 Земельна реформа реалізовуватиметься відповідно до отриманих запитів суспільства, - уповноважений президента Лещенко

Про це уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко сказав під час публічного обговорення фінальної версії земельної реформи в Укрінформі, передає Цензор.НЕТ.

"Президент чітко задекларував те, що земельна реформа в Україні буде реалізована. Вона реалізовуватиметься поетапно, виходячи із тих запитів суспільства, які ми отримали протягом трьох місяців національного діалогу. За цей період була здійснена комунікація у режимі реального часу із сотнями профільних асоціацій, ми об'їхали 17 областей України та провели багато зустрічей", - сказав Лещенко.

За його словами, в результаті цієї роботи був удосконалений законопроєкт про обіг земель, ухвалення якого дасть можливість навести лад у земельних правовідносинах. Водночас Уповноважений президента наголосив на тому, що це лише один із низки законопроєктів. "Йдеться про 10 базових законопроєктів, починаючи від децентралізації та передачі земель на місця, забезпечення інститутів переважного права, антирейдерський пакет, безпосередню програму фінансування підтримки малого та середнього товаровиробника, наведення ладу в усіх державних програмах, питання, що стосуються просторових геоданих, забезпечення належної інфраструктури, наповнення відповідних кадастрових даних. За ці три місяці були напрацьовані базові законопроєкти. Частина з них у процесі розгляду, інша частина - готується до розгляду", - сказав він.

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Лещенко також наголосив на тому, що законопроєкти у процесі можуть змінюватися, удосконалюватися, доопрацьовуватися.

Нагадаємо, 13 січня радник прем'єр-міністра Олексій Мушак заявив, що для голосування за закон про ринок землі в Раді все готово.

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