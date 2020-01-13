EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Політика України, Події
  1979  76
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (37) Іран (389) Бутусов Юрій (1194)

 Ми першими прийшли до висновку, що "Боїнг" збито ракетою, і були впевнені, що знайдемо докази на літаку, - Данілов

Аналітична система РНБО дала сім версій причин авіакатастрофи в Ірані. Варіант, що літак МАУ збито ракетою, в першу добу набрав 74% ймовірності.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.

Він повідомив, як діяв організований після катастрофи штаб. Спочатку було налагоджено закритий зв'язок із Тегераном і всіма представниками України там. Відповідно, почала надходити інформація про те, що там відбувається. Пізніше почалося розслідування причин надзвичайної ситуації та формування міжвідомчої групи фахівців для аналізу інформації.

Читайте також: Заяву посольства про "технічні проблеми" було санкціоновано, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, - Данілов

"Була сформована група з 45 осіб, визначено обладнання для проведення розслідування, поставлено завдання Міністерству оборони забезпечити літак на Тегеран. Одночасно ми почали перемовини про терміновий виліт нашої групи та долучення до розслідування разом з іранцями. Була певна затримка, бо узгоджували проліт літака Міністерства оборони. Деякі іноземні партнери нам не радили відправляти цю групу в Іран, але президентом було ухвалено рішення, що вилітаємо, і було поставлене завдання, щоб до кінця доби літак уже був у повітрі. І 9 січня о 3.30 за київським часом, тобто менше ніж за добу, наші фахівці вже були в Тегерані та почали роботу. Ви розумієте, наскільки важливо було одразу почати цю роботу, отримати доступ до уламків, ми діяли надзвичайно швидко.", - розповів Данілов.

Він похвалив роботу українських фахівців у Тегерані: "Важко переоцінити для України професійні дії тих, хто працював в оперативному штабі та 45 українських експертів, які вилетіли до Тегерану та максимально швидко здобули докази ураження літака зенітною ракетою. Дії нашої комісії заслуговують на найвище визнання".

Також читайте: Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов

Данілов нагадав, що в першу добу жодна країна не виступала з якоюсь чіткою інформацією щодо причин катастрофи. "Уся відповідальність за правильні дії та висновки була на нас, на Україні. Одразу, як тільки наші фахівці прибули на місце катастрофи, ми щогодини отримували інформацію, необхідну нам для системного аналізу, відеоматеріали, фото. За дорученням президента з жовтня при апараті РНБО ми впровадили комплекс, який дає змогу збирати та аналізувати великі обсяги даних та будувати прогнози. Система дала нам 7 варіантів можливих версій. Варіант, що літак було уражено ракетою, у першу добу, ще до заяв керівників країн НАТО, набрав 74% вірогідності", - заявив секретар РНБО.

Він зазначив, що наступного дня, отримавши дані щодо стану двигунів літака, які було знайдено, одразу дав коментар виданню Цензор.НЕТ.

"І вже після цього, увечері 9-го з відповідними заявами виступили керівники окремих західних країн. Таким чином, те, що наш напрям розслідування був правильним, це очевидний факт. Ми першими дійшли висновків що "Боїнг" був збитий ракетою. Ми були впевнені, що знайдемо докази вибуху ракети на літаку. У нас був козир, який ми мали розіграти. Якби надії на докази були відсутні, то тоді б доводилось робити гучні заяви. Ми сподіваємось, що в такому форматі як зараз, державні інтереси у цій справі зможемо захистити набагато краще.", - підкреслив Данілов.

Він зазначив, що розглядався також варіант, що Україна залишиться один на один з цією проблемою, тому "нам потрібні були не різкі заяви, а можливість нашій слідчій групі збирати докази"

"Емоції та чутки до судової справи не докладеш. Іран з початку заявив про технічні проблеми на борту, і нам потрібно було знайти докази нашої версії, а вже потім використовувати їх для заяв. Ця лінія дій була визначена Президентом Володимиром Зеленським, і усі наші дії та кроки цій лінії відповідали", - резюмував секретар РНБО.

Читайте також: МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169678
 
 
 Топ коментарі
 
Це взагалі ні в які ворота..
Брехня на брехні.
 показати весь коментар
 
Отмазки зеленой мрази поражают своей простотой и наивностью .... )))))
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Це взагалі ні в які ворота..
Брехня на брехні.
 показати весь коментар
 
 
і саме бридке...що його ніхто не примушує виправдовуватись...
просто - от хто його тягне за ізик)))? нАщо це базікання????
 показати весь коментар
 
 
Напоминает сюжет мультика из детства " Лягушка-путешественница" :
- И кто это такой умный придумал?
- это я!Я!Я!Я! ( кричит лягушка, разжимая челюсть, которой держалась за палочку... и падает вниз!!!)

 показати весь коментар
 
 
а ві, друзі, як НЕ сідайте, / Все в музиканти НЕ годитеся
З байки «Квартет» (1811) І. А. Крилова (1769-1844).

********* вважаю; что ця байка булу написана як сатиричні відгук на реформу державної заради, Який волею імператора Олександра I БУВ розділеній в 1810 р на 4 департаменту. Їх Очола Н. С. Мордвинов (Мавпа), П. В. Завадовській (Осел), П. В. Лопухін (Козел) и А. А. Аракчеєв (Ведмідь). Так, ліцейській однокурсник А. С. Пушкіна М. А. Корф писав у своих «Спогадах»: «Відомо, что трівалім Суперечка про ті, як їх розсадіті и даже кільком заявив, поданих пересадки, ми зобов'язані дотепний байки Крилова« Квартет ».
Про погано працює колективі, в якому впоратися не уходит на лад того, что відсутні єдність, згоду, професіоналізм, компетентність, точне розуміння шкірних своєї и комунальної справи (іронії.).
Енциклопедичний словник Крилаті слів і виразів. - М.: «Локид-Пресс». Вадим Сєров. 2003.
Джерело: https://svetvam.ru/uk/led-lenty/basnya-vy-druzya-kak-ni-sadites-a-vy-druzya-kak-ni-sadites.html
 показати весь коментар
 
Це самокритика, чи все таки критика, а може антиукраїнській тролінг.
 показати весь коментар
 
це, виправдовування своєї некомпетентності на совковий манер. Традиційно для української "єліти", яка походить від партійної номенклатури СРСР. Так завжди роблять всі чиновники в Україні
 показати весь коментар
 
 
Отмазки зеленой мрази поражают своей простотой и наивностью .... )))))
 показати весь коментар
 
 
Для простога нарида простые отмазки. Сложные зебилы не поймут.

А в откровенную херню типа "разбогател в стотыщ мильйонов раз" и "убил и съел брата", как показала практика, с удовольствием верят.
Главное им эту херню по телевизору сказать.
 показати весь коментар
 
 
головне - перечекати, а потім вчасно видати готове за власне...

Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 3430
 показати весь коментар
 
 
"зіткнення" з ракетою = летить собі пасажирська ракета і тут в неї врізається військовий Боїнг?
точно нажерлися віскі як свині, тобто як Сивохо.
 показати весь коментар
 
 
Заткнулось бы уже это лживое ничтожество!
 показати весь коментар
 
 
Лучче б молчал..
Много тебя сегодня..
 показати весь коментар
 
 
Врут даже тогда, когда врать уже не обязательно.
 показати весь коментар
 
 
та дайте кто-нибудь ему селедки!!!
это ж невозможно читать...
 показати весь коментар
 
 
Селедки нельзя. Если оно закусит, то к утру окажется, что разведка за трое суток знала о нападении, но успела предупредить....
 показати весь коментар
 
 
ну и молока с огурцом...свежим... ...может делом займется))))
 показати весь коментар
 
 
К сожалению, дебилизм молоком не лечится....
 показати весь коментар
 
 
Только молотком. По темени. Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 7825 И лучше еще в детстве.
 показати весь коментар
 
 
Это только временно прекращает фукционирование и самовоспроизводство организма.

Не надо нам этого садизма. Ликвидация неполноценных должна быть простой, дешевой, практичной. Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 4023
Тюк!!! И обувь отдельно, зубы отдельно, волосы отдельно. Во всем порядок нужен.
 показати весь коментар
 
 
его наверное Песков покусал, говорит очевидную херню и глазом не моргнет......
 показати весь коментар
 
 
Да, дебилизм болезнь очень заразительная. Если раньше ею болели через одного, теперь, что президент дебил, что его назначенцы...
 показати весь коментар
 
 
б*же, он поехавший. либо чем-то "закинулся" на отдыхе и еще не "отпустило". еще и рожа - чисто тебе Брежнев(лучше молчать)
 показати весь коментар
 
 
О какие!!!

Так это украинские военные спутники сняли запуски иранских ракет? Ну мощаааа!!!

А ЗЕ мямлил про "не все так однозначно", чтобы иранский супостат расслабился и заглотил наживку. Ну тгригаааан!!! Ну гигаааант!!!

