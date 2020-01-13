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Все про:суспільство (40) вбивство (2032) Окуєва Аміна (112)

 "Сумніви є в об'єктивності суду, а не слідства", - доброволець Осмаєв про вбивство Окуєвої і затримання підозрюваного

Чоловік Аміни Окуєвої, який був разом із нею в автомобілі в день, коли на них скоїли замах, прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві дружини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Gromadske ТВ.

Осмаєв зазначив, що ніколи не знав підозрюваного, а також інших членів групи.

Він розуміє, що це замовний злочин: "Щодо слідства немає сумнівів, але є сумніви в судовій системі, яка відпускає підозрюваних у вбивствах", — зазначив Адам.

У 2017 році після вбивства Аміни тодішній радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив про те, що на зброї було знайдено ДНК ймовірних стрілків. Однак оперативно цю інформацію спростували у поліції, зазначивши, що жодних слідів не було.

Читайте також: Слідство не має інформації про "великий борг" Осмаєва та Окуєвої, - глава поліції Київщини Нєбитов

Осмаєв пояснив, що впродовж розслідування не знав більше за ЗМІ, але певен, що інформацію про ДНК на зброї спростували задля того, аби не зашкодити слідству.

"Спочатку сказали про ДНК, але це було неправильно з оперативної точки зору, тому потім спростували, щоб приспати пильність злочинців", — сказав Осмаєв.

Чоловік також висловив вдячність правоохоронцям, зазначивши, що "це велика удача, передумовою якої стала рутинна робота поліції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окуєву, топменеджера Caparol і начвідділу реклами Київського метрополітену могла вбити одна і та сама банда, - Нацполіція

"Я думаю скоро слідство надасть інформацію щодо замовників. Це представники влади в РФ", — упевнений Осмаєв.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 30 жовтня 2017 року на переїзді біля населеного пункту Глеваха Київської області автомобіль, у якому були Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, був розстріляний із засідки диверсантами. Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення.

12 січня 2020 року поліція затримала організатора вбивства Аміни Окуєвої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Окуєвої - замовне: у слідства є версії щодо замовника, - глава поліції Київщини Нєбитов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169664
 
 
 Топ коментарі
 
завтра их всех отпустят на россию, обменяют на какого нибудь гастробайтера из Полтавы, который репостнул ничайно, что путин-хуйло
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Всё что заявляет Антон Геращенко это полный бред.
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Какое может быть доверие к МВС под руководством Авакова ? 😎
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завтра их всех отпустят на россию, обменяют на какого нибудь гастробайтера из Полтавы, который репостнул ничайно, что путин-*****
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Блохер это еще круто, думаю поменяют на какого нибудь неудачливого нарика, прповозящего в занице пару доз...
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Всё что заявляет Антон Геращенко это полный бред.
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Человек проявляет нужные качества, это главное.
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Какое может быть доверие к МВС под руководством Авакова ? 😎
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Яка може бути довіра взагалі до зеленої влади?
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А когда в Украине было доверие к власти ? Как была бандитско-олигархическая, так и осталась... 😕
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Багато хто має такі переконання щодо цього замовного вбивства та судової системи.
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У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко, https://uc.ink/1hL1cT?pub=link [У Авакова шьют убийство Акуевой киллеру, связанному с СБУ времен Порошенко - Экономика от Пророка]: Посмотри!
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Не Акуєвой, а Окуєвої. І не "связанному с СБУ", а "можливо пов'язаний з торгівцями зброєю, які можливо пов'язані з СБУ".
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Адам, Амина.. Не имел чести быть знакомым лично, но есть общие хорошие друзья.
Все в одной лодке.
И это горе надолго.
Слава Свободной Ичкерии!
Слава Україні
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Предводитель ОПГ убившей Окуеву такой себе Юра Редькин. Он с Еленой Зеленской и его советником Шефиром ведут общий бизнес.
Как вы думаете мог ли ЗЕ быть заказчиком?
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Офигєнна таємниця наявності слідів ДНК. Мабуть для того аби злочинець не міг змінити свою ДНК. А ось підкинути ДНК потім, навіть туди де його не було, слідство здатне.
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Не знаю, но уже понятно , за заказными убийствами стоят то типа волонтеры, то типа атошник. А куда подевался след ФСБ РФ, про которое кричали на каждом углу????В принципе происходит то, что происходило в начале 90, когда бравые афганцы превратились в обыкновенных бандюков.....
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а може слід ФСБ треба шукати в поліції, прокуратурі та судах?
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Все может быть.Но я уже склонен, к тому, что мы имеем обыкновенных бандюков прикрывающиеся типа волонтеров и атошников....
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якщо ти сволота відчувати себе сволотою самому погано для травлення. і тому ти ємєля з такою надією чіекаєш що і інші стануть схожими на тебе . тоді ти виглядатимеш як рівний серед рівних . правда ?
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Иди придурок лесом.Кто министр МВД, твое чучело с майдана или я что то путаю....
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ти не просто шото путаєш ємєля ти цілеспрямовано брешеш ти ж прекрасно розумієш що саме завдяки авакову справжні риговські зрадники країни і вбивці українців або взагалі не чіпались або справи проти них розвалювались до речі і ти такий борзий саме тому що аваков міністр
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Ты чквырло недоразвитое. Что я вру???? Что этот мусор Собака не стгяла на майдане???? Не с майдана оно впрыгнуло в кресло министра?????
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саме тому ємєля ти і маєш можливість брехати а взагалі то диви як цікаво ю тебе тіпає від українського слова майдан б а ти не замислювався що якби не зрада ригів то не було б ніякого майдану . не було б ні анексій ні окупацій . чому зрадники риги не покарані ? чому беркутня не на нарах ? а тому що аваков заблокував реформу поліції щоб спасати таке падло як ти і тобі подібні персонажі
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Меня не типает от майдана. То, что там была Собака это факт. Как факт и то, что он оказался в кресле министра МВД именно благодаря майдану. И другой неоспаримый факт Результаты майдана глубоко отрицательны. Других не могло быть. По Кипплингу Не могут шакалы возглавлять волчью стаю.....
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та да тєбя не тіпаєт от майдана )) рєзультати майдана по перше ще дуже рано підводити по друге нагадаю ще раз не було б зради совків і ригів не булоб ні майдану ні війни кацапи напали саме тому що такі як ти продавали україну ригам за пакуночок гречки чи двісті гривень нічого б не було якби така сволота як ти не була сволотою і не підтримувала зрадників і ворогів україни
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Вот видишь, как только доходит до результатов. Положительных. Из нет ни одногт, ни в одной сфере. Куда бы не засунули свой нос кудесники с майдана, везде разруха. Все остальное просто болтовня.....
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а ну да який палажитєльний рєзультат може бути якщо люди відчують і усвідомлять себе це ж більше ніякої гречки й брехні такі як ти в такій атмосфері задихаються . да ємєля ?
