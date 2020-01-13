 Зеленський підписав закон про держпідтримку "Пласту" та інших скаутських організацій

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Згідно з законом, місія пластового, скаутського руху полягає у вихованні дітей і молоді на основі системи цінностей, яка відбивається в пластовій присязі, скаутській обіцянці, пластовому і скаутському законах, спрямованих на те, щоб зробити світ кращим, таким, в якому люди реалізують себе як особистості і відіграють конструктивну роль у суспільстві.
Закон дає можливість залучати пластові і скаутські громадські організації до розробки реалізації державних і місцевих програм. Крім того, пластові та скаутські громадські організації зможуть отримувати від держави матеріальну, інформаційну та консультаційну підтримку.
Центральні органи виконавчої влади сприятимуть створенню за кордоном інфраструктури пластового і скаутського руху. На її базі мають вивчати або отримувати освіту і виховання українською мовою.
Водночас втручання органів державної влади і місцевого самоврядування в діяльність скаутських громадських об'єднань не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
путинский шпион навряд поддержит украинский Пласт.
А вообще-то во всем мире существует скаутское движение и "Пласт" это название этого движения в Украине.
Но вам это знать не надо, главное хрюкнуть погромче ЗРАДА!
Відчуваєш різницю зебіл))
У вас уже зрада закінчилася)))
А 8 відпочинків на 8 місяців то зрада чи перемога зебіл)))) А без суду і слідства відпускати вбивць майдану, то зрада чи вже перемога зебіл))
Просто хочется понять какая каша у тебя в голове.
Вроде все четко написано, но соевая свинья везде гавно найти пытается. Такая уж у вас, свиней, натура.
А местные дауны этим пригожинским троллям с удовольствием лайкают.
Ну судячи з тексту, то це як в совку з піонерами, вони теж хотіли змінити світ і сралін разом з ними.
Суть этой новости вообще в чём. Как я понял Пласт просил финансирование у государства потому что это самая большая подобная организация в стране. Даже закон вроде приняли соответствующий. Но наш Зе его ветировал мол негоже отдавать предпочтение одной патриотической организации. Поэтому закон изменили и теперь он называется "Закон о господдержке "Пласта" и других скаутских организаций". Это чтобы наверное и разные "пЫонеры" могли получать финансирование...
Из этого можно сделать вывод что Зе или боится всего патриотического (националистичного) или не хочет чтобы страна основывалась на национальном единстве. А наверное хочет чтобы страна была "какая разница" где должны уживаться и патриоты, и малоросы, и ватники. Короче вместо государства что-то типа коммунальной квартиры без какой либо национальной идентификации.
Початок дитячого руху в России можна Віднести до 8 січня 1908 році, коли імператором Миколою II Було ініційовано создания «Шкіл строю и гімнастікі». Дерло и Єдиним, хто виконан волю царя БУВ інспектор народних училищ Бахмута Антіох Луцкевич , Який Створив «Народний клас військового ладу и гімнастікі імені цесаревича Олексія Миколайовича». У цею формирование ВІН набравши 40 хлопчиків, одягнув їх в воєнізовану форму, видав Їм дерев'яні рушніці и даже організував для них духовий оркестр [3] . Про організацію стало відомо власти и, Вже 22 травня 1 910 року, Микола II особисто провів ее огляд в Царське селі [3]. Найвищий одобрения стімулювало создания подібніх ОРГАНІЗАЦІЙ среди якіх були «юні моряки», «юні сапери», «юні розвіднікі» та інші. Дерло хто відгукнувся на Заклик царя були кронштадтці, Які создали своих «потішніх» в тій же день - 22 травня. У 1910 году при Семенівському полку булу Створена капітаном С. І. Назимова рота «потішніх». 28 липня (9 серпня) 1911 БУВ проведень Перший Найвищий огляд «потішніх», за підсумкамі которого С. І. Назимов БУВ проведень в підполковнікі [3] .
пьяная валяется
фарами вперед,
колесами назад...
а мимо бабы той,
с песней боевой,
шел наш
пластунский отряд
В Щедрий вечор, добрі люди!
Сподіваюсь з вами буде
запашна смачна хлібина,
щастям сповнена родина
Кутя щедра на столі
Мир і спокій на землі.
щоб вам весело жилося
щоб задумане збулося
щоб нічого не боліло
щоб в кішенях "шелестіло"
щоби ви квіткою цвіли
і сто років прожили!!!!
