 Затримка вильоту "Боїнга" з Тегерана пов'язана з перевантаженням - 80 валіз загиблих пасажирів залишаються в аеропорту, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.
"Ми отримали інформацію про те, що були певні затримки з відправкою літака на одну годину. Треба було відразу з'ясувати - чому? Ці затримки були пов'язані з тим, що було перевантаження літака, і 80 валіз пасажирів, які були завантажені, зняли. Вони і сьогодні на митному терміналі в Тегерані. Літак злітав не переобтяжений. Тобто частина валіз загиблих досі ще в аеропорту", - зазначив Данілов.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
Але ж до того, як:
«Стоит заметить, что именно во время задержки произошла ракетная атака Ирана на авиабазу, которая используется США."
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
Іранці наносять ракетний удар по базам США.
Потім злітає український літак. А тут якраз отвєтка США по базі ППО КВІР де ЗРК ТОР, з спєціалістамі-совєтніками, що поряд з Аеропортом Хомейні. Вибухи, все горить. Український літак падає. Ракета США 100%.
Але Тамп у останню мить, дав відбій.
Так, в промежуток с 3 до 4 ночи в Тегеране приземлились самолеты трех турецких компаний (Turkish Airlines, Pegasus и AtlasGlobal) и Qatar Airlines, а в 5:35 сел еще один самолет Turkish Airlines из Стамбула.
Наш злетів у 6:15. Практично, через ГОДИНУ після Turkish Airlines . А не через ДВІ хвилини.
(«Диявол нишкне в деталях»)
норм чел обычно НЕ делает того, что ему НЕ выгодно.
кроме ивана-дурака, ессно...
как-то так.
Часть багажа должна была бы быть отправлена другим/следующим рейсом..
Мировая практика.
За шмутки Жизнь отдашь?
Вот если совсем потеряют атм есть шанс получить до 50 баксов за кг багажа
Короче читаем условия перевозки.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/01/8/7104874/
И это все потому, что им дали приказ из кремля, чтобы каким-то уму непостижимым образом надавить на Зеленского, чтобы он всей Украиной вошел в состав наваросии...
Все источники писали так
Макс. взлетный вес (кг) 78 240 - 79 000
Макс. посадочный вес (кг) 63 320
Вес пустого (кг) 41 140
Макс. вес без топлива (кг) 61 690
Макс. коммерческая загрузка (кг) 20 540
Емкость топливных баков (л) 26 020
Летные данные:
Дальность полета с макс. загрузкой (км) 5 400
Макс. крейсерская скорость (км/ч) 850
Длина пробега (м) 1 630
Двигатели CFMI CFM56-7B24/26,
2 x 10980-11930 кгс
Пассажирский салон:
Кол-во кресел (эконом) 189
Кол-во кресел (эконом/ бизнес) 160
Ширина салона (м) 3.54
Вопрос: сколько тонн чьюмоданов везли с Ирана? Золото везли и ли что?
из-за пассажиров перегруза не могло возникнуть математически, там запас ещё тонн 5