А проклятые американцы всю славу ЗЕбубочки себе присвоили.
 показати весь коментар
 
 
Патаму шо самолет Можайского мы первые изабрели.
 показати весь коментар
 
 
...Олексі́й Мячесла́вович Дані́лов (нар. 7 вересня 1962, Красний Луч, Луганська область) - український політик, секретар РНБО[1].Протягом 1994-1997 років Данілов перебував на посаді міського голови Луганська. Після виборів президента України 2004 року нетривалий час очолював Луганську ОДА[2][3]. Був заступником голови Партії вільних демократів[4] та членом ВО «Батьківщина», від якого був обраний народним депутатом (V скликання)[5].Зміст1Освіта2Кар'єра3Зван
 показати весь коментар
 
 
Лучше вы бы первые запретили полеты над Ираном,как это сделали америкосы.
 показати весь коментар
 
 
На основании наличия серого вещества в голове
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пороленко тоже жопой выбирали или кск???
 показати весь коментар
 
Хто вам винен, що ви так вибіраєте?
Може тому порох і пролетів на виборах.
 показати весь коментар
 
 
Ну насчет Canadia я тоже в шоке. Надеюсь не увидеть ,,Our compassion for Avstraliya because of bushfire."
 показати весь коментар
 
А ви друзі, як не сідайте, Все в музиканти не годитесь
А ви друзі, як не сідайте, Все в музиканти не годитесь

Цитата з байки І.А. Крилова "Квартет" (1811).

Який далекоглядний був Крилов!! Прямо Ванга якась!
КВАРТЕТ!!!!! Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 8947
 показати весь коментар
 
 
Мы были первыми! Так по чему ж вы ссади? Так мы были первыми в жопе
 показати весь коментар
 
 
Блін! Так це вони по оманах-куршавелях докази шукали! А ми ж то думаєм...
 показати весь коментар
 
 
Господе! Недоразумение от зеленой плесени оправдался !? Та вы молчали в тряпочку ,когда Трамп сказал про две ракеты....( А они ,в силу известных причин,просвечивали Иран особенно тщательно.) После его слов сомнения были тока у вас,слуги каламойского ! Большие брехуны ,разве что. на мацкве!
 показати весь коментар
 
 
после этих слов в ЦРУ МИ6 МОсСАДЕ начался дикий хохот ...... они знали..... Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 3336
 показати весь коментар
 
 
Они там теперь комплексовать будут. Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 4006

Выведают тайны пионерские *****, например, и сразу подумают "А ведь ЗЕ уже наверняка все тайны ***** знает"... и забросят это гиблое дело.
 показати весь коментар
 
 
Скорее всего, этот Гигант мысли имел ввиду не ,,аналитическая система", а ,,група аналитиков". Или по просту: сели ребята и начали думать. Так что все нормально. Надо подумать о том, что там могло произойти с Украинским самолетом. Но вот ,,аналитическая система" мне подсказывает что то вроде ,,Artificial intelligence", исскуственный интеллект. Хотя при всем уважении Украине, в это чудо в Украине не верю. С другой стороны - как вариант - какая то страна Украине подарила или дешево продала эту систему. Или Украинцы сами создали такою систему - мало вераятно, но возможно. Просто И И - очень дорогое орудие. Гугл на нем мучается. Слава Украине. Крым - это Украина. хуткин - ....о (не угадали, не ,,сало" и не ,,масло" и не ,,окно". Более менее похож на ,,очко". Или на орган. У женщин его нет).
 показати весь коментар
 
Тобто Данілов і РНБО розуміла як збили літак, але дозволили брехати амбасаді. Тоді це повністтю розбалансована влада.
 показати весь коментар
 
 
Ну сейчас премий себе навыписывают, мама не горюй. Только я думаю суммы будут несколько другие чем семьи летчиков получат от Украины.
И вероятность этому 74%, как прдсказывает аналитическая система СНБО!!!
 показати весь коментар
 
 
не факт . возможно и 73%. как количество зебилов)
 показати весь коментар
 
 
Люди не любят когда им врут и держат за дураков
 показати весь коментар
 
"Из всех воров дураки самые вредные: они одновременно похищают у нас время и настроение." Иоганн Вольфганг Гёте
 показати весь коментар
 
 
Саме тому стверджували, що версія з ракетою виключена? Брехливі жаби
 показати весь коментар
 
