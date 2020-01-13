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 Події, Фоторепортаж
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Все про:гральний бізнес (125) Нацполіція (8815) Правоохоронні органи (642) кіберполіція (146)

 Кіберполіція блокувала діяльність декількох онлайн-казино, що діють на території України. ФОТО

Співробітники Департаменту кіберполіції викрили незаконну діяльність 28-річного жителя Дніпропетровської області, який організував низку онлайн-казино.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зловмисник заздалегідь орендував сервер, на якому в подальшому розміщувалися усі його онлайн-казино. Крім того, він забезпечував безпеку процесу гри, популяризував віртуальне казино, організував технічну підтримку гравців під час виникнення проблемних питань. 

Низка веб-ресурсів щомісяця приносили організатору грального бізнесу понад 100 тис. доларів. За оперативною інформацією на ресурсах цього казино було зареєстровано близько мільйона користувачів як з України, так і з-за кордону.

Кіберполіція блокувала діяльність декількох онлайн-казино, що діють на території України 01

Поліцейські провели обшук у приватному будинку на Київщині, де проживав підозрюваний. У сейфі, який був захований власником, правоохоронці виявили понад 220 тис. доларів США, які він отримав унаслідок протиправної діяльності.

Кіберполіція блокувала діяльність декількох онлайн-казино, що діють на території України 02

Кіберполіція блокувала діяльність декількох онлайн-казино, що діють на території України 03

Крім того, під час обшуку вилучили комп'ютерну техніку, додаткові носії інформації, мобільний телефон і банківські картки, які використовувалися для переказу коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку.

Чоловікові оголосили про підозру за ч.1 ст.203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування в рамках цього кримінального провадження завершено, матеріали направлено до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169699
 
 
 Топ коментарі
 
толковый парень,далеко пойдёт
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Сайт Космолота работает срочно выезжайте на обыск к Авакову!
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надо было за рубежом казино регистрировать =)
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налоги тогда святое, а как тогда жить, если в жызни не платил - так ведь это по перёг горлу встанет, а иму такое надо!
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Толку этих онлайн казино дохера. Иностранных именно, так что деньги и дальше будут просератся украинцами
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Сайт Космолота работает срочно выезжайте на обыск к Авакову!
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киевскую киберополицию с нелохом срочно командировать в Лас-вегас или Монте-карло,та это говна валом
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Лудоманія - страшна хвороба. Тому і бізнес цей дуже прибутковий.
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