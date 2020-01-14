EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 За кордоном
  5567  53
Все про:Іран (389) нафта (110) Помпео (186)

 США зведуть до нуля експорт іранської нафти, - Помпео

США спрямують свої зусилля на те, щоб повністю зупинити експорт іранської нафти, заявив у понеділок держсекретар Майк Помпео.

"Нам вдалося заблокувати 80% експорту нафти з Ірану, і ми твердо маємо намір розібратися і з 20 %, що залишаються", - сказав він, виступаючи у Стенфордському університеті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

При цьому Помпео вчергове запевнив, що США не бажають зла іранському народу, однак мають намір продовжувати чинити тиск на керівництво Ірану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169703
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше бы США свели к нулю экспорт российской нефти, а не поднимали бы цену нефти для того, чтобы кацапы получили больше прибыли...
 показати весь коментар
 
Надо-же как Трамп поигрывает. То в Сирии раздолбал ЧВК, расхирачил Сирийскую базу, ставит преграды для Северного Потока, уничтожил иранского генерала. Не слишком крутые подыгривания?
 показати весь коментар
 
дружок! .. "ватник" это не статус в одноклассниках..
это форма ущербного слабоумия, которое лечится трепанацией!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
основний споживач іранської нафти - Китай. Фіг шо вийде в американців.
 показати весь коментар
 
 
Вот это дело, а то цена нефти начала падать! США сведут к нулю экспорт иранской нефти, - Помпео - Цензор.НЕТ 5739
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы США свели к нулю экспорт российской нефти, а не поднимали бы цену нефти для того, чтобы кацапы получили больше прибыли...
 показати весь коментар
 
 
"Дурачок" Трамп умело подыгрывает своему дружбану.
 показати весь коментар
 
 
Надо-же как Трамп поигрывает. То в Сирии раздолбал ЧВК, расхирачил Сирийскую базу, ставит преграды для Северного Потока, уничтожил иранского генерала. Не слишком крутые подыгривания?
 показати весь коментар
 
 
Просто громкие информационные поводы без какого-то ущерба. Раздолбал наёмников? Вы серьёзно думаете этим расстроить *****? А поток просто отложен, благо один "мудрый" "выгодно" политик согласовал транзит и времени на достройку вагон.
 показати весь коментар
 
 
А причём тут "расстроить ****". Трампу до однго места вражда Украины с Россией.
Он уничтожил человека по вине которого 600 американцев погибло.
Был шанс истребить иго на территории где его не должно было быть, без особых потерь мирных жителей, и он это сделал.
Напомню что Трамп президент США а не Украины, и интересы американцев не обязатльно должны совпадать с интересами украинцев
 показати весь коментар
 
 
Причём здесь Иран и Украина? Речь вроде о подыгрыванию ***** шла.
 показати весь коментар
 
И в чём подигрывание? Ты сам уже запутался.
Ещё раз, подигрывание или нет это в ваших мозгах.
Для американского изберателя был уничтожен террорист от которго умирали американцы, и наложить санкции на Иран лучше чем воевать и ещё больше денег тратить, это важно.
А то что в следствии этих санкций если даже цена нефти поднимиться и это якобы подигрывание *****, это с вашей калокольни так выглидит только.
И потом повышении цены на нефть не в интересах США хотя мы сами эспортируем её. В шатах все на колёсах, и повышение цен не нефть означает повышение цен на всё остальное, что американскому изберателю не понравится. Так что не чего беспокоится, сильно не повыситься.
 показати весь коментар
 
У вас с европейцами одинаковая цена на топливо ?
 показати весь коментар
 
В каждом шате может быть небольшая разница. В Денвере можно заправиться $2.20 за 1 галлон (3.7 литра).
 показати весь коментар
 
Всё верно, что делает цену в 2 раза дешевле, чем в Европе.
 показати весь коментар
 
А в Каліфорнії зараз вже близько 4,00. Від 3,5 до 4,2 за той же галон.
 показати весь коментар
 
гарно та не все, а як же води, іранці можуть у відмістку почати топити всі підряд танкери, а таки почнуть, коли їх на всі 100% зажмуть, як кажуть " особо и терять тогда уже нечего ", так і залишаться тіж ціни?
 показати весь коментар
 
Іранці вже колись спробували в 1988. Половина їх флоту була тут же знищена, вони передумали.
 показати весь коментар
 
"Лучше бы США ..."
Краще - ворог хорошого.
 показати весь коментар
 
дружок! .. "ватник" это не статус в одноклассниках..
это форма ущербного слабоумия, которое лечится трепанацией!
 показати весь коментар
 
