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Все про:майдан (533) Апеляційний суд (148) злочини проти Майдану (76) Офіс генерального прокурора (15)

 До суду передано справу трьох екссуддів Апеляційного суду Києва, причетних до "справ Майдану", - Офіс генпрокурора

Офіс Генерального прокурора скерував до Солом’янського райсуду Києва справи трьох колишніх суддів Апеляційного суду, яких обвинувачують у винесенні свідомо неправосудних рішень під час Майдану та втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За версією слідства, колегія у складі вказаних суддів Апеляційного суду м. Києва умисно постановила завідомо неправосудну ухвалу та, за відсутності у матеріалах справи будь-яких доказів, залишила під вартою громадянина за підозрою в активній участі у масових заворушеннях 19-24 січня 2014 року в районі Європейської площі та вул. М. Грушевського у м. Києві. Проте матеріалами кримінального провадження не підтверджено факт перебування зазначеного громадянина в районі масових акцій протесту та участі у них", - повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що на цей момент районними судами м. Києва та Київської області здійснюється судовий розгляд обвинувальних актів стосовно слідчих, прокурорів, які незаконно затримали та притягнули до кримінальної відповідальності двох осіб, у тому числі й вказаного громадянина. Також судом розглядається обвинувальний акт стосовно слідчої судді Солом’янського районного суду, яка застосувала до нього найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою.

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Нагадаємо, Верховна Рада 29 вересня 2016 року звільнила п'ятьох суддів Апеляційного суду - Людмилу Бартащук, Олександра Беца, Ольгу Єфімову, Світлану Коваль і Марію Приндюк. Всього за поданням Вищої ради юстиції за порушення присяги було звільнено 29 суддів, зокрема причетних до "справ Майдану".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169634
 
 
 Топ коментарі
 
Пожирайте друг друга. Оставшиеся будут судимы уже настоящим судом.
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а другие судьи, например в . в Печерском или Шевченковском, которые арестовывали и судили участников протестов без доказательств .....и сей час продолжают судить...при чем тоже часто участников протестов или АТО (ООС) в т.ч. и из числа бывших майдановцев)))
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Це передано в той самий Соломенський райсуд, який відмовився розглядати (замішуючи процедурні придирки захисту) звинувачення Савченко та Рубана в підготовці теракту? І відмовлявся розглядати справу беркутівця комроти Логвиненка?Так він же повністю промертвечуковий!
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Пожирайте друг друга. Оставшиеся будут судимы уже настоящим судом.
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Самая модная профессия - АРЕСТОВЫВАТЬ, была и есть.
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хто ввімкнув турборежим у силовиків?

авакян знов штурмує владні висоти??
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а другие судьи, например в . в Печерском или Шевченковском, которые арестовывали и судили участников протестов без доказательств .....и сей час продолжают судить...при чем тоже часто участников протестов или АТО (ООС) в т.ч. и из числа бывших майдановцев)))
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Більш того, ще досі тягнуться сфальшовані прокурворами-сєпарами справи проти майданівців.
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Це передано в той самий Соломенський райсуд, який відмовився розглядати (замішуючи процедурні придирки захисту) звинувачення Савченко та Рубана в підготовці теракту? І відмовлявся розглядати справу беркутівця комроти Логвиненка?Так він же повністю промертвечуковий!
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Та ти шо???? А як же 100500 патужних пальмомаслових реХВорм????? Хіба це не ізжито ще при мальдівській курві????? То що вона П*ЯТЬ років робила,офшори набивала???
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Ве Зе! - що ти за охлос? вперше бачу. Ще в образі такого дурного брехливого троля-зебіла.
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Хай тобі повилазить,чмо парашне.Що ти побачиЛО брехливого? РеХВорми мальдівської шлюхи?Їх не було? До суду передано справу трьох екссуддів Апеляційного суду Києва, причетних до "справ Майдану", - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 8696 До суду передано справу трьох екссуддів Апеляційного суду Києва, причетних до "справ Майдану", - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1713
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От блін,і тута зрада...При ******** такого не було!!! Путєнсрочноспасиіввєді!!!!За офшориіщекалад!!!! В суд передано дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана", - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 5545
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А у судьи Вовка, который судил майдановцев, а теперь судит волонтеров и бойцов ВСУ, теперь все пучком.
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не трахайте людям мозги. нам не нужны козлы отпущения. ваша Труба похлеще будет чем эти судьи а он полгода успешно работал на вас с вашего позволения. хотя успехов ноль. только проблеммы
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НІ ОДНОГО ВИРОКУ по суддям з реальним строком за гратами за часи незалежності по резонансним справам, окрім декількох нереальних строків та штрафів...Судді корупціонери - ПРАКТИЧНО ВСІ, або за кордоном, або дома, навіть не під домашнім арештом...Всі помьятають гучні "затримання", "відсторонення" прям у прямому ефірі - та на цей час навіть не звільнені, отримують зарплатню дуже не маленьку...Та будуть до вироку отримувати...бо без вирока не звільнять.....Де судді - запроданці з Криму?? Отож. Де суддя Вовк?? Здійснює правосуддя! Де судді,яких навіть викрили та притягнули, як підозрюваних, які своїми умисними незаконними рішеннями забеспечили регіональним ОЗУ відібрання нерухомісті у громодян та бізнесменів по всіх городах та селах України без винятку...у кожному місті їх знають пофамільно - роками судять без вироків, а більшисть навіть не звільнені....Суддів Апеляційного суду будуть судити у районному суді?? - коли Дніпро потече у другу сторону. Вони ще компенсацію отримають та за всі роки відсторонення зарплатню
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