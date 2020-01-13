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Все про:Данілов (37) Іран (389) РНБО (626) Бутусов Юрій (1194)

 Заяву посольства про "технічні проблеми" було санкціоновано, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, - Данілов

Посольство України від 8 січня зробило заяву, що авіакатастрофа сталася через "технічні проблеми".

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.

"Заяву посольства ми санкціонували, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно і якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави. І за це я готовий відповідати", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що керівництво задоволене роботою посольства і консульства України. "Від першої хвилини, як було створено оперативний штаб, всі працювали як єдина команда, але в деяких ситуаціях хтось повинен брати на себе репутаційні ризики - у кожного своя робота для досягнення спільного результату", - заявив секретар РНБО.

Читайте також: Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Читайте також: МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169676
 
 
 Топ коментарі
 
Отмазка для лохов:
мы все узнали через шесть минут после катастрофы,
но поджали хвост чтобы наладить сотрудничество...
А по сути если бы не канадцы
- то Иран до сих пор Янелоха посылал бы...
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Лихо врет Данилов. Какая власть в Украине все санкционировала, да еще рано утром, когда вас, представителей власти в Киеве почти никого и не было! Мы верим, ага.
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"ВИ АЦЕНІТЄ КРАСОТУ ІГРИ!"

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МІНУС ДВЄНАЦАТЬ

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Лучше бы заткнулись. Выглядело бы достойнее.
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санкционированая брехня на дипломатическом уровне? - впечатляет...
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Высший пилотаж"!!! "Врём, чтобы наладить сотрудничество...", Идиот, да тебе руки канадцы не подадут!!! Ну, неужели вы, "блазенята", думаете, что канадцы подобное "дерьмо", "схавают"?... Нормальным украинцам уже давно "всё понятно с вами"... А ты, Данилов, решил американцам, канадцам, немцам и британцам "пи.ду в лапти обувать...".
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ото ж і не треба лізти поперед батька в пекло!
щоб наладити вілносини хіба мусиш шось брехати або комусь підігрувати..?.
просто і нейтрально викласти текст - це ж так важко! просто неможливо! так?
будуть розглядатися всї версії...або... Україна не має змоги підтвердити або спростувати ні одну з версій... - і все!!! тут не треба щось мудрити...(і ніхто потім не тицьне брехнею в ніс...))))
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Высший пилотаж"!!! "Врём, чтобы наладить сотрудничество...", Идиот, да тебе руки канадцы не подадут!!! Ну, неужели вы, "блазенята", думаете, что канадцы подобное "дерьмо", "схавают"?... Нормальным украинцам уже давно "всё понятно с вами"... А ты, Данилов, решил американцам, канадцам, немцам и британцам "пи.ду в лапти обувать...".
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ікота, ікота, пєрєйди на хведота...
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Дажне не могут признать что обосрались
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Да это как Путин, только открывает варежку = врет(обосрется). Но не признАет.
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Эврика!!! ЭТО объясняет ВСЁ!!
ни *****, ни муслимам сбивать борт из "любви к искусству" не было надобности!! Не Боинг им нужно было уничтожить, а ПАССАЖИРА!!!! только этим можно объяснить и выбор бОрта..и паузу в 4 дня после атаки американской базы!! Именно спец-пассажир на борту сделал Боинг-747 целью ракетного удара! И не стоит крыть арифметикой гуманистов-" 177 жертв ради одного"! У муслимов и ***** эти человеческие нормы отморожены!!
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Это какой- сюр! Вон посольский Заяц говорит, что посольство само разместило сообщение, почитайтк здесь же новость, на Цензоре. Без всяких "санкционировано" от Данилова. Зелень, вы хоть врите в унисон.
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кожна окремо ці брехні огидні, а якшо їх рядом поставити, то ващє ДЄРЬМІЩЄ!!!
Заяву посольства про "технічні проблеми" було санкціоновано, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, - Данілов - Цензор.НЕТ 1208 Заяву посольства про "технічні проблеми" було санкціоновано, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, - Данілов - Цензор.НЕТ 8784
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Через трупы людей убитых рфией зекоманда шагает к налаживанию отношений с пуйлом.
Через трупы людей убитых Ираном зекоманда шагает к налаживанию отношений с Ираном.

