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Все про:контрабанда (1075) митниця (643) сканер (3) Гончарук_Олексій (440)

 На митниці запрацювали всі сканери, це допоможе викорінити корупцію, - Гончарук

На 10 митних пунктах пропуску запрацювали сканери, що сприятиме викоріненню корупції.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Автоматичне сканування без участі співробітників - це суттєве скорочення часу на перевірку вантажу, а також крок до викорінення корупції", - підкреслив Гончарук і додав, що ефективна і безперебійна робота сканерів на митниці означатиме збільшення надходжень до держбюджету.

З нинішнього дня на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею, працює сканер для вантажних транспортних засобів, завдяки чому час на перевірку вантажу скорочено до 10 хвилин. Сканери автоматично відправляють дані в центральний апарат Держмитслужби в електронному вигляді.

Нагадаємо, всі сканери запрацювали на митниці за дорученням глави уряду за результатами робочої поїздки до Чернівців наприкінці минулого року.

Сканери вже працюють на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегині, Ужгороді, Чопі, Порубному.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сканер на ПП "Краковець-Корчова" в 10 разів прискорює перевірку вантажу і знижує ризик корупції, - Держмитниця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169680
 
 
 Топ коментарі
 
предлагаю все госслужбы, включая кабмин, заменить сканерами.
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Сканерами совесть и грамотность не заменишь. Нет совести и ума, никакие сканеры не помогут. Ты куда слямзил субсидии? В каком сканере их искать?
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А если мимо сканеров? И то что сделано руками, руками же и настраиваться
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А если мимо сканеров? И то что сделано руками, руками же и настраиваться
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Почему когда коммунисты забирали хлеб-это Голодомор,
а когда государство забирает всю пенсию на коммуналку
-это реформы ??? На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2881
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Ты меня на этом фото видишь? А этих пацанов знаешь На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5337 ? У них и спросим На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 173

На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 7704
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В часи голодомору такого поняття як пенсія не було взагалі.
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предлагаю все госслужбы, включая кабмин, заменить сканерами.
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Искусственным интеллектом, он точно воровать не будет так как ему деньги не нужны.
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Таки зрада.Що тепер буде з товстими митниками? Невже похуднуть? За що жити-невже на зарплату? За що будувати четвертий триповерховий будиночок? Це справжній геноцид митників-оті сканери!
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Шта? Какой-такой корупцый, нету его давно уже... На таможне заработали все сканеры, это может искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5749
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Заявление этого чувака не стоит времени, которое тратишь, чтобы его прочитать

ПроХфессионалы, блин
Все решают кадры. Не я сказала, но в данной ситуации - верно(
По результатам реорганизации 40% инспекторов - за бортом, и.о. нач таможен меняются каждую неделю, но приняты все (все!) " одиозные", остальным "намекают" (денюшку дай - останешься). Кто не платит - на вылет
А главные "кадры" сидят в Кабмине и корчат умные рожи...
Боже, если ты есть, помоги, если можешь...
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Це неправда.
За бортом з 12 тисяч... Менше 500 чоловік.
Інспекторського складу не більше 100.
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ви вже підключилися до бази митних декларацій ЕС ?
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Ага... Не чекають нас там...
Самі ж Європейці...
Бо тоді ми побачимо як на товари походженням з України наклеюють Європейські етикетки і повертають як бренд в Україну.
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Конечно!
Теперь каждый коррупционер, купивший за 110 Евро телефон на Алиэкспресе и занизивший его стоимость до 100 Евро, будет отвечать перед Законом!

