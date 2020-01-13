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 Іноземцям заборонять купувати землю в 50-кілометровій прикордонній зоні, - Сольський

Остаточна версія законопроєкту про обіг землі сільськогосподарського призначення передбачає заборону для іноземців купувати землю у 50-кілометровій прикордонній зоні.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Навіть за умови проведення референдуму, забороняється здійснювати угоди, стороною яких є іноземці, або юридичні особи, що засновані іноземними громадянами, з землями сільськогосподарського призначення в зоні 50 км від державного кордону", - сказав Сольський.

Крім того, за його словами, придбання українських сільгоспземель забороняється юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави агресора, чи іншої держави, якщо неможливо встановити кінцевого бенефіціара такої юрособи. Або, якщо ці бенефіціари зареєстровані в офшорних зонах, є членами терористичних організацій, особами, стосовно яких застосовані персональні санкції. Також не зможуть придбати землю сільгосппризначення в Україні фізичні та юридичні особи, які зареєстровані у державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, які одержані злочинним шляхом.

Читайте також: Рада може розглянути законопроєкт про ринок землі 14 січня, - радник прем'єра Мушак

Нагадаємо, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.

20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 роки для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.

Також читайте: 10 тис. га в одні руки та заборона на покупку іноземцями, - аграрний комітет ВР розглянув усі поправки до законопроєкту про ринок землі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3169633
 
 
 Топ коментарі
 
Так иностранцам же вообще нельзя покупать, а теперь получается можно? пРезидент Зеленский разрешил?
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Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа и придёт время когда все причастные к этому будут осуждены и покараны.
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НЕ ДОБЕГУТ 😀😀😀
Фонари везде есть 😀😀😀
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Так иностранцам же вообще нельзя покупать, а теперь получается можно? пРезидент Зеленский разрешил?
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А они думают что примут законы и не побегут на Ростов...
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НЕ ДОБЕГУТ 😀😀😀
Фонари везде есть 😀😀😀
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Юшкой умоются кровавой п*доры зеленые прежде чем земельку на гешефты пустят. Так провоцируют еврейские погромы...
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После референдума. Видимо уже он прошел.😂
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Всегда было что иностранцам временный мораторий, и слава богу что не слушают шавок продажных топящих за коррупцию и монополию жлобков агрохолдингов - конкуренция жизненно необходима, чем больше здесь западных компаний тем адекватнее украинский менеджмент - охеревшие жлобы и олигархи.
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никакие западные компании в эту клоаку , где все инвесторы за последние лет 20 еле ноги отсюда унесли и налоги могут измениться в момент. НЕ ПРИДУТ, не врите людям!
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Они планируют через банки.Но их надо выгнать из нашей Ккраины.Это саранча нам и так уже проблем наделала.Они все тупые,абсолютно все,начиная с зели .И плюс к этому-ненавидят Украину.Точно также как и путин.Он нам не простит никогда-путин-*****.
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Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа и придёт время когда все причастные к этому будут осуждены и покараны.
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таки да..
История идёт по спирали,всё еще будет для этих смелых парней..
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"Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа" О, и Ляшко ктото пустил на сайт подлизывать феодалам из агрохолдингов.
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Сольський і є співвласником "Українського Аграрного Холдингу" (УАХ), разом з Веревським (Кернел), Богданом і міжнародним спекулянтом Шварцом (позивний Сорос) вони ************ феодолізацію України через деребан землі.
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или патриоты все будут осуждены и покараны
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Ни одна власть не пережила народ - ни одна и не переживёт.
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Тогда уже поздно будет говорить ай=яй=яй
Необходимо сейчас запретить зелени снять мораторий на продажу земли
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Опять зеленые цуки ЗА СВОЕ - опять протягивают продажу земли иностранцам.
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не совсем понимаю, почему в других странах не парятся по поводу продажи земли, почти же везде можно?
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Потому что там нет коломойских. Мало того, коломойские и иже с ним там преследуются. А здесь они хозяева и они хотят оторвать серьезный шмат. А потом зарабатывать на этом. Оплачивать, естественно, нужно будет тем, кто живет на 3000 грн. Есть еще причины. Но это одна из главных.
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Надо было всех олигархов как Чаушеску - и уже бы страна вошла в ЕС . И авто и кредиты - все дешевле
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Верно, тут не поспоришь. Но в Украине это было сложнее, чем в Румынии. Но сложилось как сложилось. Потому хоть сейчас не стоит усугублять.
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А какое Ваше дело? Терпите у себя Лукашенко 20 лет, а вопросы залаете украинцам. Идите на свои сайты и там умничайте
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А на чьих ошибках учиться? а с кого пример брать, если что удачно пойдет?
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Потому что здесь все беды народа от того что он недалёкий, но думает что умный - скажут олигархи то убрать монополию пары охреневших феодалов, пригласить западные инвестиции и убрать коррупцию плохо - появятся 70% кретинов (в плохои смысле) ведомых пучком ботов.
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Алег, все вы понимаете, просто не хотите признать проблему, зайдите по ссылке віктор федорович 31ee1569 и посмотрите что пишут жители других стран. За 2 часа 10 000 гневных коментов, скажите им что продажа земли иностранцам это хорошо.
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Хто вам сказав,що не паряться.Вони вже допродавались,а тепер за голови хапаються
Власти Финляндии обеспокоены приобретением земель и недвижимости в стране гражданами других государств, в том числе и россиянами. Предполагается, что купленные земли могут использоваться для размещения военных баз в кризисной ситуации. Полиция государственной безопасности Финляндии (Supo) передала в парламент страны заявление, в котором выражаются опасения по поводу участившихся случаев приобретения земельных участков и недвижимости гражданами других стран, в том числе россиянами. Об этом сообщает финляндская газета Iltalehti.

В заявлении также отмечается, что на приобретенной земле могут быть построены структуры, которые могут использоваться в интересах иностранного государства. Например, для размещения групп военных или перекрытия транспортных маршрутов.
При этом отмечается, что особенное беспокойство Supo вызывают земли, приобретенные российскими гражданами. Данная проблема неоднократно поднималась в финских СМИ.(с)
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Этого урода следует повесить за яйца коня Будённого по имени Сократ!
Ну и скотыняка.!
Применить к нему уринотерапию и заставить его заняться копрофагией.
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во время агрессии,оккупации,военных действий вообщето надо запретить продавать землю.
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Як класно! Спочатку заявили, що іноземці не зможуть купити землю, а тепер, що не зможуть ближче, як 50 км. до кордону. І нехай тільки попробують іноземці, терористи, агресори спробувати купити земельку ближче! Ух, як тоді їм не поздоровиться! Ух, як весь держ.механізьм на них насяде!
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Беня в этом году нехилый урожай соберёт. Запоминайте цены на продукты лета 2019 года- для истории пригодится. И для ума... Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне, - Сольский - Цензор.НЕТ 2568
Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне, - Сольский - Цензор.НЕТ 8589
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надеюсь перекрестки продавать то же не будут?
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Сохранить монопольное право на осуществление контрабандной деятельности только для резидентов?
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Рассисским иносранцами или всем иностранцам?
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я уею)))) апплодирую стоя 73% упоротых зебилов, которые с удовольствием просрали Украину по просьбе коломойши))))
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На початку хай би цей пан Сольский пояснив чому для продажу дозволяється 10 000 га яке обгрунтування саме такої кількості
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Нехай це зелене опудало скаже, коли був референдум по питанню продажу землі іноземцям Иностранцам запретят покупать землю в 50-километровой пограничной зоне, - Сольский - Цензор.НЕТ 1680
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продаж першої "сотки" сільськогосподарської землі це кінець України як держави ...чому цей нелох40 не розкаже для чого українську землю мають ПРОДАТИ а не здавати у оренду ...де землеохоронне законодавство ...де референдум ...запитати у людей чи хочуть вони щоб ви продали їхню землю ?
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Короче, еще чуть-чуть и государства Украина не будет, а будут частные владения!
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Прежде чем разрешить продажу, сначала нужно чтобы граждане Украины смогли реализовать свое право на бесплатный участок земли! ато, что продавать есть только у немногих лиц!
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Они хотят землю использовать как банковский залог для займов, вот для чего на самом деле так хотят протолкнуть этот закон (чтоб получить кредиты, за бесценок купленную землю и не вернуть их). Настоящий рынок земли ПРЕДПОЛАГАЕТ БОЛЬШИЕ СТАВКИ НАОЛОГОВ НА ЗЕМЛЮ, чтоб покупали под бизнес, а не как актив (на запас), который будет простаивать зря (не приносить ежегодную прибыль).Быть собственником земли и не получать с нее доходов дольжно быть невыгодным!
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А говорили иностранцам нельзя, а оказывается нельзя только в 50 км.зоне! Ну то такое, у нас линия границы может измениться очень быстро!
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так, усе що вздовж кордону, шириною в 50 км - українське, а все що всередині - ні
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Вообще-то проблема не в иностранцах, а количестве продаваемой земли на одного человека. У нас в Украине сейчас самая антинародная власть в мире. Нигде землю не продавали по 10 000 га.
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суперово... тільки це майже усе рівнинне Закарпаття. Там іншої землі с/г не має, понад 50 км, від кордону гори та лісу.
А для чого це, ну який у цьому сенс??? Я вже не говорю, що зняття мораторію не стосується придбання землі іноземцями ВЗАГАЛІ!
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Є тут Зебіли? Поясніть у чому логіка? Чому 50, а не 5, 10 чи 200???
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порушення рівноправ'я по місцю проживання.
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Зеленський остакннє брехло... Люди за кого ви голосували? Хто голосував за Зеленського, той останній дятел! Ви свою землю віддали в руки іноземців і всяких коломойських з паспорами країн з офшорними зонами... Ну і дятли мля....
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та какая разница 50 или 5, тут весь вопрос в 10000 гектаров в одни руки.
будет точно так же как с приватизацией в 90-ых - массовое кидалово
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В отместку Рашка разрешит подводить свои огороды прямо к границе с Украиной.
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Зенелох, хоче землі, 2 м. кв. всім зенелохам безкоштовно.
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