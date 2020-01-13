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 Офіс генпрокурора почав допитувати звільнених з полону

Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ почали проведення допитів потерпілих, звільнених з полону 29 грудня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Офісу генпрокурора.

"Наразі допити потерпілих проводяться за місцем проходження реабілітації та лікування. Слідчі дії планується провести з усіма 76 звільненими з полону особами у якомога стислі строки без шкоди процесу їх фізичного та емоційного відновлення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами допитів "вже задокументовано чергові докази грубого порушення представниками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" норм міжнародного гуманітарного права".

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"Зокрема, звільнені з полону свідчать про катування, застосування фізичного насильства, нелюдське поводження з полоненими, що є ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни)", - додали у відомстві.

Зазначається, що процесуальні дії зі звільненими особами "проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування їх у полоні, а також установлення осіб, що вчиняли стосовно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями".

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Нагадаємо, 29 грудня відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернули 76 осіб, найманцям РФ передали 127. Пізніше СБУ оприлюднила повний список звільнених українців.

Увечері 29 грудня звільнених українців доставили літаком із Харківської області в київський аеропорт "Бориспіль", де їх зустрів президент України Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169639
 
 
 Топ коментарі
 
Правильно, а то вдруг освобожденные вели в Донецке антирросийскую агитацию, разжигая межнациональную вражду!
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внутренняя документация - вроде, уже ОПМО (малороссийского округа).
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ЛуГАНДОНец! А ты прошел этот фильтр, когда драпанул из днр?
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Луганчане в большинстве нормальные люди, не сравнить с дамбасятиной данецкой. Это как мацка и питер.
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Правильно, а то вдруг освобожденные вели в Донецке антирросийскую агитацию, разжигая межнациональную вражду!
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Проверяют,не попались ли проукраинские освобожденные.
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До речі, цікаво би знати, що показали на допитах 24 моряки, звільнених відповідно до ухвали Гамбургського трибуналу...
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Заявление о допросе является полным идиотизмом своего 100% кретина, янеЛоха.
В данном случае речь может идти лишь об отборе свидетельских показаний!
Идиоты, они и есть идиоты...
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Нормалек, все как при сталине. Пленных - в ГУЛАГ и нечнго с ними панькаться. А лучше сразу в расход. Бабы еще нарожают!
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чому в абревіатурі СБУ є України, а в Офісі Прокурора нема України... тре допитати
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внутренняя документация - вроде, уже ОПМО (малороссийского округа).
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А зачем в

"Служу БакановУ"

еще что-то добавлять ?
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допросы...или опросы?...какая разница?! (а действительно - какая?)
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удачно подмечено
вот так и сливаются истинные мотивы прокураторов ))))
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