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\\\\\\\\\\
Как мы теперь все знаем, 73% избрали публику, которая с трудом разговаривает без того или иного жаргона, а часть из нее - откровенно «мурчит». Уже только одно это должно настораживать и заставлять очень внимательно относиться ко всему, что ею будет сказано. Более того, уже не раз демонстрировались чисто арестантские съезды типа «А где я такое говорил? Я такого не обещал!». Это как раз и есть элемент вот такого развода «базаром».
Значит, лох просто не понимал и не хотел понимать того, что ему было сказано. Например: «Новые лица». Как теперь уже понятно, что лица не совсем новые, что и следовало ожидать, но на любой вопрос в этом плане, всегда можно уточнить «Это смотря где новые». И дальше - легко рассказать, где они новые. Или вот еще, было сказано, что во власти будут только профессионалы. Но кто-то задавал вопрос о том, в какой области они профессионалы?
Вот есть профи, которые из мусорных контейнеров ловко вытаскивают весь пластик и бумагу, уплотняя его так, что могут унести неимоверное количество добра. Кто-то может сказать, что они не профи? Попробуйте сделать то же самое. Или вот кто-то смотрит гонки Формула-1, где профессиональные шоферы гоняют свои дорогие машины.
Но я вам так скажу, если вы хоть раз увидите, как задом, по заставленному автомобилями двору, сдает огромный мусоровоз, проходя в миллиметрах от мэрсов, лексусов и прочего, вы перестанете смотреть эту чушь. И в связи с этим, снова вопрос: кто-то может назвать этого виртуоза мусоровозки кем-то, кроме как профессионалом?
Тогда еще раз - в какой области они профессионалы? Оказывается, что в общем, они не соврали. Они профессионально и всю свою сознательную жизнь валяли дурака. Это нельзя назвать профессиональным искусством хотя бы потому, что если ты певец, то у тебя должна быть консерватория за спиной, если ты артист, у тебя должен быть диплом театрального вуза или хотя бы кулька или эстрадно-циркового. Если нет, то ты - любитель, художественная самодеятельность. Пусть очень удачная, но самодеятельность. Ты - не профи!
А вот валять дурака, травить анекдоты, быть тамадой, делать представление на корпоративе действительно можно без образования или имея в кармане диплом совсем другого специалиста в области, где ты полный ноль и не сможешь показать себя по этой специальности просто никак.
Так вот, с точки зрения лингвистической конструкции, во власть пришли именно профессионалы, но их просто никто не спрашивал, в какой же области они профи. А они - профи в области валяния дурака.
Поэтому все, что говорит эта публика, нужно фильтровать тонким фильтром, поскольку они действуют именно так, как старые урки действовали с «победой». Если только попробовать именно так посмотреть и послушать то, что они делают и говорят, очень многое станет понятным. А главное, станет понятным продолжение знаменитой формулы. Полностью она будет звучать так: «Я - не лох. Лох - ты!»\\\\\\\
https://defence-line.org/2020/01/vlast-i-murka-chast-4/
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..."Перекрывать дороги во всех крупных городах Украины", - в Нацкорпусе сообщили о бессрочной акции против распродажи земли14 января под стенами Верховной Рады начнется совместная акция аграриев и представителей партии "Национальный Корпус" против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли. Митинг стартует в 8:00, и, по словам патриотов, будет сопровождаться перекрытием дорог по всей Украине.
Об этом сообщается на Youtube-канале политической силы "Национальный Корпус".
"Завтра, 14 января, в 8:00 Национальный Корпус вместе с аграриями и фермерами начнут пикет Верховной Рады, протестуя против принятия закона о распродаже украинской земли. Также состоится перекрытие дорог в крупных городах - приносим извинения за временные неудобства, но иначе власть слышать не хочет", - сообщили представители партии.
В Нацкорпусе также в очередной раз обратились к действующей власти с требованием провести всеукраинский референдум по поводу снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли.
"Мы категорически против того, чтобы под видом «земельной реформы» действующая власть за бесценок продавала украинскую землю в условиях войны, без урегулированного рынка и проведения аудита. Также мы призываем власти выполнить обещания и провести всеукраинский референдум по вопросу земли", - заявили представители политической силы.
Заметим, что указанная акция протеста запланирована как бессрочная: это означает, что митинги будут продолжаться до тех пор, пока власти не согласятся пересмотреть решение об открытии рынка земли.
nationalcorps.org
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/352021-perekryvatj_dorogi_vo_vseh_krupnyh_gorodah_ukrainy_-_v_natskorpuse_soobshchili_o_bessrochnoj_aktsii_protiv_rasprodahi_ze
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Так вроде уже искоренили? И не один раз! Вован Оманский и срок назначал, в который все надо искоренить.
Или обосратушки? В очередной раз.
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Це не обосратушкі, а постійний понос, червінка без перерви...
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На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4560 Зеленскій - тимчасове, хунта - вічна!
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Сканерами совесть и грамотность не заменишь. Нет совести и ума, никакие сканеры не помогут. Ты куда слямзил субсидии? В каком сканере их искать?
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Ось і я про це! -поки до кожного українця не дійдуть прості і прописні істини-нічого не буде.
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Спаяю антисканер..
Проблема в людях..
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У меня посылка с 30 декабря не может пройти таможню. А зебилы и дальше сцут в глаза лохам о небывалой скорости их работы
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А як там на кордоні з *********** і їх сателітом "бацьком" також сканери підключили а то навіть у нас у Львові телевізори зібрані в ********** у всіх магазинах продаються???
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Зеленский
-сказал с нового гада контрабанды не будет. На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8177
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Угу, блаженный тот кто верует. Сканеры могут в нужный момент выключится, таможенник может отвернутся. Ну или машины могут ехать в объезд.
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ха ха ха ха.....!!!! мальчик, я горько смеюсь, если бы все было так просто и все бы зависило от этих аппаратов.... ха ха ха наивные вы пацанчеги!
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може бути тільки один показник -наповнення бюджету від надходжень з митниці,слідкуємо,якщо за квартал вони радікально не зростуть,то Гончарука та Нефьодова треба ішати за айкі.
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"Слуга народу" вирішив різко підняти зарплатню ТОП-урядовцям та народним депутатам. Причому підвищення зарплат та пенсій рядовим бюджетникам фактично не відбулося: у держбюджеті на це нема коштів. Про це колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко повідомив в Facebook.
"Тут активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з Міністерств зарплат у сумах від 200 до 500 тисяч гривень...
Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!
Збільшення зарплат в середньому для топ-чиновників відбулося в 3,5 - 5 рази!!!
За моєю інформацією, з 1 січня 2020 року в 2,5 рази буде збільшена зарплата і народним депутатам України!!! Вона перевищуватиме 100 000 гривень!
ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАКІНЧЕНА, ДРУЗІ!!!! ТОЧНО КАЖУ ВАМ!!
З «особливим трєпєтом» зараз цікаво слухати аргументацію «слуг народу», чому буда скасована постанова попереднього Уряду про збільшення у 2020 році зарплат освітянам на 20%. Бо, за їх словами, то «був «популізм» і коштів на це немає»...Нагадаю Слугам народу, що середня зарплата в освіті сьогодні складає біля 9000 гривень!!", - коментує ситуацію екс-високопосадовець.
Скрін: https://patrioty.org.ua/blogs/zbilshennia-zarplat-top-chynovnykiv-vidbulosia-v-35--5-razy-z-1-sichnia-v-25-razy-zbilshena-i-narodnym-deputatam-perevyshchuvatyme-100-000-epokha-bidnosti-zakinchena--eks-vitse-premier-ministr-rozenko-311454.html
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Пріоритетом нової влади є підвищення зарплат міністрам і народним депутатам, а не працівникам у сфері освіти.
Про це в ефірі "Прямого" заявив ексвіце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
