 Зеленський призначив свою дружину на посаду, яку раніше обіймала дружина Порошенка в "Мистецькому арсеналі"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі Глави держави, що його 13 січня оприлюднено на сайті президента України.

До складу ради "Мистецького арсеналу" введено дружину президента - Олену Зеленську.

Очолив раду міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Крім того, до складу ради увійшли керівник Державного управління справами Сергій Борзов, народний депутат фракції Слуга народу Гео Лерос, віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба, вчений-економіст Олександр Пасхавер, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, гендиректор Арсеналу Олеся Островська-Люта й інші.

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Як відомо, раніше при п'ятому президенті України Петрові Порошенку до складу Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" входила його дружина Марина Порошенко.

Своїм указом президент Володимир Зеленський скасував кадрові призначення свого попередника Петра Порошенка в частині призначення облікового складу Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" і затвердив новий склад, до якого входить його дружина Олена Зеленська.

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