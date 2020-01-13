 Міноборони тимчасово призупинило приватизацію службового житла

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На час введення нового механізму тимчасово обмежено виключення житла з числа службового", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни є частиною комплексного підходу до забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житлом, що вводиться в рамках виконання Програми трансформації Міністерства оборони та Збройних сил України.

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На даний момент вже були оприлюднені відкриті списки військовослужбовців, які перебувають у черзі на отримання квартири. Також було розпочато формування єдиного земельно-об'єктного банку і фонду штатно-посадового житла для проживання військовослужбовців під час служби.

"На період впровадження практичного етапу систематизації відомостей про наявне відомче житло, уніфікацію і переведення процесів його видачі в онлайн, тимчасово обмежено виключення житлових приміщень з числа службового житла. Після запуску прозорого механізму, процес "розслужбовування" буде відновлено", - підкреслюють у відомстві.

Очікується, що новий підхід мінімізує корупційні ризики і забезпечить прозорість процесу надання військовослужбовцям житла на всіх етапах.

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