 
тебя привлекают бородатые потные мужики в военной форме со звездочкой на лбу?!
ты извращенец с синдромом "совка"?!
 показати весь коментар
 
 
такое ему пишешь, он жи не знаком со словами, используемье для формулировки діагноза
 показати весь коментар
 
 
Канешн. гроші за поставлену зброю , в обхід санкцій, до речі, не отримають
 показати весь коментар
 
От всей души поздравляю директора Ирана, есть чем гордиться США сведут к нулю экспорт иранской нефти, - Помпео - Цензор.НЕТ 6146
Как говорил хранитель Севера Лорд Старк: "Жопа приближается."
 показати весь коментар
 
 
Цена возрастет..
паРашка лапками плеще..
А чого паРашка на Україну напала??
Пам'ятаєте про сланцевий газ на даунбасі??
 показати весь коментар
 
Это плохо! Потому что, если будет нефти на рынке меньше, то ее цена возрастет. А если цена возрастет, то доходы РФ вырастут! И когда у РФ денег становиться много, то они начинают захватывать чужие страны и вмешиваться в глобальную геополитику сильно! Потому США лучше не так сделать, а как то по другому надо с Ираном найти общий язык. Может провести там PSYOP при помощи интернета и устроить там власть лояльную США. Но усиливать деньгами РФ - это плохая идея! Иран имеет вроде вторые запасы нефти на земле. Нужно наоборот эту нефть выплеснуть на рынки и уменьшить цену на нее! А в Иране лояльная власть уже не будет хотеть строить ядерное вооружение. А при помощи интернета можно и народ сделать лояльным. Подключить лучших психологов и при помощи интернет аналитики людей Ирана составить их психотипы и через соц сети и вообще все места, что они посещают в интернете начать их шаг за шагом делать про Западными! Иран нужно сделать союзником США и людей нужно перевоспитать. Религией влиять можно и убеждать кстати. РФ похуже враг с его возможностями! Нужно РФ разваливать!
 показати весь коментар
 
 
иранская нефть и сейчас особой роли на рынке не играет
 показати весь коментар
 
 
100%. Знавцям треба погуглити хто скільки нафти зараз добуває і експортує. Іранську замістять без особливих проблем.
 показати весь коментар
 
Это плохо! Потому что, если будет нефти на рынке меньше, то ее цена возрастет. А если цена возрастет, то доходы РФ вырастут! И когда у РФ денег становиться много, то они начинают захватывать чужие страны и вмешиваться в глобальную геополитику сильно!
----------------------
 показати весь коментар
 
 
«В этих
обстоятельствах изнасилование должно было казаться непреодолимой формой мести
... и лучшим способом унизить их и их людей», - пишет историк Джайлс МакДонох в
своей книге «После рейха».

«Чем выше уровень жизни русских, тем больше они
насилуют».
 показати весь коментар
 
 
Таки можуть..США відкрили всі запаси нафти , навіть стратегічні..Енергетика змінилася..
Нах те вугілля..))
 показати весь коментар
 
С какого вы хера взяли что цена вырастет, от чего например? Прост от того что США перестанет брать у Ирана нефть? Он продаёт и не в США а в Китай..эти брали и будут брать. А кроме того нефти как грязи, все сидят на квотах..многие только и ждут что б с радостью заменить Иран. Нет никакого дефицита нефти, наоборот её валом. ВОт если обьективно выростет мировой спрос на нефть тогда да может что то подвинеца..вобще цена нефть загадочное явление...но то что ОПЕК сидит на квотах факт, и то что США показывают рекорд по добычи нефти тоже факт. Ну и технологии на месте не стоят..думаю все таки нефть в будущем заменят другими энергоносителями. Да она используеца в производстве но намного меньше чем её горит в цилиндрах.
 показати весь коментар
 
 
Не хотели Китайцы брать у россии, вот и организовали санкции Ирану.
 показати весь коментар
 
Ну сейчас лаптеногие начнут в ладоши хлопать, цена на нефть поднимется.
 показати весь коментар
 
Это подарок Трампа к Старому Новому Году *****.
 показати весь коментар
 
Где-то там вдалеке китайцы продолжают практику в умении составлять комбинацию из трех пальцев. США сведут к нулю экспорт иранской нефти, - Помпео - Цензор.НЕТ 4648 Они чихать хотели на обоих Бушей, импортировали нефть и сталь из Ирана, а Трамп со своими хотелками не вызовет даже почесухи.
 показати весь коментар
 
 
Соответственно нефть подорожает и РФ на этом заработает.
Соответственно с подорожанием нефти более конкурентной станет американская сланцевая нефть.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору