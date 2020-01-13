 Зеленський призначив свою дружину на посаду, яку раніше обіймала дружина Порошенка в "Мистецькому арсеналі"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідному указі Глави держави, що його 13 січня оприлюднено на сайті президента України.
До складу ради "Мистецького арсеналу" введено дружину президента - Олену Зеленську.
Очолив раду міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.
Крім того, до складу ради увійшли керівник Державного управління справами Сергій Борзов, народний депутат фракції Слуга народу Гео Лерос, віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба, вчений-економіст Олександр Пасхавер, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, гендиректор Арсеналу Олеся Островська-Люта й інші.
Як відомо, раніше при п'ятому президенті України Петрові Порошенку до складу Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" входила його дружина Марина Порошенко.
Своїм указом президент Володимир Зеленський скасував кадрові призначення свого попередника Петра Порошенка в частині призначення облікового складу Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" і затвердив новий склад, до якого входить його дружина Олена Зеленська.
Пети значит можно, а Володе нет?
- Почему вы решили баллотироваться?
- Да вы посмотрите, что творится! Власть погрязла в кумовстве и коррупции, везде беспредел, беззаконие, рейдерство и торговля на крови!
- И вы хотите со всем этим бороться?
- Нахмуя? Я хочу во всём этом поучаствовать!..
Бо з такими щоденними новинами моноклі розбивалися б один за одним...
- А який?
- Як *** м'який і трохи всратий.
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*** - назва чоловічого статевого органу в одне ідеоматичне слово тюрко-татарського походження.
РостовМистецький арсенал - нє рєзіновий!"
https://www.youtube.com/watch?v=NZuy2QYHfCQ
Бубочка Вошьдь решило так: гулять так гулять, я вам, украинцам, всё развалю, бандеровцы проклятые, ничего после себя целого не оставлю..
А Ленка разницу между "гравюрой" и "литографией", понимает? А между "финифтью", "сканью" и "зернью"?...
З її зовнішнього вигляду - не скажеш, що вона взагалі такі слова чула...
Общество 13-янв, 21:369 241 0
В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом. Об этом в Facebook сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко.
По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен"... на зарплату учителей денег НЕТ
"Сегодня активно разгоняется "зрада" о выплате чиновникам одного из министерств зарплат в суммах до 500 тыс. гривен. Обращаю внимание, что увеличение зарплат министрам и их заместителям состоялось по всем министерствам. Увеличение в среднем для топ-чиновников произошло в 3,5 - 5 раза", - рассказал Розенко.
По его словам, с 1 января 2020 года зарплата депутатов Верховной Рады станет больше 100 тыс. грн. На фоне этого экс-министр напомнил, что средняя зарплата в образовании сегодня составляет 9 тыс. грн.
"Эпоха бедности закончена, друзья. С особым трепетом интересно слушать аргументацию "слуг народа", почему отменено постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Ибо, по их словам, то "был" популизм "и средств на это нет", - резюмировал Розенко.
Кроме того, устанавливается общий месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов депутата в размере 25 прожиточных минимумов (40 тыс. гривен).