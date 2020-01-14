 КМДА: Комунальники цілодобово працюватимуть над ліквідацією пошкодження тепломережі біля ТРЦ "Оcean Plaza"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.
"Пошкодження магістрального трубопроводу (діаметр 1000 мм) теплопостачання від ТЕЦ-5 сталося близько 19:00 13 січня та призвело до витоку теплоносія зі значною температурою, внаслідок чого 9 людей зазнали опіків. За нашою інформацією, тяжких травм немає. Зараз постраждалим надається допомога", – цитує Пантелеєва пресслужба мерії в оприлюдненому в понеділок увечері повідомленні.
Він зазначив, що тепловики проведуть роботи з розриття, після чого стане зрозуміло, скільки часу триватиме усунення пошкодження.
За словами Пантелеєва, мешканці Голосіївського району будуть перепідключені на інші мережі теплопостачання.
"Ми прогнозуємо, що без тепла жоден будинок не залишиться, оскільки є можливість перепідключити абонентів на інші мережі теплопостачання", – прокоментував заступник голови КМДА.
Він також наголосив, що магістральна мережа, на якій стався порив, була збудована в 1987 році. "Улітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було", - зауважив чиновник.
За інформацією Пантелеєва, аварійні бригади "Київтеплоенерго" відкачують воду та відразу після цього розпочинають перепідключення житлових будинків та закладів соціальної інфраструктури на інші теплоджерела.
У "Київтеплоенерго" нагадали, що 2019 року замінили 130 км аварійних трубопроводів. У 2020 році плануються "ще більші масштаби ремонтних робіт для уникнення аварій. Адже майже 80% тепломереж є зношеними і потребують заміни. Щороку необхідно міняти близько 170 км тепломереж", – зазначив Пантелеєв.
Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.
Тоді не було таких високих будинків і не потрібно було великого тиску в магістралях.
В результаті має утворитися тихий, лагідний ТРЦ Swamp Plaza
Уже ушли квасить небось.
З відгуків:
"Джонни взял ружье" - один из самых страшных фильмов, снятых за всю историю кино. Но это не хоррор, и даже не триллер. Страшны в нем не мясные картины, а страшен в нем сюжет. Это печальнейшая драма, история человека, который потерял все (и это не метафора). Трудно представить себе судьбу более страшную и жизнь более обреченную. Такие фильмы меняют сознание раз и навсегда.
Скандализующий. Провокационный. Шокирующий фильм. И ранящий в самое сердце не спецэффектами, не изощрённой жестокостью, а сырой жизненной правдой. В ленте режиссер даже не пытался давить на жалость. Слезы польются рекой не от грусти, не от тоски и не от жалости. А от горьких криков возмущения внутри, от несправедливости и от вскрывшихся в подсознании архаичных страхов. Вместе с Джонни мы кричим внутри, не в силах выдавить слово, и мы не грустим, мы боимся до крика, до исступления, до битья головой в стену. Потому что такое может случиться, и такое случается, но о таких историях знают только медсестры, которым приказано молчать, и службы, которым плевать на милосердие.
Неизвестный солдат №47. Ранен в последний день Первой Мировой. Руки и ноги оторваны взрывом. Вместо лица - одна огромная влажная дыра. Нет глаз, ушей, носа. Дыхание через пластиковый клапан. Еда подается из капельницы. Отходы выводятся через трубку.
Но внутри этого куска мяса по-прежнему живёт разум, у которого обрублены все контакты с реальным миром. Джонни слеп, глух, нем, лишен обоняния и вкуса. Доступно лишь осязание, вибрации, ощущения тепла или холода.
Разум не поймёт, где он оказался. Это рай? Ад? Или дурной сон, от которого невозможно проснуться?
"Джонни" способен вогнать в депрессию всерьёз и надолго. Кино буквально сочится отчаянием, а концовка такая, что остается только взять пистолет и застрелиться.
Впрочем, у людей иного мировоззрения (я отношу себя к ним) может наблюдаться иная реакция - радость. Беспричинная. Просто за то, что у тебя есть глаза, лицо, руки и ноги. А твой разум не пойман в капкан.
Пробирающее кино.
К чёрту все оценки.
У кіноверсії, до речі, видіння Джонні кольорові (у переважно блідій кольоровій схемі), а сувора реальність - чорно-біла.
Ось на ютубі: Джонни взял ружье [1971] обзор и смысл фильма, который нужно смотреть