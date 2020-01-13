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Все про:Зеленський (4120) Пласт (30) скаути (1)

 Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського рухів", який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2019 року з урахуванням пропозицій глави держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з законом, місія пластового, скаутського руху полягає у вихованні дітей і молоді на основі системи цінностей, яка відбивається в пластовій присязі, скаутській обіцянці, пластовому і скаутському законах, спрямованих на те, щоб зробити світ кращим, таким, в якому люди реалізують себе як особистості і відіграють конструктивну роль у суспільстві.

Закон дає можливість залучати пластові і скаутські громадські організації до розробки реалізації державних і місцевих програм. Крім того, пластові та скаутські громадські організації зможуть отримувати від держави матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку.

Дивіться також: Пластуни передали Вифлеємський вогонь воїнам у Краматорську і привітали українських захисників з Різдвом. ФОТОрепортаж

Центральні органи виконавчої влади сприятимуть створенню за кордоном інфраструктури пластового і скаутського руху. На її базі мають вивчати або отримувати освіту і виховання українською мовою.

Водночас втручання органів державної влади і місцевого самоврядування в діяльність скаутських громадських об'єднань не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

Також читайте: Задля ухвалення закону про Пласт ми змогли об’єднати ВР, - Княжицький

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169647
 
   
 Топ коментарі
 
"И других" - це жовтенятка, піонери, комсомольці?..
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так только о них и речь...

путинский шпион навряд поддержит украинский Пласт.
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"И других" - це жовтенятка, піонери, комсомольці?..
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так только о них и речь...

путинский шпион навряд поддержит украинский Пласт.
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Зельц повысил зарплату министрам до 250 тыс в месяц. Это и есть конец эры бедности? Это он обещал? У учителя 8 тыс, а обещалось 4000 евро, у пенсионера 2 тыс, некоторым повысили в декабре пенсии на 64 копейки, и это что такое? Это все равно,что плюнуть в лицо и сказать , что я вам обещал конец бедности, но имел ввиду себя и министров, а не народ. Что это за цирк? Оманский зеленый клоун совсем уже охерел. Сегодня только объявили о опасности посещения Ирана, очень кстати, самолет людей погиб, а предупреждение только сегодня и этим министрам 250 тыс в месяц за такую работу? Не даром Зельц сказал, что хочет, чтобы люди смеялись - с такими пенсиями и зарплатами будут смеяться. Я уже молчу за обещание тишины и не стрелять на фронте. Стреляют до сих пор и еще как. И Зельца никто не слушает. Тьфу,гадючье брехливое.
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А ви всі тут юні дебіли. Вже нудить від тупорилих.
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Мені навіть краплі для очей не допомагають.
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Ну если вам так нравится, тогда да.

А вообще-то во всем мире существует скаутское движение и "Пласт" это название этого движения в Украине.
Но вам это знать не надо, главное хрюкнуть погромче ЗРАДА!
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8 лютого є особливою датою для американських бойскаутів. У цей день 1910 року журналіст і видавець Вільям Бойс заснував американську організацію бойскаутів. Першочерговою його метою було «навчити хлопчиків патріотизму, мужності, самостійності і споріднених цінностей».
Відчуваєш різницю зебіл))
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А що тобі той Петі))) я твого Оманського преЗедента не підтримував да і Петя мені по боку, а вам зебілами все Петя)))
У вас уже зрада закінчилася)))
А 8 відпочинків на 8 місяців то зрада чи перемога зебіл)))) А без суду і слідства відпускати вбивць майдану, то зрада чи вже перемога зебіл))
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Пласт був створений у 1911 р., невдовзі після заснування скаутського руху Робертом Бейден-Пауелом в 1907 р., а вже 12 квітня 1912 р., у Львові пластуни склали першу Пластову присягу, Серед засновників організації були Іван Чмола, Олександр Тисовський та Петро Франко. В основі назви «Пласт» є відповідник англійського «Scout» (розвідник), взятий за прикладом пластунів - козаків-розвідників.
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Васяня, як там погода у тебе вдома, у Вологді?
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Убогенький, а вот но основании чего такие "глубокие выводы"?
Просто хочется понять какая каша у тебя в голове.
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Полная Европа и Америка скаутов, а вам пионеры - жовтенята мерещатся.
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Скаут Вовочка Омансько-Криворожський Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 1399
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"на основе системы ценностей, которая отражается в пластовой присяге, скаутском обещании, пластовом и скаутском законах"

