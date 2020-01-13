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 Міноборони тимчасово призупинило приватизацію службового житла

Міністерство оборони України проводить систематизацію даних про наявний житловий фонд для переведення їхнього обліку та видачі в електронну форму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На час введення нового механізму тимчасово обмежено виключення житла з числа службового", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зміни є частиною комплексного підходу до забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житлом, що вводиться в рамках виконання Програми трансформації Міністерства оборони та Збройних сил України.

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На даний момент вже були оприлюднені відкриті списки військовослужбовців, які перебувають у черзі на отримання квартири. Також було розпочато формування єдиного земельно-об'єктного банку і фонду штатно-посадового житла для проживання військовослужбовців під час служби.

"На період впровадження практичного етапу систематизації відомостей про наявне відомче житло, уніфікацію і переведення процесів його видачі в онлайн, тимчасово обмежено виключення житлових приміщень з числа службового житла. Після запуску прозорого механізму, процес "розслужбовування" буде відновлено", - підкреслюють у відомстві.

Очікується, що новий підхід мінімізує корупційні ризики і забезпечить прозорість процесу надання військовослужбовцям житла на всіх етапах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169662
 
 
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Зарплата в ДВА РАЗА БОЛЬШЕ? Ну і хто з цих двох лузер?
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служебное жилье...может приватизироваться?
я думаю именно этим и пользуются штабные крысы по два раза в год получая квартиры и обеспечивая жильем своих родственников, подхалимов и протеже !!!
пройдитесь по "получившим" неоднократно квартиры ? и вы найдете там много интересного
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Взагалі-то службове житло (тим більше МО) не повинно приватизовуватися, від слова зовсім! Прийшла людина служити до певної частини, отримала службове житло десь поблизу, приватизувала його, а потім залишила службу, або перевелася на нове місце служби. І де після цього має жити її наступник, який, наприклад, після оголошення "тривоги" згідно нормативу має прибути в свою частину не пізніше, як за 20-30 хв.? Житлові проблеми військовослужбовців мають вирішуватися зовсім в інший спосіб: наприклад, іпотечним кредитуванням, частину платежів по якому компенсуватиме держава в залежності від вислуги.
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До речі чудова ідея.А якщо після того як взяв іпотеку переведуть на інше місце служби,за скільки вийде по тривозі прибути?
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А ДУСя не хочет приостановить привати зацию "служебного жилья"?
Сначала депутаты живут в гост/сьемном жилье,а под конец каденции приватизируют служебное элитное жилье. Не слишком ли дорого для самой нищей страны Европы?
Есть такая практика в богатых странах Европы?
Еслиб была,подозреваю они очень быстро станут бедными.
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Там зовсім не прозора система розподілу взагалі житла. Воно комусь надається, але, чьорт зна тільки як і кому, однозначно зі схемами і хитрощами. Тобто, люди обурюються, житло отримують не за чергами, а ті, хто стоїть десь всередині черги, за якимись рішеннями, не зрозуміло як. Той, хто отримує, він, звісно, знає як********** він отримав, але черга - то все маячня повна. Взагалі, вся ця програма забезпечення житлом військових - провальна. І чекати на якусь справедливість марно, бо це мафіозні всі схемки. Минобороны временно приостановило приватизацию служебного жилья - Цензор.НЕТ 3815
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Видать не успевают строить эти "служебные" квартиры на 5-6 комнат и стоимостью по 10 миллионов для штабных героев и генералов. Только я не слышал ни одного случая что бы в такой квартире жил честный военный а не генерал или его дети. Например Муженко перед тем как его уволили успел прихватить с собой и 5 комнатные "служебные" апартаменты. А вот участникам и ветеранам войны с РФ иногда дают "служебные" комнатёнки на 12 кв\м и без права приватизации. Трудно сказать для чего они временно запретили приватизацию,возможно что бы немножко притормозить жилой фонд для своих "полководцев" которые ещё погоны не получили,иначе пока сынки выпустятся то и квартир для них не останется,в крайнем случае ничего хорошего от их любых решений ждать не приходится.
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Бажаєш отримати квартиру без черги? Немає нічого простіше-сдайся у полон до москалів, зі зброєю та технікою... Нажаль це наші реалії (((
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