EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  404  3
Все про:Нацполіція (8815) Вячеслав Соболєв (19) Офіс генерального прокурора (15)

 Справу про вбивство сина депутата Соболєва передали до Головного слідчого управління Нацполіції, - Офіс генпрокурора

Офіс генпрокурора доручив досудове розслідування справи про замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва, в результаті якого загинула трирічна дитина, Головному слідчому управлінню Нацполіції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОГПУ.

Також змінено групу прокурорів - надалі процесуальне керівництво у справі здійснюватиме Офіс генпрокурора замість прокуратури Києва.

Читайте також: Депутат Соболєв просить передати справу про вбивство його сина до Головного слідчого управління Нацполіції

Нагадаємо, увечері 1 грудня у Києві невідомий відкрив вогонь по автомобілю Range Rover чорного кольору на перехресті Льва Толстого й Тарасівської. Чоловік стріляв у громадянина С., проте куля влучила в трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Дитина померла дорогою в лікарню.

Пізніше стало відомо, що було вбито трирічного сина бізнесмена і депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

Дивіться також: Суд над підозрюваними у вбивстві дитини Лаврегою і Семеновим відбувається в закритому режимі через загрозу їхньому життю, - прокурор. ВIДЕО

2 грудня затримано підозрюваних в обстрілі автомобіля Range Rover у Києві, унаслідок якого загинула 3-річна дитина.

На початку січня 2020 року з'явилася інформація, що Печерський райсуд Києва випустив з-під арешту членів групи росіянина Юсупа Абуєва - ймовірного організатора замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва - Гелані Межиєва, Павла Никифорова і Олексія Величка. Однак у суді цю інформацію спростували.

Загалом у справі вісім підозрюваних. Четверо з них перебувають у розшуку, зокрема і Юсуп Абуєв, якого слідство вважає організатором банди. Разом із ним, за словами потерпілих у справі, у розшуку перебувають Євген Пасіка, Роман Дерманський та Антон Василенко.

За версією слідства, у 2019 році росіянин Юсуп Абуєв, який в Україні проживає щонайменше п’ять років, тривалий час був членом націоналістичної організації "Традиція і порядок", із якої нібито пішов у липні поточного року, а також був помічений на сході країни у роті "Ведмеді" Української добровольчої армії.

Усі четверо підозрюваних заперечують свою причетність до злочину. Під домашнім арештом вони перебуватимуть до 14 лютого 2020 року.

Дивіться також: "Дешево, сердито і доступно", - Артем Шевченко про зброю, використану під час замаху на депутата Київської облради Соболєва. ФОТО

Детальнішу інформацію про осіб підозрюваних у вбивстві читайте в статті Юрія Бутусова УБИВСТВО ДИТИНИ В КИЄВІ: ХТО ТАКИЙ АНДРІЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169696
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
елітний потєрпєвший. Закрився сином - кончений іуда
 показати весь коментар
 
Не понимаю, почему этот чувак вообще депутат?!..

КТО ТАКОЙ СОБОЛЕВ.
Вячеслав Соболев - уроженец Енакиево. В 1997 году основал одну из первых торговых сетей в Донецке "Обжора". В 2016 году Служба безопасности Украины задержала главного бухгалтера "Обжоры" по подозрению в финансировании боевиков "ДНР". В СМИ тогда писали, что Соболев остается владельцем сети супермаркетов, которая продолжила работу в оккупированном Донецке. Сам Соболев и на тот момент глава партии Блок Петра ПорошенкоЮрий Луценко опровергли эту информации и сообщили, что Соболев продал "Обжору" еще в 2007 году. При этом Луценко публично пообещал, что кандидатура Соболева будет отозвана партией на местных выборах-2015. В итоге обещание не сдержали и Соболев прошел в облсовет по списку партииПетра Порошенко.
Кроме того, согласно судебному реестру, автомобиль, в котором убили сына Соболева, принадлежит фирме ДонУкрПроектНИИ, которая, по версии следствия, причастна к финансированию террористов "ДНР".https://www.liga.net/incidents/articles/rezkiy-tovarisch-kto-takoy-sobolev-syn-kotorogo-pogib-i-chto-izvestno-seychas-o-dele
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору