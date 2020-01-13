EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  4063  65
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (37) розслідування (1619) РНБО (626) МАУ (115) Бутусов Юрій (1194)

 Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов

Виліт рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України" затримали через перевантаження. 80 валіз пасажирів, які зняли, досі на митному терміналі в Тегерані.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.

"Ми отримали інформацію про те, що були певні затримки з відправкою літака на одну годину. Треба було відразу з'ясувати - чому? Ці затримки були пов'язані з тим, що було перевантаження літака, і 80 валіз пасажирів, які були завантажені, зняли. Вони і сьогодні на митному терміналі в Тегерані. Літак злітав не переобтяжений. Тобто частина валіз загиблих досі ще в аеропорту", - зазначив Данілов.

Читайте також: МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Також читайте: Конкретної дати передачі чорних скриньок збитого літака МАУ поки немає, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169665
 
 
 Топ коментарі
 
Самолеты взлетали и садились и до и после, но сбили именно наш, теперь нам рассказывают сказки про ошибку, про намаз и про прочую хрень...
 показати весь коментар
 
тепер чемодани забере бородата бабуся.....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Самолеты взлетали и садились и до и после, но сбили именно наш, теперь нам рассказывают сказки про ошибку, про намаз и про прочую хрень...
 показати весь коментар
 
 
Между непредумышленным и умышленным массовым убийством разница вообще-то огромная.
 показати весь коментар
 
 
Взлєталі.
Але ж до того, як:
«Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
 показати весь коментар
 
 
.... Наприклад, до вильоту "Боїнга" МАУ з Тегерану вилетіли лайнери німецької "Люфтганзи", Австрійських авіаліній, а за дві хвилини після - літак турецької авіакомпанії.Источник: https://censor.net.ua/r3169642...
 показати весь коментар
 
І паззл складується.
Іранці наносять ракетний удар по базам США.
Потім злітає український літак. А тут якраз отвєтка США по базі ППО КВІР де ЗРК ТОР, з спєціалістамі-совєтніками, що поряд з Аеропортом Хомейні. Вибухи, все горить. Український літак падає. Ракета США 100%.
Але Тамп у останню мить, дав відбій.
 показати весь коментар
 
Это очень трудно организовать, тупо ждали наш самолет, турецкий взлетевший через 2 мин., не тронули.
 показати весь коментар
 
 
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.
Наш злетів у 6:15. Практично, через ГОДИНУ після Turkish Airlines . А не через ДВІ хвилини.
(«Диявол нишкне в деталях»)
 показати весь коментар
 
 
Если в том самолете летел кто то очень важен ,,предатель" Ирана, могли так и поступить. С другой стороны, Ксир и так мог без проблем взять этого человека прямо в аэропорту. Вы немакаете на то, что самолет стал жертвой ,,разгрузки"? То есть, надо убить самолет такой не ядерной страны, для того, чтоб Америка не дала ответку, так как вот такая трагедия? Я, все таки, думаю, что бармалеи погоричились. Или погоречилась ,,нет-аналаговая-система-даже в галактике мейд ин Рабша". С уважением к Вам. Это IMHO.
 показати весь коментар
 
 
ищи кому выгодно...
норм чел обычно НЕ делает того, что ему НЕ выгодно.
кроме ивана-дурака, ессно...
как-то так.
 показати весь коментар
 
Та понятно. А чому рейс не відмінили взагалі?
 показати весь коментар
 
 
не було причин. це був 28 літак, який вилітав.
 показати весь коментар
 
 
тепер чемодани забере бородата бабуся.....
 показати весь коментар
 
 
О перегрузе писали другие ресурсы..
Часть багажа должна была бы быть отправлена другим/следующим рейсом..
Мировая практика.
 показати весь коментар
 
 
_Чего? Мировая практика? Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов - Цензор.НЕТ 2228 Я по прилёту окажусь без багажа, который прилетит, быть может, только завтра? А если у меня через час-два посадка на другой рейс? Мировая практика... дерьмо это!
 показати весь коментар
 
 
Мона взять больше топлива..
За шмутки Жизнь отдашь?
 показати весь коментар
 
Увы, Именно так. Максимум получишь баксов 50 на всякие мыльно рыльные. И если не привезут в течении 3 дней еще немного
Вот если совсем потеряют атм есть шанс получить до 50 баксов за кг багажа
Короче читаем условия перевозки.
 показати весь коментар
 
Забрехались так, що вам вже ніхто не вірить.
 показати весь коментар
 
 
"Борт МАУ вылетел из аэропорта со значительной задержкой, причина которой не уточняется. Взлет зафиксирован в 6:12 утра вместо планового времени 5:15. Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
 показати весь коментар
 
т.е. у базьі бьіло расписание рейсов? если так, то как они не получили инфу о позднем вьілете?
 показати весь коментар
 
 
Т.є. система ППО аеропорту Хомені, чекала отвєтку від США.