Вроде все четко написано, но соевая свинья везде гавно найти пытается. Такая уж у вас, свиней, натура.
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гидота брехлива ..."пласта" воно підпісяло ...яка нах ..."пласта" якщо ти падло зібрався продати землю тих дітей ...лицемір
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Та як же дітям без землі? Горе яке... горе.
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у тому що ти дебіл сумнівів немає ...хоча ...тебе майбуть маск забере з собою на марс ...так , ********?
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Випий настою валеріани, бо ти який збуджений. Таким в інтернет виходити не треба - може трапитись кабздець.
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Не треба радити іншим те, що тобі не допомагає.
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И зрада разгоняется опять троллями-нулевками со скрытыми IP.
А местные дауны этим пригожинским троллям с удовольствием лайкают.
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А що там с патріотизмом, а то ******* совковими піонерами))), як раніше в колгоспах))
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Да, там всё ок с патриотизмом. Это типа скауты но с украинской направленностью. Пластун - это украинское слово времён козаков. Так разведчиков у козаков называли.
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пластовом и скаутском законах, направленных на то, чтобы сделать мир лучше, таким, в котором люди реализуют себя как личности и играют конструктивную роль в обществе.Источник: https://censor.net.ua/n3169647

Ну судячи з тексту, то це як в совку з піонерами, вони теж хотіли змінити світ і сралін разом з ними.
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Пионеров создавали по примеру американских скаутов. Если помните в СССР всё копировали у США но всё получалось хуже) Пласт как раз патриотическая организация. Они учат там историю Украины и всё такое. Например историю УПА.
Суть этой новости вообще в чём. Как я понял Пласт просил финансирование у государства потому что это самая большая подобная организация в стране. Даже закон вроде приняли соответствующий. Но наш Зе его ветировал мол негоже отдавать предпочтение одной патриотической организации. Поэтому закон изменили и теперь он называется "Закон о господдержке "Пласта" и других скаутских организаций". Это чтобы наверное и разные "пЫонеры" могли получать финансирование...
Из этого можно сделать вывод что Зе или боится всего патриотического (националистичного) или не хочет чтобы страна основывалась на национальном единстве. А наверное хочет чтобы страна была "какая разница" где должны уживаться и патриоты, и малоросы, и ватники. Короче вместо государства что-то типа коммунальной квартиры без какой либо национальной идентификации.
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Ну піонери носили діда леніна і різні тупі ідеї, тому порівняння із скаутами таке собі)))
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Ну как, идею оттуда взяли. Например Дед Мороз это же тоже советский аналог Санта-Клауса.
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в росії вже були скаути, в БАХМУТІ!!! українці

Початок дитячого руху в России можна Віднести до 8 січня 1908 році, коли імператором Миколою II Було ініційовано создания «Шкіл строю и гімнастікі». Дерло и Єдиним, хто виконан волю царя БУВ інспектор народних училищ Бахмута Антіох Луцкевич , Який Створив «Народний клас військового ладу и гімнастікі імені цесаревича Олексія Миколайовича». У цею формирование ВІН набравши 40 хлопчиків, одягнув їх в воєнізовану форму, видав Їм дерев'яні рушніці и даже організував для них духовий оркестр [3] . Про організацію стало відомо власти и, Вже 22 травня 1 910 року, Микола II особисто провів ее огляд в Царське селі [3]. Найвищий одобрения стімулювало создания подібніх ОРГАНІЗАЦІЙ среди якіх були «юні моряки», «юні сапери», «юні розвіднікі» та інші. Дерло хто відгукнувся на Заклик царя були кронштадтці, Які создали своих «потішніх» в тій же день - 22 травня. У 1910 году при Семенівському полку булу Створена капітаном С. І. Назимова рота «потішніх». 28 липня (9 серпня) 1911 БУВ проведень Перший Найвищий огляд «потішніх», за підсумкамі которого С. І. Назимов БУВ проведень в підполковнікі [3] .
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Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? […] Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат "бей разруху!" - Я смеюсь
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Закон писали за часів Пороха, то з патріотизмом все нормально. Що-що, а писати тоді могли. А от виконання законів завжди було їх слабкою стороною.
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на дороге баба

