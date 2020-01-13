 Російський силовики через п'ять годин відпустили кримськотатарську активістку Алієву, а потім знову затримали, - правозахисники

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Кримської солідарності", її відпустили о 17:35 вечора, через п'ять годин після затримання.

Сім'я Алієвих знову повернулася на КПП, щоб перетнути кордон, "оскільки є низка невідкладних справ, пов'язаних зі станом здоров'я Гульсум Алієвої", але о 18:53 її знову затримали і відвели для "розмови".

О 20:23 Наджі Аджи-Мамутова (Алієва) подзвонила на гарячу лінію черговому співробітнику ФСБ. Він відповів, що йде "звичайна стандартна процедура".

Нагадаємо, в 2018 році стосовно активістки "Кримської солідарності" Гульсум Алієвої порушували адміністративну справу за ст. 20.3.1 КпАП РФ (розпалювання ворожнечі і ненависті) і кримінальну справу за ст. 282 КК РФ. Однак пізніше обидві справи були припинені.

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Постанову про припинення кримінальної справи та кримінального переслідування було вручено 25 січня 2019 року старшим слідчим слідчого відділу в м. Алушта Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації у Республіці Крим лейтенантом юстиції Гулим А.Н.

Деякий час Гульсум Алієва перебувала в розшуку, що раніше вже було причиною затримання на адмінмежі. Алієву було внесено до списків на розшук за ініціативою слідчого ФСБ Олександра Компанейцева. Адвокат Алієвої вважає дії слідчого проявом особистої неприязні.

Незважаючи на припинення кримінального провадження, її дані досі не виключені зі списку екстремістів і терористів, в якому вона значиться під номером 766.

Активістку затримували 11 червня 2019 року на адмінмежі російські силовики і відпустили наступного дня.

Вдень 13 січня 2019 року на російському пункті пропуску, що межує з КПП "Каланчак", силовики РФ знову затримали дочку політв'язня Гульсум Алієву.