 Президентський законопроект про децентралізацію дозволить надати особливий статус не тільки Донбасу, а будь-якій області, - Фріз

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук політика.
"1. Виокремлюється нова адміністративно-територіальна одиниця – округ.
2. Зникає спеціальний статус Києва і Севастополя, або як сказав пан Корнієнко, який представляв президентський проект: "сенсу у "спеціальності" немає".
3. Пропонується викреслити абзац із переліком областей, називаючи це "світовою практикою".
4. Виконавчу владу в "округах" здійснюватимуть префекти. Або сусідньою мовою – "смотрящі" від гаранта. Свого роду голова ОДА або губернатор. Але не зовсім. Префекта призначає і відкликає тільки президент, він є повністю підзвітний і підконтрольний президенту, а також має право фактично на свій розсуд скасувати будь-яке рішення, прийняте громадою. І звичайно ж, акти самого префекта обов’язкові для загального виконання", - написала Фріз.
Напреп підкреслює, що запропонована президентом "децентралізація" відкриває можливість до надання особливого статусу не тільки Донбасу (чого вимагає від України Путін), а будь-якій області.
"Децентралізація? З точністю і навпаки. Один дзвінок "від чорта" чи "до чорта" - і невигідний очільник громади вже за бортом.
Обличчя місцевої влади тепер – обличчя пана Зе", - зазначила Фріз.
Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований у п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.
Згідно з опублікованою в понеділок вранці на сайті парламенту пояснювальною запискою до законопроєкту документом пропонуються зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.
З текстом законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації можна ознайомитися за посиланням.
Зазначимо також, що раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в Мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни.
Общественность с самого начала говорила что государственные и муниципальные реформы нужно начинать не с децентрализации, а с полного аудита и установления масштабов ущерба и разворованных муниципальных и бюджетных средств на уровне местных общин, отстранения и наказания виновных. Вместо этого ворюги в регионах, сосавшые бюджет 25 лет, теперь с помощью децентрализации получили еще больше денег для воровства. Вот такие «рехформы».
Чтобы сохранить Украину никаких автономий и особых статусов
Когда 23-летний сын главы администрации районного центра с населением в 9 тыс человек (!!!) ездит на Мазерати, то это означает что ему не надо бояться ни ментов, ни ГПУ ни СБУ. Потому что все куплены с потрохами по 3-е колено. И вместо того чтобы их всех увольнять и садить, нам продолжают талдычить про какую-то децентрализацию. Децентрализация сегодня - это манна небесная для местного ворья и еще больше беззакония, неверия в государство и хаоса в стране.
http://censor.net.ua/news/438609/syn_eksglavy_tyachevskoyi_rga_na_avtomobile_maserati_pytalsya_vyvezti_iz_ukrainy_400_tys_nalichnymite/
Гройсман говорит что он купил всю доходную недвижимость в конце 90-х. Но ему тогда было 20 лет. Прямо как Саша-стоматолог и зиц-милиардер Курченко. Знаем таких "талантливых предпринимателей". За копейки Гройсман скупал муниципальное имущество, которое ему сбагривали его родственики из горадминистрации. Во всем мире это называется ОПГ и воровство муниципального имушества в особо крупных размерах, а у нас где обсластное ГПУ, суды и СБУ с потрохами купленно такими Гройсманами - это называется "талантливый путь". И таких "талантивых" Гройсманов у нас в каждом областном и районном центре 10-ки. Много ли вы слышали о делах против таких? Это говорит только о том что на местах с корупцией никто не борется. Наоборот они все ждут децентрализации для еще большего беззакония и воровства.
Недавние истории с мерами Ирпени и Бучи показали насколько все прогнило на районном уровне. Там за 25 лет уже все так згнило и зацементировалось что получился сплошной монолит исполнительной, правоохранительной и законодательной мега коррупции. Мы увидели только вершину айсберга, но если там копнуть по серьезному за последние 25 лет, то уголовных дел там будут сотни. И у нас такая Ирпень иБуча - в каждом районном центре и городке!!! Вы что-нибудь слышали об уголовных делах по таким мерам, экс-мерам и т.д. Конечно нет. Самих себя что-ли ловить и наказывать будут? И вместо того чтобы боротся с этой коррупцией, ВР и АП продолжают расказывать нам про какую-то децентрализацию? Пока мы не вычистим всю Ирпень иБучу из наших городов - никакой децентрализации.
Якутська шаман Олександр Габішев призвал з'явитися добровольців "з Усього світу" для нового походу на Кремль .
Шаман записавши відеозвернення, в якому рассказал, что похід повинен почату в березні. Его мета незмінна: "вігнаті демона" [президента РФ Володимира Путіна].
"Я - воїн. Я звертаючись шлях воїна. Це только для мене, це мій хрест. Я Нікого НЕ призвал ні до оружия, ні до силових методів. Мирних шляхом, хлопці, йдіть", - сказав Габішев.
Никому не будет обидно. И будет конфедерация.