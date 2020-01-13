 Пасажирка загинула в ДТП на Житомирщині, - облуправління ДСНС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Управління ДСНС в Житомирській області, ДТП сталася на трасі Київ-Чоп, поблизу с. Вигадка Пулинського району.

Водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і перекинувся. Крім нього в салоні було ще п'ять пасажирів. Рука однієї з пасажирок опинилася притиснутою автомобілем до землі. Ще одна з пасажирок загинула на місце події, її придавило перекинутим транспортним засобом.

Бійці ДСНС за допомогою лебідки пожежного автомобіля поставили пошкоджений транспортний засіб на колеса, деблокували загиблу і травмовану пасажирку і передали останню в руки медиків.

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