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Все про:Іран (389) МЗС (2003) посольство України (165) Заяць Андрій (15)

 МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць

Державний секретар МЗС України Андрій Заяць обіцяє проаналізувати ситуацію з першими інформаційними повідомленнями посольства України в Ірані, що повідомило про технічні причини авіакатастрофи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я не драматизував би цей аспект. Це не було заявою посольства... Це було інформаційне повідомлення, яке посольство розмістило... Безумовно, посольство припустилося помилки, причому великої помилки... Те, що посольство мало зробити, - це поставити на самому початку тексту: за повідомленнями іранських органів влади", - сказав Заяць.

Він розповів, що в понеділок про це йшлося на закритому засіданні комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Верховної Ради.

Держсекретар МЗС наголосив, що наразі посольство України в Ірані працює в цілодобовому режимі, й після того, як тіла загиблих українських громадян буде репатрійовано в Україну, "ми проведемо аналіз, чому так сталося", маючи на увазі повідомлення посольства.

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"Буде вжито заходів для того, щоб навчити, якщо ми констатуємо в результаті аналізу, що не вистачало знань і досвіду... тим, хто так зробив. Покарати, якщо ми констатуємо, що були навчені дипломати, але які всупереч встановленим інструкціям зробили не так, як їх навчали", - сказав Заяць.

Нагадуємо, в день катастрофи посольство України в Ірані повідомило, що, за попередньою інформацією, "літак розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин", а версія теракту наразі виключається. Пізніше того ж таки дня посольство оновило інформацію про причини катастрофи, повідомивши, що "інформація про причини авіакатастрофи з'ясовується комісією", а "будь-які заяви про причини аварії до рішення комісії не мають офіційного характеру".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169654
 
 
 Топ коментарі
 
Какая власть, так и крутятся убогие.

МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц - Цензор.НЕТ 8309
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Бесполезно. Подбирали не по IQ, а по личной преданности. Получили стадо баранов.

МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц - Цензор.НЕТ 9783
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По моему ТАК даже Витя Ростовский юлой не крутился при явных зашкварах((
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Какая власть, так и крутятся убогие.

МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц - Цензор.НЕТ 8309
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такой довольный на фото, видать калинку-малинку станцевал
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Повторюсь. Сначала долго думал что Охлократия, но последние действия четко показали - Какистократия под управлением олигархата.
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йа хотів звернути увагу на високий проффєсіАналізьм
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Бурдиляк Сергій Анатолійович
Народився 18 квітня 1965 року у м. Львів.
В системі МЗС України працює з травня 1994 року.
1998 році - закінчив Дипломатичну академію Міністерства закордонних справ України
З серпня 2009 року по березень 2014 року- Генеральний консул України в Шанхаї. З липня 2014 року - Посол з особливих доручень МЗС України. З грудня 2015 року - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській республіці Іран.ПОСОЛ ОТ ПОРОШЕНКО.
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яка різниця, хто призначав цього бовдура?! воно зганьбило Україну, повинне відповісти, бажано не лише посадою!
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інформація вказує на добру підготовку та досвід роботи - він би помилки не допустився - він отримав письмову санкцію від МЗС УРСР і тільки тоді опублікував заяву
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В Трускавец их всех! На перевоспитание.
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Бесполезно. Подбирали не по IQ, а по личной преданности. Получили стадо баранов.

МИД будет анализировать ситуацию с сообщением посольства Украины в Иране о технических причина авиакатастрофы, - госсекретарь Заяц - Цензор.НЕТ 9783
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в австралию или на флориду на корм крокодилам
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В общем, ответ в целом ясен.
Посольство получило соответствующие инструкции из МИДа, следовательно, объявить посла идиотом и выгнать не выйдет.
Будут проводить "работу над ошибками".
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похоже на то. поонанизируют проанализируют и успокоятся.
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Може тому що вони усі Зайци? Тому і злякались Зелено-Х@вської саранчі.
🤔
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Зеля построил вертикаль лично преданных, но шибко туповатых исполнителей, где каждый боится взять на себя ответственность. А если сдуру и пытаются - получается Мендель.
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Чего вы все к Мендель цепляетесь?
Уверен, часовой, двухчасовой и суточный тариф, она успешно и профессионально отрабатывает!

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Судя по тому, что еще не уволили - весь спектр услуг...
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її вибрали із штирох тищ прєтєндєнток - така гатова на фсьо!!!
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а как ві думаєтє? канєчьно, наші, ісконно Rускійє
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Грёбаный ты Заец..., "ничего страшного, с кем не бывает". Всех этих "дипломатов", вместе с Пристайкой, уволить нахрен.
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12.01.2020 Зеркаль: "Если президент Зеленский лично попросит вернуться в МИД? Нет, уже нет.
Знаете, как по Станиславскому: не верю..."
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« так- так- так...будем анализировать. Вы, таварисч, зайдите на неделе за результатами «.
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не думала, що коли-небудь буду вас розспамлювати.