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Назови, ты мне типа патриот хоть одну область, где был бы хоть один, пусть небольшой, но положительный результат. Такой области нет, все остальное болтология. И все деятели майдана, ко орые не пошли на поклон к зеленому, на свалке украинской истории
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відразу видно ємєля що тине в україні жевеш резольтат в тому що люди почали усвідомлювати себе людьми тобі звісно не це не знайомо яка українська історія якщо такі совки як ти возьмуть верх україни не стане до речі попугайчик твій президент дарма ти на нього так сичиш а до речі чим тобі всьоравно не догодило він же так старається тобі сподобатись )
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Так ты и есть след фсб *********, которую ты тут случайно назвал "рф". "Сумніви є в об'єктивності суду, а не слідства", - доброволець Осмаєв про вбивство Окуєвої і затримання підозрюваного - Цензор.НЕТ 269
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Уйди недоразвитый. Тебе везде рашка мерещиться....
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Москва методично через наших советских представителей народа Украины,которые сейчас у власти убирает и запугивает ,исключительно волонтёров, атошников и активистов майдана,ранее Аваковым были упразднены добровольные батальоны, остался последний шаг это братание донецким советским как говорит кремлёвский Фюрер НАРОДОМ УКРАИНЫ,так как по хутинскому понятию Украины как страны не ,а есть просто советский народ Украины
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В стране полностью дискредитирована судебно-правовая система.
Защищая своих в судах устраивают цырки национал-маргинальные отморозки: запугивая, избивая, обсыкая и угрожая адвокатам, журналистам и оппонентам.
На мой скромный взгляд, за эти 6 лет право в Украине уничтожено полностью.
К неприкосновенным и неподсудным олигархам, депутатам, уркам и приближённого к верхушке блатняка присоединились ещё ветераны АТО и разные волонтёры, которым оказывается тоже можно нарушать закон и за них всегда найдутся защитники, и закон всегда найдёт для них оправдание.
Уже нихто никому нигде не верит. Все вокруг орут друг на друга, брызгаются своими фекалиями и откровенно ненавидят друг друга. Мы разрушили наше единство, шо образовалось в нас во времена Майдана. Нафиг! До откровенной вражды...
Это всё - шо у нас получилось построить за 6 лет.
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Твое так называемое "единство" - это столетия геноцида украинцев русскими.
Другими словами "братские народы".
""национал-маргинальные отморозки""" - списано с пригожинской методички.
Ну, я националист.
А, російською пишу? Не питання.
Я - ультра націоналіст. Не правий, і не лівий, тому що патріот.
Яке ти відношення маєш до Майдану, чучело?
Зроби Майдан в своєму Усть-Блошанську Іркутської губернії.
==
Впевен, ти й не знаєш, де знаходиться класне місто Біла Церква.
Взяло собі нік, косить під українця, тварина..
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Ты не националист...ты упоротый хохол, Не украинец, а именно хохол, каких полно в денеэрах и лугандонах, и ты оскорбляя других, сейчас будешь вякать, что ты не такой, а на самом деле ты ничем не лучше упоротых кацапов.
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Ещё неизвестно, что это за такой Андрей, который косит под упоротого вышиватника. Вполне возможно, что это кацапский провокатор. Нормальный украинец не будет сталкивать лбами своих сограждан.
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Бо ти є звичайним корисним *********** дурнем, або провокатором
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100% иногда ловишь себя на мысли, где подевались те светлые и добрые люди, которые массово поддерживали кто чем мог и Майдан и добробаты...кто убил их веру и вернул Украину в прошлое? ....есть одна жирная **** с поросятами сученятами !
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Она всегда одинаковая была судебно-правовая система, просто жила раньше по понятиям, а сейчас понятия типа отменили, а общественные демократические институты, которые должны контролировать систему портновых-********* слишком слабы. На каждую реформацию есть контрреформация, на революцию - контрреволюция. Этого бы не случилось, если общество было представлено значительным числом представителей малого и среднего бизнеса, а у нас с одной стороны - олигархат, а с другой - быдломасса.
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...если бы не эти "отморозки", то "треугольники смерти", в который и мне попасть удалось в 12г., раздавили бы всех, кто не в их системе..для тех кто не знает- треугольники эти состоят и пока до сих пор еще к сожалению не уничтожены, из ментуры , прокуратуры и судов...это было и пока еще остается, государством в государстве..и кто попадал в ихние "обьятия", никогда, не то что правду не находил, а хорошо что живым оставался, теряя все, что поцам этим, под погоном с гербом, нравилось "Сумніви є в об'єктивності суду, а не слідства", - доброволець Осмаєв про затримання підозрюваного у вбивстві снайпера ЗСУ Окуєвої - Цензор.НЕТ 2461 ..поэтому я и на Майдан вышел..и выйду еще, если бардак этот продолжаться будет...так что писец что выше, грыша задунайский, или как тебя там, поаккуратней в выражениях ...
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Как то подозрительно во всех преступлениях крайние то ВСУ, то волонтеры.
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