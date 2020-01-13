 На митниці запрацювали всі сканери, це допоможе викорінити корупцію, - Гончарук

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Автоматичне сканування без участі співробітників - це суттєве скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до викорінення корупції", - підкреслив Гончарук і додав, що ефективна і безперебійна робота сканерів на митниці означатиме збільшення надходжень до держбюджету.
З нинішнього дня на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів, завдяки чому час на перевірку вантажу скорочено до 10 хвилин. Сканери автоматично відправляють дані в центральний апарат Держмитслужби в електронному вигляді.
Нагадаємо, всі сканери запрацювали на митниці за дорученням глави уряду за результатами робочої поїздки до Чернівців наприкінці минулого року.
Сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегині, Ужгороді, Чопі, Порубному.
а когда государство забирает всю пенсию на коммуналку
-это реформы ???
ПроХфессионалы, блин
Все решают кадры. Не я сказала, но в данной ситуации - верно(
По результатам реорганизации 40% инспекторов - за бортом, и.о. нач таможен меняются каждую неделю, но приняты все (все!) " одиозные", остальным "намекают" (денюшку дай - останешься). Кто не платит - на вылет
А главные "кадры" сидят в Кабмине и корчат умные рожи...
Боже, если ты есть, помоги, если можешь...
За бортом з 12 тисяч... Менше 500 чоловік.
Інспекторського складу не більше 100.
Самі ж Європейці...
Бо тоді ми побачимо як на товари походженням з України наклеюють Європейські етикетки і повертають як бренд в Україну.
Теперь каждый коррупционер, купивший за 110 Евро телефон на Алиэкспресе и занизивший его стоимость до 100 Евро, будет отвечать перед Законом!
Как мы теперь все знаем, 73% избрали публику, которая с трудом разговаривает без того или иного жаргона, а часть из нее - откровенно «мурчит». Уже только одно это должно настораживать и заставлять очень внимательно относиться ко всему, что ею будет сказано. Более того, уже не раз демонстрировались чисто арестантские съезды типа «А где я такое говорил? Я такого не обещал!». Это как раз и есть элемент вот такого развода «базаром».
Значит, лох просто не понимал и не хотел понимать того, что ему было сказано. Например: «Новые лица». Как теперь уже понятно, что лица не совсем новые, что и следовало ожидать, но на любой вопрос в этом плане, всегда можно уточнить «Это смотря где новые». И дальше - легко рассказать, где они новые. Или вот еще, было сказано, что во власти будут только профессионалы. Но кто-то задавал вопрос о том, в какой области они профессионалы?
Вот есть профи, которые из мусорных контейнеров ловко вытаскивают весь пластик и бумагу, уплотняя его так, что могут унести неимоверное количество добра. Кто-то может сказать, что они не профи? Попробуйте сделать то же самое. Или вот кто-то смотрит гонки Формула-1, где профессиональные шоферы гоняют свои дорогие машины.
Но я вам так скажу, если вы хоть раз увидите, как задом, по заставленному автомобилями двору, сдает огромный мусоровоз, проходя в миллиметрах от мэрсов, лексусов и прочего, вы перестанете смотреть эту чушь. И в связи с этим, снова вопрос: кто-то может назвать этого виртуоза мусоровозки кем-то, кроме как профессионалом?
Тогда еще раз - в какой области они профессионалы? Оказывается, что в общем, они не соврали. Они профессионально и всю свою сознательную жизнь валяли дурака. Это нельзя назвать профессиональным искусством хотя бы потому, что если ты певец, то у тебя должна быть консерватория за спиной, если ты артист, у тебя должен быть диплом театрального вуза или хотя бы кулька или эстрадно-циркового. Если нет, то ты - любитель, художественная самодеятельность. Пусть очень удачная, но самодеятельность. Ты - не профи!
А вот валять дурака, травить анекдоты, быть тамадой, делать представление на корпоративе действительно можно без образования или имея в кармане диплом совсем другого специалиста в области, где ты полный ноль и не сможешь показать себя по этой специальности просто никак.
Так вот, с точки зрения лингвистической конструкции, во власть пришли именно профессионалы, но их просто никто не спрашивал, в какой же области они профи. А они - профи в области валяния дурака.
