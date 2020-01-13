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Все про:закон (811) Зеленський (4120) педофіл (80) реєстр (93)

 Зеленський підписав закон про реєстр педофілів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої чи малолітнього і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканності малолітньої чи малолітнього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Документ передбачає створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини проти малолітніх. Цей реєстр перебуватиме у віданні Міністерства юстиції.

У нього вноситимуть відомості про прізвище, ім'я, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочин, за який він був засуджений, вигляд кримінального покарання, який до нього був застосований, а також інформацію про фактично відбуте ним покарання і дані про порушення правил адміністративного нагляду.

Виключатися з реєстру інформація про особу буде в разі скасування обвинувального вироку або постанови суду.

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Користувачами реєстру стануть керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру проти малолітніх.

В редакції закону до першого читання передбачалося введення хімічної кастрації педофілів, проте з їхньої згоди. До другого читання цю норму прибрали з документа.

Нагадаємо, Рада прийняла відповідний законопроєкт 19 грудня. Його підтримали 325 народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169637
 
 
 Топ коментарі
 
Гиперсексуальный Яременко затаился?
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Один "слуга" вроде бы был осужден за такое.
Будет почетным первым номером!
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перший номером там повинен бути ботоксний Сцарьок-педофiл, воно ж пудло з рашi-паРашi.


Зеленський підписав закон про реєстр педофілів - Цензор.НЕТ 4200





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впрочем, Моника, которая сама засветилась на масквабаде с мальчиками и с коксом еще вначале 2000-х, своих кураторов вряд ли сдаст...




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А чому не створити єдиний реєстр злочинів,які скоїли мажори,менти,прокурори,судді.депутати і члени їх сімей? Саме такі розслідування практично ніколи не доходять до суду.
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