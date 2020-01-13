 До суду передано справу трьох екссуддів Апеляційного суду Києва, причетних до "справ Майдану", - Офіс генпрокурора

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За версією слідства, колегія у складі вказаних суддів Апеляційного суду м. Києва умисно постановила завідомо неправосудну ухвалу та, за відсутності у матеріалах справи будь-яких доказів, залишила під вартою громадянина за підозрою в активній участі у масових заворушеннях 19-24 січня 2014 року в районі Європейської площі та вул. М. Грушевського у м. Києві. Проте матеріалами кримінального провадження не підтверджено факт перебування зазначеного громадянина в районі масових акцій протесту та участі у них", - повідомляє Офіс генпрокурора.



Зазначається, що на цей момент районними судами м. Києва та Київської області здійснюється судовий розгляд обвинувальних актів стосовно слідчих, прокурорів, які незаконно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності двох осіб, у тому числі й вказаного громадянина. Також судом розглядається обвинувальний акт стосовно слідчої судді Солом’янського районного суду, яка застосувала до нього найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

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Нагадаємо, Верховна Рада 29 вересня 2016 року звільнила п'ятьох суддів Апеляційного суду - Людмилу Бартащук, Олександра Беца, Ольгу Єфімову, Світлану Коваль і Марію Приндюк. Всього за поданням Вищої ради юстиції за порушення присяги було звільнено 29 суддів, зокрема причетних до "справ Майдану".