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 Комітет проти тортур Ради Європи проаналізував стан психоневрологічних інтернатів в Україні та дав рекомендації владі

Комітет проти тортур Ради Європи (КПТ) опублікував новий звіт з аналізом стану психоневрологічних інтернатів в Україні з подальшими рекомендаціями українській владі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний пресреліз поширено у вівторок пресслужбою Ради Європи. Зазначається, що звіт опубліковано за результатами спеціального візиту, який відбувся у квітні минулого року в психоневрологічні інтернати у Вікторівці Черкаської області, а також у Великорибальському і Барабої Одеської області.

У пресрелізі констатується, що в ході візиту делегація не отримала жодних прямих і достовірних тверджень про навмисне жорстоке поводження з пацієнтами з боку персоналу. "Тим не менш, насильство між пацієнтами було явною проблемою у всіх відвіданих "інтернатах" через дуже низьку присутність персоналу в палатах і - в Великорибальському - через відсутність належного психіатричного лікування, що призвело до погіршення психічного стану пацієнтів. Крім того, у Вікторівці персонал використовував деяких пацієнтів для підтримки порядку, що було визнано Комітетом неприйнятним і було рекомендовано негайно припинити", - пишуть в РЄ.

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Також загалом в усіх трьох установах спостерігалася груба недоукомплектованість медичним персоналом і персоналом, кваліфікованим для надання психосоціальної терапії. "Комітет рекомендує терміново вирішити ситуацію. Як перший крок необхідно забезпечити регулярну, переважно щоденну присутність психіатра. Крім того, необхідно вжити термінових заходів для отримання ліцензій Міністерства охорони здоров'я на соматичне і особливо психіатричне лікування у всіх трьох "інтернатах", і в цих та інших аналогічних установах в Україні мають проводитися безкоштовні соматичні обстеження і лікування, включно зі стоматологічним, а також медикаментозним", - рекомендують у РЄ.

Крім того, в доповіді проаналізовані умови утримання пацієнтів. "Умови життя варіювалися: незважаючи на те, що вони були в цілому прийнятні в інтернаті Вікторівки, в інтернаті в Барабої, попри похвальні зусилля його директора, вони були досить бідними через застарілу інфраструктуру і перенаселеність, і дуже бідні в Великорибальському інтернаті через брак фінансових ресурсів. Комітет рекомендував здійснити конкретні кроки для вирішення проблеми переповненості в Барабої і радикального поліпшення умов життя і усунення плачевного фінансового дефіциту у Великорибальському інтернаті", - зазначається в пресрелізі.

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Комітет зазначив, що новий Закон про соціальні послуги та Національна стратегія реформування закладів охорони здоров'я до 2026 року мають на меті деінституціоналізацію, зокрема за рахунок скорочення кількості психоневрологічних "інтернатів", поступово замінюючи існуючі установи великої місткості на менші і створення зовнішніх структур, таких як денні стаціонари та допоміжні приміщення. "Тим не менш, процес все ще перебуває в зародковому стані, не в останню чергу через брак адекватних фінансових ресурсів. Комітет закликає українську владу активізувати свої зусилля з деінституціоналізації і розвитку соціальної допомоги", - рекомендують у РЄ. Зокрема, в цьому випадку Комітет висловив думку, що такі об'єкти мають складатися з невеликих групових житлових одиниць, в ідеалі в містах, де всі відповідні об'єкти розташовуються під рукою, а не з більших одиниць, розташованих на базі установ соціальної допомоги, які існують дуже давно, що не дозволяє належної соціальної реінтеграції.

Комітет також повторив свою давню рекомендацію дозволити судовій владі регулярно переглядати необхідність подальшого перебування осіб у психоневрологічних "інтернатах"; у пацієнтів має бути можливість запросити такий перегляд і особисто пояснити свою ситуацію перед районною комісією медико-соціальної експертизи.

До кінця лютого нинішнього року українська влада має надати Комітету звіт про заходи, вжиті для виконання рекомендацій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169705
 
 
 Топ коментарі
 
"Тем не менее, насилие между пациентами было явной проблемой во всех посещенных "интернатах" из-за очень низкого присутствия персонала в палатах...

...
"Тем не менее, Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 7136 Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 5735 Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 9691 Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 8584 Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 5065 Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 2306 между Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 562 было явной проблемой во всех посещенных "интернатах" из-за очень низкого присутствия Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 2148 в палатах...

О! Ось тепер по-дурдомистому.
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Так, це вам не «Пролітаючи над гніздом зозулі».
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ага, як риби у воді, напиши мені, що ще атмосферою неземною дихаєш, а тільки духом рузьким, а кацаб болотний?
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"Тем не менее, насилие между пациентами было явной проблемой во всех посещенных "интернатах" из-за очень низкого присутствия персонала в палатах...

...
"Тем не менее, Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 7136 Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 9691 Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 8584 Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 5065 Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 2306 между было явной проблемой во всех посещенных "интернатах" из-за очень низкого присутствия в палатах...

О! Ось тепер по-дурдомистому.
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Да. Все знают где какао-бото-фермы расположены.
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не наших, а ваших.
писанина комментов - это у вас трудотерапия такая.
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ага, як риби у воді, напиши мені, що ще атмосферою неземною дихаєш, а тільки духом рузьким, а кацаб болотний?
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та то ты всё не обо мне, но сам себе о себе написал. на, прочти себе о себе: "ага, як риби у воді, напиши мені, що ще атмосферою неземною дихаєш, а тільки духом рузьким, а кацаб болотний?"
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Так, це вам не «Пролітаючи над гніздом зозулі».
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Использование пациентов для поддержания порядка и отсутствие персонала для предотвращения жестокого обращения пациентов друг с другом это серъезные предъявы.
Это вам не электричество к яйцам подключить.
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"Комитет против пыток Совета Европы" Комитет против пыток Совета Европы проанализировал состояние психоневрологических интернатов в Украине и дал рекомендации властям - Цензор.НЕТ 3710
Хто там знущається над Совітом Європи?
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