 Біля ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві прорвало трубу з гарячою водою - зруйновано асфальт і затоплено будівлю, рятувальники евакуювали людей. ВІДЕО+ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Київ Оперативний".
За інформацією телеканалу "Наш", проїжджа частина вул. Антоновича біля ТРЦ "Ocean Plaza" пошкоджена в декількох місцях, в одну з ям провалився маршрутний мікроавтобус. Постраждали припарковані автомобілі.
Як бачимо з відео, яке очевидці виклали в мережу, вода затопила перший поверх торгового центру, люди, які перебувають на 2 поверсі не можуть самостійно залишити будівлю. Охорона здійснює евакуацію.
"Затоплено перший поверх "Ocean Plaza". Охорона торгового центру проводить евакуацію відвідувачів, співробітників і персоналу", - повідомляють очевидці.
Як виданню hromadske підтвердила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, біля торгового центру Ocean Plaza, на вулиці Антоновича 174, прорвало тепломережу, через що стався підмив асфальту. Вода затопила торговий центр, а також супермаркет "Ашан".
"Там, де стався прорив асфальту, задніми колесами провалилося маршрутне таксі. Рятувальники евакуювали 4 особи, які були в маршрутці. Також поруч був тролейбус. Звідти евакуювали трьох осіб", - зазначила прессекретарка.
У пресслужбі патрульної поліції Києва повідомили про обмеження руху від вулиці Загородньої до площі Либідської. Інформації про постраждалих немає.
Не дивись це лайно.
Дивись, на "здоров`я".
Дело житейское...
Счас, напротив Меня, теплотрассу меняют..
Был металл счас пластик и термоизоляция зашибись!
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Вечір дзен-буддизму на Цензорі?
- У Манохина на объекте трубы лопнули..
В курортном украинском городе Трускавец открылся необыкновенный бар в виде гроба под заглавием «Вечность».
Перед входом в бар висит табличка: «Вход исключительно в белоснежных тапках».
В меню бара последующие закуски: бутерброды «Прощальные», сало «Встретимся в раю», салаты «9 дней», «Венок», «40 дней» и пр. Интерьер бара «украшен» повдоль стенок гробами и венками. На столах стоят лампады.
Мысль открыть гроб-бар принадлежит Степану Пиряныку, обладателю салона ритуальных услуг. Он провел нужные исследования в вебе и узнал, что подобного заведения нигде не существует. Тогда он решил открыть свое, при этом с прицелом попасть в книжку рекордов Гиннеса.
Размеры гроб-бара немаленькие - длина 20 метров, ширина и высота - 6 метров. На его изготовка ушло 30 кубических метров древесной породы.
Отзывы гостей этого мягко говоря необыкновенного бара различные. Но по воззрению большинства, обстановка «гроба» не располагает к отдыху и обедам.
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З нещодавнього (коли "Порох подложил Трубе в трубу прослушку!!!111!1"):
"Порох был как никогда близок к провалу. Спасло то, что Кличко недавно закрыл Провал на реконструкцию"
Акваріуууум... Акваріум...
Там рибка ляяяящик плюм-плюм-плюм...
землезиме. Главное что на дамбасе сепарам отстраиваем инфраструктуру, мосты и дороги.