Цим документом затверджено повний склад ради, а ст. 1 указу президента від 21 грудня 2016 року №566 "Питання ради з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" визнається недійсною.
Всього до ради увійшло 16 осіб, його главою призначено міністра культури Володимир Бородянський.
ЯК ЧОРТ ЛАДАНА
Як чорт ладана боїться
Патріотів московит.
Аж коробить, подивіться,
Як почув про них бандит.
Як спочатку їм Мазепа
Заявив, що вільні ми
А народ наш, мов дурепа
Пішов жити із свиньми.
Всі поперли на Мазепу,
Били його козаків.
Й прив'язалися до цепу,
До московських кріпаків.
А попи московські зразу
Всім анафему дали
Прокляли й свої відразу
Й ждуть від царя похвали.
А цар знищив їх козацтво,
Знищив мову й що було.
Дав їм нищівне жебрацтво,
В кожне місто і село.
За царя йшли воювати,
Били турків і татар...
Францію завоювати
Й німців хотів разом цар.
А між війнами козаки
На каналах і в містах
Все тягали, як бурлаки,
Там вмирали, просто жах.
Тут імперія вмирає,
І Петлюра з військом встав.
Комуняк раб вибирає,
Й Ленін Україну взяв.
Нищим самі з московитом,
І Петлюру й козаків.
Потім розбігались світом
Від кацапів - хижаків.
Тут терор не забарився,
Українців нищив кат.
Сталін з москалем носився,
Були смерті, страх і мат.
Сатана напився крові,
І старих, й дітей, дівчат...
З голоду, хай мруть здорові,
Й брата хай з'їдає брат.
І мільйонами померли
Українці з різних сіл.
Хоч кропиву й кору жерли,
Не лишалось жити сил.
Бо забрали усе збіжжя,
Виставили в ряд солдат.
Так добив і «Запоріжжя»,
Й Гетьманщину супостат.
Ось імперія «Червона»
З німцем вийшли на поляк.
Тут Бандера виліз з лона,
Галичанський наш земляк.
Бився герой за свободу,
За українців своїх.
Послав УПА до народу,
Народ взяв УПА на сміх.
Знову з катами злигались
І вбивали скрізь УПА,
Хоч ті миру домагались,
Їм ця армія ж не та.
Бо ці ж їх не катували
Та не гнали у Сибір.
Вільними стать готували,
Ми ж пішли наперекір.
І Бандера став нацистом,
Сталін у рабів - герой.
Україну взяли хистом,
Весь народ став під конвой.
Впав «червоний терорист»
І спасалася Європа.
Наш нарід ставав статист,
Не відкрились тут ворота.
Кацап й наш же комуніст
Гарно стадом управляли,
Дурив московський шовініст,
Між собою нас чіпляли.
Та народ уже бурлив,
Черновіловський той «Рух».
Москаль в вогонь масла лив
Вийняв з патріота дух.
Ющенко ще ворухнувся,
І архіви тут відкрив.
І під Януковича прогнувся,
Від своїх пішов в відрив.
До Майдану все довів
Рецидивіст-«хам» Янукович.
Україна вся в крові,
Кликав малоросів родич.
Почалася в нас війна,
Московіт посунув в Крим.
Це всіх попередників вина-
Московіт в них побратим.
А далі запалив Донбас
Пітерський ненажерний кат
Кинув танки і «Смерчі» на нас,
Всім кричав тоді, що «брат».
Тут з'явився лідер в нас.
Не зрадив, армію підняв
Так Порошенка пішов час,
Він перед ворогом встояв.
Інфляцію всю зупинив,
Економіку став підіймати.
Для мови Україну відчинив
Та церкву українську мати.
А що ж український народ?
Скільки можна помилятись?
У рабство, а не в сторону свобод
Став на коліна нахилятись.
Оббріхували "Пороха" тоді,
Із московітом всі його «валили».
Звичайно, пропаганди є плоди-
І патріота знову раби «злили»...
Тече у московіта рабська кров
До смерті патріотів він боїться
Від Пороха шукає цей раб схов
Та й в себе не знаходить місця.
10.01.2020 р.
Анатолій Березенський
https://enigma.club/articles/vbivtsi-okuevoy-povyazani-iz-zelenskim-zatrimaniy-organizator-kileriv-volodiv-tieyu-zh-kompanieyu-shcho-i-druzhina-zelenskogo
И что из этого получилось.
У нас даже капитализм ...