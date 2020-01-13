 Зеленський підписав закон про реєстр педофілів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

Документ передбачає створення реєстру осіб, засуджених за сексуальні злочини проти малолітніх. Цей реєстр перебуватиме у віданні Міністерства юстиції.

У нього вноситимуть відомості про прізвище, ім'я, по батькові засудженого, дату народження, місце проживання або перебування, злочин, за який він був засуджений, вигляд кримінального покарання, який до нього був застосований, а також інформацію про фактично відбуте ним покарання і дані про порушення правил адміністративного нагляду.

Виключатися з реєстру інформація про особу буде в разі скасування обвинувального вироку або постанови суду.

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Користувачами реєстру стануть керівники прокуратур і органів попереднього розслідування, прокурори, слідчі та інші уповноважені особи Національної поліції України та Державного бюро розслідувань.

Як повідомлялося, 11 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру проти малолітніх.

В редакції закону до першого читання передбачалося введення хімічної кастрації педофілів, проте з їхньої згоди. До другого читання цю норму прибрали з документа.

Нагадаємо, Рада прийняла відповідний законопроєкт 19 грудня. Його підтримали 325 народних депутатів.