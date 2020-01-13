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Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
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Все про:Данілов (37) Іран (389) РНБО (633) Бутусов Юрій (1194)

 Ми повинні з'ясувати, атака на наш літак в Ірані була навмисною чи випадковою, від цього залежать подальші дії, - Данілов

Наступні кроки плануватимуться після того, як слідство встановить, що сталося.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ

Україна розглядає необхідність скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації з катастрофою літака в Ірані.

"Для початку ми маємо з’ясувати – атака на наш літак була навмисною чи випадковою? Від цієї оцінки залежить напрям наших дій. У кожного дипломатичного процесу має бути своя логіка та послідовність", - зазначив Данілов.

"Кількість загиблих громадян Ірану, яка знаходилась на борту цього лайнера, найбільша, і наразі ми не вбачаємо спроби навмисної атаки", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов

За словами Данілова, на Радбез ООН не варто покладати багато надій.

"Україна вже пройшла цей шлях з катастрофою борта МН-17, та міжнародна слідча комісія так і не була створена. Дуже багато записано в статуті ООН, на жаль, багато з того доволі тривалий час не виконується. Там фактично вказано, наприклад, що Російська Федерація не мала б анексувати український Крим та частину Донецької та Луганської областей, але вона це робить. Тобто не варто покладатись на те, дієвість чого не є доконаною. Радбез ООН не може нам допомогти з врегулюванням російської агресії, тож занадто багато сподівань не треба покладати. На превеликий жаль, ООН - зараз організація не достатньо ефективна, а її рішення почасти лише консультативні та декларативні і, на жаль, не лише ООН", - констатував Данілов.

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"Наша позиція, що політична стратегія має ґрунтуватись на належно зібраних доказах. Ще раз наголошую: ми наразі не бачимо, що Іран свідомо збив український літак. І такого не вбачають наші західні партнери", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, до відповідальності можуть бути причетні і російські виробники зенітно-ракетних комплексів.

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"Весь світ побачив, що сьогодні є великі проблеми з російською протиповітряною обороною. Управління російськими ракетними комплексами вкрай недосконале. Ми бачимо, що російська ППО працює не зовсім коректно. Покупці систем ППО російського виробництва мають звернути на це увагу. 17 вересня 2018 року продані Сирії системи ППО збили російський літак Іл-20. Зараз знову бачимо недосконалість російських ЗРК, що провокує важкі наслідки. Тож, не виключено, що російські компанії-виробники зенітно-ракетних комплексів можуть бути також причетні до трагедії", - розповів Данілов.

"Слідство триватиме, воно має пройти свій повний шлях. Після того, як слідством буде встановлено, що сталося, плануватимемо наступні кроки. Нам не треба зараз ухвалювати поспішних рішень, нам треба відпрацьовувати чіткий план, і він в нас є, замість нас ніхто не буде вирішувати наші проблеми. Я кажу всім нашим партнерам, всім послам, з якими маю численні зустрічі, про яку справедливість у світі та про яке право можна говорити, коли увесь світ знає, що саме Росія знищила малайзійський "Боїнг" та вбила 298 осіб, а нема сил притягти РФ до відповідальності", - підсумував секретар РНБО.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169682
 
   
 Топ коментарі
 
Для начала нужно выяснить зачем оманский ишак летал самолетом мертведчука через москву. Тут и станет ясно, в какую игру с ним играет кгб
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А як це можна з'ясувати ?
Скоріше штати та Канада дізнаються, аніж ми.
Літак збили росіским комплексом.
Лишається здогадуватись, чи можливе, що ним потай керували кацапи...
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Не "обезьяна с гранатой", а сильно пьяная "обезьяна с гранатой" - разработчик РЛС об атаке на Boeing МАУ

Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.

Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.

Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.

