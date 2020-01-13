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Все про:комунізм (38) пам'ятник (549) Херсонщина (496)

 Інститут нацпам'яті вимагає демонтувати символ комунізму "Легендарна тачанка" на Херсонщині

Інститут національної пам'яті України вимагає демонтувати пам'ятник "Легендарна тачанка" в Каховці Херсонської області.

Лист із вимогою про демонтаж пам'ятника, що є символом комуністичного тоталітарного режиму, оприлюднив міський голова Каховки Андрій Дяченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"16 січня я збираю позачергову сесію, щоб захистити подальшу долю пам'ятника", - заявив мер.

Дяченко також повідомив, що підготує звернення до президента України Володимира Зеленського, голови Херсонської обласної держадміністрації Юрія Гусєва і народного депутата Володимира Іванова.

Монумент "Легендарна тачанка" було відкрито у жовтні 1967 року, він присвячений боям на Каховському плацдармі в 1920 році.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169685
 
   
 Топ коментарі
 
Можна просто будьоновки позбивати й папахи натягнути... Тачанки то була спочатку зброя махновців, це комуняки пісоя собі слямзіли... Комуняки все крадуть завжди...
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памятник довольно выразителен...
я бы его не удалял, хотя и ненавижу кровавый совок...
просто нужно сделать поясняющую табличку об итогах этой бойни и жертвах коммуняк...

Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1599
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Вони не бились,а окуповували території.Зрештою їх в Криму розбив полковник УНР Петро Болбочан.
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Все проблемы решены. Осталось тачанку сдать на металлолом.И все.
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Не совсем. Дело в том что этот памятник очень большой и он из бронзы. С него и так периодически копыта у коней отпиливали. Но проблема не в этом. А в том, что это памятник не совсем и красноперой русне а именно боевому транспорту ( тачанке) который начал применять Н.Махно и его селянська армия.
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Можно сказать, что это памятник каховскому равину, который догоняет свою дочь - гражданку Иванову
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нет. памятник сыну херсонского равина бронштейну (троцкому) был одно время, в 29 годах из гипса. потом срален его убрал.
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Неужели"патриотам"этого хватит?
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Вони не бились,а окуповували території.Зрештою їх в Криму розбив полковник УНР Петро Болбочан.
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Не только он а и Махно. Вот он на крысме русни вырезал......
К стати он кончил и вяликую дикую дивизию ( сейчас это батальон восток)кацапни. В ней в основном очкерийцы и даги служили. Это была самая боеспособная часть у мордвы. Но она в приднепровье занималась не боями а грабежом и насилием местных. Ну и естественно к ним отношение у махновцев и местных было не очень гуманное. Их или рубили топорами косами или ******* или заживо сжигали. В общем очеень малому количеству горных орлов удалось сбежать к себе в аулы.
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Можна просто будьоновки позбивати й папахи натягнути... Тачанки то була спочатку зброя махновців, це комуняки пісоя собі слямзіли... Комуняки все крадуть завжди...
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Здалеку тачанка має грандіозній вигляд - и це несмотря на ті, что метал, з которого вона Виготовлена, частково розрізалі и здали на металобрухт. З цієї причини до пам'ятника НЕ бажано підходіті Надто около: конструція НЕ дуже Надійна, можна заподіяті Собі шкоду. Увечері монумент НЕ освітлюється, тож відвідуваті це місце краще у денну пору.

Read more at: https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/13725_legendary-tachanka-monument.htm

прогнила як і "совок" Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 9818
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Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине.

І на тому місці поставити "Зельоний фургон".
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Легендарна тачанка - монумент у городе Каховка Херсонської області, что увічнює тачанку , широко вікорістовувану в українських степах у часи Першої Світової та українсько-Радянської Війни.
Виготовлення у 1967 году в Ленінграді на заводі «Монумент-скульптура», звідки БУВ доставлених до Каховки и змонтованій на кургані поряд з пам'ятними знаком на місці командного пункту маршала СРСР Василя Блю-хера . Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1898
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не васьки сине удова тут вроде не наблюдалось Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 9203 там кп Эйдмана было Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 9203
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та не было его там он в Сибири бухарестил между постукиванием остатков белых Інститут нацпам'яті вимагає демонтувати символ комунізму "Легендарна тачанка" на Херсонщині - Цензор.НЕТ 7425
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Змінити табличку на : пам"ятник борцю за незалежність Нестору Махно.
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Це вже металобрухт

Здалеку тачанка має грандіозній вигляд - але, частково розрізалі и здали на металобрухт. З цієї причини до пам'ятника НЕ бажано підходіті Надто около: конструція НЕ дуже Надійна, можна заподіяті Собі шкоду. Увечері монумент НЕ освітлюється, тож відвідуваті це місце краще у денну пору.
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Вот . Там больше 10 тон бронзы. кто то глаз положил. еще и деньги выделят на демонтаж двойной навар будет )
Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1321
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памятник довольно выразителен...
я бы его не удалял, хотя и ненавижу кровавый совок...
просто нужно сделать поясняющую табличку об итогах этой бойни и жертвах коммуняк...

Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1599
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Підтримую...
Адже, в усьому бувають виключення, і це саме той випадок...
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Тачанка - высокохудожественная скульптура. И она никак не ухудшает жизнь современных Украинцев. Можно оставить на память об эпохе.
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А вона хіба не батька Махно Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 5762 Здається,то,його зброя Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 6290
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так спёрли идею у него Батько понимал смысл в манёвренной войне а красные просто у него её спёрли как всегда у всех Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 2757
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нехрен людям делать, так назвали себя аж "Институтом", батько Махно тоже на тачанке у нас ездил, так красных и белых таких буржуев с нее расстреливал
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Та зніміть будьонівку з голови червонопузого, поставте Нестора на тачанку і все буде оки
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нужно не демонтировать, а восстановить историческую справедливость! заменить краснорылых извращенцев легендарными воинами батька махно!!! да и легендарная тачанка - заслуга махно!
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ну кому она блин мешает? стоит себе в поле возле дороги никого не трогает"Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1952
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26.10.1919г.У села Перегоновка ударная офицерско-казачья группа была уничтожена. Исход сражения решила махновская конница под командованием инспектора кавалерии Дорожа. Последнюю решающую атаку повел Нестор Иванович.Лаву кавалерии поддержал беспощадный пулемётный полк Кожина - около сотни тачанок, сведённые в один кулак. Уникальное изобретение батьки Махно, в манёвренных боях его тачанки буквально топили противника в потоке раскаленного свинца.
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так там дикий дивпмизий быль и там погибло 3 из рода кадыровых злые изыки говрят что дырки у них в спинах были Институт Нацпамяти требует демонтировать символ коммунизма "Легендарная тачанка" на Херсонщине - Цензор.НЕТ 1307
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В бою у роковой Перегоновки «непобедимые горцы» потеряли треть нукеров. «Махновцы», неоднократно сходились в рукопашную. Махновцы умели наступать в сомкнутом конном строю и недаром прослыли «рубаками». Комбриг Михаил Рыбаков вспоминал, как , «одним ударом разрубывалась голова, шея и полтуловища горца, или полголовы абрека скашивалось так точно, будто резали арбуз». Дикую дивизию погнали по днепровским берегам, как перепуганное стадо баранов. Страшные для мирного и безоружного населения, «лихие» кавказцы раз за разом терпели унизительные поражения от Махно, неся при этом чудовищные потери. Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть. Пленный белый офицер мог рассчитывать на быструю смерть, солдат-славян вообще выпускали на волю.
Горцам это не грозило. Пуля в таких случаях казалась для них редким счастьем.
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И на крысме беглая белая кацапня старалась повеситься или застрелиться когда узнавала о подходе к городу Махно. русне и их семьям прощения не было.
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К Джанкою прорвался «блуждающий» полк махновцев.Украинский выговор напавших моментально восстановил в мозгах горных джигитов жуткие картины боёв осени 1919 -го
- и они тут же дали деру не желая рисковать жизнями.
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не только к Джанкою но и к севастополю и керчи. Даже в совск не скрывали этого. и эти события показаны в фильме бег и служили два товарища. Только там это были якобы красноармейцы.
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Украинские воины Махно,которым сам Аллах велел быть рабами храбрых джигитов из Кавказа-неоднократно сходились в яростную рукопашную схватку. Махновцы наступали в сомкнутом конном строю и недаром прослыли «рубаками», особенные виртуозы от шашки были собраны в «Черной сотне»-своеобразной гвардии Батька Махно, несшей охрану штаба и РВС армии; все ее бойцы были одеты в папахи черного цвета. Цитата из мемуаров де Витте,(белый) который присутствовал при том бое: «Раны у чеченцев были в большинстве смертельные. Я сам видел разрубленные черепа, видел отрубленную начисто руку, плечо, разрубленное до 3-4-го ребра, и проч. - так могли рубить только хорошо обученные кавалерийские солдаты или казаки».
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Да, можно и оставить памятник, только переписать название, объявив его изобретением Махна, который их использовал чтоб крошить краснопузых.
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В Каховке?
Та нехай буде, як памятка..
Бував..Може на цвітняк комусь??
Нехай залишиться..
Та і Нестору Івановичу теж..
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Не треба доводити до маразму і знищувати всю історію.
Важко уявити, що французи зносять замки, які побудувала Свята Інквізиція, або німці, які зносять Велику Зірку, тому що це символ нацистської Німеччини.
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Там памятник очень красив и великолепно вписан в рельеф местности! Это памятник свободе, ветру и полёту мысли человека. Та и Махно Нестор был конечно народным героем! Он кем родился, тем и жил, тем и умер. Такие дважды не рождаются. Та и не надо.
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Эй, долбо@бы, давайте, потребуйте ещё и ДнепроГЭС демонтировать!...
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Днепрогэс это не символ коммунизма, а источник энергии. Но у тачанки таки-да двойное значение, и если представить её не как инструмент красных, а как детище батьки Махна, то вполне сойдёт...
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Это стандартный петушиный вой совков - "снесите днепрогэс", "снесите заводы", "не используйте советскую военную технику", который показывает абсолютное непонимание сути декоммунизации.
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А Дніпрогес при чому, проект був розроблений за вказівкою Вітте ще за царату, будували німці з американцями.
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А зачем демонтировать? .... выбросить оттуда краснопузиков а на их место водрузить Нестора Ивановича Махно ...
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можно только будёновки рашпилем подработать и табличку сменить.
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там не нужно ничего выбрасывать т.к. и в армии Махно не было единой формы и воевали и в буденовках селяне. Просто удалить флаг и на его место повесить черный флаг с черепом и костями Н.Махно.
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Махну є пам'ятники.На Херсонщині,все-таки,Григор'єва повинні більше згадувати.Та й біографія в нього колоритніша.
"Кадровий офіцер (штабс-капітан) Російської імператорської армії; підполковник Армії Української Народної Республіки (1917); один з отаманів Українського Вільного Козацтва (1917-1919), сотник Запорозької дивізії Армії Української Держави (1918); повстанський отаман Степової України (1918), начальник Херсонської повстанської дивізії, полковник Дієвої Армії Директорії Української Народної Республіки та Головний отаман Повстанських військ Херсонщини, Запоріжжя і Таврії (1918-1919); командир 1-ї бригади Задніпровської Української радянської дивізії, начальник 6-ї Української радянської стрілецької дивізії Української Червоної Армії (1919); керівник антибільшовицького повстання на Півдні України та головнокомандувач об'єднаної Української Повстанської Армії (1919), самопроголошений Гетьман України (1919)."
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От людям голови задурили, за один рік і начальник 6-ї Української радянської стрілецької дивізії Української Червоної Армії (1919); керівник повстання проти тої самої дівізії та головнокомандувач об'єднаної Української Повстанської Армії (1919), самопроголошений Гетьман України (1919)
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І під яким гаслом будуть збиратися байкери на мотофестиваль кожен рік у Каховці?
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Ее не демонтировать нужно а переносить к трассе и реставрировать. Реально это единственный памятник напоминающий о событиях 10-20 годов прошлого века и партизанской войне против русни этого периода.
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Это последняя проблема в Украине... Демонтируют эту "тачанку" и на нас завтра сразу обрушатся мир и благоденствие... Ну да, обязательно! Токо карманы нада поширше оттопырить, шобы больше манны небесной в них залетело.
Не с того конца власть берётся(и бралась прошлая) за преобразование страны. Нет, шобы начать заводы, дороги строить - власть опять с памятниками воюет.
Мы очень быстро скатились до уровня расии, во всём копируя кацапские маразмы, законы и пропаганду, но ритушируя это всё своей "патриотической позицией".
Може такая позиция и есть патриотической, но какой практический толк от неё? Просто информационный шум и замыливание более важных проблем государства.
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..не знаю.. насколько я слышал, тачанка - выдумка махновцев, а это несколько меняет ситуацию.. будёновки и всё совковое, конечно, поменять..
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Уникальное изобретение батьки Махно, в манёвренных боях его тачанки буквально топили противника в потоке раскаленного свинца.Бывали случаи,когда махновцы «выкашивали»
целые полки со своих тачанок. Любопытно, что лушие тачанки реквизировали у немцев-колонистов. С отличными рессорами, легкие и одновременно прочные, эти повозки были грозной и одновременно надежной боевой единицей степей Украины.
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Аби в Херсоні нормальні керівники були,вже б давно на пам'ятник повстанцям півдня переробили.
Передньому можна чуприну махновську приклепать,а задній і так на Никифора Григор'єва схожий.
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Тачанку придумали у батьки Махно. И использовали очень эффективно. Надо восстановить справедливость ...
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Давно пора. Очень радует, что новый директор института памяти, достойный продолжатель дела Вятровича!
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не думаю все таки что южане позволят это сделать.
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табличку поменять на ! Бей красных пока не побелеют! Бей белых пока не покраснеют!
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Надо сносить, иначе сюр какой-то, декоммунизация так декоммунизация.
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ты наверное коми удмуртъ
это у тебя на сайберии ставят памятники из гавно типа красноперый нквдшник на оленях.
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Історія України починається з 1991 р., що до цього було табу, крім історії Галичини. Я так зрозумів все це Scheiße?
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Вот! Прекрасная замена. Жиры, белки, витамины и никаких коммунистов!
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Я каждый год, со времен совка, ездил в Крым, и КАЖДЫЙ раз, что туда что обратно, заезжал к этому памятнику. Мы там кушали, я лазил на загривок среднего коня, сын лез в тачанку, фотографировались. Этот институт - институт УБИЙСТВА памяти. Тачанку изобрел Махно... более чем спорно, тачанка была известна до революции. Махно?А Махно не был анархо - коммунистом, не встречался два раза с Лениным, не создавал комитет борьбы с контреволюцией, не громил ли он варту Скоропадского, не воевал ли в Красной армии?
Почему вы не зная свою историю, проповедуете культ вандализма? Этот памятник создавался в Ленинграде, коллективом талантливых скульпторов. Украина, естественно, получила его бесплатно. Не надо быть вандалами, не убивайте прекрасный памятник, к которорому ВСЕ молодожены Каховки ездили. Создайте что - нибудь свое, не поганьте, и не руште созданное людьми, лучше уж в Питер ПРОДАЙТЕ, и сделайте что - нибудь свое.
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А как же такие патриоты как Доний, которые совсем еще недавно дурковали, устраивая разные шоу в махновских краях, разъезжая там на типа тачанках?
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Жалко, красивый памятник. Но ничего не поделаешь.
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Интересно просчитать реакцию Крымчан на снос этого памятника. Наверное, даже сомневающиеся и Украиноориентированые, перекрестятся, что Бог отвёл от таких соотечественников.
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Вот дебилы, что творят вандалы, так скоро в Украине и памятников не останется.

А взамен скорее всего поставят какое-нибудь евроубожество, вроде синей руки, которое не представляет никакой художественной ценности.

Не нравится символ коммунистов, так спилите звездочки, а памятник переименуйте и не занимайтесь дебилизмом, на такой памятник у современных дикарей не хватит ни ума, ни денег, кроме того темные века уже прошли и на улице 21-й век.
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