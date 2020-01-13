 СЗР доповіла про падіння українського літака в Ірані 8 січня о 5:41, через 6 хвилин про це знав президент, - Данілов

Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів Цензор.НЕТ в інтерв'ю.

"Ніч 8 січня була дуже складною. Ніхто не міг передбачити такої ситуації, розклад прибуття та відбуття до Тегерану показує, що пасажирські літаки європейських держав-членів НАТО без обмежень перетинали кордони Ірану. Наприклад, до вильоту "Боїнга" МАУ з Тегерану вилетіли лайнери німецької "Люфтганзи", Австрійських авіаліній, а за дві хвилини після – літак турецької авіакомпанії. Тому всі закиди у бік влади з цього приводу – не більш ніж маніпуляція. Хронологія подій була такою: о 4.44 за київським часом диспетчер аеропорту Тегеран визначив, що літак зник з радарів. О 5.15 голова СЗР (Служба зовнішньої розвідки) доповів про те, що в Тегерані розбився літак, але ще невідомо, кому він належить. О 5.41 зателефонував голова СЗР повідомив, що літак український, авіакомпанії МАУ, на борту близько 180 осіб, інформація перевірена та підтверджена. О 5.47 я проінформував Президента України, потім Голову Верховної Ради та прем’єр-міністра. За дорученням президента о 6.10 вже працював оперативний штаб із залученням представників усіх необхідних державних органів", - заявив Данвлов.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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