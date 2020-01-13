EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
  6488  110
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (46) Іран (389) РНБО (633) Бутусов Юрій (1194)

 Ми маємо з'ясувати, атака на наш літак в Ірані була навмисною чи випадковою, від цього залежать подальші дії, - Данілов

Наступні кроки плануватимуться після того, як слідство встановить, що сталося.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ

Україна розглядає необхідність скликання засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації з катастрофою літака в Ірані.

"Для початку ми маємо з’ясувати – атака на наш літак була навмисною чи випадковою? Від цієї оцінки залежить напрям наших дій. У кожного дипломатичного процесу має бути своя логіка та послідовність", - зазначив Данілов.

"Кількість загиблих громадян Ірану, яка перебувала на борту цього лайнера, найбільша, і наразі ми не вбачаємо спроби навмисної атаки", - підкреслив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов

За словами Данілова, на Радбез ООН не варто покладати багато надій.

"Україна вже пройшла цей шлях з катастрофою борта МН-17, та міжнародна слідча комісія так і не була створена. Дуже багато записано в статуті ООН, на жаль, багато з того доволі тривалий час не виконується. Там фактично вказано, наприклад, що Російська Федерація не мала б анексувати український Крим та частину Донецької та Луганської областей, але вона це робить. Тобто не варто покладатись на те, дієвість чого не є доконаною. Радбез ООН не може нам допомогти з врегулюванням російської агресії, тож занадто багато сподівань не треба покладати. На превеликий жаль, ООН - зараз організація не достатньо ефективна, а її рішення почасти лише консультативні та декларативні і, на жаль, не лише ООН", - констатував Данілов.

Також читайте: Заяву посольства про "технічні проблеми" було санкціоновано, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, - Данілов

"Наша позиція, що політична стратегія має ґрунтуватись на належно зібраних доказах. Ще раз наголошую: ми наразі не бачимо, що Іран свідомо збив український літак. І такого не вбачають наші західні партнери", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, до відповідальності можуть бути причетні і російські виробники зенітно-ракетних комплексів.

Читайте: СЗР доповіла про падіння українського літака в Ірані 8 січня о 5:41, через 6 хвилин про це знав президент, - Данілов

"Весь світ побачив, що сьогодні є великі проблеми з російською протиповітряною обороною. Управління російськими ракетними комплексами вкрай недосконале. Ми бачимо, що російська ППО працює не зовсім коректно. Покупці систем ППО російського виробництва мають звернути на це увагу. 17 вересня 2018 року продані Сирії системи ППО збили російський літак Іл-20. Зараз знову бачимо недосконалість російських ЗРК, що провокує важкі наслідки. Тож, не виключено, що російські компанії-виробники зенітно-ракетних комплексів можуть бути також причетні до трагедії", - розповів Данілов.

"Слідство триватиме, воно має пройти свій повний шлях. Після того, як слідством буде встановлено, що сталося, плануватимемо наступні кроки. Нам не треба зараз ухвалювати поспішних рішень, нам треба відпрацьовувати чіткий план, і він в нас є, замість нас ніхто не буде вирішувати наші проблеми. Я кажу всім нашим партнерам, всім послам, з якими маю численні зустрічі, про яку справедливість у світі та про яке право можна говорити, коли увесь світ знає, що саме Росія знищила малайзійський "Боїнг" та вбила 298 осіб, а нема сил притягти РФ до відповідальності", - підсумував секретар РНБО.

Читайте також: Ми першими прийшли до висновку, що "Боїнг" збито ракетою, і були впевнені, що знайдемо докази на літаку, - Данілов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169682
 
 
 Топ коментарі
 
Для начала нужно выяснить зачем оманский ишак летал самолетом мертведчука через москву. Тут и станет ясно, в какую игру с ним играет кгб
 показати весь коментар
 
А як це можна з'ясувати ?
Скоріше штати та Канада дізнаються, аніж ми.
Літак збили росіским комплексом.
Лишається здогадуватись, чи можливе, що ним потай керували кацапи...
 показати весь коментар
 
Не "обезьяна с гранатой", а сильно пьяная "обезьяна с гранатой" - разработчик РЛС об атаке на Boeing МАУ

Российский инженер-разработчик радиолокационных станций Андрей Горбачевский прокомментировал результаты расследования крушения самолета Boeing компании МАУ возле Тегерана, а также дал комментарий относительно объяснений Ирана.

Разработчик РЛС сказал, что вылет с задержкой в час не важен для определения виновников трагедии. "Это неважно, сообщение командиру все равно должно было поступить. Но дело даже не в расписании. Самолет взлетел с гражданского аэродрома и пошел по стандартной трассе. Пассажирский самолет не может лететь абы как, он идет по выделенному коридору.

Командир экипажа ЗРК должен видеть, что цель идет в коридоре, выделенном под пассажирские самолеты. Уже это одно должно ему показать: перед ним не какой-то американский беспилотник, а гражданский лайнер", - заявил Горбачевский.

На вопрос о том, можно ли перепутать лайнер с крылатой ракетой, разработчик сказал, что перепутать пассажирский самолет с крылатой ракетой не мог бы никто и ни при каких обстоятельствах. "Разве что это была не просто "обезьяна с гранатой", а пьяная "обезьяна с гранатой", - образно уточнил инженер.©

Вероятно не случайнлно..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Тонкость такая.Весной в Гааге начнётся суд над Россией за сбитый бандитами самолёт МН-17.
Мы уже давно знаем, какие уродские мысли посещают черепушку Путлера. Самые уродливые планы там гнездятся. Кто может утверждать, что сбитый русской ракетой наш самолёт, каким-то образом, не входят в круг патологических планов урода -Путина?
 показати весь коментар
 
 
Если была случайной, то Зеленский бросится извиняться перед Ираном?
 показати весь коментар
 
 
найбільше мені сподобалось з якою швидкістю встановлювались причини катастрофи!Найперше іранці дуже швидко "встановили", що була несправність літака, через декілька годин амери швидко "встановили", що літак був збитий і потім всі дружно швидко погодились, що літак був збитий "ПОМИЛКОВО"!!! І ЦЕ ВСЕ БЕЗ ЖОДНИХ ДОКАЗІВ, ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗСЛІДУВАНЬ!!!
 показати весь коментар
 
 
Коричневые шакалы в любом раскладе найдут зраду, всех здравомыслящих назовут огендоме крымля и будут об этом истерично верещать, да, соя?
 показати весь коментар
 
преднамеренной или случайной - это как?
Типа, ракета сама стартанула, сама подлетела, сама взорвалась?
 показати весь коментар
 
 
Что за бред? У меня такое ощущение, что ваши должностные лица Иран защищают сильнее, чем сами иранцы. Сначала, когда уже было ясно, что сбили, а не "сам упал", ваши говорили, что нет никаких сведений о том, что сбили. Потом стали говорить, что информация была, но неофициальная, а с ними никто ей не делился. Потом стали говорить, что, таки да, с нами поделились, но мы не хотели обострять. Типа, такой хитрый ход: притворимся, что верим, а сами как всех их выведем на чистую воду, тут-то их и прижмем. Короче, подведомственный контингент - "дураки с гармошкой", а мы умные и прозорливые политические деятели.
Теперь вот начинают гнать, что конечно случайно, никаких данных о намеренном действии нет. Во всем ЗРК виноват: проклятые москали бедным, безграмотным иранцам такие комплексы продали, которые, как у Попандопулы в "Свадьбе в Малиновке": "Один заедает, другой, как сумасшедший, подпрыгивает, а третий гад в своих пуляет".
Докладываю персонально для тов. Данилова: ЗРК 9К330 (он же "Тор"), скажем так, по простому, - "системой распознавания гражданских самолетов" таки оборудован. И не одной, а двумя. На нем еще и "защита от дурака" стоит: автоматика не дает произвести пуск по "своему" и по "гражданскому" (у "гражданских" ЛА транспондеры стоят. У всех, а особенно у тех, которые на международных линиях) летательному аппарату - надо еще одну кнопку нажать, для подтверждения запуска (вот на "Буке", например, такой "защиты от дурака" нет (слишком старый комплекс), а на всех ЗРК с конца 70-х и дальше - стоит.
Кроме того, надо понимать, что "Тор" это батарейный ЗРК (основная тактическая единица не отдельная машина, а батарея со своим командным пунктом. Вот "Бук", он "дивизионный", а "Тор" - батарейный). И командир батареи осуществляет управление пусками. Командир батареи имеет многоканальную связь (минимум 2 канала) с каждой боевой машиной. И даже, если связь прервалась, как утверждают отдельные иранские лица, командир батареи все-равно "видит" степень готовности каждой БМ, то, куда и в кого она "целится", и то, в кого она стрелять собралась. И... может выдать запрет на стрельбу. Вот так. Прямо со своего КП (который называется (открою, так и быть, страшную военную тайну): 9С737 «Ранжир» (унифицированный батарейный командирский пункт)) может взять и запретить стрельбу.
И потом, как самолет, летящий прямо, по выделенному "коридору" (а сведенья о коридорах есть у каждого оператора и каждого командира машины) на высоте около 2 500 м, можно перепутать с крылатой ракетой, которая летит на высоте до 100 м, по траектории кривой, как генеральский погон?
 показати весь коментар
 
 
Андрей Нечаев

НАКОНЕЦ ОНИ ПРИЗНАЛИСЬ!
Высокопоставленный украинский чиновник - помощник президента Украины по международной политике и по совместительству шпион путина Андрей Ермак на международном форуме по международной политике во время выступления в Лондоне назвал Украину «нашим соседом». «Украина является нашим соседом» - сказал он. Зал болезненно заржал! После заявления самого Зелёного вождя о Канадии это самое большое географическое открытие 21 века! Даже сам уникальный неуч и враль Арахамия назвал Ермака ИДИОТОМ! Зеленский лихорадочно ищет на карте Украину и не может найти и въехать в тему… После возвращения из Омана он окончательно повредился головой.
 показати весь коментар
 
 
Вряд ли мы это когда то узнаем. Если это "ошибка исполнителя" ( человеческий фактор), на фоне психоза ожидание ответного удара США, то эта версия и будет официальной и основной. Но где то все равно останутся подозрения, что это возможно спец операция спецслужб Ирана и РФ ( для которых человеческие жертвы второстепенны, пример подрыв домов перед чеченской войной или массовый расстрел недавних демонстраций В Иране) Эта версия имеет право "на жизнь", слишком складно оно все складывается ( возможный , ожидаемый ответ США на обстрел Ирана и сбитый именно украинский самолет, в ожидании скорого рассмотрения в Гааге вопроса о сбитом самолете над Донбассом. Случайное совпадение... Сомнительно.) Но мы это сможем узнать только в случае бегства на Запад кого то из верхушки спецслужб этих стран или крушения режима в одной из этих стран. Так что пока так как есть.
 показати весь коментар
 
Случайно ли, что какой-то иранский абориген вышел в 2 часа ночи "покурить" и заснял именно тот ракурс, когда в тихом небе одиночная ракета сбивает самолёт? После попадания ракеты в цель он попешно идет в сторону за забор и фиксируеи место крушения. Ощущение, что он там целенаправленно дожидался уничтожения самолёта, чтобы затем отчитаться перед своим куратором и приложить в качестве доказательств видеоматериал.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору