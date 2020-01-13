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 СЗР доповіла про падіння українського літака в Ірані 8 січня о 5:41, через 6 хвилин про це знав президент, - Данілов

Служба зовнішньої розвідки отримала підтвердження про те, що в Тегерані розбився літак авіакомпанії МАУ не відразу.

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.

"Ніч 8 січня була дуже складною. Ніхто не міг передбачити такої ситуації, розклад прибуття та відбуття до Тегерану показує, що пасажирські літаки європейських держав-членів НАТО без обмежень перетинали кордони Ірану. Наприклад, до вильоту "Боїнга" МАУ з Тегерану вилетіли лайнери німецької "Люфтганзи", Австрійських авіаліній, а за дві хвилини після – літак турецької авіакомпанії. Тому всі закиди у бік влади з цього приводу – не більш ніж маніпуляція. Хронологія подій була такою: о 4.44 за київським часом диспетчер аеропорту Тегеран визначив, що літак зник з радарів. О 5.15 голова СЗР (Служба зовнішньої розвідки) доповів про те, що в Тегерані розбився літак, але ще невідомо, кому він належить. О 5.41 зателефонував голова СЗР повідомив, що літак український, авіакомпанії МАУ, на борту близько 180 осіб, інформація перевірена та підтверджена. О 5.47 я проінформував Президента України, потім Голову Верховної Ради та прем’єр-міністра. За дорученням президента о 6.10 вже працював оперативний штаб із залученням представників усіх необхідних державних органів", - заявив Данвлов.

Читайте також: Конкретної дати передачі чорних скриньок збитого літака МАУ поки немає, - Пристайко

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Також читайте: Іран не намагається перекласти частину провини за збитий український літак на США, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169652
 
 
 Топ коментарі
 
І після цього він впав у ступор... СВР доложила о падении украинского самолета в Иране 8 января в 05:41, через 6 минут об этом знал президент, - Данилов - Цензор.НЕТ 7751
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через 6 минут об этом знал президент...

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Так ухо режет.Случайный пассажир в Украине,а не Президент.Когда его видишь хочется ему монпансье в карман насыпать,чтобы фантиком не подавился. Потом баночкой от халвы в классики с девочками.Думаю многие его так именно воспринимают.Ну кроме зебилов,они за зарплатами а 4 000 в очередях стоят у школьной кассы ....до сих пор.
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ЗЕ - ПРЕДАТЕЛЬ? логика у Пояркова есть

https://youtu.be/7YOxlFUFnkc
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Президент своим поведением, хорошо показал абсолютно всем, что он не в состоянии работать в кризисной ситуации.
А глава СБУ, своим отсутствием на внеочередном заседании СНБО, банально показал, что ему по..ер и президента он и грош не ставит.
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в 5.20 я узнал об этом из инета, будучи в аэропорту в Германии. Почему моника узнала об этом в 5.47?
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Сообщение для зеленского моталось между спутниками связи и никак не могло попасть на землю...

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чей президент узнал ,в Украине нет ппрезидента ,есть только шльондра оманская
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Голимые отмазки зебильной команды. Представляю как ФСБшники ржут, когда зная записи их переговоров подобное читают.
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и шо? потом его (преЗЕдента) в глаза не видели почти двое суток...
главнокомандующий...как бы...
а если б не дай Бог началась полномасштабная....его б две недели искали б.. с интерполом??
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А кто стает главным без президента- Данилов или РОЗУМКОВ?
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так эта...Ленка (ну пока ее дети несовершеннолетние будет регентшей))))
а если серьезно? то фиг его знает...передерутся гетьманы в клочья...
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если бы батя Зе вовремя презерватив надел - было бы вообще зашибись!
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без 95 квартала прожили-бы легко,а без шыколада нет
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Я вже давно помітила... В його житті мало місця для України.
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зачем еврею биомасса.. ему нада только бабло.
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Да уже надо прямо говорить что нет тут никакого президента, это явно нанятый актёр, не знаю может завербованный, может хорошо платят но это не автономный президент который лично принимает решения и даёт указания, это тряпичная кукла на ниточках...Судя по всему дёргают за ниточки и Беня и кацапы, а зная что порхатый Бабломойский начал открыто топить за рашку то ессно логично что его кукла будет топить туда же. Хотя он и сам по себе ватный, как и его семейка сепаров криворожских
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Виталий Портников
6 ч. ·

