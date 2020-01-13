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Все про:законопроект (898) земельна реформа (116) Лещенко Роман (6)

 Земельна реформа реалізовуватиметься відповідно до отриманих запитів суспільства, - уповноважений президента Лещенко

Упродовж трьох місяців "національного діалогу" проведено консультації з сотнями профільних асоціацій в 17 областях України, напрацьовано 10 базових законопроєктів.

Про це уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко сказав під час публічного обговорення фінальної версії земельної реформи в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.

"Президент чітко задекларував те, що земельна реформа в Україні буде реалізована. Вона реалізовуватиметься поетапно, виходячи із тих запитів суспільства, які ми отримали протягом трьох місяців національного діалогу. За цей період була здійснена комунікація у режимі реального часу із сотнями профільних асоціацій, ми об'їхали 17 областей України та провели багато зустрічей", - сказав Лещенко.

За його словами, в результаті цієї роботи був удосконалений законопроєкт про обіг земель, ухвалення якого дасть можливість навести лад у земельних правовідносинах. Водночас Уповноважений президента наголосив на тому, що це лише один із низки законопроєктів. "Йдеться про 10 базових законопроєктів, починаючи від децентралізації та передачі земель на місця, забезпечення інститутів переважного права, антирейдерський пакет, безпосередню програму фінансування підтримки малого та середнього товаровиробника, наведення ладу в усіх державних програмах, питання, що стосуються просторових геоданих, забезпечення належної інфраструктури, наповнення відповідних кадастрових даних. За ці три місяці були напрацьовані базові законопроєкти. Частина з них у процесі розгляду, інша частина - готується до розгляду", - сказав він.

Читайте також: Купити сільськогосподарську землю можна буде лише безготівково, - Милованов

Лещенко також наголосив на тому, що законопроєкти у процесі можуть змінюватися, удосконалюватися, доопрацьовуватися.

Нагадаємо, 13 січня радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що для голосування за закон про ринок землі в Раді все готово.

Також читайте: 10 тис. га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув усі поправки до законопроєкту про ринок землі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169640
 
 
 Топ коментарі
 
Национальный диалог? Вот же выродки.
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Да хватит уже съезжать на общество. Зелекаломанда положила на общество с прибором. И месяца после выборов не прошло.
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"Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне. "

І це також "запроси обчєства"? А в решту зонах скуповувати легко можно?
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Национальный диалог? Вот же выродки.
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Сабакі лают, а караван ідьот в Оман Земельная реформа будет реализовываться в соответствии с полученными запросами общества, - уполномоченный президента Лещенко - Цензор.НЕТ 6639
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"Национальный диалог" означає що тему землі вже всі зацікавлені жиди між собою перетерли!
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Зеленых человечков в первую очередь нужно выносить из ВР.... доигрались))))
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На фотке новая развязка на объездной около Львова?
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"Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне. "

