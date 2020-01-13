 МЗС аналізуватиме ситуацію з повідомленням посольства України в Ірані про технічні причини авіакатастрофи, - держсекретар Заяць

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я не драматизував би цей аспект. Це не було заявою посольства... Це було інформаційне повідомлення, яке посольство розмістило... Безумовно, посольство припустилося помилки, причому великої помилки... Те, що посольство мало зробити, - це поставити на самому початку тексту: за повідомленнями іранських органів влади", - сказав Заяць.
Він розповів, що в понеділок про це йшлося на закритому засіданні комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Верховної Ради.
Держсекретар МЗС наголосив, що наразі посольство України в Ірані працює в цілодобовому режимі, й після того, як тіла загиблих українських громадян буде репатрійовано в Україну, "ми проведемо аналіз, чому так сталося", маючи на увазі повідомлення посольства.
"Буде вжито заходів для того, щоб навчити, якщо ми констатуємо в результаті аналізу, що не вистачало знань і досвіду... тим, хто так зробив. Покарати, якщо ми констатуємо, що були навчені дипломати, але які всупереч встановленим інструкціям зробили не так, як їх навчали", - сказав Заяць.
Нагадуємо, в день катастрофи посольство України в Ірані повідомило, що, за попередньою інформацією, "літак розбився внаслідок аварії двигуна з технічних причин", а версія теракту наразі виключається. Пізніше того ж таки дня посольство оновило інформацію про причини катастрофи, повідомивши, що "інформація про причини авіакатастрофи з'ясовується комісією", а "будь-які заяви про причини аварії до рішення комісії не мають офіційного характеру".
Народився 18 квітня 1965 року у м. Львів.
В системі МЗС України працює з травня 1994 року.
1998 році - закінчив Дипломатичну академію Міністерства закордонних справ України
З серпня 2009 року по березень 2014 року- Генеральний консул України в Шанхаї. З липня 2014 року - Посол з особливих доручень МЗС України. З грудня 2015 року - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській республіці Іран.ПОСОЛ ОТ ПОРОШЕНКО.
Посольство получило соответствующие инструкции из МИДа, следовательно, объявить посла идиотом и выгнать не выйдет.
Будут проводить "работу над ошибками".
поонанизируютпроанализируют и успокоятся.
🤔
Уверен, часовой, двухчасовой и суточный тариф, она успешно и профессионально отрабатывает!
Знаете, как по Станиславскому: не верю..."
отак підленько ...
Бо в світі вважається, що вибирала країна(((
Вже на поточному тижні «слуги народу» збираються розглянути законопроект «про регламент», який остаточно ліквідує парламентаризм в Україні, зробить Верховну Раду виключно маріонетковим органом, якому залишиться натискати на зелені кнопки за вказівкою Офісу президента.
Ось лише кілька норм, які остаточно поховають парламент в Україні:
❎ Голосування за законопроекти відбуватиметься лише в четвер. Інші дні - не можна.
❎ У вівторок та середу депутати зможуть лише обговорювати законопроект та правки. Після цього якісне голосування в четвер буде неможливим.
❎ Один народний депутат не зможе блокувати підписання закону шляхом внесення постанови про скасування. Тобто депутат ВР вже не стає повноцінним суб'єктом.
❎ Для запитів надається лише 30 хвилин у п'ятницю.
❎ Законопроекти президента виносяться в залу навіть без голосування за їх включення до порядку денного.
Таким чином, решта фракцій, крім «Слуги народу» просто можуть покинути залу Верховної Ради, адже вони не будуть впливати на процеси. Взагалі.
Це більше не парламентаризм. У разі голосування за законопроект, а воно є дуже ймовірним, Верховна Рада буде практично ліквідована як незалежним та самостійний орган.
Андрій Смолій
ОСТАТОЧНА ЛІКВІДАЦІЯ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ.
Це почалося раніше - з "оновлення" ВР...
*
что это за набор фраз??? на каком он языке изъясняется? это изрёк госсекретарь МИДа ?
дааа...иногда удивляешься - как же правильно Бог фамилии раздает!
--------------------------------
тщатєльнєйє нада (С)
-------------------------------------------------------
84ШУМ47Ь!!!!
------------------------------------------------------------
ТО ЦЕ І Є ТІ НЬЮАНСИ, ЯКІ ВІДРІЗНЯЮТЬ ФАХІВЦЯ ВІД НЕВІГЛАСА!!!
"-Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави." Источник:https://censor.net.ua/r3169642
Не договорились между собой, шо именно брехать?
Бурдиляк Сергій Анатолійович
Народився 18 квітня 1965 року у м. Львів.
В системі МЗС України працює з травня 1994 року.
1998 році - закінчив Дипломатичну академію Міністерства закордонних справ України
З серпня 2009 року по березень 2014 року- Генеральний консул України в Шанхаї. З липня 2014 року - Посол з особливих доручень МЗС України. З грудня 2015 року - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ісламській республіці Іран.
Секретар РНБО Данілов:
"-Заява посольства була санкціонована нами, це було необхідне рішення, щоб налагодити співпрацю з іранською владою, і ми розуміли ризики. Ми вдячні українським дипломатам у Тегерані, які діяли професійно та якісно. Наші дії повністю відповідають національним інтересам, ми бачимо, що результати нашої роботи корисні для нашої держави."
Источник:https://censor.net.ua/r3169642