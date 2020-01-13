 Земельна реформа реалізовуватиметься відповідно до отриманих запитів суспільства, - уповноважений президента Лещенко

Про це уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко сказав під час публічного обговорення фінальної версії земельної реформи в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.
"Президент чітко задекларував те, що земельна реформа в Україні буде реалізована. Вона реалізовуватиметься поетапно, виходячи із тих запитів суспільства, які ми отримали протягом трьох місяців національного діалогу. За цей період була здійснена комунікація у режимі реального часу із сотнями профільних асоціацій, ми об'їхали 17 областей України та провели багато зустрічей", - сказав Лещенко.
За його словами, в результаті цієї роботи був удосконалений законопроєкт про обіг земель, ухвалення якого дасть можливість навести лад у земельних правовідносинах. Водночас Уповноважений президента наголосив на тому, що це лише один із низки законопроєктів. "Йдеться про 10 базових законопроєктів, починаючи від децентралізації та передачі земель на місця, забезпечення інститутів переважного права, антирейдерський пакет, безпосередню програму фінансування підтримки малого та середнього товаровиробника, наведення ладу в усіх державних програмах, питання, що стосуються просторових геоданих, забезпечення належної інфраструктури, наповнення відповідних кадастрових даних. За ці три місяці були напрацьовані базові законопроєкти. Частина з них у процесі розгляду, інша частина - готується до розгляду", - сказав він.
Лещенко також наголосив на тому, що законопроєкти у процесі можуть змінюватися, удосконалюватися, доопрацьовуватися.
Нагадаємо, 13 січня радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що для голосування за закон про ринок землі в Раді все готово.
І це також "запроси обчєства"? А в решту зонах скуповувати легко можно?
это ж скока ума надо-голосовать против пороха ,при котором беня по израилям ныкался и за зелененького в надежде что тот раскулачит бвбушку
БарыгаНелох? Год назад это уже проходили. С таким подходом скоро не будет страны, отпадет вообще необходимость напрягаться и голосовать..
13.01.20 12:48 Законопроект о референдуме внесут в Верховную Раду в начале следующей сессии, - Стефанчук
Як мона скільки вкрасти на державній службі?
Вже мовчу про мінімум 120 хфірм..
Предлагается отменить нормы о согласовании с Радой и Кабмином в случае изменения целевого назначения этих земель. Госкадастр тоже не будет иметь полномочий по этим землям. Местные органы власти смогут самостоятельно принимать решение о продаже озер, прудов, лесов, парков, исторических мест. Законопроект отменяет согласование с Кабмином при продаже этих земель иностранцам.
Украина может превратиться в страну заборов, которыми огорожено все, что имеет какую-то ценность.
Из пояснительной записки к этому законопроекту: предлагается... "отменить отдельную процедуру выдачи специальных разрешений на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков как документов разрешительного характера".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351999-zakonoproekt_2194_otmenjaet_soglasovanie_s_kabminom_prodahu_tsennyh_zemelj._ukraina_mohet_prevratitjsja_v_stranu_zaborov
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Вони резульати соціологічних опитувань бачили?
Рівно 73% українців ПРОТИ продажу с/г землі! Ось посилання на опитування! 73% - знайома цифра, чи не так?))))
Палишся, москалику!
Ці закони діють уже 99 років. А що в Україні? Ну, що ... ЗЕ!
Україна ще нещодавно мала зовсім непоганий земельний кодекс.
Але гаразд. Сьогодні про Польщу.
Спершу трішки статистики.
Земельні діялянки сільськогосподарського призначення складають 60% площі Польщі.
Ліси (власність держави) складають 29,6% площі Польщі.
Узагалі одна третина площі Польщі це власність держави і органів місцевого самоврядування.
Не можна купити земельної ділянки, що є власністю держави та органів місцевого самоврядування. Їх можна лише орендувати.
Якщо власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення хоче продати землю, завжди право на її придбання перед іншими особами має спершу держава.
Земельну ділянку (не більшу за 300 гектарів) сільськогосподарського призначення може купити лише селянин (фермер), що проживає в цій ґміні мінімально 5 років і він зобов'яжеться, що буде фермером далі (принаймні 5 років). Упродовж 5 років він цієї діляник продати не може.
Аби іноземець міг придбати земельну ділянку (іншу ніж державну чи сільськогосподарського призначення), він мусить отримати дозвіл від міністра внутрішніх справ. Звільнені з цього обов'язку є громадяни ЄС та громадяни інших країн, що проживають у Польщі га постійній основі (дозвіл на стале перебування та статус довгострокового резидента ЄС) 5 років.
У підсумку:
1) земельну ділянку з державних ресурсів купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю) - не можливо,
2) земельну ділянку сільськогосподарського призначення купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю), хто не зв'язаний з ґміною та провадженням сільськогосподарської діяльності в ґміні принаймні десять років - не можливо,
3) земельну ділянку на території 10% всієї решти площі Польщі без дозволу міністра іноземцю купити не можливо (хіба, що він громадянин ЄС, або проживає на постійній основі принаймні 5 років).
У Польщі насправді немає ринку земельних ділянок, бо держава оборіт земельними ділянками блокує. Чи це зміниться? Не думаю. Бо це закони з 20 років минулого сторіччя. Діють уже 99 років.
А що в Україні?
Ринок с/г землі нам-то мабуть і треба, але точно не такий, як хочуть по-швидкому пропхати!
Или мало ли что я на тебе обещал?!!!!
https://agravery.com/uk/posts/show/nimecki-fermeri-so-pracuut-v-ukraini-zvernulis-do-vladi-z-prohannam-ne-obmezuvati-ih-u-kupivli-zemli-v-ukraini
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Об этом стало известно из выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко по поводу законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на согласительном комитете депутатских фракций и групп в Верховной Раде (ВР) сегодня, 13 января.
"Накануне праздников представители всех фракций подписали меморандум, где четко предусмотрено рассмотрение судьбоносного для страны законопроекта о распродаже земли по специальной процедуре. Я хочу сейчас получить ответ: как так случилось, кто сломал решение всех фракций ВР и пустил в незаконное русло процесс рассмотрения на комитете закона о продаже сельскохозяйственной земли, кто открывает в Украине дорогу, по сути, к нашему самоуничтожению?", - заявила Юлия Тимошенко.
Она уверена, что законопроект №2178-10 позволит скупать украинские земли иностранными банками и кредитными учреждениями в неограниченном количестве. "Кроме того, установлено ограничение количества земли в одни руки для всех - 10 тыс. га. В мировой практике такого нет. Это ноу-хау коррупционных оборотов земли", - подчеркнула лидер "Батькивщины".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/352004-julija_timoshenko_obvinila_vladimira_zelenskogo_v_prodvihenii_zakona_o_rasprodahe_seljhozzemelj
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"Сегодня активно разгоняется "зрада" о выплате чиновникам одного из министерств зарплат в суммах до 500 тыс. гривен. Обращаю внимание, что увеличение зарплат министрам и их заместителям состоялось по всем министерствам. Увеличение в среднем для топ-чиновников произошло в 3,5 - 5 раза", - рассказал Розенко.
По его словам, с 1 января 2020 года зарплата депутатов Верховной Рады станет больше 100 тыс. грн. На фоне этого экс-министр напомнил, что средняя зарплата в образовании сегодня составляет 9 тыс. грн.
"Эпоха бедности закончена, друзья. С особым трепетом интересно слушать аргументацию "слуг народа", почему отменено постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Ибо, по их словам, то "был" популизм "и средств на это нет", - резюмировал Розенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/352006-v_ukraine_nardepam_podnjali_zarplatu_do_100_tysjach_griven_rozenko_sdelal_rezonansnoe_zajavlenie
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Не мог бы ты как-то реализацию провернуть?
⏰ Початок 14 січня о 07:45
📍 м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5
ukrainianwall.com/politics/24286-doigralis-eto-samounichtozhenie-timoshenko-vydvinula-zhestkiy-ultimatum-zelenskomu