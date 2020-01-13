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Все про:банкрутство (45) Дельта Банк (7)

 "У випадку націоналізації Дельта Банку втрати держави були б значно меншими", - ексглава ради директорів Банку Попова

"Дельта Банк був одним із найбільших та системних банків України. Його потрібно було націоналізувати так само, як "ПриватБанк".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявила колишня голова ради директорів Дельта Банку Олена Попова.

Вона підкреслила, що націоналізація була б найбільш вигідним варіантом для кредиторів, адже в такому разі була б можливість покрити більше витрат по зобов’язаннях, ніж 51%, заявлених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.

"У випадку націоналізації "Дельти" збитки були б значно меншими і для держави, і для приватних кредиторів. Зі всіх сценаріїв розвитку ситуації ліквідація була найбільш витратним варіантом. У банку, окрім простроченого кредитного портфелю, сформованого у проблемних областях і сегментах економіки, був і працюючий портфель, і бізнес. На роздрібному ринку до банкрутства банк чітко входив у топ-3, а за розміром кредитного портфелю фізосіб ми були другі по системі. Дуже шкода, що все це помножили на нуль", - заявила Олена Попова.

Екс-глава ради директорів Дельта Банку зазначила, що розмови про націоналізацію велися, і Національний банк спочатку виступав саме за такий варіант порятунку банку.

"Я пам'ятаю серію нарад з цього приводу, де ми надавали розрахунки у потребі капіталу з урахуванням конвертації частини кредиторів. Суми, які там фігурували, були набагато меншими, ніж витратили по факту. А головне, це дозволило б зберегти актив, що генерує бізнес, збереглася б можливість відновити вартість вкладень. Та й працюючий бізнес більше б отримав грошей від існуючих активів, ніж ліквідатор… "Дельта Банк" був визнаний системним банком, і за всіма передумовами націоналізація повинна була відбутися. Я до останнього моменту не вірила в сценарій ліквідації, адже він не тільки найжорстокіший, але і банально найдорожчий. Що сталося потім і чому цю ідею не підтримали - мені не відомо", - підкреслила Попова.

На її думку, сценарій ліквідації Дельта Банку міг бути вигідним певним особам, проте подробиці їй не відомі.

Нагадаємо, у грудні 2019 року детективи НАБУ вручили підозри трьом колишнім керівникам Дельта Банку. Їм інкримінують розкрадання 4,4 млрд грн. Дельта Банк був ліквідований у жовтні 2015 року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169681
 
 
 Топ коментарі
 
И что, у кого активы дельта банка? Или ты так, просто потрепаться?
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Гонтарева хотела активы Дельты, зачем ей национализация?
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Именно так. По хорошему, все банки, если банкроты - то пусть банкротятся стандартным образом. Как тот же бенин аэросвит. Только вот приват был слишком большим, реально потянул бы за собой всю банковскую систему. Именно поэтому его пришлось национализировать.
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Гонтарева хотела активы Дельты, зачем ей национализация?
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И что, у кого активы дельта банка? Или ты так, просто потрепаться?
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ну это же не Бенин банк! зачем его прихватизировать? )))))))))))
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Именно так. По хорошему, все банки, если банкроты - то пусть банкротятся стандартным образом. Как тот же бенин аэросвит. Только вот приват был слишком большим, реально потянул бы за собой всю банковскую систему. Именно поэтому его пришлось национализировать.
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А потом бывший владелец втюхал бы нариду своего президента. Да ну, на фиг!
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Mikhail Golub

@golub

·23 мин

Главе государственной «Укрпочты» повысили зарплату до $950,000 в год (22.8 млн грн.).
При этом глава американской почты USPS получает в год всего $286,000, как какой-то Мустафа Найем в Укроборонпроме.
Как тебе такое, Илон Маск?

"В случае национализации "Дельта Банка" потери государства были бы значительно меньше", - экс-глава совета директоров банка Попова - Цензор.НЕТ 354

"В случае национализации "Дельта Банка" потери государства были бы значительно меньше", - экс-глава совета директоров банка Попова - Цензор.НЕТ 3579
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И кого интересовали потери государства?
Нужно было скрыть темные делишки!
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Дельта-банк был особо никому не нужен, максимум - распилить по дешевке майно при ликвидации. Другое дело - самый популярный и используемый "Приват", отличная и безальтернативная дойная корова, состоящая из миллионов клиентов-украинцев. На него в свое время кое-кто положил глаз (шикаладный). Но - не срослось.
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Поэтому бородатая бабка ограбила его раз и оченно хочет ограбить еще раз.
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Для приезжих поясняю.
Дельта банк - один из активов Кучмы.
У того ещё пару подконтрольных банков имеется, не складывать же яйца в одну корзину.
А все эти лагуны, хорошковские - подставные лица.
Правильно сделали или нет - не берусь судить, но банк довольно новый и никакой не системный.
Юлька уже в свое время национализировала Укргазбанк и до сих пор государство не может его никому продать.
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Пысы.
А лагун показал, что из него бизнесмен, как из гавна пуля.
Все направления, которые ему поручал Кучма, он успешно развалил.
Там ещё был страховой бизнес и многое другое.
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Ликвидация Дельта Банка произошла, и за то что Лагун и Ко, своровал миллиарды, и для того чтоб замести следы они ликвидировали банк, так что ликвидация банка была выгодно лично Лагуну, секрета тут никакого нет.
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дельта - помойка и финансовая пирамида. была обречена на обвал.
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Гонтарева не для того обанкротила сотню банков, чтобы их национализировать. Банкротство банков - это очень выгодный шоколадный бизнес. Активы обанкроченных банков уходили за 1-3% их реальной стоимости своим людям.
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