 Іноземцям заборонять купувати землю в 50-кілометровій прикордонній зоні, - Сольський

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Навіть за умови проведення референдуму, забороняється здійснювати угоди, стороною яких є іноземці, або юридичні особи, що засновані іноземними громадянами, з землями сільськогосподарського призначення в зоні 50 км від державного кордону", - сказав Сольський.
Крім того, за його словами, придбання українських сільгоспземель забороняється юридичним особам, учасниками яких є громадяни держави агресора, чи іншої держави, якщо неможливо встановити кінцевого бенефіціара такої юрособи. Або, якщо ці бенефіціари зареєстровані в офшорних зонах, є членами терористичних організацій, особами, стосовно яких застосовані персональні санкції. Також не зможуть придбати землю сільгосппризначення в Україні фізичні та юридичні особи, які зареєстровані у державах, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, які одержані злочинним шляхом.
Нагадаємо, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила в першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Проєкт закону передбачає скасування заборони на продаж землі з 1 жовтня 2020 року.
20 грудня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики провести дев'ять засідань до 10 січня 2020 роки для розгляду пропозицій і поправок, які надійшли під час підготовки до другого читання законопроєкту №2178-10. Всього у Верховній Раді було зареєстровано понад 4,6 тис. поправок до законопроєкту.
Фонари везде есть 😀😀😀
История идёт по спирали,всё еще будет для этих смелых парней..
Необходимо сейчас запретить зелени снять мораторий на продажу земли
Власти Финляндии обеспокоены приобретением земель и недвижимости в стране гражданами других государств, в том числе и россиянами. Предполагается, что купленные земли могут использоваться для размещения военных баз в кризисной ситуации. Полиция государственной безопасности Финляндии (Supo) передала в парламент страны заявление, в котором выражаются опасения по поводу участившихся случаев приобретения земельных участков и недвижимости гражданами других стран, в том числе россиянами. Об этом сообщает финляндская газета Iltalehti.
В заявлении также отмечается, что на приобретенной земле могут быть построены структуры, которые могут использоваться в интересах иностранного государства. Например, для размещения групп военных или перекрытия транспортных маршрутов.
При этом отмечается, что особенное беспокойство Supo вызывают земли, приобретенные российскими гражданами. Данная проблема неоднократно поднималась в финских СМИ.(с)
https://www.youtube.com/watch?v=qp7iIxsAAHM
Ну и скотыняка.!
Применить к нему уринотерапию и заставить его заняться копрофагией.
А для чого це, ну який у цьому сенс??? Я вже не говорю, що зняття мораторію не стосується придбання землі іноземцями ВЗАГАЛІ!
будет точно так же как с приватизацией в 90-ых - массовое кидалово