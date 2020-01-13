 Заяву посольства про "технічні проблеми" було санкціоновано, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.

"Заяву посольства ми санкціонували, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно і якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави. І за це я готовий відповідати", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що керівництво задоволене роботою посольства і консульства України. "Від першої хвилини, як було створено оперативний штаб, всі працювали як єдина команда, але в деяких ситуаціях хтось повинен брати на себе репутаційні ризики - у кожного своя робота для досягнення спільного результату", - заявив секретар РНБО.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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