"Підвищення заробітних плат відбулося, але тільки міністрам і заступникам міністрів. Рядовим працівникам державної служби і бюджетної сфери жодного підвищення не передбачене. Більше того, не буде підвищення заробітних плат працівникам освіти на 20%, як це передбачалося рішенням попереднього уряду. Нинішня влада, нинішній уряд призупинив цю постанову попереднього уряду, яка передбачала збільшення заробітних плат освітянам на 20%. Але "слуги народу" назвали це популізмом і сказали, що грошей на виплати, на збільшення зарплат освітянам у них немає, і тому ця постанова була зупинена новим урядом", - зазначив політик.
Розенко додав, що очевидними пріоритетами чинної влади є значне підвищення зарплат міністрам і депутатам, а не працівникам у сфері освіти.
"Ми маємо сьогодні очевидні пріоритети нової влади, коли міністрам, заступникам і народним депутатам заробітна плата встановлюється втричі більша, ніж була раніше, і вона буде складати у середньому від 100 до 200-250 тисяч гривень. А середня зарплата по освіті сьогодні десь біля 8500 гривень. Освітянам, як бачимо, коштів на підвищення заробітних плат у нинішньої влади немає", - констатував ексвіце-прем'єр-міністр.
https://prm.ua/prioritetom-novoyi-vladi-ye-pidvishhennya-zarplat-ministriv-i-deputativ-a-ne-osvityan-rozenko/
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Соплежуй напугал конрабандистов до коликов....Сканер он железный,а на экран смотрит слуга народа....
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Техніка між казнокрадами марна перешкода. Будуть рулити(кухаркіни випердки) На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3279
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Можно отключить все сканеры и убрать 2/3 таможенников, но взамен подключиться к электронной базе ЕС. Это решит вопрос контрабанды при импорте и вопрос завышенной стоимости при экспорте ( вопрос фиктивного возврата НДС). Что должно произойти что бы " млады рехформаторы" это сделали. Ладно милованов дебил, но нехфедоа по ходу тоже. Вся их суета - это замылевание глаз для 73% электората, который схавает.
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А кордон з росіюшкою? А аеропорти? А в Одесу маму все кораблями приходить... А придністров'я і молдова?
А білорусь під час росіянського ембарго на продукти з європи почала голандські сири варити і лосось з креветками вирощувати, і французькі вина розливати... І хамон іспанський вудити...
Знаєте в чому проблема?) Щоб ви і вам подібні своєю роботою зайнялись... І робили її з совістю, а не пхали носа туди, де нічорта не розуміють...
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Проходили На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2637 Не заросте шлях кухаркіного потомства до комувнізьму На таможне заработали все сканеры, это поможет искоренить коррупцию, - Гончарук - Цензор.НЕТ 9088
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От этих аппаратов все не зависит конечно. Но они уже есть и они уже работают,это данность. Очередной шажок к прозрачности на таможне. С учетом того,что они уже давно были куплены и пылились за ненадобностью прошлой власти, какой то прогресс.
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Що скоротять паразитів й зменшать платню лишившимся
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На жаль немає абсолютно ніякої кореляції між збільшенням сканерів і кількістю ідіотів у владних структурах.
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хорошая новость. а то при папередниках сканеры всё ломались
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Як що на пунктах пропуску працюють безсовістні паскуди, то ніякий сканер не до поможе!
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З усією відповідальністю можу заявити. Це брехня.
Або прем'єра обманули, або він сам свідомо обманює людей.
В любому випадку... Якщо ти не знаєш, що робиться в тебе під носом, то необхідно або вчитись, або звільняти місце для більш достойних...
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Какая ответственность может быть у того,кто безответственно и безапеляционно заявляет,что это брехня. Ну с убогенького тупаря,ответственность конечно снимаем.
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До сраки это всё, коррупция была, есть и будет, тем более, при нынешней власти.
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надо проверить самокат Гончарука, он легально пересек границу
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Дятел. Так навіщо "молода та енергійна" припиняла їх роботу, щоб зараз знов стрічку перерізати?
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