І це також "запроси обчєства"? А в решту зонах скуповувати легко можно?
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А что вы так возмутились? Пускай продают землю на границе с рашкой, чтобы они там военторги строили? Или вы думаете, что российские консервы не побежали бы эту землю скупать?
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Это означает полное беззаконие и ручное управление, занесли "запрос" выделили землю. Нет "запроса" нет земли. Спасибо Лещенко что прояснил все и сразу.
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Закон не легитимный. До деалигархизации. И станет проблемой в дальнейшем. Которая приведет к внутренним раздорам. Никто не смирится с тем,что преступники 90-х скупят землю и станут хозяевами страны официально.
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Землю не вывезут.А Огонь равняет всех,особенно ретивых.
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щас тебе беня деалигархизуется...
это ж скока ума надо-голосовать против пороха ,при котором беня по израилям ныкался и за зелененького в надежде что тот раскулачит бвбушку Земельная реформа будет реализовываться в соответствии с полученными запросами общества, - уполномоченный президента Лещенко - Цензор.НЕТ 3479
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Мне не нужны ныканья. Мне нужны посадка одного и другого.
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ну теперь тебе еще зелю сажать...ищи следующего негодяя на выборы
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Будем искать. Выбора нет. Но уже с перламутровыми пуговицами ))
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Кто угодно лишь бы не Барыга Нелох? Год назад это уже проходили. С таким подходом скоро не будет страны, отпадет вообще необходимость напрягаться и голосовать..
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Хватит выбирать из имеющегося говна. И тогда все наладится.
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Понять бы еще, почему сейчас многие стыдятся признать, что голосовали за это убожество? Предлагаете импортировать кандидатов в президенты? Так проходили уже на уровне главы НАБУ. Костьми легли, придумали к законопроекту кучу поправок - лишь бы Ветвицкому дорогу закрыть.
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а как на счет запроса не проводить эту реформу?
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Где можно ознакомиться с запросами обчества? Текст запроса с подписЯми запросителей пжлста!
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Да хватит уже съезжать на общество. ************* положила на общество с прибором. И месяца после выборов не прошло.
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українці не входять в їхнє товариство, яке одноголосно вирішило продати землю
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Українці самі винні що своєчасно не обрізались...
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А кто вообще говорил про иностранцев? Все наши олигархи имеют по 2-3 паспорта, но они же не иностранцы. Половина ВР евреи, но они же не иностранцы. Труханов будет покупать землю на греческую фамилию Анзопулос, или на российскую Труханов? Он будет покупать по украинскому паспорту.
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Запрос общества - 73% против распродажи земли и это значит, что слуги народа вместе с зё пошли против народа.
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а не желает ишак оманский со своей ко-****** опубликовать результаты этого самого "национального диалога"? пока видно только, что эти зе-кровосиси деньги из бюджета пылесосят бесконтрольно и все приказы кремля исполняют в срок.
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А что непонятно? Пархатая свора уродов поэтому и закон о референдуме перенесла.
13.01.20 12:48 Законопроект о референдуме внесут в Верховную Раду в начале следующей сессии, - Стефанчук
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Виродки! Де було хочаб якесь публічне слухання по земельной реформі? Срань Господня оце і є команда зегів. На жаль за цю банду голосували більшість, а вони придурки.
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Для особо отсталых, есть комитет аграрной политики при верховной Раде.
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Думаєте, отак просто ні защо. Культурні, освідчені, прагматичні німці раптом почали палити веймарське єврейство.
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Зеленкович віщав про референдум по земельному питанню. Де він? "Панове, ані слова про 3,14....у!" - кричав князь Болконський гусарам на дні народження у Н. Ростової.
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У Хряка2.0 200000га земельки, яку вже "подарував" сину- міномьотчику.
Як мона скільки вкрасти на державній службі?
Вже мовчу про мінімум 120 хфірм..
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перестань срать ...покажи у реестрі землю власником якої є Порошенко ...заодно розкажи де "каргілл" є\ власником землі в Україні ...НЕМАЄ ...цей весь поросячий візг підняли заради того щоб "узаконити" крадіжку ...
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У кого б не була скільки га землі у власності, введення ринку ж нічого не змінить в цьому плані! Ви дійсно наївно вірите, що у когось землю забиратимуть? Забиратимуть хіба паї у простих селян!
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Вы не переживайте за хозяевов паев, мы сами разберемся.
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а вам іудам що , навіть рошенки не видають ... ?
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...Сегодня парламентарии возвращаются к работе после праздников. На второе чтение вынесут законопроекты о земле. Все внимание сконцентрировано на №2178-10, который касается земель сельскохозяйственного назначения.Но в пакете земельных законопроектов еще два. Один из них - №2194. Документ касается особо ценных земель, природоохранных, историко-культурных.
Предлагается отменить нормы о согласовании с Радой и Кабмином в случае изменения целевого назначения этих земель. Госкадастр тоже не будет иметь полномочий по этим землям. Местные органы власти смогут самостоятельно принимать решение о продаже озер, прудов, лесов, парков, исторических мест. Законопроект отменяет согласование с Кабмином при продаже этих земель иностранцам.
Украина может превратиться в страну заборов, которыми огорожено все, что имеет какую-то ценность.
Из пояснительной записки к этому законопроекту: предлагается... "отменить отдельную процедуру выдачи специальных разрешений на снятие и перенесение грунтового покрова земельных участков как документов разрешительного характера".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/351999-zakonoproekt_2194_otmenjaet_soglasovanie_s_kabminom_prodahu_tsennyh_zemelj._ukraina_mohet_prevratitjsja_v_stranu_zaborov
...
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А в нас тільки 17областей?Не -24?Вони проводили щось там в 17областях.Решта 7:а)послали їх на ...лапати метеликів;б)закатані повністю в асфальт;в)давно розпродані,тому говорити з ними нема про що?
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Що значить "в соответствии с полученными запросами общества"? Який діалог?
Вони резульати соціологічних опитувань бачили?

Рівно 73% українців ПРОТИ продажу с/г землі! Ось посилання на опитування! 73% - знайома цифра, чи не так?))))
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Паевщиков 7 миллионов людей, это где то 18 процентов населения, поэтому нам наплевать на 73 процента быдла, у которого нет земли.
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Мої родичі теж паї мають і проти продажу, тому не треба за всіх пайовиків розписуватися!
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І да, пайовики в селі УКРАЇНСЬКОМОВНІ! Селяни на 90% уц нас українськомовні, навіть на Сході.
Палишся, москалику!
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З запитами якого, чийого "общества"? 73%, ваша улюблена цифра, українців проти продажу землі. То який запит, чий, ви обслуговуєте?
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Сокол и так, и так, а им все равно не так. Пишите побольше, он к вам прислушается, не знаете что, спросите У ПЕСыкив.
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В Слуге Народа по земельному вопросу -разброд и шатания.И не только по земельному .Потому и не выносятся на голосование земля и конституция.Нет квалифицированного большинства.Зеленский пока бессилен.Но его терпение не бесконечно.Будет разгон ВРУ.И выборы по новым правилам.Соивые будут праздновать Победу?
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Брехня! Хіба були громадські слухання? - щось не пригадую!
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Слухання жидів-громадян проводятся регулярно!
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ТОМУ ЩО МАЮТЬ САМОПОВАГУ! ЯК ПОЛЬЩА (НА ВІДМІНУ ВІД …) ЗАХИЩАЄ СВІЙ РИНОК ЗЕМЛІ
Ці закони діють уже 99 років. А що в Україні? Ну, що ... ЗЕ!

Україна ще нещодавно мала зовсім непоганий земельний кодекс.
Але гаразд. Сьогодні про Польщу.
Спершу трішки статистики.
Земельні діялянки сільськогосподарського призначення складають 60% площі Польщі.
Ліси (власність держави) складають 29,6% площі Польщі.
Узагалі одна третина площі Польщі це власність держави і органів місцевого самоврядування.
Не можна купити земельної ділянки, що є власністю держави та органів місцевого самоврядування. Їх можна лише орендувати.
Якщо власник земельної ділянки сільськогосподарського призначення хоче продати землю, завжди право на її придбання перед іншими особами має спершу держава.
Земельну ділянку (не більшу за 300 гектарів) сільськогосподарського призначення може купити лише селянин (фермер), що проживає в цій ґміні мінімально 5 років і він зобов'яжеться, що буде фермером далі (принаймні 5 років). Упродовж 5 років він цієї діляник продати не може.
Аби іноземець міг придбати земельну ділянку (іншу ніж державну чи сільськогосподарського призначення), він мусить отримати дозвіл від міністра внутрішніх справ. Звільнені з цього обов'язку є громадяни ЄС та громадяни інших країн, що проживають у Польщі га постійній основі (дозвіл на стале перебування та статус довгострокового резидента ЄС) 5 років.
У підсумку:
1) земельну ділянку з державних ресурсів купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю) - не можливо,
2) земельну ділянку сільськогосподарського призначення купити будь-кому (чи поляку, чи іноземцю), хто не зв'язаний з ґміною та провадженням сільськогосподарської діяльності в ґміні принаймні десять років - не можливо,
3) земельну ділянку на території 10% всієї решти площі Польщі без дозволу міністра іноземцю купити не можливо (хіба, що він громадянин ЄС, або проживає на постійній основі принаймні 5 років).
У Польщі насправді немає ринку земельних ділянок, бо держава оборіт земельними ділянками блокує. Чи це зміниться? Не думаю. Бо це закони з 20 років минулого сторіччя. Діють уже 99 років.
А що в Україні?
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А тепер порівняйте польське законодавство із тим, що пропонують слуги народа...

