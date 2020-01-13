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 Пасажирка загинула в ДТП на Житомирщині, - облуправління ДСНС

Фахівці ДСНС Житомирщини 13 січня допомагали ліквідувати наслідки дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ-Чоп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління ДСНС в Житомирській області, ДТП сталася на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Вигадка Пулинського району.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. Крім нього в салоні було ще п'ять пасажирів. Рука однієї з пасажирок опинилася притиснутою автомобілем до землі. Ще одна з пасажирок загинула на місце події, її придавило перекинутим транспортним засобом.

Бійці ДСНС за допомогою лебідки пожежного автомобіля поставили пошкоджений транспортний засіб на колеса, деблокували загиблу і травмовану пасажирку і передали останню в руки медиків.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169635
 
 
 Топ коментарі
 
Игорь ты даун, какой Иран? человек погиб, твой черный выхлоп тут не уместен...
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Уместен. Лучше умирать в Иране.И по вине Ирана.
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Игорь ты даун, какой Иран? человек погиб, твой черный выхлоп тут не уместен...
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Уместен. Лучше умирать в Иране.И по вине Ирана.
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це складний сарказм, особливо для 73%, які краще би на батьківських трусах засохли...
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А тивидно їх в своєму смоктальнику прав....
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Мій Зебільний земляк, спробуйте наповнити, свій недолугий допис інформативністю...
хто на ком стояв? (с)
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я же и пишу тебе болвану, что будет выгодно от тебя избавится твоим же выгодным предложением...
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Скільки із бюджету виділяємо??? Невже вона гірша за тих, хто загинув у літаку? Невже ви не люди, вам її не шкода?
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