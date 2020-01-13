 З 2021 року українцям і жителям інших країн із безвізовим режимом з ЄС доведеться отримувати платний дозвіл на в'їзд, - місія України в Євросоюзі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Місії України в Європейському союзі.

Таким чином із 2021 перед поїздкою до Європейського союзу українці повинні:

- подати онлайн-заявку для отримання дозволу на перетин кордону (цей процес триватиме кілька хвилин, якщо у правоохоронних органів не буде застережень);

- за кожну заявку потрібно заплатити 7 євро комісії, для осіб до 18 років і старших 70 років - отримання дозволу безкоштовне;

- дозвіл буде дійсним упродовж 3 років або до завершення дії проїзного документа (тобто дозвіл не потрібно буде отримувати перед кожною поїздкою).

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"Попередня авторизація дозволить Європейському союзу завчасно ідентифікувати осіб, які можуть становити міграційну загрозу безпеці і значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів ЄС. Нова система також дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в'їзді в ЄС безпосередньо під час перетину кордону, адже мандрівники знатимуть заздалегідь чи немає у держави-члена ЄС застережень щодо їхньої поїздки", - пояснили в Місії України.

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Нагадаємо, ініціатива створення ETIAS виникла у квітні 2016 року. Пізніше її підтримали посли країн ЄС. Восени 2018 року ЄС схвалив необхідні законодавчі рішення.