. "Умови життя варіювалися: незважаючи на те, що вони були в цілому прийнятні в інтернаті Вікторівки, в інтернаті в Барабої, попри похвальні зусилля його директора, вони були досить бідними через застарілу інфраструктуру і перенаселеність, і дуже бідні в Великорибальському інтернаті через брак фінансових ресурсів. Комітет рекомендував здійснити конкретні кроки для вирішення проблеми переповненості в Барабої і радикального поліпшення умов життя і усунення плачевного фінансового дефіциту у Великорибальському інтернаті", - зазначається в пресрелізі.

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Комітет зазначив, що новий Закон про соціальні послуги та Національна стратегія реформування закладів охорони здоров'я до 2026 року мають на меті деінституціоналізацію, зокрема за рахунок скорочення кількості психоневрологічних "інтернатів", поступово замінюючи існуючі установи великої місткості на менші і створення зовнішніх структур, таких як денні стаціонари та допоміжні приміщення. "Тим не менш, процес все ще перебуває в зародковому стані, не в останню чергу через брак адекватних фінансових ресурсів. Комітет закликає українську владу активізувати свої зусилля з деінституціоналізації і розвитку соціальної допомоги", - рекомендують у РЄ. Зокрема, в цьому випадку Комітет висловив думку, що такі об'єкти мають складатися з невеликих групових житлових одиниць, в ідеалі в містах, де всі відповідні об'єкти розташовуються під рукою, а не з більших одиниць, розташованих на базі установ соціальної допомоги, які існують дуже давно, що не дозволяє належної соціальної реінтеграції.

Комітет також повторив свою давню рекомендацію дозволити судовій владі регулярно переглядати необхідність подальшого перебування осіб у психоневрологічних "інтернатах"; у пацієнтів має бути можливість запросити такий перегляд і особисто пояснити свою ситуацію перед районною комісією медико-соціальної експертизи.

До кінця лютого нинішнього року українська влада має надати Комітету звіт про заходи, вжиті для виконання рекомендацій.