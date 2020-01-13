 Через прорив теплотраси в Голосіївському районі Києва 9 осіб зазнали опіків, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелєєв на брифінгу з представниками КП "Київтеплоенерго" щодо прориву тепломережі на вул. Антоновича в Києві в понеділок увечері.

На запитання журналістів про кількість потерпілих, чиновник відповів, що з легкими опіками медичну допомогу отримують дев'ять осіб.

Також Пантелєєв підкреслив, що люди не залишаться без теплопостачання. Магістраль буде підключена до "іншого джерела".

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Він також уточнив, що "аварійною магістраль не вважалась... всі перевірки перед цим вона (магістраль) проходила".

Причиною прориву Пантелєєв назвав гідравлічні випробування.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, у понеділок увечері біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі Києва біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

За інформацією Держслужби з надзвичайних ситуацій м.Києва, станом на 21.30, рятувальники евакуювали 13 осіб із маршрутки, тролейбусу і будівлі ТРЦ "Ocean Plaza", постраждалу жінку з опіками ніг передали медикам.

КП "Київтеплоенерго" перекрило подачу гарячої води, почало її відкачування. Рух транспорту в районі НП частково обмежено.