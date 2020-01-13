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Все про:хабар (2842) Нацполіція (8815) Правоохоронні органи (642) Харківщина (840) чиновник, урядовець (516)

 На Харківщині на хабарі 128 тис. грн затримано заступника мера м. Мерефа, - Нацполіція. ФОТО

У Харківськой області на хабарі затримано одного із заступників міського голови і начальника відділу Мереф'янської міської ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині на хабарі 128 тис. грн затримано заступника мера м. Мерефа, - Нацполіція 01

У рамках проведення слідчо-оперативних заходів правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання одним із заступників міського голови Мереф'янської міської ради хабаря. Більш ніж 128 тис. гривень вимагав чиновник від громадянина за виділення об'єкта нерухомості під дитячий будинок сімейного типу. З метою прикриття протиправної діяльності він залучив посередника.

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У п'ятницю, 10 січня, правоохоронці затримали посадових осіб і посередника. З місця події було вилучено 128 750 гривень.

На Харківщині на хабарі 128 тис. грн затримано заступника мера м. Мерефа, - Нацполіція 02

Санкцією ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169644
 
 
 Топ коментарі
 
При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.


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Следствие - суд - залог (взятие на поруки) - СВОБОДА! Итого- минус пару десятков тысяч баксов.
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Ну... Кому "минус", а кому и "плюс". За выдачу индульгенции.
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При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.


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ты просто плохо учил английский в школе На Харьковщине на взятке 128 тыс. грн задержан заместитель мэра г. Мерефа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 147
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Следствие - суд - залог (взятие на поруки) - СВОБОДА! Итого- минус пару десятков тысяч баксов.
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Ну... Кому "минус", а кому и "плюс". За выдачу индульгенции.
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Местная власть везде- мафия.ОТГ- обираловка мелких населённых пунктов под порог.Конфискация всего.Власть местных князьков.Вместе с мерефянами должны быть задержаны все бюрократы во всех ОТГ Украины.На 99%.Они должны бояться своей тени,если замазаны.И сначала нужно садить,а потом разбираться.Сроки за доказанную коррупцию должны начинаться от 10 лет и до бесконечности.Без права амнистии.Умысел всегда должен караться втройне!
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Развёл бардак президент. Дал ЗЕлёный свет коррупци и торговле на крови.
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отказался перечислять бубачке законные 25 %...

нет, чтоб как другие.
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Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прилетел сегодня в Киев из Тайланда, где он провел свои зимние каникулы.
Пассажиры, которые были с ним на борту, сообщили, что лидера партии «Голос» и его спутницу вывели с самолета в индивидуальном порядке.
«Вакарчука с самолета встречала машина прямо у трапа, вывели сначала его вместе с женщиной, с которой он летел, подождали, чтоб уехали и только потом выпустили бизнес-класс и всех остальных», - сказал пассажир.
Также он сообщил, что багаж пары снимали с ленты два неизвестных человека. Возможно, охрана.
Скорее всего, Вакарчук был предупрежден о том, что журналисты будут встречать его и он решил избежать расспросов о своем отпуске на берегу Андаманского моря.
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И везде только заместители нечестные. Может всех их повыгонять и коррупция пропадет? На Харьковщине на взятке 128 тыс. грн задержан заместитель мэра г. Мерефа, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8544
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В нашем городе в горисполкоме задерживали уже десяток всяких взяточников, ну и что? НИКОГО НЕ ПОСАДИЛИ! НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА! Это не правовая система, а какая-то игра в рулетку между своими. Это система не наказания преступников, а ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРАБЛЕННОГО между "своими", а пострадавшими являемся мы все, простой народ, потому что именно непосредственно нас грабят, лишая наших детей будущего в этой стране, а нас на старости лет куска хлеба.
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отличились, супер боцы с коррупцией! целых 128 тысяч гривнов! целая месячная зарплата мандатованного депутато!!! сколько получает в месяц борец с коррупцией?! идийотизм с претензиями!
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