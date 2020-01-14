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Все про:Київ (6785) потоп (40) Пантелеєв (44) ТРЦ (10)

 КМДА: Комунальники цілодобово працюватимуть над ліквідацією пошкодження тепломережі біля ТРЦ "Оcean Plaza"

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" цілодобово працюватиме над ліквідацією пошкодження мережі на Антоновича біля торгово-розважального центру "Оcean Plaza", споживачів перепідключать до інших мереж теплопостачання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив під час брифінгу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Пошкодження магістрального трубопроводу (діаметр 1000 мм) теплопостачання від ТЕЦ-5 сталося близько 19:00 13 січня та призвело до витоку теплоносія зі значною температурою, внаслідок чого 9 людей зазнали опіків. За нашою інформацією, тяжких травм немає. Зараз постраждалим надається допомога", – цитує Пантелеєва пресслужба мерії в оприлюдненому в понеділок увечері повідомленні.

Він зазначив, що тепловики проведуть роботи з розриття, після чого стане зрозуміло, скільки часу триватиме усунення пошкодження.

За словами Пантелеєва, мешканці Голосіївського району будуть перепідключені на інші мережі теплопостачання.

"Ми прогнозуємо, що без тепла жоден будинок не залишиться, оскільки є можливість перепідключити абонентів на інші мережі теплопостачання", – прокоментував заступник голови КМДА.

Також читайте: Через прорив теплотраси в Голосіївському районі Києва 9 осіб зазнали опіків, - КМДА

Він також наголосив, що магістральна мережа, на якій стався порив, була збудована в 1987 році. "Улітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень виявлено не було", - зауважив чиновник.

За інформацією Пантелеєва, аварійні бригади "Київтеплоенерго" відкачують воду та відразу після цього розпочинають перепідключення житлових будинків та закладів соціальної інфраструктури на інші теплоджерела.

У "Київтеплоенерго" нагадали, що 2019 року замінили 130 км аварійних трубопроводів. У 2020 році плануються "ще більші масштаби ремонтних робіт для уникнення аварій. Адже майже 80% тепломереж є зношеними і потребують заміни. Щороку необхідно міняти близько 170 км тепломереж", – зазначив Пантелеєв.

Також дивіться: З підтопленого ТРЦ у Києві "Ocean plaza" евакуйовано 13 осіб, одну людину госпіталізовано, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Раніше повідомлялося, що в понеділок увечері 13 січня біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169700
 
 
 Топ коментарі
 
Тепер - поступово. Спочатку Оcean Plaza треба перетворити хоча б на Sea Plaza... потім River Plaza... Lake Plaza... Pond Plaza...
В результаті має утворитися тихий, лагідний ТРЦ Swamp Plaza КГГА: Коммунальщики будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" - Цензор.НЕТ 930
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Ну такое, отопления нет с 9 вечера и уже в квартире прохладно. Ещё не холодно, где-то +18, но уже не очень комфортно сидеть за компом. Пора в кроватку и заворачиваться в пять одеял.
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Представь,що ты космонавт,оставшийся один на Марсе с ограниченными батареями и кислородом.И твоя ситуация,покажется тебе не самой сложной.Добранiч КГГА: Коммунальщики будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" - Цензор.НЕТ 3199
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Предлагаю второй стеклянный мост начать строить! А про этот случай забыть, и поднять по традиции, всем, тарифы на отопление.
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А че Меня Столицы прроблемы волновать?
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" была построена в 1987 году"
Тоді не було таких високих будинків і не потрібно було великого тиску в магістралях.
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так не було, був генплан, мережі розраховувались, зараз тичуть свічкі де є місце, чі ТЦ, там де Шулявській вже дерева вирубали, думали вони міст з такім пафосом? та ні, під цей понт ТЦ захерячать, там де танк стоїть, дерева вже вирубали старі...
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Тепер - поступово. Спочатку Оcean Plaza треба перетворити хоча б на Sea Plaza... потім River Plaza... Lake Plaza... Pond Plaza...
В результаті має утворитися тихий, лагідний ТРЦ Swamp Plaza
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"Коммунальщики будут круглосуточно работать" - какое самопожертвование! прям хероизьм!...
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У 2017 на тому ж Голосіївському проспекті був отакий копро-гейзер:

КГГА: Коммунальщики будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" - Цензор.НЕТ 6781
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Там рядом в 100метрах прорыв был в 2018. И осенью прошлого возле поликлиники ещё один. Место проклятое
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Роблять випробування системи підвищеним тиском, раз в рік, по-ідеї не повинно "рвати трубу" після випробування
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Ну такое, отопления нет с 9 вечера и уже в квартире прохладно. Ещё не холодно, где-то +18, но уже не очень комфортно сидеть за компом. Пора в кроватку и заворачиваться в пять одеял.
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Представь,що ты космонавт,оставшийся один на Марсе с ограниченными батареями и кислородом.И твоя ситуация,покажется тебе не самой сложной.Добранiч КГГА: Коммунальщики будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" - Цензор.НЕТ 3199
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Я тут останнім часом прочитав та передивився книгу і фільм "Джонні узяв зброю" (фільм став культовим завдяки знаменитій баладі Metallica - One). Так ось, у порівнянні з ситуацією, в якій опинився головний герой, будь-що інше здається зуйнею. Бо це ґабсолютний, чорний, безвихідний ЖАХ.

