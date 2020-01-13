 Інститут нацпам'яті вимагає демонтувати символ комунізму "Легендарна тачанка" на Херсонщині

Лист із вимогою про демонтаж пам'ятника, що є символом комуністичного тоталітарного режиму, оприлюднив міський голова Каховки Андрій Дяченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"16 січня я збираю позачергову сесію, щоб захистити подальшу долю пам'ятника", - заявив мер.
Дяченко також повідомив, що підготує звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Херсонської обласної держадміністрації Юрія Гусєва і народного депутата Володимира Іванова.
Монумент "Легендарна тачанка" було відкрито у жовтні 1967 року, він присвячений боям на Каховському плацдармі в 1920 році.
К стати он кончил и вяликую дикую дивизию ( сейчас это батальон восток)кацапни. В ней в основном очкерийцы и даги служили. Это была самая боеспособная часть у мордвы. Но она в приднепровье занималась не боями а грабежом и насилием местных. Ну и естественно к ним отношение у махновцев и местных было не очень гуманное. Их или рубили топорами косами или ******* или заживо сжигали. В общем очеень малому количеству горных орлов удалось сбежать к себе в аулы.
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прогнила як і "совок"
І на тому місці поставити "Зельоний фургон".
цей?
Виготовлення у 1967 году в Ленінграді на заводі «Монумент-скульптура», звідки БУВ доставлених до Каховки и змонтованій на кургані поряд з пам'ятними знаком на місці командного пункту маршала СРСР Василя Блю-хера .
Здалеку тачанка має грандіозній вигляд - але, частково розрізалі и здали на металобрухт. З цієї причини до пам'ятника НЕ бажано підходіті Надто около: конструція НЕ дуже Надійна, можна заподіяті Собі шкоду. Увечері монумент НЕ освітлюється, тож відвідуваті це місце краще у денну пору.
я бы его не удалял, хотя и ненавижу кровавый совок...
просто нужно сделать поясняющую табличку об итогах этой бойни и жертвах коммуняк...
Адже, в усьому бувають виключення, і це саме той випадок...
тачанки Махна
Горцам это не грозило. Пуля в таких случаях казалась для них редким счастьем.
- и они тут же дали деру не желая рисковать жизнями.
Та нехай буде, як памятка..
Бував..Може на цвітняк комусь??
Нехай залишиться..
Та і Нестору Івановичу теж..
Важко уявити, що французи зносять замки, які побудувала Свята Інквізиція, або німці, які зносять Велику Зірку, тому що це символ нацистської Німеччини.
"Кадровий офіцер (штабс-капітан) Російської імператорської армії; підполковник Армії Української Народної Республіки (1917); один з отаманів Українського Вільного Козацтва (1917-1919), сотник Запорозької дивізії Армії Української Держави (1918); повстанський отаман Степової України (1918), начальник Херсонської повстанської дивізії, полковник Дієвої Армії Директорії Української Народної Республіки та Головний отаман Повстанських військ Херсонщини, Запоріжжя і Таврії (1918-1919); командир 1-ї бригади Задніпровської Української радянської дивізії, начальник 6-ї Української радянської стрілецької дивізії Української Червоної Армії (1919); керівник антибільшовицького повстання на Півдні України та головнокомандувач об'єднаної Української Повстанської Армії (1919), самопроголошений Гетьман України (1919)."
І під яким гаслом будуть збиратися байкери на мотофестиваль кожен рік у Каховці?
Не с того конца власть берётся(и бралась прошлая) за преобразование страны. Нет, шобы начать заводы, дороги строить - власть опять с памятниками воюет.
Мы очень быстро скатились до уровня расии, во всём копируя кацапские маразмы, законы и пропаганду, но ритушируя это всё своей "патриотической позицией".
Може такая позиция и есть патриотической, но какой практический толк от неё? Просто информационный шум и замыливание более важных проблем государства.
целые полки со своих тачанок. Любопытно, что лушие тачанки реквизировали у немцев-колонистов. С отличными рессорами, легкие и одновременно прочные, эти повозки были грозной и одновременно надежной боевой единицей степей Украины.
Передньому можна чуприну махновську приклепать,а задній і так на Никифора Григор'єва схожий.
это у тебя на сайберии ставят памятники из гавно типа красноперый нквдшник на оленях.
Почему вы не зная свою историю, проповедуете культ вандализма? Этот памятник создавался в Ленинграде, коллективом талантливых скульпторов. Украина, естественно, получила его бесплатно. Не надо быть вандалами, не убивайте прекрасный памятник, к которорому ВСЕ молодожены Каховки ездили. Создайте что - нибудь свое, не поганьте, и не руште созданное людьми, лучше уж в Питер ПРОДАЙТЕ, и сделайте что - нибудь свое.
А взамен скорее всего поставят какое-нибудь евроубожество, вроде синей руки, которое не представляет никакой художественной ценности.
Не нравится символ коммунистов, так спилите звездочки, а памятник переименуйте и не занимайтесь дебилизмом, на такой памятник у современных дикарей не хватит ни ума, ни денег, кроме того темные века уже прошли и на улице 21-й век.