 показати весь коментар
 
Даже не так. Судя по всему исперды-комментаторы уверены, что диспетчерская служба аэропорта точно знала время запланированной ракетной атаки на базу США и, что еще более важно, время ожидаемого ответного удара со стороны США, поэтому заполнила на треть самолет гражданами Ирана, придумала историю про чемоданы (сами исперды-комментаторы чемоданы не видели, поэтому уверены, что их нет) чтобы задержать рейс, и в полной уверенности, что никогда и никто об этом не догадается, отправила самолет прямо под ракеты ПВО.
И это все потому, что им дали приказ из кремля, чтобы каким-то уму непостижимым образом надавить на Зеленского, чтобы он всей Украиной вошел в состав наваросии... Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов - Цензор.НЕТ 2089
 показати весь коментар
 
 
атака была в 0-30 приблизительно за 5 часов ДО вылета
Все источники писали так
 показати весь коментар
 
Ребяты, вы так заврались, что даже если и скажете случайно правду, никто не поверит. Репутация, аднака... Задержка вылета "Боинга" из Тегерана связана с перегрузом - 80 чемоданов погибших пассажиров остаются в аэропорту, - Данилов - Цензор.НЕТ 3562
 показати весь коментар
 
 
а что там с телами? в них есть шрапнель, они цельі, все ли они? по идее они все бьіли еще пристегнутьі
 показати весь коментар
 
Их в радиусе 2 км собирали. Ты раскуроченый фюзелаж видел? Там уже пофиг были они пристегнуты или нет.
 показати весь коментар
 
 
с телами всё грустно, там одни фрагменты, то что я видел на видео (
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилы выкручиваюца как могут. Если бы Иран сам не признался шо сбили ракетой, то ЗЕсепарская шобла до сих пор бы визжала что это техническая неисправность.
 показати весь коментар
 
 
Почему-то уверен, что сбили кацапы, а иранцы взяли вину на себя за какие-либо преференции от РФ.
 показати весь коментар
 
 
у нажавшего кнопку еготамнебывшего ванятки были проблемы со связью, только потому, шо тот был ни бум, бум на фарси.
 показати весь коментар
 
 
Вес:
Макс. взлетный вес (кг) 78 240 - 79 000
Макс. посадочный вес (кг) 63 320
Вес пустого (кг) 41 140
Макс. вес без топлива (кг) 61 690
Макс. коммерческая загрузка (кг) 20 540
Емкость топливных баков (л) 26 020
Летные данные:
Дальность полета с макс. загрузкой (км) 5 400
Макс. крейсерская скорость (км/ч) 850
Длина пробега (м) 1 630
Двигатели CFMI CFM56-7B24/26,
2 x 10980-11930 кгс
Пассажирский салон:
Кол-во кресел (эконом) 189
Кол-во кресел (эконом/ бизнес) 160
Ширина салона (м) 3.54

Вопрос: сколько тонн чьюмоданов везли с Ирана? Золото везли и ли что?
 показати весь коментар
 
 
_Отож! Якобы пришлось выгружать 3,2 тонны чемоданов (и это явно завышенная оценка)
 показати весь коментар
 
180 человек примерно 11 тонн, и 180 чемоданов по 20 кил ещё 4 тонны, итого 15 тонн, а можно 61-41=20 тонн
 показати весь коментар
 
 
похоже на правду. перед началом эскалации бежало много семей иранцев с двойным гражданством много везли. интересно бы узнать род занятий каждого из пассажиров.
 показати весь коментар
 
_Подтвердилось бы если большая часть билетов раскуплены в течение нескольких дней перед вылетом. Это представляется маловероятным.
 показати весь коментар
 
мы ничего не знаем о билетах. знаем, что вдруг полторы сотни иранцев засобирались за кордон. много семей. большинство в двойным гражданством.
 показати весь коментар
 
_Ясно. Ты не понял. Вдруг или не вдруг - это можно определить по тому как как покупали билеты.
 показати весь коментар
 
я всё понял. сразу. мы ничего не знаем про билеты.
 показати весь коментар
 
Есть лимит на багаж. Нельзя всю квартиру с собой в полет взять сразу
 показати весь коментар
 
очередная хрень от данилова! дебилоиду нужно учить матчасть!!!
 показати весь коментар
 
Это нам сейчас аккуратно намекают, что всему виной капитан, который взял лишнее топливо, из-за которого пришлось выгружать часть багажа и поэтому борту прилетело Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов - Цензор.НЕТ 4231
 показати весь коментар
 
 
Наша казка гарна, нова, починаймо її знову. А не багато казок ви нам засовуєте, щедрувальники?
 показати весь коментар
 
 
Новая отмазка от сказачника Данилова! Была же версия - "вылет задержали, бо как раз Иран атаковал базы амеров ракетами". По-моему, версия даже иранская. Извиваются земрази, как уж под вилами.
 показати весь коментар
 
одна из погибших занималась грузоперевозками. Её самолёт с гуманитаркой.. летом уничтожили в Ливии. Что она делала в Иране. И не везла ли она груз?
из-за пассажиров перегруза не могло возникнуть математически, там запас ещё тонн 5
 показати весь коментар
 
зеленский дорого за побрехать не возьмёт ...
 показати весь коментар
 
Там ещё какой-то рейс задержали на 40 минут. Тоже перегруз!
 показати весь коментар
 
_А ещё той ночью от иранцев были сообщения, что они якобы сбили летак американцев. Сразу после удара по базам. Они тогда привели ПВО в боеготовность и авиацию подняли.
 показати весь коментар
 
что ж они такого пёрли, а??? Аж 80 чемоданов... я вижу тут сто двадцать конспирологов и ИкперДОв.... читать противно - все всё знают и понимают. Идиоты - правда всегда проще и страшнее, чем ваши измышления....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору