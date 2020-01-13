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Все про:Мистецький арсенал (5) Порошенко Марина (37) Олена Зеленська (41)

 Зеленський призначив свою дружину на посаду, яку раніше обіймала дружина Порошенка в "Мистецькому арсеналі"

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад із розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у який увійшла його дружина Олена Зеленська.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі Глави держави, що його 13 січня оприлюднено на сайті президента України.

До складу ради "Мистецького арсеналу" введено дружину президента - Олену Зеленську.

Очолив раду міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

Крім того, до складу ради увійшли керівник Державного управління справами Сергій Борзов, народний депутат фракції Слуга народу Гео Лерос, віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба, вчений-економіст Олександр Пасхавер, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, гендиректор Арсеналу Олеся Островська-Люта й інші.

Дивіться також: Резиденцію президента перетворили на новорічний квест-лабіринт для дітей, прикрашати допомагала Олена Зеленська. ФОТОрепортаж

Як відомо, раніше при п'ятому президенті України Петрові Порошенку до складу Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" входила його дружина Марина Порошенко.

Своїм указом президент Володимир Зеленський скасував кадрові призначення свого попередника Петра Порошенка в частині призначення облікового складу Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" і затвердив новий склад, до якого входить його дружина Олена Зеленська.

Також читайте: Зеленський призначив Бородянського головою Ради з питань розвитку "Мистецького арсеналу", - указ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169679
 
   
 Топ коментарі
 
Маловероятно. Слишком большая пропасть между теми, кто на фотографиях Зеленский назначил свою жену на должность, которую ранее занимала жена Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 5461
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А какая разница...оманская ослица или актриса из порнофильмов?
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Какие у них хищные лица ( я о первых лЭди и прочей гламурноой шушаре)
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Супер. Тепер і митців будуть вчити бути ..... в омані. Мені здається що це вже аж .....
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Так в чём проблема? )))
Пети значит можно, а Володе нет? Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала супруга Порошенко в "Мыстецьком арсенале" - Цензор.НЕТ 6762
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Серйозно? А який тоді був сенс його обирати? Як в тому анекдоті?

- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в кумовстве и коррупции, везде беспредел, беззаконие, рейдерство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всём этом поучаствовать!..
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То ЗЕгенераты голосовали за своего кловуна шоб было так же как и при Пете?? ЗЕбилы такие ЗЕбилы..
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- Я не такий! Я не такий!
- А який?
- Як *** м'який і трохи всратий.
------------------------------------------------------------
*** - назва чоловічого статевого органу в одне ідеоматичне слово тюрко-татарського походження.
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На функцію Єжова або Берії. При цьому уповносечити його правом виносити вироки на власний розсуд, без огляду на Кримінальний Кодекс та іншу "либеральную макулатуру".
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так старый пердун уже устроен - помощник депутата!
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Люся янукович: "Астановітєсь! Ростов Мистецький арсенал - нє рєзіновий!"
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Усё будет...только не 1 миллиард, а зная апетиты ЗЕмародёров будут грабить сразу минимум на 5 миллиардов.
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ЗЕгенераты напомните шо там ваш кловун визжал про кумов, друзей у корыта???
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ЗЕгенерат это всё что тебе осталось покудахтать..побьед то у твоего кловуна никаких нет..Только не визжи как резанная ЗЕсвинья, тебе ещё про Порошенко и порохоботов 5 лет визжать, береги силы ..
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А якщо Україна перетвориться на Малоросійський АО РФ і тебе повезуть в товарному вагоні за Урал, теж будеш зловтішатися - "соевой истерикой удовлетворён"?
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"Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал дом. Все будет как по маслу: вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет паровое отопление и так далее..."

https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ

Бубочка Вошьдь решило так: гулять так гулять, я вам, украинцам, всё развалю, бандеровцы проклятые, ничего после себя целого не оставлю..
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Стрімкий злет кар"єри: із домогосподарки блазня у Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал»
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Ну, тепер вже точно кінець епохи бідності. 😂😂😂
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оцю коняку в гумових капцях з Оману??? ню-ню...по-перше тупа, як сто пудів диму...а по-друге, чи за кумівство у владі так кляв Пороха галабародька у своїх передвиборчих і виборчих роХліках??? Чи в мене шось з пам'яттю не теє-то...як його...?Може кіно з зєлєцуциким вже сплутав...Бо тут все вкучу: люди, коні...Кіна, квартали, ліги, омани, бабло коломойського...Хрін розберешся хто справжній, а хто чергову пародію виконує...
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Марина Порошенко на днях жаловалась, что ее уволили потгму, что она Марина Порошенко. Ка4 то курица забыла, что ее назначили потгму, что она Марина Порошенко. Теперь и зеленое недоразвитое туда же.....
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А Ленка разницу между "гравюрой" и "литографией", понимает? А между "финифтью", "сканью" и "зернью"?...
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Яр Холодний

А Ленка разницу между "гравюрой" и "литографией", понимает? А между "финифтью", "сканью" и "зернью"?...

З її зовнішнього вигляду - не скажеш, що вона взагалі такі слова чула... Зеленський призначив свою дружину на посаду, яку раніше обіймала дружина Порошенка в "Мистецькому арсеналі" - Цензор.НЕТ 2268
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Я подобной идиотке, хвалившейся своим знанием художников, рассказывал о гравюрах Альбрехта Дюрера, Графа, Букмайера... В частности, о гравюре Дюрера, "Воин, Смерть и дьявол"... А она мне - "А чего это вы фашистское искусство, превозносите?"... Я и "на жопу сел...". "Фашисты", бл.ь! В 16 веке!!! При Максимилиане Первом!!!
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Ужас. Где Марина Порошенко, а где эта криворожская тетка в пластиковых тапках..
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А я думал в ВР уборщицей . Там кажуть теж зар.плата не маленька.
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А клялся и божился, что никакого родства не будет в Раде, а что выходит Вова, оказывается ты трепло, как и все твои предшественники. Ну это и стоило ожидать, так как, от комика и клоуна, ничего хорошего не дождёшься.
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"Эпоха бедности закончена": как в Украине нардепам подняли зарплату до 100 тысяч гривен
Общество 13-янв, 21:369 241 0

В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом в Facebook сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко.

По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен"... на зарплату учителей денег НЕТ

"Сегодня активно разгоняется "зрада" о выплате чиновникам одного из министерств зарплат в суммах до 500 тыс. гривен. Обращаю внимание, что увеличение зарплат министрам и их заместителям состоялось по всем министерствам. Увеличение в среднем для топ-чиновников произошло в 3,5 - 5 раза", - рассказал Розенко.

По его словам, с 1 января 2020 года зарплата депутатов Верховной Рады станет больше 100 тыс. грн. На фоне этого экс-министр напомнил, что средняя зарплата в образовании сегодня составляет 9 тыс. грн.

"Эпоха бедности закончена, друзья. С особым трепетом интересно слушать аргументацию "слуг народа", почему отменено постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Ибо, по их словам, то "был" популизм "и средств на это нет", - резюмировал Розенко.

Кроме того, устанавливается общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов депутата в размере 25 прожиточных минимумов (40 тыс. гривен).
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Признаться улыбка у нее лошадиная, так же как и импланты....
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