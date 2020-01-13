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Все про:законопроект (898) децентралізація (280) Фріз (146) Європейська Солідарність (212)

 Президентський законопроект про децентралізацію дозволить надати особливий статус не тільки Донбасу, а будь-якій області, - Фріз

Народний депутат з фракції "ЄС" Ірина Фріз назвала основні недоліки президентського законопроєкту про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук політика.

"1. Виокремлюється нова адміністративно-територіальна одиниця – округ.
2. Зникає спеціальний статус Києва і Севастополя, або як сказав пан Корнієнко, який представляв президентський проект: "сенсу у "спеціальності" немає".
3. Пропонується викреслити абзац із переліком областей, називаючи це "світовою практикою".
4. Виконавчу владу в "округах" здійснюватимуть префекти. Або сусідньою мовою – "смотрящі" від гаранта. Свого роду голова ОДА або губернатор. Але не зовсім. Префекта призначає і відкликає тільки президент, він є повністю підзвітний і підконтрольний президенту, а також має право фактично на свій розсуд скасувати будь-яке рішення, прийняте громадою. І звичайно ж, акти самого префекта обов’язкові для загального виконання", - написала Фріз.

Напреп підкреслює, що запропонована президентом "децентралізація" відкриває можливість до надання особливого статусу не тільки Донбасу (чого вимагає від України Путін), а будь-якій області.

Читайте також: Зеленський направив у Раду новий законопроєкт про зміни в Конституції щодо децентралізації, - Веніславський

"Децентралізація? З точністю і навпаки. Один дзвінок "від чорта" чи "до чорта" - і невигідний очільник громади вже за бортом.
Обличчя місцевої влади тепер – обличчя пана Зе", - зазначила Фріз.

Президентський законопроект про децентралізацію дозволить надати особливий статус не тільки Донбасу, а будь-якій області, - Фріз 01
Президентський законопроект про децентралізацію дозволить надати особливий статус не тільки Донбасу, а будь-якій області, - Фріз 02

Також читайте: Законопроєкт щодо реформи децентралізації може бути направлений до Конституційного Суду, в ньому враховані зауваження юристів, - Корнієнко

Як повідомлялося, раніше Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Відповідний законопроєкт № 2598 зареєстрований у п'ятницю. Документ визначено як невідкладний до розгляду в парламенті.

Згідно з опублікованою в понеділок вранці на сайті парламенту пояснювальною запискою до законопроєкту документом пропонуються зміни щодо децентралізації державної влади, вдосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

З текстом законопроєкту Зеленського зі змінами до Конституції щодо децентралізації можна ознайомитися за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Цементує недоторканність": Вакарчук розкритикував реформи Зеленського

Зазначимо також, що раніше Зеленський заявив, що на його думку, записані в Мінських угодах зміни до Конституції мають на увазі децентралізацію, яку Україна зараз і реалізує по всій території країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169677
 
 
 Топ коментарі
 
Ну все як зебні і хотіли. Федералізація
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Да здравствует "Закарпатская Народная Республика"?
Рашка через Венгрию и такой вариант продавливает.
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Зовсім скоро на брифінгу Зеленський вийде і скаже на телекамери:- Мєня зовут Владімір Зєленскій і я пріньос вам мір!
Зробить паузу, загадково посміхнеться білозубою посмішкою і добавить:- Русскій мір!
Після чого театрально погладить на грудях орден від Кремля.
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Децентрализация = Больше воровства на местах

Общественность с самого начала говорила что государственные и муниципальные реформы нужно начинать не с децентрализации, а с полного аудита и установления масштабов ущерба и разворованных муниципальных и бюджетных средств на уровне местных общин, отстранения и наказания виновных. Вместо этого ворюги в регионах, сосавшые бюджет 25 лет, теперь с помощью децентрализации получили еще больше денег для воровства. Вот такие «рехформы».
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Если у каждой области будет свой особый статус, то Украины не будет. Аннексия Крыма начиналась с попыток Расеи добиться особого статуса для Севастополя.
Чтобы сохранить Украину никаких автономий и особых статусов
Президентский законопроект о децентрализации позволит предоставить особый статус не только Донбассу, а любой области, - Фриз - Цензор.НЕТ 5263
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Параллельно с Донбассом,Кубань должна стать Украинской Автономией с особым статусом. Президентский законопроект о децентрализации позволит предоставить особый статус не только Донбассу, а любой области, - Фриз - Цензор.НЕТ 289
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Дети чиновников на Мазерати

