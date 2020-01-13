 Ми повинні з'ясувати, атака на наш літак в Ірані була навмисною чи випадковою, від цього залежать подальші дії, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ
Україна розглядає необхідність скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації з катастрофою літака в Ірані.
"Для початку ми маємо з’ясувати – атака на наш літак була навмисною чи випадковою? Від цієї оцінки залежить напрям наших дій. У кожного дипломатичного процесу має бути своя логіка та послідовність", - зазначив Данілов.
"Кількість загиблих громадян Ірану, яка знаходилась на борту цього лайнера, найбільша, і наразі ми не вбачаємо спроби навмисної атаки", - підкреслив він.
За словами Данілова, на Радбез ООН не варто покладати багато надій.
"Україна вже пройшла цей шлях з катастрофою борта МН-17, та міжнародна слідча комісія так і не була створена. Дуже багато записано в статуті ООН, на жаль, багато з того доволі тривалий час не виконується. Там фактично вказано, наприклад, що Російська Федерація не мала б анексувати український Крим та частину Донецької та Луганської областей, але вона це робить. Тобто не варто покладатись на те, дієвість чого не є доконаною. Радбез ООН не може нам допомогти з врегулюванням російської агресії, тож занадто багато сподівань не треба покладати. На превеликий жаль, ООН - зараз організація не достатньо ефективна, а її рішення почасти лише консультативні та декларативні і, на жаль, не лише ООН", - констатував Данілов.
"Наша позиція, що політична стратегія має ґрунтуватись на належно зібраних доказах. Ще раз наголошую: ми наразі не бачимо, що Іран свідомо збив український літак. І такого не вбачають наші західні партнери", - підкреслив секретар РНБО.
За його словами, до відповідальності можуть бути причетні і російські виробники зенітно-ракетних комплексів.
"Весь світ побачив, що сьогодні є великі проблеми з російською протиповітряною обороною. Управління російськими ракетними комплексами вкрай недосконале. Ми бачимо, що російська ППО працює не зовсім коректно. Покупці систем ППО російського виробництва мають звернути на це увагу. 17 вересня 2018 року продані Сирії системи ППО збили російський літак Іл-20. Зараз знову бачимо недосконалість російських ЗРК, що провокує важкі наслідки. Тож, не виключено, що російські компанії-виробники зенітно-ракетних комплексів можуть бути також причетні до трагедії", - розповів Данілов.
"Слідство триватиме, воно має пройти свій повний шлях. Після того, як слідством буде встановлено, що сталося, плануватимемо наступні кроки. Нам не треба зараз ухвалювати поспішних рішень, нам треба відпрацьовувати чіткий план, і він в нас є, замість нас ніхто не буде вирішувати наші проблеми. Я кажу всім нашим партнерам, всім послам, з якими маю численні зустрічі, про яку справедливість у світі та про яке право можна говорити, коли увесь світ знає, що саме Росія знищила малайзійський "Боїнг" та вбила 298 осіб, а нема сил притягти РФ до відповідальності", - підсумував секретар РНБО.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Скоріше штати та Канада дізнаються, аніж ми.
Літак збили росіским комплексом.
Лишається здогадуватись, чи можливе, що ним потай керували кацапи...
Проверить дату создания ракеты, дату продажи рашкой Ирану ТОРа.. и оп-ля
Иран под санкциями с 1979 года, торговля оружием в это время? рашка продает оружие стране под санкциями...
После этого не нужно отбрехиваться, что ООН не работает
Нужно, как минимум, озвучить
А потом в международный трибунал!
ни *****, ни муслимам сбивать борт из "любви к искусству" не было надобности!! Не Боинг им нужно было уничтожить, а ПАССАЖИРА!!!! только этим можно объяснить и выбор бОрта..и паузу в 4 дня после атаки американской базы!! Именно спец-пассажир на борту сделал Боинг-747 целью ракетного удара! И не стоит крыть арифметикой гуманистов-" 177 жертв ради одного"! У муслимов и ***** эти человеческие нормы отморожены!!
Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.
Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.
Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.
На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©
Вероятно не случайнлно..
Неудивительно что поверить ей могли только самые отбитые порохоботы.
Не ломайте слюнями клаву!
Соблюдайте правила движения и тому подообное! И сырых помидоров наночь-нини!
Горький сарказм, вибачаюсь..
Кстати, что требовал ваш кумир от Ирана, напомню - извиниться и компенсацию, а вот Канадскии премьер говорил об выяснение полной правды и кто именно выноват - чувствуйте разницы сектанты!?
достается вопрос про собак. Судент начинает:
- Собаки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
- Ладно молодой человек, расскажите про кошек Студент:
- Кошки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
- Давайте-ка про рыб Студент:
- Рыбы это не млекопитающие. Шерстью не покрыты. Покрыты чешуей, но если
бы они были покрыты шерстью, то в ней бы водились блохи....
Общество 13-янв, 15:599 1 807 0
Елена Зеркаль: У меня есть большой недостаток как для дипломатов и политиков: я не вру. Могу не досказать, но не соврать. А когда сталкиваюсь с враньем - не могу смолчать и не сказать: это именно вранье
Бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль не вернется работать в дипломатическое ведомство при каденции президента Владимира Зеленского.
Об этом Зеркаль рассказала в интервью, отметив, что "поставила в этом вопросе три точки".
На вопрос, вернулась бы она в МИД в случае личной просьбы Зеленского, Зеркаль ответила: "Нет, уже нет. Знаете, как по Станиславскому: не верю".
По словам дипломата, принципиальная разница в работе нынешнего Министерства иностранных дел заключается в "отсутствии выработки тактики".
Зеркаль заявила, что Украина должна быть более "понятной" для своих союзников, чтобы эффективно налаживать коммуникации.
Напомним, Елена Зеркаль подала заявление об увольнении 28 ноября 2019 года. По ее словам, ее никто не заставлял увольняться, просто изменились условия работы.
Як бачимо команда шмарклей торгує престижем країни.
І хто їх після цього буде підтримувати. Це катастрофа!!!!!!!!!!!!!!!
раскошелиться - такова вот для клинтоновского любителя русни и пророка секты глобального потепления "Uncomfortable Truth".