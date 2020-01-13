 Заяву посольства про "технічні проблеми" було санкціоновано, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.
"Заяву посольства ми санкціонували, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно і якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави. І за це я готовий відповідати", - зазначив Данілов.
Він підкреслив, що керівництво задоволене роботою посольства і консульства України. "Від першої хвилини, як було створено оперативний штаб, всі працювали як єдина команда, але в деяких ситуаціях хтось повинен брати на себе репутаційні ризики - у кожного своя робота для досягнення спільного результату", - заявив секретар РНБО.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
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МІНУС ДВЄНАЦАТЬ
щоб наладити вілносини хіба мусиш шось брехати або комусь підігрувати..?.
просто і нейтрально викласти текст - це ж так важко! просто неможливо! так?
будуть розглядатися всї версії...або... Україна не має змоги підтвердити або спростувати ні одну з версій... - і все!!! тут не треба щось мудрити...(і ніхто потім не тицьне брехнею в ніс...))))
ни *****, ни муслимам сбивать борт из "любви к искусству" не было надобности!! Не Боинг им нужно было уничтожить, а ПАССАЖИРА!!!! только этим можно объяснить и выбор бОрта..и паузу в 4 дня после атаки американской базы!! Именно спец-пассажир на борту сделал Боинг-747 целью ракетного удара! И не стоит крыть арифметикой гуманистов-" 177 жертв ради одного"! У муслимов и ***** эти человеческие нормы отморожены!!
Через трупы людей убитых Ираном зекоманда шагает к налаживанию отношений с Ираном.
Исамое печальное что им это не доходит.
Ніхрєна вони не збігаються з нац інтересами України і ніхрєна ваша праця не корисна для України
Зебеники вже дійшли до тої стадії коли чорне вже починають називати білим
Не треба забувати що Іран в ООН постіно голосує проти територіальної цілісності України підтримаючи позицію росії щодо статусу Криму!
"Кожен з нас президент# ??" І якби на те моя воля,закрив би я то кляте посольство і жоден український літак не перетинав би кордон цієї країни.
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А ведь скоро еще и за похождения оманского осла в Омане придется отвечать...
Украина: да-да, это технические неполадки, разрешите нашим специалистам все расследовать.
Иран: ладно, давайте!
Украина: специалисты приехали, нашли доказательства что самолет сбит, предъявили Ирану и западным товарищам.
Иран: немая сцена, затем признание вины.
Шах и мат.
Мармеладо-боты снова против всех.
Весь мир был в **** от такого заявления, а оказывается это был тонкий политический ход...
Такой тонкий, что никто и не понял, включая сам Иран...
А сообщение о тех.причине быстренько удалили... - зачем тогда?