 США наклали санкції на молдавського олігарха Плахотнюка, - Помпео

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це в Twitter заявив держсекретар США Майк Помпео.
"Корупційні дії Володимира Плахотнюка підірвали верховенство права і серйозно поставили під загрозу незалежність демократичних інститутів у Молдові. Сьогодні я публічно вношу його в список", - зазначив він.
"США стоїть поруч із Молдовою в боротьбі з корупцією", - додав він.
Крім Плахотнюка, заборону на видачу в'їзних віз вводять стосовно його дружини Оксани Кілдеску, сина Тимофія Плахотнюка і неповнолітньої дитини (очевидно, сина Інокентія), сказано в повідомленні на сайті Держдепу.
США - агенды *******, капитулянты, зрадофилы и марионетки Коломойского.
Какие еще нужны доказательства?
-Шыкаладом.
Красота!
ЗЕ в Оман не от хорошей жизни ездил бабло Коломойского спасать. Низзя Бене бабло хранить в нормальных странах. Поэтому он ныкал их от США в Омане. А из Омана они так просто не достаются, как из Кипра, например.
Он все еще под следствием в США и ВБ или уже в розыске?
Почему?
Какая разница?
Да, зєглот?
Якщо зелена жаба не хоче
Энергосектор Молдовы характеризуется двумя плачевными явлениями: полная зависимость от импорта российского газа и закупка электроэнергии у непризнанного ею же самой Приднестровья. Эти две «неизбежности» связаны нераздельно.
Ой, как мило. А, кто же это в Украине сейчас закупает электроэнергию, газ и уголь на Роисе?
Ой!!! Да не может быть, шоб это был честный дядя Беня Коломойский...
Сразу видно, что партнеры.
Солнышки с Майичкой под стандартные визги "Ко-ко-коррупция!!! Апшоры!!!" помогли предателям и кацапам свалить их сильнейшего врага в стране и получить полную власть - поздравляю, полезные идиоты, теперь жрите рузьке мир.
До речі, нове РНБО України ці санкції не поспішає поновлювати...
А що сталося з Молдовою в минулому році - варто поновити в памяті хоча би за допомогою статті https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/12/7102949/ Та й в гуглі інших матеріалів дофіга.
Але нахрена це зебілам знати? Їм краще насрати калачами...