Ринок с/г землі нам-то мабуть і треба, але точно не такий, як хочуть по-швидкому пропхати!
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Мутно все єто! Не пойму для кого вообще делают закон, у кого вообще есть земля для торговли, кроме пару гектаров паев??
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Кто то референдум обещал!!!!
Или мало ли что я на тебе обещал?!!!!
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Сначала дайте людям реализовать свое конституционное право на бесплатный гектар земли!!! Ато пересичным украинцам и торговать то нечем!
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...«...Ми, німецькі та інші західно-європейські фермери, які заснували підприємства, зареєстровані в Україні, за законодавством України, займаємось обробітком землі в Україні в більшості уже багато років, усі ми є сімейними господарствами, або належимо до невеликої групи інвесторів, котрі самі управляють своїм господарством, розглянувши і обговоривши порівняльну таблицю, підготовлену до розгляду у другому читанні проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (реєстр. № 2178-10 від 10.10.2019), наводимо аргументи в обґрунтування недоцільності прийняття певних положень даного законопроєкту», - йдеться у зверненні.Згідно повідомленням іноземні фермери вважають, що внаслідок запропонованих змін вищезазначеного проекту закону у стані конкуренції створюються менш або більш сприятливі умови конкуренції для окремих суб'єктів господарювання, в той час як для інших суб»єктів господарювання ці умови залишаються незмінними.Таким чином, окремі суб'єкти господарювання (в даному випадку юридичні особи України, засновані громадянами України) здобудуть переваги над іншими суб»єктами господарювання (юридичні особи України, засновані іноземцями) не завдяки власним досягненням, а внаслідок дії зовнішніх ринкових факторів, одним з яких є вплив державних органів.«Основою для наших господарств є орендовані землі. Якщо ринок землі відкриється, то поля будуть купувати інші, можливо конкуруючі господарства, і ми частково, або повністю втратимо засоби для існування. Усі ми роками розбудовували свої господарства та вклали сотні тисяч чи мільйонів євро. Створили багато робочих місць і у більшості випадків ми були єдиними роботодавцями в селі. Багато полів довелося рекультивувати і навіть викорчовувати кущі та дерева. Плоди цієї праці потім пожинатимуть інші», - зазначається у повідомленні.У зверненні відмічається, що іноземні інвестори зробили вагомий внесок у перехід на ноу-хау та розвиток сільського господарства України. Успішні інвестори завжди є аргументом для залучення нових інвесторів, котрі вкладатимуть гроші в країну.«Таке обмеження інтересів буде поганим сигналом для потенційних інвесторів, не лише в сільському господарстві, та дискредитує Україну як об'єкт інвестування. Нових інвесторів навряд чи можна буде очікувати, оскільки вони будуть побоюватися, що не зможуть гарантувати собі землю в довгострокове користування, оскільки у них не буде шансів придбати її, якщо земля буде виставлена на продаж. Господарства, які вже є в країні, значно обмежать свої інвестиції, бо будуть змушені боятися, що втратять свою землю», - йдеться у повідомленні.Танімецькі фермери зазначили, що розділяють побоювання українців відносно негайного відкриття ринку землі для всіх і бачать початковий компроміс щодо дозволу на придбання землі для компаній, які працюють не менше 3-х років в Україні, як прийнятний варіант для усіх учасників ринку та держави.«Це дало б компаніям можливість продовжувати працювати на тих самих умовах, що й українські колеги. Потенційним новим інвесторам це б слугувало сигналом, що їм не потрібно боятися того, що вони в майбутньому будуть у невигідному становищі», - йдеться в тексті звернення.
https://agravery.com/uk/posts/show/nimecki-fermeri-so-pracuut-v-ukraini-zvernulis-do-vladi-z-prohannam-ne-obmezuvati-ih-u-kupivli-zemli-v-ukraini

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...Після відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення банки зможуть приймати земельні паї у якості застави для видачі кредитів фермерам.Про це повідомила заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю Finclub...надіюсь розяснювати немає потреби у кого опиниться ЗЕМЛЯ ...у всьому світі сільське господарство є дотаційним ...прибуткові соя соняшник і ріпак ...
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...Законопроект №2178-10 позволяет продавать землю иностранным банкам и кредитным учреждениями без ограничений.В Верховной Раде (ВР) следует немедленно созвать консультации парламентского руководства и лидеров фракций, чтобы рассмотреть нарушения, допущенные комитетом по аграрной и земельной политике во главе с Николаем Сольским, при подготовке законопроекта ко второму чтению.
Об этом стало известно из выступления лидера фракции ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко по поводу законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на согласительном комитете депутатских фракций и групп в Верховной Раде (ВР) сегодня, 13 января.
"Накануне праздников представители всех фракций подписали меморандум, где четко предусмотрено рассмотрение судьбоносного для страны законопроекта о распродаже земли по специальной процедуре. Я хочу сейчас получить ответ: как так случилось, кто сломал решение всех фракций ВР и пустил в незаконное русло процесс рассмотрения на комитете закона о продаже сельскохозяйственной земли, кто открывает в Украине дорогу, по сути, к нашему самоуничтожению?", - заявила Юлия Тимошенко.
Она уверена, что законопроект №2178-10 позволит скупать украинские земли иностранными банками и кредитными учреждениями в неограниченном количестве. "Кроме того, установлено ограничение количества земли в одни руки для всех - 10 тыс. га. В мировой практике такого нет. Это ноу-хау коррупционных оборотов земли", - подчеркнула лидер "Батькивщины".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/352004-julija_timoshenko_obvinila_vladimira_zelenskogo_v_prodvihenii_zakona_o_rasprodahe_seljhozzemelj
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...В Украине с 1 января 2020 года депутатам Верховной Рады и работникам министерств увеличили зарплату от 2 до 5 раз по сравнению с 2019 годом.Об этом в Facebook сообщил бывший вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Павел Розенко. По его словам, зарплаты многих депутатов и чиновников превысят "сотни тысяч гривен".
"Сегодня активно разгоняется "зрада" о выплате чиновникам одного из министерств зарплат в суммах до 500 тыс. гривен. Обращаю внимание, что увеличение зарплат министрам и их заместителям состоялось по всем министерствам. Увеличение в среднем для топ-чиновников произошло в 3,5 - 5 раза", - рассказал Розенко.
По его словам, с 1 января 2020 года зарплата депутатов Верховной Рады станет больше 100 тыс. грн. На фоне этого экс-министр напомнил, что средняя зарплата в образовании сегодня составляет 9 тыс. грн.
"Эпоха бедности закончена, друзья. С особым трепетом интересно слушать аргументацию "слуг народа", почему отменено постановление предыдущего правительства об увеличении в 2020 году зарплат педагогам на 20%. Ибо, по их словам, то "был" популизм "и средств на это нет", - резюмировал Розенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/352006-v_ukraine_nardepam_podnjali_zarplatu_do_100_tysjach_griven_rozenko_sdelal_rezonansnoe_zajavlenie
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то есть вы 80% противников рынка земли не слышите но будете учитывать их мнения. ЭТО КАК???
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Рома, у общества есть запрос на квартирку в новострое, на чоколовке, как у твоего однофамильца с зарплаткой нехилой.
Не мог бы ты как-то реализацию провернуть?
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Потому что он свою продал что бы купить трактор.
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Упал намоченный президента продал квартиру и купил трактор?!
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А ты думал они на дереве растут?Ты хоть о ценах на нормальный трактор догадываешься?...
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Запит суспільства,аби 2х1 метер хватило кожному баризі.
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Нет продаже земли! Особенно это не допустимо во время войны!
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С кем диалог вели? Земельная реформа будет реализовываться в соответствии с полученными запросами общества, - уполномоченный президента Лещенко - Цензор.НЕТ 6596 Да, я кажется проспала референдум, результаты не назовете?
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‼️14-17 січня у Києві під Верховною Радою України проходитимуть протестні акції 📢 проти антинародного законопроекту 2178-10, про про розпродаж землі! ‼️
⏰ Початок 14 січня о 07:45
📍 м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 5Земельная реформа будет реализовываться в соответствии с полученными запросами общества, - уполномоченный президента Лещенко - Цензор.НЕТ 6840
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Допоки українців не допустять до долародрукувального верстата, у раду директорів ФРС, або не зроблять гривню єдиною інвестиційною валютою, рвинок землі - це гра у скляні буси для тубільців.
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Ринок землі це долар землі. Без грошей на ринок не ходять.
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Зеленский ведет Украину к уничтожению.
ukrainianwall.com/politics/24286-doigralis-eto-samounichtozhenie-timoshenko-vydvinula-zhestkiy-ultimatum-zelenskomu
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