На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©

Вероятно не случайнлно..
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А як це можна з'ясувати ?
Скоріше штати та Канада дізнаються, аніж ми.
Літак збили росіским комплексом.
Лишається здогадуватись, чи можливе, що ним потай керували кацапи...
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Вот Данилов и будет смотреть/читать новости и ждать когда там что полезное скажут, ну вообщем будет действовать как обычно...
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Да они ,вообще мелкие сошки ,как скажет Каломойша ,так и будет
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А зачем догадываться?
Проверить дату создания ракеты, дату продажи рашкой Ирану ТОРа.. и оп-ля
Иран под санкциями с 1979 года, торговля оружием в это время? рашка продает оружие стране под санкциями...
После этого не нужно отбрехиваться, что ООН не работает
Нужно, как минимум, озвучить
А потом в международный трибунал!
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Иран уже 5 лет как не под санкциями. Скажите спасибо Обамке и душечке Байдену.
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главная благодарность от иранцев должна идти Ал Гору, который установил в американских антииранских санкциях бездонную российскую брешь, чем профинансировал не одну разновидность антизападной террористической активности за последние 25 лет, включая ФСБешный зародыш самого Пуйла.
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Аналитическая система СНБО даст несколько версий по этому поводу. Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов - Цензор.НЕТ 8343
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ну да! место проклятое!!! а то все говорят, руки из попы, руки из попы! ))))))))))))
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Эврика!!! ЭТО объясняет ВСЁ!!
ни *****, ни муслимам сбивать борт из "любви к искусству" не было надобности!! Не Боинг им нужно было уничтожить, а ПАССАЖИРА!!!! только этим можно объяснить и выбор бОрта..и паузу в 4 дня после атаки американской базы!! Именно спец-пассажир на борту сделал Боинг-747 целью ракетного удара! И не стоит крыть арифметикой гуманистов-" 177 жертв ради одного"! У муслимов и ***** эти человеческие нормы отморожены!!
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И кто был этот пассажир? Кого это не могли убрать другим способом?
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Совершенно не важно - пассажир.
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Не "обезьяна с гранатой", а сильно пьяная "обезьяна с гранатой" - разработчик РЛС об атаке на Boeing МАУ

Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.

Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.

Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.

На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©

Вероятно не случайнлно..
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Да увидели они цель и от страха сразу бахнули...никто там не разбирался что то летит.
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Там постоянно взлеты и посадки, а испугались они один раз?
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Для начала нужно выяснить зачем оманский ишак летал самолетом мертведчука через москву. Тут и станет ясно, в какую игру с ним играет кгб
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рассматривает необходимость созыва заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций о ситуации с крушением самолета в Иране, и По словам Д, на Совбез ООН не стоит возлагать много надежд, это один и тот же человек говорит, как такое возможно.
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Интересно мозги он отключает преднамеренно или случайно?
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Нужно Зеленскому подружиться с Путиным,потом Зеленский напоит Путина и Путин по пьяне признается что по его указке был сбит украинский самолёт и что по его указке Зеленский вернул Украину в прежнее Московское стойло Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов - Цензор.НЕТ 1390
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Та твою ж мать! *********** хотіли залякати зі сторони росії, їм це вдалося , зрозумів зєбіл?
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Самая сумасшедшая, немотивированная и бездоказательная версия.
Неудивительно что поверить ей могли только самые отбитые порохоботы.
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Думаю об этом мы не скоро узнаем. А может даже никогда. Версий будет много. Но доказать можно будет, только имея на руках неопровержимые факты. А именно записи разговоров. По-другому никак.
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Я вообще не вижу смысла в преднамеренном сбивании самолета с таким количеством граждан Ирана на борту. Что Иран получил от этого?
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История вообще мутная. Фанатики, не фанатики. Умышленно, не умышленно. Я думаю мы этого не узнаем. Вариантов масса. Какой выберут, посмотрим.
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Думаю Ирану предложат закрыть ядерную программу навсегда. И тогда будет случайно. Сейчас вижу эту ситуацию как предмет торгов, как бы цинично это не звучало. Что будет предметом этих торгов увидим по факту.
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Получается, что Иран заимел только еще один повод для давления на него же самого, поставил самого себя в невыгодное положение и заимел кучу головняков. И оно ему надо?
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оператора по всей вероятности уже прикопали на территории секретной базы, как теперь будем выяснять причины.
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МЗС і посольство по етому поводу йєстьчьо нє опрєдєлілісь
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быстрее определяйтесь, а то вагончик тронется, а перрон останется.
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Так допросите Зеленского он знает все почему сбили ему в омане сказали
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А щоби це прояснити , тре провести розслідування, стосовно бцубочкіної поїздки до Оману - з ким зустрічався й що йому сурков повідомив... А після дізнатись, що підписував в мацковському аеропорті, куди його мертвєтчук привіз... Гадаю цим повинна зайнятись парламентська комісія...
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Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, и что обьявим войну тем с кем и так воюем, или появятся новые претенденты (враги).
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Если преднамеренно, то это терроризм. Если с подачи Раши, то она страна поддерживающая терроризм. Но все это доказать, как по мне, не реально. Разве что, случайно повезет.
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Если преднамеренно, то это терроризм, это очевидно потому что произошло рядом с Международным Аэропортом, списать на салют, петарды уже не получится.
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Он типа считает,что иранцы ненавидят украинцев.
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это мнение путина хла передаете, ВЫ бы на паРаше не забывали бы Волгодонск Москава Смоленск Донецк Беслан- детей убил.
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Шо тебе в методичке *уйло накропает, то ты и проЗЕкаешь, данилов!)
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папуаси погрожують , одній з найдревніших КРАЇН світу ...ви ...ляді як землю продасте так взагалі накуй кому цікаві будете ...голожопі уроди
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Зеленский ещё извинится за этот случайь А какая разница? Лишь бы не было войны.
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значит есть точный указ для секты зелнного осла -провести деиствия и отвести все подозрение в нужное русло - иван и мишка не выноваты, это всё мухамед и ардан натворили
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а какие наши последующие действия а данилов? каломыйский за литак бабло получит за моральный ущерб и за простой тоже (поэтому он особенно и не парится), заплатят родственникам экипажа, ну а дальше что? разбомбишь иран большими бомбами? или перестанешь орехи фисташковые и финики закупать? или в Оман больше летать не будете?
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Просто даун. Какая разница 11 гражданам Украины и их семьям? И всем остальным. Всем миром признано ,что Иран терорестическая страна ,где мучают и убивают людей! И лучшие друзья у них параша ,которая и продала им эти ракеты.Что тебе еще надо?
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Ему нужны доказательства факта, а не стереотипы пропаганды.
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А он никто и зовут их-************* на подтанцовке у террористов-рашистоов
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Лохи и неЛохи, никто не застрахован от этого..
Не ломайте слюнями клаву!
Соблюдайте правила движения и тому подообное! И сырых помидоров наночь-нини!
Горький сарказм, вибачаюсь..
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Хатоскрайники заслуживают ту власть которую имеют
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сектанты зелённого осла спасает ситуацию, а то солнцеликии "янелох в 42 года" глупо повыступал с заявлениями.
Кстати, что требовал ваш кумир от Ирана, напомню - извиниться и компенсацию, а вот Канадскии премьер говорил об выяснение полной правды и кто именно выноват - чувствуйте разницы сектанты!?
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Это выяснится только после ликвидации иранского режима. Он это не понимает, или играет в дурня?
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Студент сдает зоологию. Знает только про блох. На экзамене
достается вопрос про собак. Судент начинает:
- Собаки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
- Ладно молодой человек, расскажите про кошек Студент:
- Кошки это млекопитающие, покрыты шерстью. В шерсти водятся блохи...
дальше все про блох....
Препод:
- Давайте-ка про рыб Студент:
- Рыбы это не млекопитающие. Шерстью не покрыты. Покрыты чешуей, но если
бы они были покрыты шерстью, то в ней бы водились блохи....
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Громадян з рф немає.Підозрюю,що моніторили списки пасажирів перед терактом.Бєня памог інфою про пасажирів?
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Короче,было две ракеты.Если предположить,що первая случайно,то зачем пускали вторую?По запуску второй ракеты,можно предположить,що сбивали преднамеренно Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов - Цензор.НЕТ 9120
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Конечно случайно всё было! Сначала одну ракету случайно выпустили. А потом вторую ракету "контрольным выстрелом" совершенно случайно.
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На удивление всё чётко и логично изложил.
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Зе султан Оманский бреше і Данілов бере з нього приклад.
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в іранській заяві говориця про якусь різку зміну курсу, шо є брехнею, без якої сипеця версія небезпечного наближення до військового об'єкту. Висновок: вся версія про ашипочну атаку - БРЕХНЯ. Самальот збили намірено. Своєю заявою Іран хоче приховати ще страшнішу правду. Настільки страшну, шо зізнатись в помилці та взяти вину на себе - то найлегший вихід. Стріляли кацапи
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Расчёт был на то, что спишут на обстрел американцев. Но его не было и иранцы подставились, благодаря кураторам из мордора.
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Вот по рашисткому самолёту, который буквально перед нашим летел, никто не стрелял. Совпадение?, Не думаю Ми повинні з'ясувати, атака на наш літак в Ірані була навмисною чи випадковою, від цього залежать подальші дії, - Данілов - Цензор.НЕТ 7863
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Зеркаль: Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет
Общество 13-янв, 15:599 1 807 0

Елена Зеркаль: У меня есть большой недостаток как для дипломатов и политиков: я не вру. Могу не досказать, но не соврать. А когда сталкиваюсь с враньем - не могу смолчать и не сказать: это именно вранье

Бывший заместитель главы МИД Елена Зеркаль не вернется работать в дипломатическое ведомство при каденции президента Владимира Зеленского.

Об этом Зеркаль рассказала в интервью, отметив, что "поставила в этом вопросе три точки".

На вопрос, вернулась бы она в МИД в случае личной просьбы Зеленского, Зеркаль ответила: "Нет, уже нет. Знаете, как по Станиславскому: не верю".

По словам дипломата, принципиальная разница в работе нынешнего Министерства иностранных дел заключается в "отсутствии выработки тактики".

Зеркаль заявила, что Украина должна быть более "понятной" для своих союзников, чтобы эффективно налаживать коммуникации.

Напомним, Елена Зеркаль подала заявление об увольнении 28 ноября 2019 года. По ее словам, ее никто не заставлял увольняться, просто изменились условия работы.
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а оманский фестиваль у зельца выясните был случайным или преднамеренным?
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Цікаво він ідіот вроджений чи набутий.
Як бачимо команда шмарклей торгує престижем країни.
І хто їх після цього буде підтримувати. Це катастрофа!!!!!!!!!!!!!!!
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даа дайте сделать ирану бомбу, пусть бахнут когда им покажется что страшно
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"Мы должны выяснить, атака на наш самолет в Иране была преднамеренной или случайной, от этого зависят дальнейшие действия, - Данилов" - случайно дали короткую очередь из двух ракет.
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А Ал Гору, который как раз и поспособствовал в 90-ых "завершению российких военных контрактов с Ираном" в качестве исключения из антииранских санкции, под покровом которых Иран обрёл и центрифуги и Торы... надо из Нобелевки на компенсации жертвам
раскошелиться - такова вот для клинтоновского любителя русни и пророка секты глобального потепления "Uncomfortable Truth".
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Иран хочет владеть ядерным оружием. После того, что произошло, неужели не понятно, что этого допустить нельзя?! Представьте теперь, что у них молитва и они поставили на автоматику ...
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