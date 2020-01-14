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 На Луганщині блоковано канал ввезення контрафактних сигарет з "ЛНР", - СБУ. ФОТО

На Луганщині блоковано ввезення контрафактної тютюнової продукції з тимчасово окупованої території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Луганщині блоковано канал ввезення контрафактних сигарет з ЛНР, - СБУ 01

Оперативники спецслужби становили, що зловмисники планують налагодити щотижневі поставки цигарок, виготовлених на виробничих потужностях псевдореспублікі "ЛНР". Контрафакт мали переправляти через річку Сіверський Донець та доставляти замовникам на автомобілях. Реалізовувати підробку збиралися через дрібні торговельні точки регіону під виглядом продукції відомих світових брендів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Контрабандисти налагодили переправлення до Румунії цигарок "кукурузником". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Організатора оборудки, мешканця Сєверодонецька, правоохоронці затримали неподалік села Трьохізбенка Новоайдарського району під час транспортування партії підробок. В автомобілі ділка виявлено майже 2 тис. пачок сигарет з "акцизними марками" так званої "ЛНР".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169701
 
 
 Топ коментарі
 
Кармільци годують Україну, а вони перешкоджають. Негідники.
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М-да… Пала ниже плинтуса контрразведка СБУ при кушервельском. А еще совсем недавно такие операции как добыча Цемаха проворачивали.
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не просто кармильцы а тамжынашилюди.
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Кармільци годують Україну, а вони перешкоджають. Негідники.
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не просто кармильцы а тамжынашилюди.
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Да,придется временно приостановить поставки кизяка с Сальского конезавода им. Буден Михалыча Семенного в дырляндию,в связи с проблемами с реализацией конечной продукции.
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М-да… Пала ниже плинтуса контрразведка СБУ при кушервельском. А еще совсем недавно такие операции как добыча Цемаха проворачивали.
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Эсбэушникам не отстегивали, от лыхо
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Нююю, типа наш і, Українські не конрафакт..
Підробка! Курив по всьому Світу!!
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Скоро сигареты будут в заднем проходе проносить верблюды. Кому выгодно повышение налогов на все товары и разные запреты? Только контрабандистам.
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Себестоимость пачки сигарет 3-5 грн. Розничная цена 40-60 грн. Хотелось бы узнать в чей карман попадает разница.
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