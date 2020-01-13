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Все про:безвізовий режим (758) Євросоюз (2734)

 З 2021 року українцям і жителям інших країн із безвізовим режимом з ЄС доведеться отримувати платний дозвіл на в'їзд, - місія України в Євросоюзі

У 2021 року ЄС вводить Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), у зв'язку з чим зміняться умови безвізових поїздок для громадян України, Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, США та Японії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Місії України в Європейському союзі.

Таким чином із 2021 перед поїздкою до Європейського союзу українці повинні:

- подати онлайн-заявку для отримання дозволу на перетин кордону (цей процес триватиме кілька хвилин, якщо у правоохоронних органів не буде застережень);

- за кожну заявку потрібно заплатити 7 євро комісії, для осіб до 18 років і старших 70 років - отримання дозволу безкоштовне;

- дозвіл буде дійсним упродовж 3 років або до завершення дії проїзного документа (тобто дозвіл не потрібно буде отримувати перед кожною поїздкою).

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"Попередня авторизація дозволить Європейському союзу завчасно ідентифікувати осіб, які можуть становити міграційну загрозу безпеці і значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів ЄС. Нова система також дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в'їзді в ЄС безпосередньо під час перетину кордону, адже мандрівники знатимуть заздалегідь чи немає у держави-члена ЄС застережень щодо їхньої поїздки", - пояснили в Місії України.

З 2021 року українцям і жителям інших країн із безвізовим режимом з ЄС доведеться отримувати платний дозвіл на вїзд, - місія України в Євросоюзі 01

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Нагадаємо, ініціатива створення ETIAS виникла у квітні 2016 року. Пізніше її підтримали посли країн ЄС. Восени 2018 року ЄС схвалив необхідні законодавчі рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169687
 
 
 Топ коментарі
 
ты знаешь этот анекдот?:
"Пришли детишки колядовать в семью евреев,.. и ушли с долгами.."
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Це вже єрунда, а не безвіз
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Це конєшно зрада зрадна. Раз на три роки платиш 7 євро карточкою через інтернет і заповнюєш анкету онлайн.
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Тем более, что у мордвы и такого нет, шарахаются как от прокаженных
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мордва беснуется и злорадствует - "мы один раз оплатили и катаемся, а вы с вашей цэевропой..".
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запретить въезд в Украину "турыстам" с Европы. хай дрочат.
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Не, даже нам израильтянам платить надо будет
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ты знаешь этот анекдот?:
"Пришли детишки колядовать в семью евреев,.. и ушли с долгами.."
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Це конєшно зрада зрадна. Раз на три роки платиш 7 євро карточкою через інтернет і заповнюєш анкету онлайн.
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Пяснювали, що платити будуть ті, в кого вже в паспорті є вже віза (не біометричні паспорти)
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В ПердЁд В СЕСЕр! Ура Товарищи!
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пацаны и девченки, прошу зайти в мой комент. время 21.14 коболь **** получает 15 лямов зелени
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Так он же РАБОТАЕТ! А ты коменты тут постишь. С 2021 года украинцам и жителям других стран с безвизовым режимом с ЕС придется получать платное разрешение на въезд, - миссия Украины в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 4030
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если это шутка, то я тебя понял. если нет то я за 19 год заплатил 112000грн налогов и спрашиваю и тебя и себя, *****????????????????? если нас такие выплаты
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ну что? вместе вы это зробили, а ведь теперь ещё пару три ограничении и тогда и попращайтесь безвизом, нахрен нам то стадо сектантов зелёной ослихи.
А Украинцам, увы, нам надо отсеить, любителей ослов отдельно или вместе с любителями сруского мира и вас отдельно, вам зелённый свет а им красный.
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Откуда такие дебилы берутся, это решение Еврокомиссии и касается многих стран, при чем здесь Зеля.
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...из соевой секты берутся С 2021 года украинцам и жителям других стран с безвизовым режимом с ЕС придется получать платное разрешение на въезд, - миссия Украины в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 9746
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Они думают что при их Пети для Украины сделали бы исключение из списка стран с безвизом.))
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petja vasj i ne kak ne mozjet bitj moim, jesjcjo boleje, ja govoril davno, cjto Petjka proidennij etap, vsio mozjite evo vicjerknutj kak prezidenta, jesli zjelaite dobra Ukraine, tak cjto ti svoju glupostj k menja ne pripisivaj.
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spisok stran oglasite pozjaluista, hocju posmotretj k cjemu vas pricjislili, sektanti zeeljonogo osla
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Статью почитай сперва, а потом накидай зраду. Там есть список.
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Вот и сказочке конец, а кто слушал ... . Поматросили европейцы Украину а женятся на другой.
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Для США, Канады, Японии и Бритов, это тоже касается.
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Так мы ж вроде как в Европу пришли, а оказались за на пороге. Ка бы цели и смыслы у приведенных выше стран разные. Украина многим уже пожертвовала и жертвует ради ЕС, а тут такое отношение.
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Тут фишка в другом. За визой нужно было ножками в посольство топать, очереди там выстаивать, кормить мутных посредников, которые за долю малую были "согласны ускорить процесс". А тут по сути ничего не изменилось - онлайн анкета, оплата карточкой через инет, и потом езди три года. Вопрос не в деньгах, вопрос в удобстве. А мне и 50 евро было не влом отдать. С третьей стороны, 7 евро - это не 50 евро за один раз или 200 евро за мультиву, как сейчас.
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Чудово! То ж "соєвий мародер" забезпечив надурику хохлятським дебілам безвіз,а ось "найвеличніший з політиків всесвіту" організує згідно тарифу бабломойського!
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и внимание, одновременно включаются гавнометы паработов и ху@лоботов!
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С такими странами нас уровняли..
В них бывал..
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Добре, якщо так. Бо може бути мало-помалу "брексіт".
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Я так понимаю заплати 7 евро комиссии и тебе скажут поездка запрещена плати ищо пока не выпадет джекпот
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ne nu jesli cjelovek i ne sektant to dast srazu, no mnogije kto prijehal i rabotajet no golosoval za zeljonoje sozdanije osla, teperj i rabotu poterjajet, za to u nih prezident osijol - koe cjto ostalos taki.
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це рішення ЄС прийняло ще влітку 2018 року. гальмуйте
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Напринимали миллионы арабов, а украинцы потенциальная угроза.
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не всрусь, а семь евриков легко оплачу)))
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Ви ще доживіть до 2021-го, а потім будете лайно розкидувати.Може тоді не до ЄС буде, а може, треба буде туди тікати.
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Зебилов это не касается. Они вааще не ездят по порошенковскому безвизу, не хотят руки замарать в крови. Ну а порохоботы - добро пожаловать в ЕС!
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Строго ограничить - спрашивать на границе - голосовал за Осла? Если нет - проходи. Хотел бы я посмотреть хто признается из зебобиков..А-ха-ха!
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В ЕС сидят такие же барыги как и везде. ? евро с носа мелочь, но в мировом масштабе С 2021 года украинцам и жителям других стран с безвизовым режимом с ЕС придется получать платное разрешение на въезд, - миссия Украины в Евросоюзе - Цензор.НЕТ 6774 подъем не слабый. И по сути это уже не безвиза, а виза по дешевке
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На месте Европы я бы вообще безвиз отменил, надо же как-то спасаться от возможного потока пророссийских боевиков с Донбасса после предоставления ОРДЛо особого статуса. Надо было думать, когда за осла голосовали.
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Нє...Ну якщо нас поставили в компанію таких держав-це вже честь!
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А сейчас разве паспорт подержать пару минут не надо давать ,пересекая границу ?
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Для громадян України, Австралії, Бразилії, Великобританії, США, Канади і Японії.

Зєля всі полімєри просрав разом з Трампом, Трюдо і Джонсоном! Не те що президент справжній ******* Пєтро. От добивається Порох безвізів на нормальних умовах, а ці гівнюки не можуть захистити здобутки. Ганьба! Зрада! Зєбіли навибирали!
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Не Зеля а Осел Оманський. так понятно, зебобик?
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Краще скажи, петекантроп, чому там саме осел, а не верблюд, наприклад?
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Ні, нє вр'ю. Можна, правда і так: для громадян України, Гондурасі, Барбадосу, Молдови і Македонії.
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Для миграционной безопасности??? Это что, для ЕС миграционную опасность представляют граждане США, Канады, Японии, Британии и Австралии? Это что, прикол? Или это редактор публикации так текст источника интерпретировал?
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Так в этих странах "канадцы" тоже разные бывают. На борту разбившегося самолёта из Тегерана тоже сплошь одни канадцы и европейцы летели...
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Пересични ламанулись в Ивропу просто как потерпевшие. Грех на них не заработать. Пшеки значит, гешефт имеют, а Брюссель?
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Всего 7 Евро. Ето стоимость одной пачки сигарет. Для того кто ездит в Европу ето копейки. Вот когда Европа запретит вьезд укробляхам так как сейчас Украина запрещает евробляхи вот тогда будет прикольно.
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Это в ЕС как в анекдоте про еврея , что брал в долг и в конце концов заимодавец оказался должен еврею! Ну, не могут они СОВСЕМ бесплатно пускать к себе в ЕС. Мало им денег там оставляемых туристами на содержание беженцев-арабов!
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У Украины была фора быстренько заработать и начать у себя отстраивать свою економику, заводы и предприятия. У нас же власти продолжают радоваться что ничего делать не нужно, а гастарбайтеры регулярно присылают в Украину около 20млрд.долларов, а им остается только ету валюту по заниженному курсу отбирать и делить мажду собой. Рано или поздно лавочка для гастарбайтеров прикроется или введут налоги и тогда Украина станет как страна бабуинов.
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А для чого їм петрилі свині,якщо козлинський газ їх оминає?Коли це розрізнене та дике стадо цікавило ЕС?Ці гетьмани продажні,ці пани загребущі,ці братоненавистники безбожні-підлії раби(Т.Шевченко).Сьогодні держава тримається на громадянському суспільстві-у якого в руках вся повнота влади,окрім державних функцій.А в Україні-мафіозна олігархічна система-ось знімуть мраторій на продажу землі і люди зрозуміють,що вони враз стали батраками у власній країні і розпалять вогонь по маєткам мародерів.Евросоюзові це треба?
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Безкаштоўны безвіз стаў каштавать 7еўра.
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Как-то так. 7 евро на три года. Очень дорого. Просто таки неподъёмная сума.
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Так Европа зарабатывает, а Украина видимо очень богата, если отказывается от такого заработка.
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