Для російської влади історична пам'ять - така сама зброя, як танки і газ. Ось чому для Кремля є такими важливими свої і проросійські телеканали, ось чому є таким важливим контроль над освітою і свідомістю молодих людей. Ось чому ще нічого не вирішено з точки зору самого існування України.
Тому що люди, що говорять "какая разница" - це і є її найголовніші вороги і найголовніші союзники Путіна.
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Данилов продолжает поджаривать ЗЕ. По Данилову выходит что ЗЕ больше чем 18 часов после катастрофы продолжал парить яйца на пляже
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Он яйца вытащить не мог из бочки. Поспорили с Ермаком.
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Мабуть все таки Данилов не з родини Рабіновичів-Зеленських.

Зловив Рабинович Золота рибка. Рибка, як зазвічай, предлагает три бажання. Рабинович задумавсь, почухав Лісіна:
- Хочу будинок на середземноморського узбережжі, три Мільйони долларов на рахунок в банку и тітку з Величезне бюстом. Це, значить, раз!

............................... СЗР доповіла про падіння українського літака в Ірані 8 січня о 5:41, через 6 хвилин про це знав президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 4897
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ЗЕЛЯ НЕ ПРЕЗИДЕНТ він "Какая разніца"!
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А чому ВЖЕ на жаль!? Ти-ж радів коли його обрали, і скакав від радості як молодий козлик! СЗР доповіла про падіння українського літака в Ірані 8 січня о 5:41, через 6 хвилин про це знав президент, - Данілов - Цензор.НЕТ 6691
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А-ха-ха!! Вот Данилов дает!! Оманского спасать хочет? Та ему уже ничего не поможет. Он все. Спекся.
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наоборот он его подставил - 6 минут и 20 часов. тугодум наш.
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Ну что он знал?
Он не знает кто он, вечно под коксом!
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Ребята..... А у нас война с кем идет? С Ираном? Вы хоть по рашке работаете?
Не вижу за что вам грамоту давать!
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Тобто, цілий секретар РНБО публічно визнав імпотентність, профнепридатність СЗР. Тоді зустрічне запитання : за що ж тоді ви, у€....ни, отримуєте такі зарплати, маєте купу преференцій і живете, як боги Олімпу? За торгування мордою в телевізорі?
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По расписанию перепуганное недоразумение 06 45 в улете после приема антибиотиков
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Ога. ЗЕ оманская сорока новость на хвосте принесла.
Поэтому он сразу в Москву помчался, а не в Тегеран или Киев.
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ага ...в 5,47 "доложили" ...100% правда ...не спить і бачить щоб йому "доложили" ...рання пташка
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Кстати:
А своё сверх-срочное распоряжение "о проверке тех состояния всех самолётов" Бубочка просто так издала?
И, заметьте, до сих пор его не отменила...
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І що майже добу робив наш президент Зеленський? Що робив?
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Якщо можна - навіть похвилинно. Дуже цікаво. Що весь цей час робив президент Зеленський?
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скоро будут говорить что он знал что его собьют. ой оман обман.
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И дальше как в кино: «Я не бездействовал. Я сразу на капу нажал. Скрипач - свидетель. Всем постам: гадюшник с колёсиками сюда. Ку.»
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********** знал, он же не лох, а мы не знали где зебуба а он в омане,значит мы лохи
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Знал через 6 минути уже через каких -то считаных 20 часов был в Киеве. Пуля, а не президент!
