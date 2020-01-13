 "У випадку націоналізації Дельта Банку втрати держави були б значно меншими", - ексглава ради директорів Банку Попова

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю "Главкому" заявила колишня голова ради директорів Дельта Банку Олена Попова.
Вона підкреслила, що націоналізація була б найбільш вигідним варіантом для кредиторів, адже в такому разі була б можливість покрити більше витрат по зобов’язаннях, ніж 51%, заявлених Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
"У випадку націоналізації "Дельти" збитки були б значно меншими і для держави, і для приватних кредиторів. Зі всіх сценаріїв розвитку ситуації ліквідація була найбільш витратним варіантом. У банку, окрім простроченого кредитного портфелю, сформованого у проблемних областях і сегментах економіки, був і працюючий портфель, і бізнес. На роздрібному ринку до банкрутства банк чітко входив у топ-3, а за розміром кредитного портфелю фізосіб ми були другі по системі. Дуже шкода, що все це помножили на нуль", - заявила Олена Попова.
Екс-глава ради директорів Дельта Банку зазначила, що розмови про націоналізацію велися, і Національний банк спочатку виступав саме за такий варіант порятунку банку.
"Я пам'ятаю серію нарад з цього приводу, де ми надавали розрахунки у потребі капіталу з урахуванням конвертації частини кредиторів. Суми, які там фігурували, були набагато меншими, ніж витратили по факту. А головне, це дозволило б зберегти актив, що генерує бізнес, збереглася б можливість відновити вартість вкладень. Та й працюючий бізнес більше б отримав грошей від існуючих активів, ніж ліквідатор… "Дельта Банк" був визнаний системним банком, і за всіма передумовами націоналізація повинна була відбутися. Я до останнього моменту не вірила в сценарій ліквідації, адже він не тільки найжорстокіший, але і банально найдорожчий. Що сталося потім і чому цю ідею не підтримали - мені не відомо", - підкреслила Попова.
На її думку, сценарій ліквідації Дельта Банку міг бути вигідним певним особам, проте подробиці їй не відомі.
Нагадаємо, у грудні 2019 року детективи НАБУ вручили підозри трьом колишнім керівникам Дельта Банку. Їм інкримінують розкрадання 4,4 млрд грн. Дельта Банк був ліквідований у жовтні 2015 року.
Mikhail Golub
@golub
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Главе государственной «Укрпочты» повысили зарплату до $950,000 в год (22.8 млн грн.).
При этом глава американской почты USPS получает в год всего $286,000, как какой-то Мустафа Найем в Укроборонпроме.
Как тебе такое, Илон Маск?
Нужно было скрыть темные делишки!
Дельта банк - один из активов Кучмы.
У того ещё пару подконтрольных банков имеется, не складывать же яйца в одну корзину.
А все эти лагуны, хорошковские - подставные лица.
Правильно сделали или нет - не берусь судить, но банк довольно новый и никакой не системный.
Юлька уже в свое время национализировала Укргазбанк и до сих пор государство не может его никому продать.
А лагун показал, что из него бизнесмен, как из гавна пуля.
Все направления, которые ему поручал Кучма, он успешно развалил.
Там ещё был страховой бизнес и многое другое.