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а ви в курсі, що вас спамлять колишні друзі ?
отак підленько ...
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Конечно, только не друзья, а попутчики. В основном, кажется, от партии Гриценко. Та бес с ними. МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць - Цензор.НЕТ 9700 Таких как я тут единицы, меня это не особо волнует.
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У цій амбасаді працюють не дуже кваліфіковані дипломати, але я вважаю, що їхня помилка була страшною для цієї влади.
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цій владі нічо не страшно - піпль хаває локшину і не давиця - людей вже привчили до хуцпи - воно вже і не смердить
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Але це був зашквар для усього Світу і тепер їх будуть вважати ідіотами.
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вже! спасатєлєй вигнали копняками як якихось бомжів
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На жаль, НАС (українців) будуть вважати ідіотами.
Бо в світі вважається, що вибирала країна(((
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ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ.
Вже на поточному тижні «слуги народу» збираються розглянути законопроект «про регламент», який остаточно ліквідує парламентаризм в Україні, зробить Верховну Раду виключно маріонетковим органом, якому залишиться натискати на зелені кнопки за вказівкою Офісу президента.
Ось лише кілька норм, які остаточно поховають парламент в Україні:
❎ Голосування за законопроекти відбуватиметься лише в четвер. Інші дні - не можна.
❎ У вівторок та середу депутати зможуть лише обговорювати законопроект та правки. Після цього якісне голосування в четвер буде неможливим.
❎ Один народний депутат не зможе блокувати підписання закону шляхом внесення постанови про скасування. Тобто депутат ВР вже не стає повноцінним суб'єктом.
❎ Для запитів надається лише 30 хвилин у п'ятницю.
❎ Законопроекти президента виносяться в залу навіть без голосування за їх включення до порядку денного.
Таким чином, решта фракцій, крім «Слуги народу» просто можуть покинути залу Верховної Ради, адже вони не будуть впливати на процеси. Взагалі.
Це більше не парламентаризм. У разі голосування за законопроект, а воно є дуже ймовірним, Верховна Рада буде практично ліквідована як незалежним та самостійний орган.
Андрій Смолій
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7Кокс7

ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ.
Це почалося раніше - з "оновлення" ВР... МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць - Цензор.НЕТ 1299
 МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць - Цензор.НЕТ 7074
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Не оскорбляйте людей с синдромом Дауна. Эти люди просто не в состоянии врать.
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Ви рєшилі назвать всьо слово, ілі скажетє букву?
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""Это не было заявлением посольства… Это было информационное сообщение, которое посольство разместило…", - сказал Заяц". / Заяц считает украинцев идиотами?
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Ну, позаяк "воно" так "щитає" , то так воно і є...
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"Будут предприняты меры для того, чтобы научить, если мы констатируем в результате анализа, что не хватало знаний и опыта… тем, кто так сделал. Наказать, если нами будет констатировано, что были научены дипломаты, но которые вопреки установленным инструкциям сделали не так, как их учили", - сказал Заяц.

*
что это за набор фраз??? на каком он языке изъясняется? это изрёк госсекретарь МИДа ?
дааа...иногда удивляешься - как же правильно Бог фамилии раздает!
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_Да уж проанализируйте этот взбесивший меня высер! Будьте так любезны. И контрразведку подключите.
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Такое ощущение , что посольство получило Инструкции только не из МИДА , а из одной из Дружеской Страны , заявления то под копирку.
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посольства зараз виконують роль офісу для звернення громадян України за кордоном - ВСЕ ІНШЕ ТЯГНЕ НА СОБІ ДО КРЕМЛЯ ЄРМАК
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Єрамак з ОМАну дав вказівку по телефону , що казати
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Ермак в Мацкве у своей любимой женщины . Пусть погранслужба даст ответ ГДе ЕРМАК.
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Уберите Зайца в психушку - КАКИЕ технические причины , ЕСЛИ ЭТО ИРАНО- российский терроризм?
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Может он и Заяц , но выражение лица у него козлиное 😀😀😀
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о технических причина
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тщатєльнєйє нада (С)
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МИД Украины должен сделать заяву- рашку надо изолировать от мира КАК ТЕРРОРИСТА
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Это не было заявлением посольства… Это было информационное сообщение, которое посольство разместило… Источник: https://censor.net.ua/n3169654
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84ШУМ47Ь!!!!
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То, что посольство должно было сделать - это поставить в самом начале текста - по сообщениям иранских органов власти Источник: https://censor.net.ua/n3169654
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ТО ЦЕ І Є ТІ НЬЮАНСИ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬ ФАХІВЦЯ ВІД НЕВІГЛАСА!!!
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А деяким магічним коментаторам подобаються такий рівень дипломатів😲
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Наши власти пытаются всё же убедить муслимов, что может всё таки не они сбили самолёт. Иран не ведётся, валят всё на себя.
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А секретарь СНБО Данилов в соседней новости утвержадает, что:
"-Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави." Источник:https://censor.net.ua/r3169642
Не договорились между собой, шо именно брехать?
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Наши власти просто боятся за москалей. Потому что скоро весь мир узнает, что кнопку нажимал дважды русский офицер из отряда "Их там нет".
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ЕЩЕ РАЗ -

Бурдиляк Сергій Анатолійович
Народився 18 квітня 1965 року у м. Львів.
В системі МЗС України працює з травня 1994 року.
1998 році - закінчив Дипломатичну академію Міністерства закордонних справ України
З серпня 2009 року по березень 2014 року- Генеральний консул України в Шанхаї. З липня 2014 року - Посол з особливих доручень МЗС України. З грудня 2015 року - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській республіці Іран.
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значить текст заяви прийшов згори
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- з Кримля і в категоричній формі - публікувати "як є" без редакції - шоп жодна йота...
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Он делал заявление по указанию зеленой власти.

Секретар РНБО Данілов:

"-Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави."

Источник:https://censor.net.ua/r3169642
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там тільки одна помилка не "санкціонована нами", а "трансльована нами" із кримля
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Они(зелёное говно у власти) - все долб@***!?
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Депутат Заєць, не стрибайте по залу. (І.Плющ)
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Чому немає вибечень від міністерства і найсвітлішого з найвеличних, що брехали?
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Подібні заяви вже не випадковість, а тенденція. Все , що говорить наша влада, можна ставити під сумнів, бо після того. коли їх тикають мордою в їхню брехню вони дають задню і починають оправдовуватись.
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