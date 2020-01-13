 На митниці запрацювали всі сканери, це допоможе викорінити корупцію, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Автоматичне сканування без участі співробітників - це суттєве скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до викорінення корупції", - підкреслив Гончарук і додав, що ефективна і безперебійна робота сканерів на митниці означатиме збільшення надходжень до держбюджету.

З нинішнього дня на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів, завдяки чому час на перевірку вантажу скорочено до 10 хвилин. Сканери автоматично відправляють дані в центральний апарат Держмитслужби в електронному вигляді.

Нагадаємо, всі сканери запрацювали на митниці за дорученням глави уряду за результатами робочої поїздки до Чернівців наприкінці минулого року.

Сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегині, Ужгороді, Чопі, Порубному.

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