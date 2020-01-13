EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  14351  80
Все про:Київ (6785) НС (78)

 Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей. ВІДЕО+ФОТО

У Києві біля станції метро "Либідська" в Голосіївському районі біля торгово-розважального центру "Ocean Plaza" прорвало трубу з гарячою водою, яка затопила проїжджу частину і перший поверх ТРЦ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Київ Оперативний".

За інформацією телеканалу "Наш", проїжджа частина вул. Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" пошкоджена в декількох місцях, в одну з ям провалився маршрутний мікроавтобус. Постраждали припарковані автомобілі.

Як бачимо з відео, яке очевидці виклали в мережу, вода затопила перший поверх торгового центру, люди, які перебувають на 2 поверсі не можуть самостійно залишити будівлю. Охорона здійснює евакуацію.

"Затоплено перший поверх "Ocean Plaza". Охорона торгового центру проводить евакуацію відвідувачів, співробітників і персоналу", - повідомляють очевидці.

Як виданню hromadske підтвердила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, біля торгового центру Ocean Plaza, на вулиці Антоновича 174, прорвало тепломережу, через що стався підмив асфальту. Вода затопила торговий центр, а також супермаркет "Ашан".

"Там, де стався прорив асфальту, задніми колесами провалилося маршрутне таксі. Рятувальники евакуювали 4 особи, які були в маршрутці. Також поруч був тролейбус. Звідти евакуювали трьох осіб", - зазначила прессекретарка.

У пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили про обмеження руху від вулиці Загородньої до площі Либідської. Інформації про постраждалих немає.

Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей 01
Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей 02
Біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей 03
Фото: t.me/kyivpatrol

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169690
 
 
 Топ коментарі
 
Назвали "Ocean Plaza", а потім дивуються.
 показати весь коментар
 
Киев оперативний, а матюгається як кацапське бидло.
 показати весь коментар
 
Кінцевий бенефіціар Оушн Плази нібито кацап? Впарити йому позов щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Від комунальників, транспорників і жебраків з підземного переходу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Киев оперативний, а матюгається як кацапське бидло.
 показати весь коментар
 
 
Ну, то просто какой-то малорос отправил свою съемку в паблик Киева Оперативного.
 показати весь коментар
 
 
Українці-лайтеся вишукано! Українські лайки і прокльони-то наше всьо! І звучать набагато образливіше та змістовніше ніж кацапомогольські матюки,назви котрих йдуть від статевих органів.(фу,бридоття)
 показати весь коментар
 
 
Так назва трц кагбе намікає на те що повинен бути рядом океан.
 показати весь коментар
 
 
все лето перебои с горячей водой( пришлось бойлер купить на всякий) дебилойды комунальщи чтото тэстируют а тут нннна тебе тогда когда не должно но снова и опять!
 показати весь коментар
 
 
Сейчас "зеленая команда" объявит что это иранский теракт!!!
 показати весь коментар
 
Патамушта це показували не в новинах а на ток-шоу з М.Вереснем.
 показати весь коментар
 
 
Після дебільних обшуків зелені на ПРЯМОМУ почав дивитись. А тобі шо до цього?
 показати весь коментар
 
 
Тоді, це лайно саме для таких, як ти.
Дивись, на "здоров`я". Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 6785
 показати весь коментар
 
Прямий - це один з двох опозиційних до зескота телеканал. Дивитись необхідно.
 показати весь коментар
 
 
Ну и шо?!
Дело житейское...
Счас, напротив Меня, теплотрассу меняют..
Был металл счас пластик и термоизоляция зашибись!
 показати весь коментар
 
Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве прорвало трубу с горячей водой - разрушен асфальт и затоплено знание

...
Вечір дзен-буддизму на Цензорі?


Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою, з будівлі евакуювали людей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7721

 показати весь коментар
 
 
Кінцевий бенефіціар Оушн Плази нібито кацап? Впарити йому позов щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Від комунальників, транспорників і жебраків з підземного переходу.
 показати весь коментар
 
 
а Педалик панорамные мосты мостырит - хотел флаг 10х20 м постевить за 100 млн - еле отговорили. теплоцентралями и канализацией, конечно, заниматься значительно скучнее
 показати весь коментар
 
 
Та краще б прапор ніж та баба що капітулює
 показати весь коментар
 
Ага, його як не затопить, так замінують))) Дуже везучий ТРЦ!
 показати весь коментар
 
 
Що за веселощі. Розіллють по платіжкам. Бобіки все сплатять.
 показати весь коментар
 
 
- Что новенького?
- У Манохина на объекте трубы лопнули..
 показати весь коментар
 
а кацапы вякали, что в Киеве проблемы с горячей водой
 показати весь коментар
 
 
Прямий доказ кацапу Ротенбергу (власнику оушн плази), що гаряча вода в Києві є!
 показати весь коментар
 
 
страшно уявити що було б коли назва трц була " тектонічний зсув" "бездонний розлом" " вулкан" " тайфун" чи " астероїд"
 показати весь коментар
 
 
Або взагалі - ТРЦ "Армагеддон" чи "Рагнарьок" Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 3265
 показати весь коментар
 
 
у нас в одному смт недалеко від кладовища було два генделики.В народі називалися "остання путь" та "холодні ноги".
 показати весь коментар
 
 
Не знаю, чи є в Трускавці зараз цей ресторан, але ідея сподобалася. Також він міг би стати ідеальним клубом для представників Metal та Gothic субкультур...

В курортном украинском городе Трускавец открылся необыкновенный бар в виде гроба под заглавием «Вечность».
Перед входом в бар висит табличка: «Вход исключительно в белоснежных тапках».
В меню бара последующие закуски: бутерброды «Прощальные», сало «Встретимся в раю», салаты «9 дней», «Венок», «40 дней» и пр. Интерьер бара «украшен» повдоль стенок гробами и венками. На столах стоят лампады.
Мысль открыть гроб-бар принадлежит Степану Пиряныку, обладателю салона ритуальных услуг. Он провел нужные исследования в вебе и узнал, что подобного заведения нигде не существует. Тогда он решил открыть свое, при этом с прицелом попасть в книжку рекордов Гиннеса.
Размеры гроб-бара немаленькие - длина 20 метров, ширина и высота - 6 метров. На его изготовка ушло 30 кубических метров древесной породы.
Отзывы гостей этого мягко говоря необыкновенного бара различные. Но по воззрению большинства, обстановка «гроба» не располагает к отдыху и обедам.

Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 323
 показати весь коментар
 
Некрофілам сподобається. І активним, і пасивним.
 показати весь коментар
 
 
> "бездонний розлом" <

...
З нещодавнього (коли "Порох подложил Трубе в трубу прослушку!!!111!1"):
"Порох был как никогда близок к провалу. Спасло то, что Кличко недавно закрыл Провал на реконструкцию" Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 6899
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, риби в їхньому акваріумі на вході зварилися? Шкода що я дізнався про це вже після того як ми з дружиною присіли на шампанське.
 показати весь коментар
 
 
Хотів рибного супчику нахаляву? Там охорона ще би до твого приходу усю рибу напевно зжерла. Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 9673
 показати весь коментар
 
 
Якби там плавали фугу - охорона невдовзі б це оцінила... Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 6210
 показати весь коментар
 
 
Чомусь я пригадав прикольний переклад одного київського барда: "Aquaruis" (із Hair)
Акваріуууум... Акваріум...
Там рибка ляяяящик плюм-плюм-плюм...
 показати весь коментар
 
 
Ось так у грудні 1995 була локальна пожежа на старому телецентрі (Хрещатик, 26). А ми на відстані 3-х кварталів святкували реєстрацію нової фірми (навіть ще не звільнилися з телецентру). Почувши про пожежу, я кажу "Хлопці, дайте кусачки і велику торбу. Піду накусаю конекторів BNC, вони нам на старті фірми стануть у нагоді. Як мене не намагалися зупинити, все ж пішов. Але коли побачив як менти виводять звідти мого колегу (він просто бухнув на роботі), бажання 3,14здити конектори зникло.
 показати весь коментар
 
Венеція майже без води залишилась, а у Київі своя «Венеція». А хто за ці гейзери платити буде?
 показати весь коментар
 
 
ото смотрите зебилы , наглядно, шо будет с экономикой и долларом после окончания ОВГЗ-благодати...знак сверху... Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 8161
 показати весь коментар
 
 
Це порох винен-він трубу не полагодив.Зебовдури тут нідочого.
 показати весь коментар
 
 
Как там говорил Педалик, Киев готов к земле зиме. Главное что на дамбасе сепарам отстраиваем инфраструктуру, мосты и дороги.
 показати весь коментар
 
 
Так зими нема! Тепер виставлять рахунки зебілам із прилеглих кварталів.
 показати весь коментар
 
Ну хорошо что хоть чем то порохосрани угодили. Порохосрань ведь всегда хотела чтобы холопы побольше платили налогов и за комуналку.
 показати весь коментар
 
 
так їм тепер треба подвійну комуналку виставляти ..?
 показати весь коментар
 
Шо ти там промекало, кацапомовне? У тебе срач? Купи імодіум.
 показати весь коментар
 
Еще и иностранные туристы на заднем плане бекают в кипятке. Киев- европейская столица ***...
 показати весь коментар
 
Я туди їжджу лише щось роздивитися / приміряти. А потім замовляю через Інет або купую в іншому ТЦ. Кацапам - жодної копійки!
 показати весь коментар
 
Будет жирный иск к городу. Так что все у них нормально будет.
 показати весь коментар
 
Тепер буде ТЦ "Оман" з гарячими басейнами.
 показати весь коментар
 
 
І контактним зоопарком з віслюками )))0))0)))
 показати весь коментар
 
 
трубы с горячей водой на улице в земле - это дикарство какое-то. В норм странах уже давно каждый дом имеет свою котельную
 показати весь коментар
 
Ти тільки пєдаліку ідею незакидуй! Через рік весь Київ наїжачиться височенними коминами. Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей - Цензор.НЕТ 1060
 показати весь коментар
 
Вже вкотре біля Оушен Плази прориває. І весь час на одному й тому ж місці. Минулого року, здається, теж було. Мабуть, є якась помилка у гідравлічних розрахунках при проектуванні тепломережі. Ну або будівельники при монтажі накосячили.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору