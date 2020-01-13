EN|RU|UK
Теми дня: Катастрофа літака МАУ в Ірані Обмін полоненими Записи Труби Газова війна Убивство Шеремета Ринок землі Нормандські переговори Обирай свідомо
 Події
  483  14
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (37) Іран (389) РНБО (626) Квін Крістіна (7)

 Представник слідчої групи Ірану прилетить в Україну, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов провів зустріч із тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, під час зустрічі сторони обговорили актуальний стан розслідування катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 752 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

За словами Данілова, зараз українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану. Також Секретар РНБО України наголосив, що частина експертної групи, зокрема рятувальники, які від першого дня працювали на місці трагедії, повертаються в Україну. "Основна частина експертів залишається в Тегерані", - додав він.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні К. Куїн висловила щирі співчуття від Посольства США з приводу цієї жахливої ​​трагедії. Також вона запевнила в готовності американської сторони надавати всю необхідну допомогу та інформацію під час розслідування.

Читайте також: Конкретної дати передачі чорних скриньок збитого літака МАУ поки немає, - Пристайко

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Також читайте: Іран не намагається перекласти частину провини за збитий український літак на США, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169645
 
 
 Топ коментарі
 
А где Дрыстайко со своими жалобными речами и соплями в отношении Ирана-террориста? Где этот зебильный ублюдок.?
 показати весь коментар
 
А шо РНБО раскажет про суд над рашей за малазийский самолет?
Раша специально через Иран сбила украинский самолет, чтобы отвлечь внимание от боинга Малайзии
 показати весь коментар
 
Данилов наверно единственный из власти был в Киеве на праздники пока Баканов Ермак и ЗЕЛЯ тусили с кацапскими убийцами
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А где Дрыстайко со своими жалобными речами и соплями в отношении Ирана-террориста? Где этот зебильный ублюдок.?
 показати весь коментар
 
 
А шо РНБО раскажет про суд над рашей за малазийский самолет?
Раша специально через Иран сбила украинский самолет, чтобы отвлечь внимание от боинга Малайзии
 показати весь коментар
 
 
ЩО іранський слідчий хоче розслідувати в Україні ????
 показати весь коментар
 
Данилов наверно единственный из власти был в Киеве на праздники пока Баканов Ермак и ЗЕЛЯ тусили с кацапскими убийцами
 показати весь коментар
 
 
Да, если бы все были в Киеве, самолет бы не сбили. ПОСТЕСНЯЛИСЬ БЫ. Да и Пэтруха маладец, мог бы подстраховать, а то тоже куда то.
 показати весь коментар
 
если бы ишак мародер не поперся в оман встречаться с козломордыми, и прятать бабло в оффшоре за слив Украины, точно не сбили бы-- где Моника, там беда.
 показати весь коментар
 
Посольство України в Ірані виключає теракт як причину авіакатастрофи Boeing-737: " За попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини. На разі версію теракту виключають"(с) - за эту дезу зе-посла кто-то ответит? если нет, то это была прямая команда самого зе.
 показати весь коментар
 
Было уже давненько, правда, кино такое... "Дело гражданина вне всяких подозрений"... Кто смотрел, тот меня поймёт... А промокашкам брызгать слюнями всё равно под каким из моих комментов. Эти "чукчи" не читатели...
 показати весь коментар
 
Вообще то, самолет должен был от туда свалить, как только Иран обстрелял базы США.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору