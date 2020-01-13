 Профільний комітет Ради підготував заяву у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Текст заяви підготували члени профільного комітету на своєму засіданні в понеділок. У проєкті заяви наголошується, що Верховна Рада очікує вибачень від Ісламської республіки Іран за збитий український літак і загибель пасажирів і екіпажу, а також закликає Іран до повного визнання відповідальності за інцидент.
У проєкті заяви також висловлюється співчуття сім'ям загиблих, а також колективу МАУ і парламентам країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на екстреному брифінгу заявив: "Дані розвідки свідчать, що український літак збила іранська ракета "земля-повітря". Влада США також заявила, що вважає, що літак МАУ збив Іран. Президент Трамп сказав: "Хтось на тій стороні міг припуститися помилки". Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що їхня держава також має підтвердження влучання ракети в літак українських авіаліній.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Президент Ірану Хассан Рухані назвав аварію українського літака "великою трагедією" і "непрощенною помилкою".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує цілковитого визнання іранською стороною своєї провини і доведення розслідування до кінця.
Духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висловив співчуття сім'ям загиблих унаслідок катастрофи літака українських авіаліній, назвавши подію "болючим інцидентом".
За словами командувача аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде, оператор, який збив український літак, отримав повідомлення про запуск ракети "Круз" і вирішив, що об'єкт, який наближався, - ракета.
- Вибачте, а хто з них скаржилася?
Убиться об тумбочку!!!
РАССЛЕДОВАНИЕ!!!
Откуда у Ирана ( под санкциями с 1979 г) появились российские ТОРы? Кто обучал " специалистов( опять же - под санкциями)?Кто ( конкретно - имя, сестра, имя) сидел за пультом? Не русня, случайно так?
При этой власти - ну, как-то так(((((
ов данной ситуации громыхал бы с трибуны Совбеза ООН, ИМХО
- я признаюсь - это действительно сделал я...
- э не...признавайся полностью)))))
Сам ужасный Чубакка 2-го эпизода IX саги Звезданутой Рады взялся за дело. Ща без всяких «анал - табу» из Аятоллы леди сделает.
11 января в 21:16
Особливо цинічно в промові Зеленського щодо збитого в Ірані українського літака було про цінність кожного життя і про «ми повернемо відчуття безпеки». Це після того, як українське слідство відкрили за порушення безпеки польотів, а не щодо теракту чи умисного збиття літака, як це мало б бути. Як намагалися відразу повісити всю провину на екіпаж і власну авіакомпанію. І це попри те, що в МАУ шаленно опиралися і наполягали на власній повній невинуватості в цьому інцеденті. Цінність життя українського екіпажу всі ці дні ніяк не хвилювала, як видно.
Про швидку реакцію консула і посла теж було по-дурному сказано, якщо згадати заяву українського посольства, ніби там технічна несправність літака і теракт виключено.
Як запхали в дупу язика і тупо спостерігали за маніпуляціями іранців з рештками літака, аж доки Канада не почала погрожувати санкціями і не добилася міжнародної слідчої групи з залученням експертів західних країн. Тільки після цього українським експертам показали кабіну пілотів, що й прояснило, що ракета була і вона саме в кабіну і влучила.
Про своєчасність і швидкість реагування на інцедент - це також було мерзенно. В той час як сам Зеленський десь тинявся по Оману. Що він там робив - чи то офшорні рахунки перевіряв, чи з російськими емісарами зустрічався? Голова СБУ ніяк не міг повернутися з Куршавелю. А міністр транспорту Криклій так і не перервав відпустки. Зразу видно, що люди до влади прийшли щоб гарно і якісно подорожувати світом, а не напружуватися під час надзвичайних подій.
Про «ми працювали без істерик», то можна з певністю стверджувати, що якби не ті заяви США, Канади, Великобританії, Австралії та генсека НАТО, які неадеквати з Офісу президента умудрилися назвати «спекуляціями», то Іран би не визнав своєї провини, а Зеленський ще й сьогодні б щось мукав про «не все очевидно».
До того ж, всі ці хамські вимоги до США та Канади надати відому їм інформацію щодо атаки на наш літак показали ще одну важливу річ. Провідні розвідки світу не співпрацюють з цим українським керівництвом. Інакше взагалі б цієї дикої ситуації не виникло, коли український президент дізнається про таку інфомацію з телевізора. Просто порівняйте нинішні події та заяви з ситуацією зі збиттям російськими військами МН-17, коли саме українські офіційні особи першими заявили про атаку російським «Буком». Це стало можливим завдяки співпраці з розвідками провідних краін НАТО. Зараз цієї співпраці, як стало зрозуміло, немає. Що й не дивно, якщо згадати про дивні чартери з Москви до Оману та членів родин з громадянством РФ трохи не у кожного українського високопосадовця. І з ким тоді консультувався Зеленський щодо авіатрощі в Ірані? Зовсім не з тими, кого він згадав в своєму телезверненні, судячи з риторики офіційних заяв ОП протягом чотирьох днів після падіння літака МАУ.
А якби в літаку не було громадян Канади? Що тоді? Чи була б хоч якась надія на визнання Іраном власної провини? Можна вже точно сказати, що ні. Та й зараз Зеленський так і не зміг сказати слів «російська ракета». Тому що готовність оточення Зеленського «прогнутися» під інтереси Ірану та його союзника РФ, пожертвувати власними громадянами і власним літаком заради чужих потреб, не дозволили б змусити винуватців визнати правду.
Тож якщо дійсно згадати про цінність кожного життя і відчуття безпеки, то реакція Зеленського і його оточення на цю надзвичайну подію дала всім зрозуміти, що цей президент не буде захищати власних громадян, власну авіакомпанію, якщо вони зазнали ракетної атаки. Він кине їх на поталу заради сумнівних домовленостей. Бо безпека власних громадян йому до лампочки. І ніяке махання кулачками після бійки це не виправить.
https://www.facebook.com/olga.len.71/posts/2765257856869325
Удивляться нечему, возглавляет то комитет чувак из когорты величайшего лидера современности, тот, который, блд, проститутку снять не может, а вы со своей внешней политикой. Это, для нынешней власти-уже нанотехнологии.