пьяная валяется
фарами вперед,
колесами назад...
а мимо бабы той,
с песней боевой,
шел наш

пластунский отряд
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ПЛАСТЫ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ. И опять не так.
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Так, якщо там буде зеля, то не виключаєцця щось апокаліптичне! Давос, тримайся! Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 8729
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Зачєм Ви про цей колайдер згадали?! Я ж тепер не засну! Бубачку жалко...Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 7484
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А нафіг він мені?! Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 9902 В мене мікрохвильовка є! Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 5426
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Значить капець всьому. Буде чорна діра на місті Сонячної системи.
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петушков зрадив весь народ Украины.. бо зрадники.. народ - зрадник.. президент - зрадник..весь мир - зрадники.. такова доля оторванных от корыта Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 8948
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Подпиши закон о таких зарплатах,как у твоих слуг.
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***
В Щедрий вечор, добрі люди!
Сподіваюсь з вами буде
запашна смачна хлібина,
щастям сповнена родина
Кутя щедра на столі
Мир і спокій на землі.
щоб вам весело жилося
щоб задумане збулося
щоб нічого не боліло
щоб в кішенях "шелестіло"
щоби ви квіткою цвіли
і сто років прожили!!!!
Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 5085





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А Вам краще, щоб був путінським, як на 112 каналі. Ви вже не один раз доказали, що є вороги цього народу з руки якого харчуєтеся.
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Кстати, "Пласт" в Украине существует уже три десятка лет. И только спустя столько времени начали наконец-то вести речь о государственной поддержке.
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Президент України Володимир Зеленський призначив свою дружину Олену Зеленську членом Ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал". Про це йдеться в указі президента від 13 січня 2020 року №3.
Цим документом затверджено повний склад ради, а ст. 1 указу президента від 21 грудня 2016 року №566 "Питання ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" визнається недійсною.
Всього до ради увійшло 16 осіб, його главою призначено міністра культури Володимир Бородянський.
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А тьощу ким воно там призначило?! Главною по лєнкіних шльопках ? Тікі, шоб та тьоща в той Арсенал влізло!)
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Я так розумію, що нарід і цей рух пустить в сторону свого хозяїна, бо він дуже любить вухами і не любить своїх патріотів, йому милі чужі, які вбивають його рідних, а після скоєного ходить по всьому світу і плачеться, що його вдома зобіжають..... Не шанують своїх героїв і лідерів, то вічно будете наймитами. До приходу сюди "чнрвоної" наволочі українців було 81 млн.населення, то де вони?
ЯК ЧОРТ ЛАДАНА
Як чорт ладана боїться
Патріотів московит.
Аж коробить, подивіться,
Як почув про них бандит.

Як спочатку їм Мазепа
Заявив, що вільні ми
А народ наш, мов дурепа
Пішов жити із свиньми.

Всі поперли на Мазепу,
Били його козаків.
Й прив'язалися до цепу,
До московських кріпаків.

А попи московські зразу
Всім анафему дали
Прокляли й свої відразу
Й ждуть від царя похвали.

А цар знищив їх козацтво,
Знищив мову й що було.
Дав їм нищівне жебрацтво,
В кожне місто і село.

За царя йшли воювати,
Били турків і татар...
Францію завоювати
Й німців хотів разом цар.

А між війнами козаки
На каналах і в містах
Все тягали, як бурлаки,
Там вмирали, просто жах.

Тут імперія вмирає,
І Петлюра з військом встав.
Комуняк раб вибирає,
Й Ленін Україну взяв.

Нищим самі з московитом,
І Петлюру й козаків.
Потім розбігались світом
Від кацапів - хижаків.

