 США наклали санкції на молдавського олігарха Плахотнюка, - Помпео

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в Twitter заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Корупційні дії Володимира Плахотнюка підірвали верховенство права і серйозно поставили під загрозу незалежність демократичних інститутів у Молдові. Сьогодні я публічно вношу його в список", - зазначив він.

"США стоїть поруч із Молдовою в боротьбі з корупцією", - додав він.

Крім Плахотнюка, заборону на видачу в'їзних віз вводять стосовно його дружини Оксани Кілдеску, сина Тимофія Плахотнюка і неповнолітньої дитини (очевидно, сина Інокентія), сказано в повідомленні на сайті Держдепу.

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