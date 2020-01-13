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Все про:Молдова (488) олігарх (113) Плахотнюк (5)

 США наклали санкції на молдавського олігарха Плахотнюка, - Помпео

Сполучені Штати ввели санкції проти молдавського олігарха і колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в Twitter заявив держсекретар США Майк Помпео.

"Корупційні дії Володимира Плахотнюка підірвали верховенство права і серйозно поставили під загрозу незалежність демократичних інститутів у Молдові. Сьогодні я публічно вношу його в список", - зазначив він.

"США стоїть поруч із Молдовою в боротьбі з корупцією", - додав він.

Крім Плахотнюка, заборону на видачу в'їзних віз вводять стосовно його дружини Оксани Кілдеску, сина Тимофія Плахотнюка і неповнолітньої дитини (очевидно, сина Інокентія), сказано в повідомленні на сайті Держдепу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олігарха-утікача Плахотнюка і колишнього прем'єра Філата названо головними бенефіціарами крадіжки мільярда доларів із банків Молдови

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169672
 
   
 Топ коментарі
 
Санкции на петиного лепшего друга и бизнес-партнера?
США - агенды крембля, капитулянты, зрадофилы и марионетки Коломойского.
Какие еще нужны доказательства?
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О друга і партнера свині порошенка прижимають.. Скоро США візьмуть я за вбивцю крадія мародера Парашенко..
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Не хорошо как получилось. На Петиного кореша санкции наложили. Вот американцы кремлеботы. Ведь каждый украинский петебот знает что с кацапами нужно торговать а не воевать
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Санкции на петиного лепшего друга и бизнес-партнера?
США - агенды *******, капитулянты, зрадофилы и марионетки Коломойского.
Какие еще нужны доказательства?
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Неповнолітній теж був корупціонером?
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Мішенька , той , хто одяг із символами окупанта носить ?
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О друга і партнера свині порошенка прижимають.. Скоро США візьмуть я за вбивцю крадія мародера Парашенко..
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А скажи, тріпєр ромалюк, гарно,що депутатам і топчиновникам щарплати підняли більше 100 тисяч. Це ж тепер народ заживе, знаючи, що кива дрочитиме не за 49 штук, а за 100. Та й слузі народу тепере можна буде знайти лівулю в якої " анал не табу".

Красота!
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а коли вже будуть санкції на ахметюка з каломойтюком чучмою та іншою "українською" гидотою ?
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Коломой и так у США на кукане.

ЗЕ в Оман не от хорошей жизни ездил бабло Коломойского спасать. Низзя Бене бабло хранить в нормальных странах. Поэтому он ныкал их от США в Омане. А из Омана они так просто не достаются, как из Кипра, например.
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воно не здатне брудні шкарпетки від жінки заховати ...не те що беніні гроші ...та й куди він що заховає якщо все правління нбу соресовські хвойди ...це тут діджиталізація ...а там у Штатах добре знають що нічого з нічого не з"являється і нікуди безслідно не зникає ...це тільки українцям розказують казки про вкрадені гроші ...всі гроші залишають слід , крім готівки ...але готівку у таких кількостях як вони 3,14здять ніде не сховаєш
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Оминути дорогою Оману зДоху Катарську,де мертвячки з ******* суркують просто неможливо-іранці поряд з мокшами чекають свіжої крові від терору многохловщика.
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А шо там с хозяином ЗЕ Коломойским?

Он все еще под следствием в США и ВБ или уже в розыске?
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З нього літаками братимуть дань ************.
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Зеленский до сих пор не возобновил санкции против металлургического завода в Приднестровье.
Почему?
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Так! Виходить, що Коломойський партнер Плахотнюка.
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Ну тогда не удивительно, что бенины миньетчицы тут скачут с одним и тем же фейком про Пороха. США наклали санкції на молдавського олігарха Плахотнюка, - Помпео - Цензор.НЕТ 2784
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Не хорошо как получилось. На Петиного кореша санкции наложили. Вот американцы кремлеботы. Ведь каждый украинский петебот знает что с кацапами нужно торговать а не воевать
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Це точно. Наприклад сєріальчікі їм продавати.
Какая разница?

