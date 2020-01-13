 Ми першими прийшли до висновку, що "Боїнг" збито ракетою, і були впевнені, що знайдемо докази на літаку, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.

Він повідомив, як діяв організований після катастрофи штаб. Спочатку було налагоджено закритий зв'язок із Тегераном і всіма представниками України там. Відповідно, почала надходити інформація про те, що там відбувається. Пізніше почалося розслідування причин надзвичайної ситуації та формування міжвідомчої групи фахівців для аналізу інформації.

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"Була сформована група з 45 осіб, визначено обладнання для проведення розслідування, поставлено завдання Міністерству оборони забезпечити літак на Тегеран. Одночасно ми почали перемовини про терміновий виліт нашої групи та долучення до розслідування разом з іранцями. Була певна затримка, бо узгоджували проліт літака Міністерства оборони. Деякі іноземні партнери нам не радили відправляти цю групу в Іран, але президентом було ухвалено рішення, що вилітаємо, і було поставлене завдання, щоб до кінця доби літак уже був у повітрі. І 9 січня о 3.30 за київським часом, тобто менше ніж за добу, наші фахівці вже були в Тегерані та почали роботу. Ви розумієте, наскільки важливо було одразу почати цю роботу, отримати доступ до уламків, ми діяли надзвичайно швидко.", - розповів Данілов.

Він похвалив роботу українських фахівців у Тегерані: "Важко переоцінити для України професійні дії тих, хто працював в оперативному штабі та 45 українських експертів, які вилетіли до Тегерану та максимально швидко здобули докази ураження літака зенітною ракетою. Дії нашої комісії заслуговують на найвище визнання".

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Данілов нагадав, що в першу добу жодна країна не виступала з якоюсь чіткою інформацією щодо причин катастрофи. "Уся відповідальність за правильні дії та висновки була на нас, на Україні. Одразу, як тільки наші фахівці прибули на місце катастрофи, ми щогодини отримували інформацію, необхідну нам для системного аналізу, відеоматеріали, фото. За дорученням президента з жовтня при апараті РНБО ми впровадили комплекс, який дає змогу збирати та аналізувати великі обсяги даних та будувати прогнози. Система дала нам 7 варіантів можливих версій. Варіант, що літак було уражено ракетою, у першу добу, ще до заяв керівників країн НАТО, набрав 74% вірогідності", - заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що наступного дня, отримавши дані щодо стану двигунів літака, які було знайдено, одразу дав коментар виданню Цензор.НЕТ.

"І вже після цього, увечері 9-го з відповідними заявами виступили керівники окремих західних країн. Таким чином, те, що наш напрям розслідування був правильним, це очевидний факт. Ми першими дійшли висновків що "Боїнг" був збитий ракетою. Ми були впевнені, що знайдемо докази вибуху ракети на літаку. У нас був козир, який ми мали розіграти. Якби надії на докази були відсутні, то тоді б доводилось робити гучні заяви. Ми сподіваємось, що в такому форматі як зараз, державні інтереси у цій справі зможемо захистити набагато краще.", - підкреслив Данілов.

Він зазначив, що розглядався також варіант, що Україна залишиться один на один з цією проблемою, тому "нам потрібні були не різкі заяви, а можливість нашій слідчій групі збирати докази"

"Емоції та чутки до судової справи не докладеш. Іран з початку заявив про технічні проблеми на борту, і нам потрібно було знайти докази нашої версії, а вже потім використовувати їх для заяв. Ця лінія дій була визначена Президентом Володимиром Зеленським, і усі наші дії та кроки цій лінії відповідали", - резюмував секретар РНБО.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.