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 Від початку доби 13 січня ворог 4 рази порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Всі чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Зайцевого - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • поблизу населеного пункту Луганське - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
  • поруч з Оріховим - з мінометів калібру 120 мм (20 хв) і 82 мм (10 хв), а також з автоматичних станкових гранатометів;
  • в районі населеного пункту Новотошківське - зі 120-мм мінометів (3 міни) і мінометів калібру 82 мм (3 міни).

Сьогодні, 13 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також: Найманці РФ обстріляли позиції українських воїнів поблизу Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169650
 
 
 Топ коментарі
 
С начала суток 13 января враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6728

Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...
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лучше бы сообщали сколько заработали на крови!
если война продолжается-значит она комута нужна(?)
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Слово "перемирие" вообще нужно удалить из военных сводок, потому что там его нет почти 6 лет...
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Интересно, а если после очередного нарушения перемирия, некая неопознанная батарея БМ-21 обстреляет позиции противника?

Или "путен нападет"?
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Нет смысла вообще в этих сообщения брехливого ЗЕштаба..о погибших узнаем только из новостей о похоронах солдат. У ЗЕсепаров потерь никогда нет, а солдат постоянно хоронят.
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лучше бы сообщали сколько заработали на крови!
если война продолжается-значит она комута нужна(?)
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Коли ти сядеш за святковий стіл,
Щоби спожити всі дари Господні,
Згадай за тих, хто в спеку й заметіль
Орду московську стримує на Сході...
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Слово "перемирие" вообще нужно удалить из военных сводок, потому что там его нет почти 6 лет...
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Никто уже и не помнит,что обещал зеленый прынс,,будут обстрелы-вернем войска на позиции,,. Обосратушки по всем другим позициям полностью перекрыли интерес к фронту.
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Одна Украина соблюдает эту глупость,которую зебилы называют перемирием?
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