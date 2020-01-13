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 Від початку війни Андрій Садило допомагав нашій бригаді, - керівництво 17-ї ОТБ висловило співчуття у зв'язку зі смертю волонтера

Керівництво 17-ї окремої танкової бригади висловило співчуття у зв'язку зі смертю волонтера Андрія Садило. який допомагав воїнам бригади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці бригади.

У повідомленні зазначається: "Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким відомого волонтера з Кривого Рогу Андрія Садила, який пішов із життя. Андрій Садило був керівником групи "Допомога армії своїми руками" і допомагав бійцям 17 бригади.

"Від початку війни Андрій Садило допомагав нашій бригаді в удосконаленні активної броні танків від прямого влучання снарядів. Ми сумуємо разом з усім українським суспільством з приводу тяжкої втрати справжнього патріота. Світла пам'ять!" - прокоментував заступник командира бригади.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169691
 
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