 Міноборони тимчасово призупинило приватизацію службового житла

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"На час введення нового механізму тимчасово обмежено виключення житла з числа службового", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зміни є частиною комплексного підходу до забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житлом, що вводиться в рамках виконання Програми трансформації Міністерства оборони та Збройних сил України.
На даний момент вже були оприлюднені відкриті списки військовослужбовців, які перебувають у черзі на отримання квартири. Також було розпочато формування єдиного земельно-об'єктного банку і фонду штатно-посадового житла для проживання військовослужбовців під час служби.
"На період впровадження практичного етапу систематизації відомостей про наявне відомче житло, уніфікацію і переведення процесів його видачі в онлайн, тимчасово обмежено виключення житлових приміщень з числа службового житла. Після запуску прозорого механізму, процес "розслужбовування" буде відновлено", - підкреслюють у відомстві.
Очікується, що новий підхід мінімізує корупційні ризики і забезпечить прозорість процесу надання військовослужбовцям житла на всіх етапах.
я думаю именно этим и пользуются штабные крысы по два раза в год получая квартиры и обеспечивая жильем своих родственников, подхалимов и протеже !!!
пройдитесь по "получившим" неоднократно квартиры ? и вы найдете там много интересного
Сначала депутаты живут в гост/сьемном жилье,а под конец каденции приватизируют служебное элитное жилье. Не слишком ли дорого для самой нищей страны Европы?
Есть такая практика в богатых странах Европы?
Еслиб была,подозреваю они очень быстро станут бедными.