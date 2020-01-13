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Все про:Єлісєєв (145) Зеленський (4120) Оман (20) Помпео (185)

 Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв

Державний секретар США Майкл Помпео телефонував президенту України Володимиру Зеленському, щоб дізнатись, що він робить в Омані.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив дипломат, радник п’ятого президента України Костянтин Єлісєєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Він повідомив, що у складі так званої "делегації", яка прибула начебто з офіційним візитом до Султанату Оман, було лише дві особи – сам Зеленський і його радник Єрмак. Це викликало запитання не тільки в американського дипломата, а й в українського суспільства.

"У складі делегації аж дві особи – президент і його помічник. Навіть у складі делегації не було посла. Завжди, коли їде президент, його на будь-якій зустрічі супроводжує посол. Отже, посла не було. Тому, на мій погляд, це були якісь фейкові зустрічі для того, щоб замилити нам око. Але народ України повинен знати, за які кошти він літав, хто його охороняв, за які кошти винаймався чартер, на якому він повернувся, з ким він зустрічався", – розповів Єлісєєв.

Читайте також: Все вказує на те, що у Зеленського в Омані була зустріч із Сурковим, а збитий літак міг бути способом залякування, - Амелін

Костянтин Єлісєєв повідомив, що американські партнери були спантеличені візитом Зеленського до Оману, враховуючи загострення безпекової ситуації в регіоні та тяжку хворобу султана Оману, який днями помер.

"Я скажу чесно – навіть мої американські колеги були трошки спантеличені цим візитом. Однією з мотивацій дзвінка держсекретаря Помпео президенту, як він тоді перебував в Омані, було навіть просто з’ясувати, що він там робить. Бо в цей час – Близький Схід, ескалація напруженості в Ірані, Іраку, Сирії. Поруч Оман. І тут несподівано президент країни, що воює, в різдвяні свята їде нібито з "візитом" так званим в той час, коли головна особа хворіє. І тому він запитав, що він там робить. Бо американська розвідка навіть збита з пантелику. І тому пішло звідти – "Україна в Омані". Це ввело в оману не лише наших громадян, а й навіть наших міжнародних партнерів", – пояснив дипломат.

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Нагадаємо, в Оман президент Володимир Зеленський разом із родиною полетів 5 січня. Як повідомили в ОП, візит є офіційним, однак президент скористався послугами рейсового літака, витративши власні кошти.

Детальніше читайте в статті Юрія Бутусова "Ще ніхто не виправляв провал у комунікації новою брехнею".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169692
 
   
 Топ коментарі
 
а в ответ кроткие гудки долгое и-а
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Я согласна - он действительно позор нации, которая сделала такой выбор.
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Спасибо, Джастин Трюдо, Вы - настоящий президент Украины!
Мнения 13-янв, 00:339 4 774 0

Спасибо, Justin Trudeau, Вы - настоящий президент Украины!

Иран: Это не мы!

Зеля им: не Иран, то наши, мы уже и дело открыли против наших.

Иран: То американцы!

Зеля (лежит на пляже): Я уже еду домой, почти доехал.

Иран: Мы не дадим черных ящиков.

Зеля им: не Иран, примите наши извинения (звонит, извиняется).

Канада: То Иран.

США: То Иран.

Нидерланды: То Иран.

СМИ: То Иран.

Зеля: У нас нет доказательств, что это Иран.

Иран: То мы!

Зеля: Мы всегда знали, что это Иран!

Иран: Но мы случайно!

Зеля: Да конечно, случайно! Но вы себя накажете, правда, Иран?

Человек, который хотела наказать убийц, а не поддакивала бы убийцам и их версиям, потому что ее дело - расследовать, знать правду (а не официальную версию) и добиться наказания.

Именно это озвучил Трюдо, который первым обвинил Иран и который сказал, что не успокоится, пока не покарает.

Спасибо, Justin Trudeau, вы настоящий президент Украины!

Mason Lemberg
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Возвращаемся к очень важному вопросу. Что Голобородько делал в Омане?

1️⃣ Отдыхал?
2️⃣ Встречался с чуваком в чалме и параллельно отдыхал?
3️⃣ Пересчитывал бабло в банке «Оман-оффшор-трейдинг-квартал через сватов»?
4️⃣ Встречался с такими же отдыхающими из Кремля? О чём-то тёрли. Много курили и пили, потом снова тёрли. Может что-то подписывали! Потом снова курили.
5️⃣ Ваш вариант!
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А это уже не вопрос. Это уже доказано и признано в ОП. Мендель уже с версиями и вариантами пребывания ЗЕ в Омане запуталась.

Вы, зебилы, до того уже привыкли к зеленой моче в глазах, что реальность не воспринимаете совсем.
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Как штырит ЗЕгенератов! Как вампиров от солнечных лучей!
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Исходя из того , кого выбрали в президенты украинцы , можно сделать вывод , что они безмозглые , к сожалению.
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Та ні. Просто совки побачили в Зеленському можливість знову підставити дупу росіянам.
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- Абрамчик, у нас сьогодні річниця весілля, давай курочку заріжемо?
- А курочку за що? Познайомив-то нас Беня ...
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Я хуэю. Это жесть какая то. Говна на этом сайте льется на Зелю много конечно. Но что бы такое? Помпео допрашивает Зелю, а потом докладывает о результатах елисееву. Пи.дец. Похоже на то, как говноеды передают порцию говна изо рта в рот. Бррррр. Пеця,успокой своих собак. А то это переходит грань разумного.
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Кажись Голобородько "отошел" от сценария.
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Коли Бог велів Ною побудувати великий ковчег і взяти на нього кожної тварі по парі, у Ноя виникла одна лише маленька проблема - де взяти дві тещі ...
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- Уявляєш! Вчора Побачив свою Лєну під ручку з якімось мужиком в Омані!
- Так? І чого ти НЕ підійшов?
- Ну, а як я підійду? Я ж у відрядженні! Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 3575
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100 тыс грн?... - я вас умоляю!... Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 204

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ НАФТОГАЗА ПОЛУЧАТ ПРЕМИЮ ПОЧТИ В 700 МИЛЛИОНОВ

https://newsone.ua/news/economics/top-menedzhery-naftohaza-poluchat-premiju-pochti-v-700-millionov.html
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Шмарклю наче провинившогося школярика з сигаретою застукав директор школи біля параші.... Мда, мілко плаває наш неЛОХ... Помпео президента країни запитує чого це він херньою страдає і навіщо....
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та отой сцарь зейло не лох иа мабуть з сурком рогатим зустрічалися...
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Маленький хлопчик Ізя заглянув в кімнату, де мати брала коханця, поки батько на роботі. Ізя сховався в шафу, і звідти підглядав. Раптово входить чоловік.
Дружина ховає коханця в шафу, не знаючи, що її син там.
Ізя:
- Темно тут.
- Так.
- У мене є футбольний м'яч.
- Це добре.
- Ви не хочете його купити?
- Ні дякую.
- Мій батько зовні.
- Скільки?
- 250 доларів.
Через кілька тижнів Ізя і чоловік знову зустрічаються в шафі.
Ізя:
- Темно тут.
- Так.
м У мене є кросівки.
Пам'ятаючи минулий раз, чоловік запитує:
- Скільки?
- 750 доларів.
- О'кей.
Через кілька днів батько пропонує Ізі пограти в футбол.
- Я не можу, я продав м'яч і кросівки.
- За скільки?
- За 1000 доларів.
- Але це набагато більше, ніж вони коштують! Це гріх, ти повинен піти до рабина і розповісти про це.
У синагозі Ізя зайшов до рабина, закрив двері і сказав:
- Темно тут.
Рабин:
- Ізя, ось тільки не починай!
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Шото мне кажется, шо ЗЕ сказал Помпео что-то типа "Это не я" или "Я случаянно".
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Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил дипломат, советник пятого президента Украины Константин Елисеев....

-Сдаётся мне, эту дичь набрехать советнику посоветовал сам пятый президент Украины Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 2030
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Конечно. Ведь Помпео стопудово и не подумает опровергать эту дичь.
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Если Помпео будет заниматься тем,что будет опровергать всякий бред по всему миру каких-то там советников, каких-то там бывших президентов, то времени у него даже покакать не будет.
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Тада. Поэтому зебилам ничего не доказать.

Если Форбс пишет, что состояние Порошенко уменьшилось, что Форбс о состоянии Порошенко знает меньше, чем зебилы.

Если Помпео вычитывает Зелюпу, как обосравшегося пацана, и об этом говорят украинские дипломаты, то Помпео должен лично сказать это зебилам иначе они не поверят. Помпео телефонував Зеленському, щоб дізнатися, що він робить в Омані, - Єлісєєв - Цензор.НЕТ 6776
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В следующий раз, если дядя Сэм поймает Бубочку за двойной игрой, будет пороть мокрыми розгами по необрезанной пипиське вместе с бородатой бабушкой.
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Вы хотите знать, что Зеля делал в Омане? А я вам скажу, точно не лицом торговал.
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