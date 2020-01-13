 СЗР доповіла про падіння українського літака в Ірані 8 січня о 5:41, через 6 хвилин про це знав президент, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.
"Ніч 8 січня була дуже складною. Ніхто не міг передбачити такої ситуації, розклад прибуття та відбуття до Тегерану показує, що пасажирські літаки європейських держав-членів НАТО без обмежень перетинали кордони Ірану. Наприклад, до вильоту "Боїнга" МАУ з Тегерану вилетіли лайнери німецької "Люфтганзи", Австрійських авіаліній, а за дві хвилини після – літак турецької авіакомпанії. Тому всі закиди у бік влади з цього приводу – не більш ніж маніпуляція. Хронологія подій була такою: о 4.44 за київським часом диспетчер аеропорту Тегеран визначив, що літак зник з радарів. О 5.15 голова СЗР (Служба зовнішньої розвідки) доповів про те, що в Тегерані розбився літак, але ще невідомо, кому він належить. О 5.41 зателефонував голова СЗР повідомив, що літак український, авіакомпанії МАУ, на борту близько 180 осіб, інформація перевірена та підтверджена. О 5.47 я проінформував Президента України, потім Голову Верховної Ради та прем’єр-міністра. За дорученням президента о 6.10 вже працював оперативний штаб із залученням представників усіх необхідних державних органів", - заявив Данвлов.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
А глава СБУ, своим отсутствием на внеочередном заседании СНБО, банально показал, что ему по..ер и президента он и грош не ставит.
главнокомандующий...как бы...
а если б не дай Бог началась полномасштабная....его б две недели искали б.. с интерполом??
а если серьезно? то фиг его знает...передерутся гетьманы в клочья...
6 ч. ·
Для російської влади історична пам'ять - така сама зброя, як танки і газ. Ось чому для Кремля є такими важливими свої і проросійські телеканали, ось чому є таким важливим контроль над освітою і свідомістю молодих людей. Ось чому ще нічого не вирішено з точки зору самого існування України.
Тому що люди, що говорять "какая разница" - це і є її найголовніші вороги і найголовніші союзники Путіна.
Зловив Рабинович Золота рибка. Рибка, як зазвічай, предлагает три бажання. Рабинович задумавсь, почухав Лісіна:
- Хочу будинок на середземноморського узбережжі, три Мільйони долларов на рахунок в банку и тітку з Величезне бюстом. Це, значить, раз!
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Он не знает кто он, вечно под коксом!
Не вижу за что вам грамоту давать!
Поэтому он сразу в Москву помчался, а не в Тегеран или Киев.
А своё сверх-срочное распоряжение "о проверке тех состояния всех самолётов" Бубочка просто так издала?
И, заметьте, до сих пор его не отменила...
У российского пропагандистского канала «Russia Today» годовой бюджет 300+ миллионов долларов. У украинского иновещания UATV - в десятки раз меньше и при этом канал умудрялся выходить на 5 языках в 100+ странах и в 700+ кабельных сетях. Без денег на промо и почти без денег на продакшн. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Юрий Богданов.
Он отмечает, логично, что возникает вопрос: чтобы вы сделали на месте новой власти? Первый вариант - ничего бы не меняли, пусть канал живёт как живёт. Второй вариант - добавили бы финансирование и улучшили менеджмент, чтобы точка зрения Украины в мире лучше презентовалась. Третий вариант - канал закрыли, коллектив разогнали, всю работу обнулили, а вместо иновещания создали «развлекательный канал для жителей оккупированного Донбасса с «95 кварталом» и шоу для домохозяек» без понятного алгоритма трансляции и понятной цели. Кроме зарабатывания на продаже авторских прав новому каналу.
По словам Богданова, вот поэтому третий вариант власть и выбрала, как самый оптимальный. Минкульт поступил именно так. И вчера был последний день работы канала. Символично, что после попыток до последнего отмазать Иран, чтобы не портить отношения с этим режимом, идет эта новость. С таким подходом к внешней политике и информационной войне нас ждет большой успех, но это не точно.
Она отмечает, кто бы что не говорил, нужно четко понимать, что свой украинский канала, который был ориентирован на внешнюю аудиторию, у нас был, а теперь его нет. Новая «какая разница власть» решила прекратить вещание на десятки стран, закрыть английскую, арабскую, крымскотатарскую редакции, изменить сетку вещания, начав вещать только на ОРДЛО с развлекательным и немного информационным контентом. Можно предположить, что и российские войска, пророссийских наемников и боевиков «обновленный» канал будет называть как-то по-другому.
По словам телеведущей, жаль, что за канал иновещания UATV сейчас никому заступиться, потому что о существовании этого канала до сих пор мало кто знал, а это уже вопрос к предыдущей власти. «Как бы ни было, Украина есть! Разница есть! И делаем выводы. Я свои сделала», - подытожила Кристина Стець.