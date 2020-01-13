 "Сумніви є в об'єктивності суду, а не слідства", - доброволець Осмаєв про затримання підозрюваного у вбивстві снайпера ЗСУ Окуєвої

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Gromadske ТВ.
Осмаєв зазначив, що ніколи не знав підозрюваного, а також інших членів групи.
Він розуміє, що це замовний злочин: "Щодо слідства немає сумнівів, але є сумніви в судовій системі, яка відпускає підозрюваних у вбивствах", — зазначив Адам.
У 2017 році після вбивства Аміни тодішній радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що на зброї було знайдено ДНК ймовірних стрілків. Однак оперативно цю інформацію спростували у поліції, зазначивши, що жодних слідів не було.
Осмаєв пояснив, що впродовж розслідування не знав більше за ЗМІ, але певен, що інформацію про ДНК на зброї спростували задля того, аби не зашкодити слідству.
"Спочатку сказали про ДНК, але це було неправильно з оперативної точки зору, тому потім спростували, щоб приспати пильність злочинців", — сказав Осмаєв.
Чоловік також висловив вдячність правоохоронцям, зазначивши, що "це велика удача, передумовою якої стала рутинна робота поліції".
"Я думаю скоро слідство надасть інформацію щодо замовників. Це представники влади в РФ", — упевнений Осмаєв.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.
12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.
Все в одной лодке.
И это горе надолго.
Слава Свободной Ичкерии!
Слава Україні
Как вы думаете мог ли ЗЕ быть заказчиком?
Защищая своих в судах устраивают цырки национал-маргинальные отморозки: запугивая, избивая, обсыкая и угрожая адвокатам, журналистам и оппонентам.
На мой скромный взгляд, за эти 6 лет право в Украине уничтожено полностью.
К неприкосновенным и неподсудным олигархам, депутатам, уркам и приближённого к верхушке блатняка присоединились ещё ветераны АТО и разные волонтёры, которым оказывается тоже можно нарушать закон и за них всегда найдутся защитники, и закон всегда найдёт для них оправдание.
Уже нихто никому нигде не верит. Все вокруг орут друг на друга, брызгаются своими фекалиями и откровенно ненавидят друг друга. Мы разрушили наше единство, шо образовалось в нас во времена Майдана. Нафиг! До откровенной вражды...
Это всё - шо у нас получилось построить за 6 лет.
Другими словами "братские народы".
""национал-маргинальные отморозки""" - списано с пригожинской методички.
Ну, я националист.
А, російською пишу? Не питання.
Я - ультра націоналіст. Не правий, і не лівий, тому що патріот.
Яке ти відношення маєш до Майдану, чучело?
Зроби Майдан в своєму Усть-Блошанську Іркутської губернії.
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Впевен, ти й не знаєш, де знаходиться класне місто Біла Церква.
Взяло собі нік, косить під українця, тварина..
поросятамисученятами !