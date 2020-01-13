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Все про:НАБУ (2213) Одеська область (1136) ДПСУ (12) Верланов Сергій (27)

 Все керівництво ДПС в Одеській області відсторонено від виконання обов'язків, - Верланов відреагував на повідомлення НАБУ

Після інформації НАБУ про спробу підкупу співробітника прокуратури з боку в.о. начальника обласного управління ДПС, глава Державної податкової служби Сергій Верланов відсторонив від виконання обов'язків керівництво ДПС в Одеській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку чиновника в Фейсбук.

Глава ДПС заявив про такі кроки:

  1. Відсторонюю все керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов'язків та ініціюю внутрішнє службове розслідування щодо зазначених фактів.
  2. Починаю повномасштабну перевірку керівного складу центрального апарату ДПС і територіальних органів ДПС на предмет корупції та неправомірних дій щодо підприємців.
  3. Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повну співпрацю і буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої лави від нечесних і корумпованих співробітників.

Дивіться також: Керівниця обласної податкової намагалася підкупити співробітника прокуратури, пропонувала 25 тис. дол. щомісяця, - НАБУ. ВIДЕО

"Почуте і побачене неприпустиме. Будь-які прояви корупції та зловживань в лавах податкової будуть викорінені", - прокоментував Верланов відео, оприлюднене НАБУ.

Нагадуємо, 13 січня НАБУ повідомило про підозру в.о. начальника ГУ ДПС однієї з областей, яка пропонувала співробітнику прокуратури щомісячний хабар у розмірі 25 тис. дол.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169698
 
   
 Топ коментарі
 
Расстрел казнокрадов и коррупционеров очень позитивно сказывается на экономике. Доказано Китаем.
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все пропало, шеф! с чего же кормиться будешь, красава?
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Плавали - знаем: Перевіркою порушення не виявлено. Продолжаем...
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Расстрел казнокрадов и коррупционеров очень позитивно сказывается на экономике. Доказано Китаем.
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Агга, нада б было делать енто дааааноОО!
Знаю..))
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Плавали - знаем: Перевіркою порушення не виявлено. Продолжаем...
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Притча є така: Украв малий циганчук гроші у дядька. Люди спіймали на гарячому, гроші дядькові вернули, а циганчука батькові вернули. Старий циган сиром'ятний ремінь у руку і малого по хребті. Б'є і примовляє:"Я тебе б'ю не за те, що вкрав, а за те, що попався!" Тут та сама історія.
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все пропало, шеф! с чего же кормиться будешь, красава?
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Бомбу для начальника! Зелену! Стотонну! Гаси пожежу!
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Сотрудников ОГПУ и подразделений на местах, не купишь за грязные деньги.
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Клоун обещал весной всех пересажать. Или ,сволочь, опять обманул?
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Який там пересажать? Весна прийде - тікати будемо.
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Ты смотри как грозно перднул этот чувак..😀
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