З відгуків:

"Джонни взял ружье" - один из самых страшных фильмов, снятых за всю историю кино. Но это не хоррор, и даже не триллер. Страшны в нем не мясные картины, а страшен в нем сюжет. Это печальнейшая драма, история человека, который потерял все (и это не метафора). Трудно представить себе судьбу более страшную и жизнь более обреченную. Такие фильмы меняют сознание раз и навсегда.

Скандализующий. Провокационный. Шокирующий фильм. И ранящий в самое сердце не спецэффектами, не изощрённой жестокостью, а сырой жизненной правдой. В ленте режиссер даже не пытался давить на жалость. Слезы польются рекой не от грусти, не от тоски и не от жалости. А от горьких криков возмущения внутри, от несправедливости и от вскрывшихся в подсознании архаичных страхов. Вместе с Джонни мы кричим внутри, не в силах выдавить слово, и мы не грустим, мы боимся до крика, до исступления, до битья головой в стену. Потому что такое может случиться, и такое случается, но о таких историях знают только медсестры, которым приказано молчать, и службы, которым плевать на милосердие.

Неизвестный солдат №47. Ранен в последний день Первой Мировой. Руки и ноги оторваны взрывом. Вместо лица - одна огромная влажная дыра. Нет глаз, ушей, носа. Дыхание через пластиковый клапан. Еда подается из капельницы. Отходы выводятся через трубку.
Но внутри этого куска мяса по-прежнему живёт разум, у которого обрублены все контакты с реальным миром. Джонни слеп, глух, нем, лишен обоняния и вкуса. Доступно лишь осязание, вибрации, ощущения тепла или холода.
Разум не поймёт, где он оказался. Это рай? Ад? Или дурной сон, от которого невозможно проснуться?
"Джонни" способен вогнать в депрессию всерьёз и надолго. Кино буквально сочится отчаянием, а концовка такая, что остается только взять пистолет и застрелиться.
Впрочем, у людей иного мировоззрения (я отношу себя к ним) может наблюдаться иная реакция - радость. Беспричинная. Просто за то, что у тебя есть глаза, лицо, руки и ноги. А твой разум не пойман в капкан.
Пробирающее кино.
К чёрту все оценки.
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Судя по описанию фильм действительно ужасен.Но,можно сделать ще ужасней.Вот после этого" Разум не поймёт, где он оказался. Это рай? Ад? Или дурной сон, от которого невозможно проснуться?"-и в этот момент его будит любящая жена поцелуем мурлыкая.Солнечный зайчик играет в её волосах и глазах.Просыпайся любимый.Уже утро.Ты кричал и скрипел зубами во сне.Тебе приснился дурной сон?Да,ответил Джонни с облегчением понимая из какого кошмарного сна,его вытащила жена.И вот он уже счастлив, и краски жизни струятся радугой на его лице.Он укутался в счастье и умиротворился в уголке улыбки своей жены проснувшись от кошмара.Ужасного кошмара.Но,что это?!Жена,вдруг растворилась як мираж и Джонни понял,що ему снилась всего лишь жена,а сон-это и есть его реальность КГГА: Коммунальщики будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" - Цензор.НЕТ 3562
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Там постійно подібні епізоди. Спогади, галюцинації, марення... і повернення в жахливу реальність.
У кіноверсії, до речі, видіння Джонні кольорові (у переважно блідій кольоровій схемі), а сувора реальність - чорно-біла.
Ось на ютубі: Джонни взял ружье [1971] обзор и смысл фильма, который нужно смотреть
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Мозговой штурм походу.Полезно иногда такое посмотреть
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Зе и По, надеюсь не будете обвинять ваших кумиров в этой аварии,а то как правило что не тема то ......и так далее КГГА: Коммунальщики будут круглосуточно работать над ликвидацией повреждения теплосети возле ТРЦ "Оcean Plaza" - Цензор.НЕТ 400
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Героически поставят латку, через год в 20 метрах другую. Видимо в тарифе кап ремонт не предусмотрен. А через пару лет уже другая контора будет все валить на папередников.
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