Исамое печальное что им это не доходит.
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Блін, наскільки вони тупі і бездарні! Навіть збрехати толком не можуть. От зебелоїди нам вибрали шобло...
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Основное - гибель канадских и иранских граждан, а не украинских и самолёта и канадцев в любом случае допустили бы. Почему тогда для украинских экспертов сделали бы исключение?
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Смешно, как они теперь отмазки придумывают одну идиотичнее другой. Интересно что они придумают на сообщение иранцев о недопуске к дальнейшему расследованию нашей комиссии, прилетевшей в Иран без соответствующим образом оформленных на государственном уровне официальных документов, подтверждающих их правомочность и требование сдать все полученные вещдоки и материалы комиссии ІКАО...
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НІХТО на той момент не міг знати причини, крім тих, хто це скоїв. З цього висновок - маємо бридку зраду інтересів України.
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Лучше бы уже молчал Данилов, Данилюк, Донецкий....
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Наши действия полностью соответствуют национальным интересам, мы видим, что результаты нашей работы полезны для нашего государства. Источник: https://censor.net.ua/n3169676

Ніхрєна вони не збігаються з нац інтересами України і ніхрєна ваша праця не корисна для України Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов - Цензор.НЕТ 7054
Зебеники вже дійшли до тої стадії коли чорне вже починають називати білим Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов - Цензор.НЕТ 8758

Заявление посольства о "технических проблемах" было санкционировано, чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями, - Данилов - Цензор.НЕТ 7405
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обычно когда человек чувствует что прав никогда и не перед кем не оправдываеться !!! чего вы боитесь слуги? почему вы нас от Омана отвлекаете? что же там произошло?
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схоже пирдець повний був в Омані, може там і по мордякам отримали
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Ложь must go on. Даже здесь не могли не испоганить. Вот же зеленая нечисть.
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"чтобы наладить сотрудничество с иранскими властями"
Не треба забувати що Іран в ООН постіно голосує проти територіальної цілісності України підтримаючи позицію росії щодо статусу Криму!
"Кожен з нас президент# ??" І якби на те моя воля,закрив би я то кляте посольство і жоден український літак не перетинав би кордон цієї країни.
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вот и я думаю к чему бы это? Штаты и Европа с этим ираном связи разлаживают а мы всё налаживаем и налаживаем! и зельц все к муслам ездит и ездит.... ох неспроста всё это!
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у Зе в голові совок з касапською прошивкою,тому його тягне до своїх.
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Да ты шо? А то что потом это посольство удалило эту информацию...это тоже было санкционировано? Это такая многоХодовОчка была?
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Иногда лучше жевать чем говорить . Это ко всем ЗЕчиновникам относится.

..
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Простите, а кто должен поверить в этот п#3@еж?
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Не веришь, так не крестись, мерзкий кацап.
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Отличный тактический ход. Когда все вокруг истерили, правительсто хладнокровно делало свою работу.
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Какое такое правительство? Правительство это Кабмин...это премьер- министр...от которого и по сей день нет ни слова...сидит с языком в жопе...
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Ну,руководство страны. Хоть и молодое, но достаточно профессиональное.
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Какое руководство болезный? Все руководство по Европам и Оманам шастало...один даже в подмацковье у тещи на блинах был..
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Плох тот руководитель, если он уезжает и подчиненные перестают работать. В данном случае великолепно настроенная машина госуправления прекрасно справилась.
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Крутится зеленый скот...ерзает...уже все чем обосрался размазал...
А ведь скоро еще и за похождения оманского осла в Омане придется отвечать...
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у Бэниного клоуна в жизни такая тактика: "в любой непонятной ситуации нужно прикинутся дебилом", шоб все вокруг думали что он дебил, после чего перестали его воспринимать всерьез и потеряли бдительность.
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недопартия брехунов с ссыкунов! Что вы могли знать в Омане или крушавели? Правда есть ,один вариант,что х-ло позвонило вислюку оманскому и радостью поделился ,что завалил очередной боинг.После этого еще сутки праздновали,ну уж потом своему зедебилбному лехторату сообщили !
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Если это правда, РЕСПЕКТ!

Украина: да-да, это технические неполадки, разрешите нашим специалистам все расследовать.
Иран: ладно, давайте!
Украина: специалисты приехали, нашли доказательства что самолет сбит, предъявили Ирану и западным товарищам.
Иран: немая сцена, затем признание вины.

Шах и мат.
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Кругом одна брехня і за цю брехню вони ще отримують висожезні зарплати.
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Да, не думал что скажу, но по сравнению с этими даже рыги выглядят профи )) Эти сферические, в вакууме )))
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Все страны поддержали действия руководства Украины.
Мармеладо-боты снова против всех.
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когда обосрался , но сделал вид что так и было задумано... Заяву посольства про "технічні проблеми" було санкціоновано, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, - Данілов - Цензор.НЕТ 7979
Весь мир был в **** от такого заявления, а оказывается это был тонкий политический ход...
Такой тонкий, что никто и не понял, включая сам Иран...

А сообщение о тех.причине быстренько удалили... - зачем тогда?
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