Тут терор не забарився,
Українців нищив кат.
Сталін з москалем носився,
Були смерті, страх і мат.

Сатана напився крові,
І старих, й дітей, дівчат...
З голоду, хай мруть здорові,
Й брата хай з'їдає брат.

І мільйонами померли
Українці з різних сіл.
Хоч кропиву й кору жерли,
Не лишалось жити сил.

Бо забрали усе збіжжя,
Виставили в ряд солдат.
Так добив і «Запоріжжя»,
Й Гетьманщину супостат.

Ось імперія «Червона»
З німцем вийшли на поляк.
Тут Бандера виліз з лона,
Галичанський наш земляк.

Бився герой за свободу,
За українців своїх.
Послав УПА до народу,
Народ взяв УПА на сміх.

Знову з катами злигались
І вбивали скрізь УПА,
Хоч ті миру домагались,
Їм ця армія ж не та.

Бо ці ж їх не катували
Та не гнали у Сибір.
Вільними стать готували,
Ми ж пішли наперекір.

І Бандера став нацистом,
Сталін у рабів - герой.
Україну взяли хистом,
Весь народ став під конвой.

Впав «червоний терорист»
І спасалася Європа.
Наш нарід ставав статист,
Не відкрились тут ворота.

Кацап й наш же комуніст
Гарно стадом управляли,
Дурив московський шовініст,
Між собою нас чіпляли.

Та народ уже бурлив,
Черновіловський той «Рух».
Москаль в вогонь масла лив
Вийняв з патріота дух.

Ющенко ще ворухнувся,
І архіви тут відкрив.
І під Януковича прогнувся,
Від своїх пішов в відрив.

До Майдану все довів
Рецидивіст-«хам» Янукович.
Україна вся в крові,
Кликав малоросів родич.

Почалася в нас війна,
Московіт посунув в Крим.
Це всіх попередників вина-
Московіт в них побратим.

А далі запалив Донбас
Пітерський ненажерний кат
Кинув танки і «Смерчі» на нас,
Всім кричав тоді, що «брат».

Тут з'явився лідер в нас.
Не зрадив, армію підняв
Так Порошенка пішов час,
Він перед ворогом встояв.

Інфляцію всю зупинив,
Економіку став підіймати.
Для мови Україну відчинив
Та церкву українську мати.

А що ж український народ?
Скільки можна помилятись?
У рабство, а не в сторону свобод
Став на коліна нахилятись.

Оббріхували "Пороха" тоді,
Із московітом всі його «валили».
Звичайно, пропаганди є плоди-
І патріота знову раби «злили»...

Тече у московіта рабська кров
До смерті патріотів він боїться
Від Пороха шукає цей раб схов
Та й в себе не знаходить місця.
10.01.2020 р.
Анатолій Березенський
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обосравшийся за последнее время уже не раз, Вошьдь подмахивает всем подряд, даже патриотам.. ссыт потому, что нашкодил Украине уже до предела..
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Пинком под зад нужно было этих "ползунов"! "Пэдриоты" ведь всё равно не оценят, а остальным пох... Правда?
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Вот и стало ещё на одну дармоедскую организацию больше...
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а кого тёбё надо? сцаюс вытыранов Афгана или вторжения в ЧСЛ, или еще с 15-ти войн совка?
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Будет кому бабушек через дорогу переводить.
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Напевно неодноразово попередньо лохонувшись отямився?!
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Вбивці Окуєвой пов'язані із Зеленським? Затриманий організатор кілерів володів тією ж компанією, що і дружина Зеленського.
https://enigma.club/articles/vbivtsi-okuevoy-povyazani-iz-zelenskim-zatrimaniy-organizator-kileriv-volodiv-tieyu-zh-kompanieyu-shcho-i-druzhina-zelenskogo
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Правильно, молодняк должен осваивать понятие "моя страна".
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Это лучше, чем за компьютером сидеть и читать пропагандистские комментарии в интернете.
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Пионеры тоже были калькой со скаутов.
И что из этого получилось.
У нас даже капитализм ... Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій - Цензор.НЕТ 937
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