Поэтому все, что говорит эта публика, нужно фильтровать тонким фильтром, поскольку они действуют именно так, как старые урки действовали с «победой». Если только попробовать именно так посмотреть и послушать то, что они делают и говорят, очень многое станет понятным. А главное, станет понятным продолжение знаменитой формулы. Полностью она будет звучать так: «Я - не лох. Лох - ты!»\\\\\\\
https://defence-line.org/2020/01/vlast-i-murka-chast-4/
Об этом сообщается на Youtube-канале политической силы "Национальный Корпус".
"Завтра, 14 января, в 8:00 Национальный Корпус вместе с аграриями и фермерами начнут пикет Верховной Рады, протестуя против принятия закона о распродаже украинской земли. Также состоится перекрытие дорог в крупных городах - приносим извинения за временные неудобства, но иначе власть слышать не хочет", - сообщили представители партии.
В Нацкорпусе также в очередной раз обратились к действующей власти с требованием провести всеукраинский референдум по поводу снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли.
"Мы категорически против того, чтобы под видом «земельной реформы» действующая власть за бесценок продавала украинскую землю в условиях войны, без урегулированного рынка и проведения аудита. Также мы призываем власти выполнить обещания и провести всеукраинский референдум по вопросу земли", - заявили представители политической силы.
Заметим, что указанная акция протеста запланирована как бессрочная: это означает, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока власти не согласятся пересмотреть решение об открытии рынка земли.
nationalcorps.org
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/352021-perekryvatj_dorogi_vo_vseh_krupnyh_gorodah_ukrainy_-_v_natskorpuse_soobshchili_o_bessrochnoj_aktsii_protiv_rasprodahi_ze
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Или обосратушки? В очередной раз.
Проблема в людях..
-сказал с нового гада контрабанды не будет.
"Тут активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з Міністерств зарплат у сумах від 200 до 500 тисяч гривень...
Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!
Збільшення зарплат в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 - 5 рази!!!
За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!
ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНА, ДРУЗІ!!!! ТОЧНО КАЖУ ВАМ!!
З «особливим трєпєтом» зараз цікаво слухати аргументацію «слуг народу», чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то «був «популізм» і коштів на це немає»...Нагадаю Слугам народу, що середня зарплата в освіті сьогодні складає біля 9000 гривень!!", - коментує ситуацію екс-високопосадовець.
Скрін: https://patrioty.org.ua/blogs/zbilshennia-zarplat-top-chynovnykiv-vidbulosia-v-35--5-razy-z-1-sichnia-v-25-razy-zbilshena-i-narodnym-deputatam-perevyshchuvatyme-100-000-epokha-bidnosti-zakinchena--eks-vitse-premier-ministr-rozenko-311454.html
Про це в ефірі "Прямого" заявив ексвіце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
"Підвищення заробітних плат відбулося, але тільки міністрам і заступникам міністрів. Рядовим працівникам державної служби і бюджетної сфери жодного підвищення не передбачене. Більше того, не буде підвищення заробітних плат працівникам освіти на 20%, як це передбачалося рішенням попереднього уряду. Нинішня влада, нинішній уряд призупинив цю постанову попереднього уряду, яка передбачала збільшення заробітних плат освітянам на 20%. Але "слуги народу" назвали це популізмом і сказали, що грошей на виплати, на збільшення зарплат освітянам у них немає, і тому ця постанова була зупинена новим урядом", - зазначив політик.
Розенко додав, що очевидними пріоритетами чинної влади є значне підвищення зарплат міністрам і депутатам, а не працівникам у сфері освіти.
"Ми маємо сьогодні очевидні пріоритети нової влади, коли міністрам, заступникам і народним депутатам заробітна плата встановлюється втричі більша, ніж була раніше, і вона буде складати у середньому від 100 до 200-250 тисяч гривень. А середня зарплата по освіті сьогодні десь біля 8500 гривень. Освітянам, як бачимо, коштів на підвищення заробітних плат у нинішньої влади немає", - констатував ексвіце-прем'єр-міністр.
https://prm.ua/prioritetom-novoyi-vladi-ye-pidvishhennya-zarplat-ministriv-i-deputativ-a-ne-osvityan-rozenko/
А білорусь під час росіянського ембарго на продукти з європи почала голандські сири варити і лосось з креветками вирощувати, і французькі вина розливати... І хамон іспанський вудити...
Знаєте в чому проблема?) Щоб ви і вам подібні своєю роботою зайнялись... І робили її з совістю, а не пхали носа туди, де нічорта не розуміють...
Або прем'єра обманули, або він сам свідомо обманює людей.
В любому випадку... Якщо ти не знаєш, що робиться в тебе під носом, то необхідно або вчитись, або звільняти місце для більш достойних...