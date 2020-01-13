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Все про:Одеса (2275) пожежа (1987) Нацполіція (8815)

 Пожежа в одеському коледжі: Поліція повідомила про підозру у службовій недбалості завгоспу навчального закладу

Правоохоронці повідомили завідувачці господарством згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу про підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В ході слідства встановлено, що ще у 2014 році працівниками ДСНС було проведено планову перевірку дотримання пожежної безпеки у навчальному закладі. За її результатами виявлено низку грубих порушень, серед яких - відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи сповіщення про пожежу, зачинені пожежні виходи, решітки на вікнах першого та четвертого поверхів тощо. Станом на день виникнення пожежі вказані порушення усунуті не були. Незважаючи на це, підозрювана, будучи службовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії з перевірки готовності корпусів коледжу до нового навчального року, погодилася з висновком комісії про готовність закладу до навчального року.

Наслідком службової недбалості стала неможливість ефективного гасіння вогню, своєчасного сповіщення та евакуації людей, які під час пожежі перебували в будівлі, що в результаті призвело до трагічної загибелі 16-ти осіб, вважають у поліції.

Читайте також: Сім'ям загиблих і постраждалих під час пожежі в одеському коледжі перерахували 2,13 млн грн матдопомоги, - міськрада

Наразі завгоспу повідомлено про підозру ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Слідство разом з прокуратурою області клопотатиме перед судом про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі.

Читайте також: Комісія Кабміну назвала основну версію пожежі в одеському коледжі: займання побутового електрообладнання

Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано. Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Комісія Кабміну назвала основною версією пожежі в одеському коледжі - займання побутового електрообладнання.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. 

Також читайте: У ДСНС Одеської області намагалися знищити документи з перевірки коледжу, в якому сталася пожежа, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169674
 
 
 Топ коментарі
 
Знайшли на кого превести стрілки😏
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Завхоз!!! Усе, дело закрыто!!! Слуги народа расследование закончили, урря!
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опять стрелочник виноват? а кто виновен что дал разрешенинэксплуатации помещения?
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Завхоз!!! Усе, дело закрыто!!! Слуги народа расследование закончили, урря!
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опять стрелочник виноват? а кто виновен что дал разрешенинэксплуатации помещения?
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так ему гаду. главное, директор белый и пушистый.
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Хотя якщо воно пило, можно перевести стрелки и посадить районного нарколога Каца...
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В 14-м году,а по регламенту проверка должна проходить перед каждым учебным годом.Должны быть указаны замечания и сроки их устранения после чего обязана быть проверка устранения замечаний и акт об окончательной проверки с допуском здания к эксплуатации.А этого судя по всему нифига не проводилось и теперь свое ПРЕСТУПЛЕНИЕ хотят свалить на какого-то завхоза.
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Так комиссия тоже не пальцем делана, раз допустила. Ну и плюс "авось не сгорит". Не исключено что стрелочница после получения тройки лет условно, сразу же поедет на своей новой машине в свою новую квартиру.
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Хорошо б,для верности, пару АТОшников и какого-то детского хирурга арестовать.
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Раньше таких виновных называли стрелочниками,а теперь завхозами.У меня вопрос:"А что на месте пожарища будут строить и когда?"
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зеленский будет на брифинге по этому поводу лохов наплужать ?
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да уже нашли кучу свидетелей, того что завхоз шо дурной бегал с канистрой по всем этажам, надо срочно ввести должность стрелочника во всех учреждениях, что бы не ломать голову кто крайний в любом происшествии.
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Хорошо хоть не сторож. Нашли очередного стрелочника
Пожежа в одеському коледжі: Поліція повідомила про підозру у службовій недбалості завгоспу навчального закладу - Цензор.НЕТ 5484
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а ещё надо дворника арестовать за то шо метлой пламя раздувал
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А кто акт пожарной безопасности составлял? Кто денежку в карман за проверку ложил? Кто допустил здание к эксплуатации? Кто план пожарной безопасности разработал и утвердил? Завхоз? Одесса-Николаев-Херсон-Запорожье-Харьков - одна большая длинная полурусская коррупционная продажная жопа, они не поменяются никогда, это у них стиль жизни такой, толкнуть ближнего и обосрать нижнего, вечные пенятели на "систему", в которой не прочь быть прочным винтиком
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Це винуватий двірник,доброволець або волонтер.
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Також підозри готують двірнику,сторожу,добровольцю АТО який проходив поруч і волонтеру,який за три дні до пожежі проїзжав поруч - генеральний директор грального бізнесу і незаконих АЗС - Аваков.
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