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Ну і що, що про це знав президент? Що він доброго і правильного зробив? Краще було мовчати і дати можливість розмовляти великим дядькам із Канади і США. Потім послухати дядьків із Австралії, де все горить, а вони і цим питанням займалися, дядькам із Нідерландів, бо вони знають, що таке московія і їх ракети. Він сам пішов і прокуратуру повів по сліду, який йому вказав ворог - про те що наш літак барахло і пілоти мають нести відповідальність уже на тому світі, що наш перевізник ненадійний.... Що ми тут в Україні всі барахло. Якщо ні, то чому тоді була команда перевірити весь льотний склад авіатранспорту України на справність? Чому не було сказано, що разом із іншими державами, які мають інформацію, відпрацьовуються інші версії? А заява нашого посла, яку дублірували всі світові представники?А зараз не треба дурити. Я особисто словам не вірю, я вірю діям, а вони були такі. Чи можде відеоролік перепишиТе?
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узнал через 6 минут, отреагировал через сутки. до жирафа быстрее доходит
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Так шо там с импичментом? Не пора ли , зеленые лягушки, его проголосовать? 😀😀😀
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Ты к мокшанских лягушкам обращаешься по поводу импичмента путлера?
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Вместо иновещания в Украине создали «развлекательный канал для жителей оккупированного Донбасса и домохозяек»
У российского пропагандистского канала «Russia Today» годовой бюджет 300+ миллионов долларов. У украинского иновещания UATV - в десятки раз меньше и при этом канал умудрялся выходить на 5 языках в 100+ странах и в 700+ кабельных сетях. Без денег на промо и почти без денег на продакшн. Об этом в своем блоге пишет украинский блогер Юрий Богданов.
Он отмечает, логично, что возникает вопрос: чтобы вы сделали на месте новой власти? Первый вариант - ничего бы не меняли, пусть канал живёт как живёт. Второй вариант - добавили бы финансирование и улучшили менеджмент, чтобы точка зрения Украины в мире лучше презентовалась. Третий вариант - канал закрыли, коллектив разогнали, всю работу обнулили, а вместо иновещания создали «развлекательный канал для жителей оккупированного Донбасса с «95 кварталом» и шоу для домохозяек» без понятного алгоритма трансляции и понятной цели. Кроме зарабатывания на продаже авторских прав новому каналу.
По словам Богданова, вот поэтому третий вариант власть и выбрала, как самый оптимальный. Минкульт поступил именно так. И вчера был последний день работы канала. Символично, что после попыток до последнего отмазать Иран, чтобы не портить отношения с этим режимом, идет эта новость. С таким подходом к внешней политике и информационной войне нас ждет большой успех, но это не точно.
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До сих пор большинство украинцев и не догадывалось, что у нас вот уже несколько лет было иновещание - канал UATV, который рассказывал миру об Украине и хоть немного пытался противостоять российской пропаганде. Действительно, не все было идеально, не все удавалось, но голос Украины в мире звучал. Об этом в своем блоге пишет телеведущая Кристина Стець.
Она отмечает, кто бы что не говорил, нужно четко понимать, что свой украинский канала, который был ориентирован на внешнюю аудиторию, у нас был, а теперь его нет. Новая «какая разница власть» решила прекратить вещание на десятки стран, закрыть английскую, арабскую, крымскотатарскую редакции, изменить сетку вещания, начав вещать только на ОРДЛО с развлекательным и немного информационным контентом. Можно предположить, что и российские войска, пророссийских наемников и боевиков «обновленный» канал будет называть как-то по-другому.
По словам телеведущей, жаль, что за канал иновещания UATV сейчас никому заступиться, потому что о существовании этого канала до сих пор мало кто знал, а это уже вопрос к предыдущей власти. «Как бы ни было, Украина есть! Разница есть! И делаем выводы. Я свои сделала», - подытожила Кристина Стець.
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Президент знал это еще раньше когда ему угрожал Сурков
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