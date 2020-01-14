 США зведуть до нуля експорт іранської нафти, - Помпео

"Нам вдалося заблокувати 80% експорту нафти з Ірану, і ми твердо маємо намір розібратися і з 20 %, що залишаються", - сказав він, виступаючи у Стенфордському університеті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

При цьому Помпео вчергове запевнив, що США не бажають зла іранському народу, однак мають намір продовжувати чинити тиск на керівництво Ірану.

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