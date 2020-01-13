 Пожежа в одеському коледжі: Поліція повідомила про підозру у службовій недбалості завгоспу навчального закладу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

В ході слідства встановлено, що ще у 2014 році працівниками ДСНС було проведено планову перевірку дотримання пожежної безпеки у навчальному закладі. За її результатами виявлено низку грубих порушень, серед яких - відсутність первинних засобів пожежогасіння, системи сповіщення про пожежу, зачинені пожежні виходи, решітки на вікнах першого та четвертого поверхів тощо. Станом на день виникнення пожежі вказані порушення усунуті не були. Незважаючи на це, підозрювана, будучи службовою особою, відповідальною за дотримання правил пожежної безпеки, а також членом комісії з перевірки готовності корпусів коледжу до нового навчального року, погодилася з висновком комісії про готовність закладу до навчального року.

Наслідком службової недбалості стала неможливість ефективного гасіння вогню, своєчасного сповіщення та евакуації людей, які під час пожежі перебували в будівлі, що в результаті призвело до трагічної загибелі 16-ти осіб, вважають у поліції.

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Наразі завгоспу повідомлено про підозру ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Слідство разом з прокуратурою області клопотатиме перед судом про обрання жінці запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Підозрюваній загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі шестиповерхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якої сягнула 4 тис. кв. м. О 14:18 того ж дня її було локалізовано. Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали понад 30 осіб.

Комісія Кабміну назвала основною версією пожежі в одеському коледжі - займання побутового електрообладнання.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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