Когда 23-летний сын главы администрации районного центра с населением в 9 тыс человек (!!!) ездит на Мазерати, то это означает что ему не надо бояться ни ментов, ни ГПУ ни СБУ. Потому что все куплены с потрохами по 3-е колено. И вместо того чтобы их всех увольнять и садить, нам продолжают талдычить про какую-то децентрализацию. Децентрализация сегодня - это манна небесная для местного ворья и еще больше беззакония, неверия в государство и хаоса в стране.
http://censor.net.ua/news/438609/syn_eksglavy_tyachevskoyi_rga_na_avtomobile_maserati_pytalsya_vyvezti_iz_ukrainy_400_tys_nalichnymite/
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Я в другой теме утром писал, что эти децентрализаторы доведут Украину до полного развала. Такое ощущение, что зеленое и есть ставленник россии. Через определенные ходы и манипуляции он стал президентом (порох тоже косвенно посодействовал этому). Страна полностью во власти негодяев, которым кроме денег ничего не нужно.Идет полная сдача Украины медленно, чтобы народ не восстал, но уверенно.
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Недвижимость Гройсмана

Гройсман говорит что он купил всю доходную недвижимость в конце 90-х. Но ему тогда было 20 лет. Прямо как Саша-стоматолог и зиц-милиардер Курченко. Знаем таких "талантливых предпринимателей". За копейки Гройсман скупал муниципальное имущество, которое ему сбагривали его родственики из горадминистрации. Во всем мире это называется ОПГ и воровство муниципального имушества в особо крупных размерах, а у нас где обсластное ГПУ, суды и СБУ с потрохами купленно такими Гройсманами - это называется "талантливый путь". И таких "талантивых" Гройсманов у нас в каждом областном и районном центре 10-ки. Много ли вы слышали о делах против таких? Это говорит только о том что на местах с корупцией никто не борется. Наоборот они все ждут децентрализации для еще большего беззакония и воровства.
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обычно пиз...ец подкрадывается не заметно. а к нам он двжится уверенной ходой. это уже не смено. я в этом ничего кроме умышленного развала Украины не вижу. на кого он работает?
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Ирпень иБуча

Недавние истории с мерами Ирпени и Бучи показали насколько все прогнило на районном уровне. Там за 25 лет уже все так згнило и зацементировалось что получился сплошной монолит исполнительной, правоохранительной и законодательной мега коррупции. Мы увидели только вершину айсберга, но если там копнуть по серьезному за последние 25 лет, то уголовных дел там будут сотни. И у нас такая Ирпень иБуча - в каждом районном центре и городке!!! Вы что-нибудь слышали об уголовных делах по таким мерам, экс-мерам и т.д. Конечно нет. Самих себя что-ли ловить и наказывать будут? И вместо того чтобы боротся с этой коррупцией, ВР и АП продолжают расказывать нам про какую-то децентрализацию? Пока мы не вычистим всю Ирпень иБучу из наших городов - никакой децентрализации.
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Може шамана запросіті з Якутії? Президентский законопроект о децентрализации позволит предоставить особый статус не только Донбассу, а любой области, - Фриз - Цензор.НЕТ 8159 До березня він без роботи буде!

Якутська шаман Олександр Габішев призвал з'явитися добровольців "з Усього світу" для нового походу на Кремль .
Шаман записавши відеозвернення, в якому рассказал, что похід повинен почату в березні. Его мета незмінна: "вігнаті демона" [президента РФ Володимира Путіна].
"Я - воїн. Я звертаючись шлях воїна. Це только для мене, це мій хрест. Я Нікого НЕ призвал ні до оружия, ні до силових методів. Мирних шляхом, хлопці, йдіть", - сказав Габішев.
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Полірнуть Трудовий кодекс, як і планують, і опаньки ... феодали з рабами
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Предлагаю принять закон: если в течение шести лет область сможет отбиться, значит ей особый статус.
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Нужно предоставить особый статус всем областям! Президентский законопроект о децентрализации позволит предоставить особый статус не только Донбассу, а любой области, - Фриз - Цензор.НЕТ 1759
Никому не будет обидно. И будет конфедерация.
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Ну що, зебіли, раді? Порошенко їм поганий був. Зелохі довбані.
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Одне **** поливає брудом інше ****. Фріз це прихильник авторитарної системи, ворог інтернету та соцмереж. Власне такі люди як вона, зробили недосконалу владу Порошенка неприйнятною.
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Ну что же, так устроен весь мир, все цивилизованные страны Европы.... российский лидер хочет всего самого хорошего для братского народа Украины....
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Війна диктує жорстку модель адміністративного устрою України.
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