 
СНБО это вам не мясо в Луганском зоопарке тырить.
 показати весь коментар
 
 
Серьезно??? Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 4505 Так сцать на людей и говорить что ето божья роса ето сверхнаглости.
 показати весь коментар
 
 
Походу этот ИскИн из СНБО, умнее всей "зе-манды" вместе взятой...
 показати весь коментар
 
Данилов, а зеля через сколько времени после падения литака прибыл в Киев?
 показати весь коментар
 
 
Хтось пояснить мені чого вони такі пі3туни по життю ????
 показати весь коментар
 
Хорошо, что первые. От этого всем стало намного легче!
 показати весь коментар
 
Константин Елисеев рассказал, что американские дипломаты были озадачены визитом Зеленского в Оман.
"Я скажу честно. Даже мои американские коллеги были немного озадачены этим визитом. Одной из мотиваций звонка госсекретаря Помпео президенту, когда он находился в Омане, было даже просто выяснить, что он там делает.
Потому что в это время Ближний Восток, эскалация напряженности в Иране, Ираке, Сирии. Рядом Оман. И тут неожиданно президент страны которая воюет, в рождественские праздники едет якобы с визитом так называемым в то время, когда главное лицо болеет. И поэтому он спросил, что он там делает. Потому что американская разведка даже сбита с толку.И поэтому пошло оттуда "Украина в Омане". Она ввела в заблуждение не только себя, наших граждан, но даже наших международных партнеров", - пояснил дипломат.
 показати весь коментар
 
 
Цель напрашивается сама - изоляция от любых глаз и ушей для конфиденциальных переговоров, а ответ на вопрос с кем и где - продолжительность странного возвращения - 19 часов (!) в Украину по странному маршруту на самолете мертвячука.
 показати весь коментар
 
 
Ніхто не прокоментував дуже важливий момент:літак наблизився до секретної військової бази і тіпа тому його збили.Тобто пролітав біля кацапської бази?Розвідка,то чия таки була база?
 показати весь коментар
 
Заткнулося б воно вже нарешті.Скільки можна країну позорити.Вже й так від сорому за шайку зелених мавп нема куди очі дівати
 показати весь коментар
 
 
Все, я не выдержал:
Меня ВЫРВАЛО от отвращения его ЛЖИ!
Мы первыми пришли к выводу, что "Боинг" сбит ракетой, и были уверены, что найдем доказательства на самолете, - Данилов - Цензор.НЕТ 1171


 показати весь коментар
 
 
Сивуха наверное после ведра водяры ванговал...
 показати весь коментар
 
ребята, обратите внимание как засирают эфир. о комитете, где продают землю ни слова, нигде. каждый украинец президент. слова ЗЕ. 80% президентов против рынка земли. но они будут учитывать мнения этих президентов после принятия закона. вместо того чтоб найти уже выведенные из гос собственности 9 млн га
 показати весь коментар
 
 
Продают не просто землю, а землю и ее НЕДРА. И это делается под угрозой захвата земли на законных основаниях (!) российским капиталом через его адептов в Украине во время войны!
 показати весь коментар
 
Корчинський - Зеленський вибачиться перед Іраном за збитий Боїнг над Тегераном

https://youtu.be/z__q5FL_zhk

Ми першими прийшли до висновку, що "Боїнг" збито ракетою, і були впевнені, що знайдемо докази на літаку, - Данілов - Цензор.НЕТ 4776
 показати весь коментар
 
 
Аналитическая система дала семь версий причин авиакатастрофы: 1) Самолет взлетел без экипажа, 2) экипаж взлетел без самолета, и т.п и и т.д., 7) случайное попадание ракеты, оператор целый час ждал взлета борта (чемоданы то загружали, то выгружали, рука затекла, и прозошел самопроизвольный запуск.
 показати весь коментар
 
Данилов, читал сегодня на сайте Гордона интервью с И.Смешко который напоминает что в связи с обострением отношений США - Иран украинские спецслужбы предупреждали держорганы о небезопасности полето в зоны Ирака -Ирана- Сирии . более чем уверен что РНБО об этом знало, но изя каломыйский на эти запреты йух ложил ему надо чтобы его с боголюбовым компания МАУ бабки зарабатывала в их карман. поэтому Данилов ваши теперешние отмазки ничего не стоят! компания то частная и вы им ничего не сделаете!!!
 показати весь коментар
 
 
і хто там в них постійно на підсосі??? дармоїди...
 показати весь коментар
 
Да сидите уже молча и обтекайте, первыми они узнали блеать, величайшие лидеры, розведчики современности
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору