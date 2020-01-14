 США зведуть до нуля експорт іранської нафти, - Помпео

"Нам вдалося заблокувати 80% експорту нафти з Ірану, і ми твердо маємо намір розібратися і з 20 %, що залишаються", - сказав він, виступаючи у Стенфордському університеті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
При цьому Помпео вчергове запевнив, що США не бажають зла іранському народу, однак мають намір продовжувати чинити тиск на керівництво Ірану.
Он уничтожил человека по вине которого 600 американцев погибло.
Был шанс истребить иго на территории где его не должно было быть, без особых потерь мирных жителей, и он это сделал.
Напомню что Трамп президент США а не Украины, и интересы американцев не обязатльно должны совпадать с интересами украинцев
Ещё раз, подигрывание или нет это в ваших мозгах.
Для американского изберателя был уничтожен террорист от которго умирали американцы, и наложить санкции на Иран лучше чем воевать и ещё больше денег тратить, это важно.
А то что в следствии этих санкций если даже цена нефти поднимиться и это якобы подигрывание *****, это с вашей калокольни так выглидит только.
И потом повышении цены на нефть не в интересах США хотя мы сами эспортируем её. В шатах все на колёсах, и повышение цен не нефть означает повышение цен на всё остальное, что американскому изберателю не понравится. Так что не чего беспокоится, сильно не повыситься.
Краще - ворог хорошого.
это форма ущербного слабоумия, которое лечится трепанацией!
ты извращенец с синдромом "совка"?!
Коляка їм в сраку!
Как говорил хранитель Севера Лорд Старк: "Жопа приближается."
паРашка лапками плеще..
А чого паРашка на Україну напала??
Пам'ятаєте про сланцевий газ на даунбасі??
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обстоятельствах изнасилование должно было казаться непреодолимой формой мести
... и лучшим способом унизить их и их людей», - пишет историк Джайлс МакДонох в
своей книге «После рейха».
«Чем выше уровень жизни русских, тем больше они
насилуют».
Нах те вугілля..))
Соответственно с подорожанием нефти более конкурентной станет американская сланцевая нефть.