Да, зєглот?
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А пэпа в конце ***сцарствования* снял! Это уже показатель!
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яке нещастя спідкало любого друга парашена мальдівсько-ліпецького! напевно агенти кремля і ху@ло винні!
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Не паясничай! Самое надежное убежище для Плохотнюка-подмосковье!
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Педюня расстроился видать.... Столько всего связывает...
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За все время,что Украина выиграла с этой дружбы?
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А на молдавського хаббадника падлошенко коли санкції штати накладуть
Якщо зелена жаба не хоче
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Выбор схем в арсенале г-на Плахотнюка достаточно широк, но есть одна интересная история со схемой в энергетике.
Энергосектор Молдовы характеризуется двумя плачевными явлениями: полная зависимость от импорта российского газа и закупка электроэнергии у непризнанного ею же самой Приднестровья. Эти две «неизбежности» связаны нераздельно.

Ой, как мило. А, кто же это в Украине сейчас закупает электроэнергию, газ и уголь на Роисе?
Ой!!! Да не может быть, шоб это был честный дядя Беня Коломойский...
Сразу видно, что партнеры.
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Ничего бедненькому Плохотнюку не будет! Он может даже обратно на Родину вернуться,и ему ничего и тут не будет. Но самое надежное место-это Ростов. А все остальное это был цирк,для того,чтобы привести к власти соССиалистов,как было в конце 90-ых,когда Лучинский привел к власти комМУнистов. И еще,- Вы знаете,кто протащил во власть Додона? Не знаете? Так я Вам скажу- Плохотнюк! Это было при комМУнисте Воронине!
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а у вас коммунисты... как живут по заветам Ленина, Маркса и Энгельса читали?))
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У нас комМУнистов почти не остались,- почти все стали соССиалистами! Обычно говорят,что соССиализм это первая фаза комМУнистического строя,-а тут ********,были комМУнистами,а стали соССиалистами...Ретроградство,какое-то... Вобщем то,каждый из них в конце пути,когда свечку будут держать,будет думать о себе "Каким же я подонком был в этой жизни..."
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В самой идее социализма ничего нет плохого, сейчас вполне в Европе существует социальная рыночная экономика, но тут видно что дурят у вас людей под красивыми лозунгами, в принципе, как и у нас
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Я,в свое время,чуть не закончил Университет марксизма-ленинизма (уже даже диплом писал). КомМУнистическая теория красивая,манящая,своими красивыми лозунгами,но могу Вам сказать твердо,-нет в комМУнистической теории ничего хорошего,и ничего хорошего не будет! В основе теории ошибки,потому коммунистическая идея хороша для лентяев и бездельников,которые будут работать кое-как,и будут ждать все время,чтобы им что то ДАЛИ! Отсюда и подхалимство,знакомства,блат,родственные связи и всякие другие мерзкие категории,характеризующие человека. И комМУнистическое общество НИКОГДА не будет иметь результаты лучше капиталистического общества. Потому,про комМунистическую сказку,надо просто забыть и надо думать,как самому стать лучше,работать лучше и иметь результаты лучше!
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Когда уже наши солнышки, живущие в странах, которые кацапы считают "своими", начнут понимать, что их главная цель - отбиться от мышебратьев, иначе ордынцы не дадут их стране развиваться.
Солнышки с Майичкой под стандартные визги "Ко-ко-коррупция!!! Апшоры!!!" помогли предателям и кацапам свалить их сильнейшего врага в стране и получить полную власть - поздравляю, полезные идиоты, теперь жрите рузьке мир.
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А как же его друг Петька? Про него забыли....
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Гарна ініціатива, яку Помпео має помпезно перенести на Україну і накласти санкції хоча б на тисячу українських чиновників.
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От цікаво було би знати зебілам (які тут фейками серуть) що санкції проти фірм Плахотнюка РНБО України знімав на персональне прохання уряду Молдови, яким на той час керував Павел Філіп, очільник Демпартії Молдови, з намаганням запобігти розвороту Молдови в касапський союз.
До речі, нове РНБО України ці санкції не поспішає поновлювати...
А що сталося з Молдовою в минулому році - варто поновити в памяті хоча би за допомогою статті https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/12/7102949/ Та й в гуглі інших матеріалів дофіга.

Але нахрена це зебілам знати? Їм краще насрати калачами...
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